[Индекс номера 204 (23.12.2016)]



Сказано - сделано

Союз предпринимателей «Поддержка», созданный четыре года назад при участии главы Норильска Олега Курилова, отчитался о проделанной работе за 2016 год.

Градоначальник высоко оценил работу союза и выразил благодарность всем предпринимателям, которые оказывают безвозмездную адресную помощь детским организациям, клубам, некоммерческим общественным объединениям. – И даже в непростой экономической ситуации вы не отступаете от выбранного пути и добросовестно выполняете свои обязательства, за что достойны особой благодарности, — отметил Олег Курилов на встрече с предпринимателями. Предприниматель Владимир Мотожанец поздравляет главу города с наступающим Новым годом В уходящем году отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска было принято более 50 заявок от соискателей. Союз предпринимателей одобрил 32 заявки, из них 19 уже реализованы. Еще 13 заявок находятся в работе. В 2016 году союзом, который сегодня объединяет 15 предпринимателей, оказана благотворительная помощь на общую сумму более 700 тысяч. Всего же за четыре года существования союза на реализацию социально значимых проектов было выделено порядка трех миллионов рублей. Градоначальник высоко оценил работу союза и выразил благодарность всем предпринимателям, которые оказывают безвозмездную адресную помощь детским организациям, клубам, некоммерческим общественным объединениям.– И даже в непростой экономической ситуации вы не отступаете от выбранного пути и добросовестно выполняете свои обязательства, за что достойны особой благодарности, — отметил Олег Курилов на встрече с предпринимателями.В уходящем году отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска было принято более 50 заявок от соискателей. Союз предпринимателей одобрил 32 заявки, из них 19 уже реализованы. Еще 13 заявок находятся в работе. В 2016 году союзом, который сегодня объединяет 15 предпринимателей, оказана благотворительная помощь на общую сумму более 700 тысяч. Всего же за четыре года существования союза на реализацию социально значимых проектов было выделено порядка трех миллионов рублей.







