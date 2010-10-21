[Индекс номера 204 (23.12.2016)]



Итоги

Вот это жизнь!

Прошедший год в жизни норильской молодежи выдался весьма интересным. Ребята радовали горожан своими победами, вдохновляли идеями и удивляли энергией, с которой брались за новые дела. И теперь пришло время подвести итоги.

В июле делегация молодых, задорных и активных норильчан побывала в столице края на Х Международном молодежном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса». Одним из основных мероприятий первой смены «Технополиса» для нашей делегации стал «Проектный конвейер». Эксперты краевого и всероссийского уровней помогали бирюсинцам доработать свои идеи до уровня бизнес–проектов, чтобы впоследствии они могли принять участие в грантовых конкурсах. В эту же смену двое специалистов норильского Молодежного центра презентовали выездную площадку — открытое пространство «Фонтанка». По результатам аккредитации она получила оценку «5 звезд». Площадка работает в кайерканском филиале Молодежного центра. В сентябре десять норильчан заняли первое место в краевой военно–патриотической игре «Сибирский щит». В число делегатов от Норильска вошли студенты политехнического колледжа НИИ: команда неоднократно показывала высокие результаты в военно– патриотических соревнованиях городского проекта «Аты–баты, шли солдаты!». «Сибирский щит» состоял из десяти этапов: «Интеллектуальный этап», «Строевой смотр», «Огневая подготовка», «Неполная сборка/разборка автомата», «Силовой этап», «Рукопашный бой», «Атака», «Спецназ», «Ликвидация ч/с» и «Показательные выступления». Достойно справившись со всеми заданиями, ребята одержали победу в своей возрастной категории и заняли второе место в общем зачете. В феврале 2017 года в Красноярске состоится суперфинал, в котором будут соревноваться команды–победители. В этом году сразу шесть проектов инициативной молодежи получили финансовую поддержку в рамках городского конкурса молодежных проектов. Участники подали на конкурс 54 заявки. Победу праздновали проекты: «Мы за чистый город!», «Зеленый островок», «Путешествуй с нами по НПР», «Веселый бак», «Искусство без границ», а также «Не забудется такое никогда...». Последний предполагает создание электронного архива памяти о норильчанах — ветеранах Великой Отечественной войны. Результат горожане увидят в мае 2017 года. В ноябре команда Норильска, в которую вошли руководители и представители муниципальных штабов флагманских программ, заняла второе место на краевом молодежном проекте «Новый фарватер». Это мероприятие считается самым массовым молодежным инфраструктурным проектом Красноярского края. Оно направлено на совершенствование форм организации работы с молодежью, выявление и поддержку эффективных и востребованных направлений молодежной политики. Проект Молодежного центра под названием «Урбан–форум» был признан лучшим в номинации «Урбанистика» во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Участниками «Урбан–форума» в этом году стали социальные предприниматели, представители общественности, молодежных организаций, муниципальной власти, управляющих компаний, Союза архитекторов России, Ассоциации норильских дизайнеров и Объединенной дирекции заповедников Таймыра. На форуме работали дискуссионная площадка «Город и горожане — пространство для сотрудничества, диалога, творчества и технологий», тематические кинопоказы, выставка работ участников проекта «Школа стрит–арта», ярмарка ремесленников, были проведены мастер–классы, проектная игра, представлены различные площадки от партнеров мероприятия.

Хорошие плоды принес III ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск–2020», проходивший в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория–2020». Организатором конкурса выступил Молодежный центр. Участники, прошедшие специальное обучение, разрабатывали и защищали свои проекты перед экспертным советом. Среди желающих получить знания по социальному проектированию были студенты политехнического колледжа и Норильского государственного индустриального института, активисты штабов флагманских программ «Моя территория», «Добровольчество», «Беги за мной, Сибирь!». Конкурсанты обсудили перспективы развития нашего города, поделились видением существующих проблем и мыслями о том, как сделать жизнь в Норильске лучше, после чего приступили к воплощению своих задумок в реальность. Так появились: «Я в большом мире» — проект, направленный на гармонизацию восприятия детьми сверстников с ограниченными физическими возможностями; квест «Первооткрыватели Норильска» для студентов первого курса НГИИ; проект «Матч» — по организации футбольных матчей для студенческих любительских команд; проекты «Зимний сад» и «Яркий город» — по благоустройству городского пространства, а также проект «Делаем реальные дела», направленный на оказание помощи в уборке квартир одиноким пожилым людям. Уже сегодня молодежь строит планы на будущее. Впереди новые знакомства, идеи, проекты и — мы не сомневаемся — победы. А одним из главных событий будущего года должно стать открытие после реконструкции здания Молодежного центра. Ждем этого момента вместе с молодежью и надеемся, что возвращение в родные стены побудит ребят к еще более ярким достижениям и успехам. Даешь молодежь!

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО Фото Олега ВАСИЛЬЕВА, Михаила ТУАЕВА и из архива редакции В июле делегация молодых, задорных и активных норильчан побывала в столице края на Х Международном молодежном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса».Одним из основных мероприятий первой смены «Технополиса» для нашей делегации стал «Проектный конвейер». Эксперты краевого и всероссийского уровней помогали бирюсинцам доработать свои идеи до уровня бизнес–проектов, чтобы впоследствии они могли принять участие в грантовых конкурсах. В эту же смену двое специалистов норильского Молодежного центра презентовали выездную площадку — открытое пространство «Фонтанка». По результатам аккредитации она получила оценку «5 звезд». Площадка работает в кайерканском филиале Молодежного центра.В сентябре десять норильчан заняли первое место в краевой военно–патриотической игре «Сибирский щит».В число делегатов от Норильска вошли студенты политехнического колледжа НИИ: команда неоднократно показывала высокие результаты в военно– патриотических соревнованиях городского проекта «Аты–баты, шли солдаты!». «Сибирский щит» состоял из десяти этапов: «Интеллектуальный этап», «Строевой смотр», «Огневая подготовка», «Неполная сборка/разборка автомата», «Силовой этап», «Рукопашный бой», «Атака», «Спецназ», «Ликвидация ч/с» и «Показательные выступления». Достойно справившись со всеми заданиями, ребята одержали победу в своей возрастной категории и заняли второе место в общем зачете. В феврале 2017 года в Красноярске состоится суперфинал, в котором будут соревноваться команды–победители.В этом году сразу шесть проектов инициативной молодежи получили финансовую поддержку в рамках городского конкурса молодежных проектов.Участники подали на конкурс 54 заявки. Победу праздновали проекты: «Мы за чистый город!», «Зеленый островок», «Путешествуй с нами по НПР», «Веселый бак», «Искусство без границ», а также «Не забудется такое никогда...». Последний предполагает создание электронного архива памяти о норильчанах — ветеранах Великой Отечественной войны. Результат горожане увидят в мае 2017 года.В ноябре команда Норильска, в которую вошли руководители и представители муниципальных штабов флагманских программ, заняла второе место на краевом молодежном проекте «Новый фарватер». Это мероприятие считается самым массовым молодежным инфраструктурным проектом Красноярского края. Оно направлено на совершенствование форм организации работы с молодежью, выявление и поддержку эффективных и востребованных направлений молодежной политики.Проект Молодежного центра под названием «Урбан–форум» был признан лучшим в номинации «Урбанистика» во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.Участниками «Урбан–форума» в этом году стали социальные предприниматели, представители общественности, молодежных организаций, муниципальной власти, управляющих компаний, Союза архитекторов России, Ассоциации норильских дизайнеров и Объединенной дирекции заповедников Таймыра. На форуме работали дискуссионная площадка «Город и горожане — пространство для сотрудничества, диалога, творчества и технологий», тематические кинопоказы, выставка работ участников проекта «Школа стрит–арта», ярмарка ремесленников, были проведены мастер–классы, проектная игра, представлены различные площадки от партнеров мероприятия.Хорошие плоды принес III ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск–2020», проходивший в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория–2020».Организатором конкурса выступил Молодежный центр. Участники, прошедшие специальное обучение, разрабатывали и защищали свои проекты перед экспертным советом. Среди желающих получить знания по социальному проектированию были студенты политехнического колледжа и Норильского государственного индустриального института, активисты штабов флагманских программ «Моя территория», «Добровольчество», «Беги за мной, Сибирь!». Конкурсанты обсудили перспективы развития нашего города, поделились видением существующих проблем и мыслями о том, как сделать жизнь в Норильске лучше, после чего приступили к воплощению своих задумок в реальность. Так появились: «Я в большом мире» — проект, направленный на гармонизацию восприятия детьми сверстников с ограниченными физическими возможностями; квест «Первооткрыватели Норильска» для студентов первого курса НГИИ; проект «Матч» — по организации футбольных матчей для студенческих любительских команд; проекты «Зимний сад» и «Яркий город» — по благоустройству городского пространства, а также проект «Делаем реальные дела», направленный на оказание помощи в уборке квартир одиноким пожилым людям.Уже сегодня молодежь строит планы на будущее. Впереди новые знакомства, идеи, проекты и — мы не сомневаемся — победы. А одним из главных событий будущего года должно стать открытие после реконструкции здания Молодежного центра. Ждем этого момента вместе с молодежью и надеемся, что возвращение в родные стены побудит ребят к еще более ярким достижениям и успехам.Даешь молодежь!







