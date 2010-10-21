[Индекс номера 204 (23.12.2016)]



В старом городе

Больше подарков, хороших и разных

В последнем в этом году выпуске рубрики–календаря — норильские новогодние «подарки», которые рождались, строились и сдавались в разные годы.

Норильская студия телевидения

31 декабря 1958 года Оператор Борис Дегтярев. Середина 1960-х годов Эту дату принято считать днем рождения ГТРК «Норильск». Тогда в норильский эфир вышла самая первая телепередача: со словами «Добрый вечер, товарищи!» с экрана к зрителям обратилась Рахиль Ларина, актриса норильского театра и первый диктор телестудии. В Норильск перед этим привезли первые триста телевизоров: какие–то попали в свободную продажу, большинство установили в красных уголках общежитий. Героями первых передач стали строители «Медьстроя», которые с января 1958 года возводили телецентр. Государственная комиссия приняла весь комплекс в постоянную эксплуатацию в мае 1959 года. И до ноября 1967 года, когда в город пришли «Орбита» и центральное телевидение, никаких других каналов в Норильске больше не было. Норильская студия телевидения выдавала в эфир местные новости: первоначально программа называлась «Последние известия», затем «Панорама», позже — «Север». Еще здесь снимали концерты и спектакли драмтеатра, рассказывали сказки для маленьких норильчат — так в начале 1960–х годов был придуман персонаж Северок. Когда в Норильск пришли два центральных канала, НСТ приходилось «врезаться» в их вещание всего на четыре часа, но и тогда зрители предпочитали смотреть городские репортажи. В 1984 году у ГТРК «Норильск» появилась своя кнопка. «Заполярка» искренне поздравляет коллег с грядущим торжеством. 30 декабря 1961 года Доцент НИИ Потапенков. 1989 год В этот день приказом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР был организован Норильский вечерний индустриальный институт. Он был основан на базе Норильского горно–металлургического техникума, вечернего факультета Красноярского института цветных металлов и учебно–консультационного пункта Всесоюзного заочного политехнического института. Самый северный в России институт готовил специалистов по семи важнейшим для комбината специальностям: горное дело, металлургия, обогащение полезных ископаемых, механическое оборудование металлургических заводов, горная электромеханика, электроэнергетика и технология машиностроения. Студенты-первокурсники НВИИ. 1970 год В 1962 году в НВИИ уже обучались 1262 студента: 707 вечерников и 555 заочников. Еще 1113 студентов училось на среднетехническом факультете. Первый выпуск НВИИ в 1966 году дал городу сотню инженеров. 31 декабря 1986 года Строительство театра. 1985 год В последний день года с оценкой «отлично» было сдано в эксплуатацию новое здание драмтеатра. Строительство его началось в апреле 1983 года с торжественного митинга и закладки памятной медали под первую сваю. Процесс постоянно форсировали, но постоянно не поспевали к назначенному сроку. Сначала театр хотели открыть к золотому юбилею НГМК в 1985 году, потом к 7 ноября 1986 года. Вели даже календарь: «До сдачи драмтеатра осталось...». Наконец, на фасаде появилась надпись с полным названием театра: 56 огромных металлических букв отливали и вытачивали норильские машиностроители. Здание, рассчитанное на 600 мест, получилось очень нарядным: мраморная облицовка, двойные перекрытия, пилоны. Первый спектакль в новом театре сыграли уже в январе 1987 года, на премьеру пригласили архитекторов и строителей. А еще перед новым годом... 25 декабря 1942 года в Большом металлургическом заводе (никелевом) пущен обжиговый цех. 25 декабря 1943 года заработала опытная кобальтовая установка, основана опытно–исследовательская станция снегозащиты. 25 декабря 1958 года вступил в строй завод железобетонных изделий (ЗЖБИ). 23 декабря 1963 года основан клуб туристов «Таймыр». 29 декабря 1963 года сдана линия электропередачи Норильск — Талнах. 31 декабря 1966 года принята в эксплуатацию первая очередь рудника «Маяк». 31 декабря 1970 года сдали гостинку на проезде Молодежном, 1, — «Дом молодоженов», как его называли тогда. 29 декабря 1982 года новогодним подарком для Талнаха стал плавательный бассейн. Талнахский бассейн 26 декабря 1982 года зажжен факел на первой газовой скважине нового Северо–Соленинского газоконденсатного промысла. 31 декабря 1982 года введена в строй первая очередь рудника «Таймырский».

Светлана ГУНИНА







