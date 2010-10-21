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[Индекс номера 204 (23.12.2016)]

 27 декабря – День спасателя 
Высший класс

Макс ЕГОРОВ — большой, добрый и удивительно позитивный, как медведь Балу из диснеевского мультика. Кто видел его в работе, знает, что и там он не теряет спокойного и оптимистичного настроя. При этом он трудится спасателем уже 24 года. Шутка ли, его стаж превышает срок существования самого норильского аварийно–спасательного отряда!
Спасатели, как и люди других схожих профессий — врачи, пожарные, полицейские, не любят давать интервью: «Делом надо заниматься, а не языком болтать». Да и какой смысл «выжимать» из такого человека героя, если у него и так по расписанию сутки через трое — подвиг. И все же улизнуть от меня накануне очередного Дня спасателя Максиму Егорову не удалось — положение «старейшины» обязывает.
Подобно многим его коллегам Макс стал спасателем благодаря тундре, точнее, благодаря увлечению туризмом и альпинизмом. Сначала, как говорится, «ничто не предвещало» — школа, училище, а затем понеслось — лыжные походы, альпинистские лагеря. Отслужив в армии, Максим снова вернулся в ту же среду. На свои первые спасработы он попал еще в составе контрольно–спасательного отряда клуба туристов «Таймыр». Пока в Норильске не создали профессиональную службу, отряд не только обеспечивал безопасность собратьев–туристов в походах, но и выходил в тундру на поиски попавших в беду норильчан.
Максим ЕГОРОВ:
— Я сразу понял, что туризм, тундра — это мое. Ну, а если еще и людям помогаешь... В общем, когда в 1992 году в Норильске создали первый спасотряд — тогда еще федеральный, я был среди тех, кто пошел туда работать. Конечно, прежние условия никак не сравнить с нынешними. Располагался отряд на первом этаже жилого дома на улице Лауреатов. С финансированием было не очень, организация тоже оставляла желать лучшего. Из техники — пара буранов да уазик. Если нужен был вездеход, договаривались с геологами. Так прошло восемь лет. Впоследствии МЧС оставило свои подразделения только в региональных центрах, а в Норильске в 2000 году создали муниципальный аварийно–спасательный отряд, где я и работаю уже 16 лет.

Момент истины
Вообще, спасатели предпочитают не рассказывать о действительно тяжелых спасработах, особенно если человек «ушел» у них на руках. Горьких моментов в их работе хватает, но зачем лишний раз к ним возвращаться — это же не передача «Дорожный патруль». Собственные эмоции они прикрывают спокойствием профессионалов и здоровым цинизмом, а открываются лишь в разговорах по душам между собой. В обычной беседе чаще вспоминают повседневные выезды: вскрытие дверей, успешные поиски рыбаков–охотников, помощь скорой при переноске тяжелых больных. Но есть такие случаи, которые вспоминаются многие годы спустя.
— На моей памяти самым трудным, но в то же время самым продуктивным в плане опыта был подъем затонувшего в 2005 году в Дудинском порту теплохода «Некрасов», — делится Максим. — Дудинский спасотряд в то время не имел своих водолазов, поэтому к работе привлекли всех наших ребят, прошедших соответствующую подготовку — мы ездили в порт ежедневно целую неделю. «Некрасов» пришел в Дудинку под конец навигации, 16 сентября. Он был сильно перегружен, и из–за высоких волн и ветра перевернулся в ста метрах от причала. На борту теплохода находился 21 человек, спаслись только семеро. Комиссия тогда пришла к выводу, что причиной крушения стали перегруз и открытые иллюминаторы, через которые лилась внутрь вода. Экипаж, видимо, не мог предотвратить катастрофу — все было заставлено ящиками с фруктами и овощами.
Максим Егоров на водолазных работах по подъему теплохода «Некрасов»
Когда мы приехали на место, теплоход полностью ушел под воду, а на поверхности плавал «компот» из арбузов и яблок. Нашей задачей было застропить судно и вытянуть его на мелководье. Попытки длились день за днем: вес очень большой — тросы любой толщины рвутся. Сначала пытались тянуть двумя буксирами, потом четырьмя. Нужных навыков не было ни у нас, ни у дудинцев. И только когда приехал специалист из Красноярска, мы привязали теплоход к барже и с ее помощью подтянули к берегу. Резали его, расчищали завалы и доставали тела погибших уже дудинские спасатели, без нашего участия.

Есть контакт
Частые «клиенты» спасателей — животные. В основном это собаки и кошки, но встречается и экзотика: кабан в подъезде, змея в канализации, енот и даже сова попадались. А смене Егорова больше всего везет все–таки на кошек. Пригревшись на чердаке у вентиляционной шахты, сонный зверек обязательно туда свалится. Вот и орет на весь дом, вызывая у жильцов жалость и не давая заснуть. Достать кошку из вентиляции — та еще работенка. Она существо неразумное, на контакт со спасателем не идет. Сначала надо прослушать и определить: на уровне какого этажа застряла страдалица. Если ее можно вытащить со стороны подъезда — ломают отверстие в стене, а если между квартирами, которые хозяева, понятно, крушить не дадут, приходится «рыбачить»: опускать сетку, если зверь сам стремится на свободу, или коробку с приманкой, чтобы обвести вокруг пальца особо недоверчивых. Впрочем, кошки — пусть непростой, но не слишком опасный «контингент».
— Помню, был у нас вызов: друзья попросили мужика присмотреть за ротвейлером, сами уехали в отпуск. А собака «смотрящего» даже в квартиру не пускает, кидается — ни покормить этого охранника, ни на улицу вывести, — рассказывает Максим. — Что делать? Кликнули спасателей. Один из наших не растерялся — зашел в квартиру и уселся на пол. Картина маслом — человек и здоровенная псина сидят, смотрят друг на друга. Посидели, попривыкли, спасатель пододвинулся, потом погладил пса, а там и за ошейник взял, вывел из квартиры. Молодец, я бы к собаке, наверное, не рискнул лезть — страшно же... Или, скажем, летом из тундры часто звонят: «Мы шашлыки жарим, а на запах медведь пришел, спасайте!» И едем, отгоняем. А ведь если вдуматься, мы же не кинологи, не зоологи, и оружие нам не положено. Но так уж повелось: если непонятно, кому дело поручить, значит, наш выход. Так что без приключений не обходится.

Надёжные ребята
Как спасатель первого класса Максим Егоров — старший одной из четырех смен, которые по очереди заступают на суточное дежурство. Этот статус подразумевает ответственность за других, за принятые решения, за конечный результат, ну и за передачу опыта новичкам.
— Да никакой я не начальник, — отмахивается наш собеседник. — Чаще груз на себя беру, чем приказываю. Но авторитет, конечно, играет свою роль, и ребята всегда беспрекословно выполняют все, что необходимо. Я так считаю: чтобы быть хорошим спасателем, в первую очередь нужно быть надежным мужиком. Чем больше ты умеешь делать руками, думать головой, чем ближе ты общаешься с техникой и инструментами, тем проще будет работать, да и жить тоже. Никогда мне не нравились фразы: «Я не умею» или «Я не знаю, как это сделать». Большинство наших спасателей имеют несколько специализаций: окончили водолазные курсы или курсы взрывников, или имеют альпинистскую подготовку, или водят снегоход, вездеход, трекол, «Урал», лодку и, соответственно, обслуживают и чинят их. Тундровики, а таких у нас много, также обладают очень важными для работы навыками — могут ходить на лыжах, ориентироваться на местности, работать с картой, навигатором, даже на машинке шить могут — ведь раньше рюкзаки и анораки были самодельными. Конечно, один человек не может знать и уметь все сразу, но, если он обучаем, всегда можно освоить что–то новое. Все это и нужно учитывать тем, кто хочет пойти в спасатели.

Светлана ГУНИНА. Фото автора, Владимира МАКУШКИНА и из архива АСОЭР




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