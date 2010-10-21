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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 204 (23.12.2016)]

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Союз предпринимателей «Поддержка», созданный четыре года назад при участии главы Норильска Олега Курилова, отчитался о проделанной работе за 2016 год.
Градоначальник высоко оценил работу союза и выразил благодарность всем предпринимателям, которые оказывают безвозмездную адресную помощь детским организациям, клубам, некоммерческим общественным объединениям.
– И даже в непростой экономической ситуации вы не отступаете от выбранного пути и добросовестно выполняете свои обязательства, за что достойны особой благодарности, — отметил Олег Курилов на встрече с предпринимателями.
Предприниматель Владимир Мотожанец поздравляет главу города с наступающим Новым годом
В уходящем году отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска было принято более 50 заявок от соискателей. Союз предпринимателей одобрил 32 заявки, из них 19 уже реализованы. Еще 13 заявок находятся в работе. В 2016 году союзом, который сегодня объединяет 15 предпринимателей, оказана благотворительная помощь на общую сумму более 700 тысяч. Всего же за четыре года существования союза на реализацию социально значимых проектов было выделено порядка трех миллионов рублей.




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Статьи текущего номера:
 Союз предпринимателей «Поддержка», созданный четыре года назад при участии главы Норильска Олега Курилова, отчитался о проделанной работе за 2016 год.
Итоги Прошедший год в жизни норильской молодежи выдался весьма интересным. Ребята радовали горожан своими победами, вдохновляли идеями и удивляли энергией, с которой брались за новые дела. И теперь пришло время подвести итоги.
В старом городе В последнем в этом году выпуске рубрики–календаря — норильские новогодние «подарки», которые рождались, строились и сдавались в разные годы.
27 декабря – День спасателя Макс ЕГОРОВ — большой, добрый и удивительно позитивный, как медведь Балу из диснеевского мультика. Кто видел его в работе, знает, что и там он не теряет спокойного и оптимистичного настроя. При этом он трудится спасателем уже 24 года. Шутка ли, его стаж превышает срок существования самого норильского аварийно–спасательного отряда!
«ЗП»–Консультант Понятие «налоговый вычет» знакомо многим из нас, однако не все умеют пользоваться этим налоговым инструментом.
Человек родился За последние три недели в Большом Норильске родились 130 детей: 67 мальчиков и 63 девочки. Среди них - Софья Котова и Яна Саражакова. А всего за год (по статистике на сегодняшний день) в нашем городе на свет появились 2610 детей. В этом году рубрика «Человек родился» прощается с вами, дорогие читатели. Встретимся в новом году.
Газета для детей, а также их родителей Здравствуйте, мои дорогие! Совсем немного времени осталось до главного праздника — Нового года. В преддверии торжества город принарядился, засверкал огоньками. А вы успели выучить новогодние стишки и песенки, сшить костюмы к утренникам? Поторопитесь — скоро ёлки. Сегодня же мы расскажем о последних событиях и объявим конкурс. Не пропустите! Ваша Заполярочка
Новости:
 23 декабря 2016 
13:07 Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.
16:53 Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города.
16:08 В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07 Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников.
16:07 В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06 Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей.
16:06 В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06 В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования.
16:05 Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05 Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.
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