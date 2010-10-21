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Понятие «налоговый вычет» знакомо многим из нас, однако не все умеют пользоваться этим налоговым инструментом.
|Предоставление вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) означает, что на сумму этого вычета уменьшается любой доход (кроме дивидендов), облагаемый налогом по ставке 13% (в том числе зарплата, премия, отпускные, матпомощь, пособие по временной нетрудоспособности). В результате налог будет исчислен с дохода, уменьшенного на сумму вычета.
|Любовь Кузнецова
Наиболее популярными налоговыми вычетами у налогоплательщиков являются вычеты за покупку жилья, за проценты по ипотеке, а также социальные вычеты (за обучение, лечение).
Организация может предоставить работнику стандартные налоговые вычеты на детей, социальный вычет на обучение и лечение, в том числе детей; социальный вычет по пенсионным взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования; имущественный вычет на приобретение (строительство) жилья; профессиональный вычет.Любовь КУЗНЕЦОВА, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2:
— Остальные вычеты по НДФЛ, в частности: при страховании жизни, по операциям с ценными бумагами, инвестиционные вычеты, имущественный вычет при продаже жилья и другого имущества, работник получает сам при обращении в налоговую службу на основании декларации по окончании налогового периода. Скажем, за 2016 год мы сможем подать декларацию и документы уже в начале января 2017–го при наличии справки 2–НДФЛ от налогового агента (работодателя).
Имущественный вычетЧаще всего за налоговым вычетом обращаются при приобретении жилья, причем как за собственные средства, так и ипотечные.Имущественный вычет можно получить лишь в том случае, если раньше вы не использовали право на получение такого вычета по другому объекту жилья.
13% налогов с суммы покупки можно получить обратно, однако учитываются лишь фактически понесенные затраты, и максимальная сумма возврата достигается при стоимости недвижимости не менее чем в 2 миллиона рублей — это 260 тысяч рублей. Если траты на приобретение либо строительство жилья превышают предельный размер имущественного вычета, к расчету все равно принимается предельная сумма, предусмотренная законом.
|Историческая справка: до 1 января 2003 года сумма налогового вычета была ограничена 600 тыс. руб., с 1 января 2003 года размер вычета был ограничен суммой 1 млн руб. без учета сумм, направленных на погашение процентов по ипотечным кредитам, с 1 января 2008 года — 2 млн руб. без учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам).
|Если вы приобрели жилье до 2014 года, то имущественный налоговый вычет с одной квартиры может получить только владелец, и лишь с той суммы, которую заплатил за жилье. Если стоимость жилья была ниже 2 миллионов рублей, «недополученный» вычет сгорает.
Любовь КУЗНЕЦОВА: — В последние два года законодательство несколько изменилось, став более лояльными для налогоплательщиков. Новые правила распространяются на объекты недвижимости, купленные с 1 января 2014 года. Для тех, кто заключал договор долевого участия, инвестирования в строительство жилья, это дата, обозначенная в акте приема–передачи квартиры (свидетельство о регистрации права собственности необязательно). При покупке готового жилья или на вторичном рынке необходимо отталкиваться от даты, указанной в свидетельстве о регистрации права собственности. Теперь предел стоимости жилья в 2 миллиона рублей привязан не к объекту налогообложения, а лишь к плательщику. То есть, не выбрав лимит вычета в первый раз, можно подавать на него повторно, пока он не будет исчерпан.
|Проценты по ипотекеЕще часть денег можно вернуть с процентов по ипотеке. Сумма налогового вычета для процентов по ипотеке до 1 января 2014 года не ограничивалась.С 2014 года имущественный вычет в части уплаченных процентов по ипотеке выделен в отдельный подвид вычетов, и его размер никак не взаимосвязан с вычетом по расходам на приобретение жилья. Теперь данный вычет не может превышать 3 миллионов рублей и предоставляется в отношении только одного объекта недвижимости, независимо от того, достигли ли расходы максимального предела или нет. К примеру, по одной купленной квартире вы уже получили вычет в полном объеме, теперь, купив вторую в кредит, вы можете подать на вычет по процентам.Кстати, говоря о кредите, имеется в виду целевой займ — ипотека, на конкретный объект жилья.
Для супруговСегодня неважно, на кого из супругов оформлены правоустанавливающие документы, как это было прежде. Вычет по квартире может получить каждый — и муж, и жена, равно как и вычет по ипотечным процентам.К примеру, при приобретении в общую совместную собственность супругов квартиры стоимостью 3 миллиона рублей они вправе распределить имущественный налоговый вычет из расчета по 1,5 миллиона рублей стоимости жилья каждому, или 2 миллиона на одного супруга и 1 миллион на другого, или в любой другой пропорции, исходя из совокупных расходов супругов на квартиру, но не более 2 миллионов на каждого. Распределение производится с целью реализовать вычет в максимально короткие сроки и с бОльшей выгодой для супругов. Соотношения распределений могут быть разные (50/50; 70/30; 90/10 и т. д.), исходной величиной является 100 процентов, а размер расходов, принимаемых к вычету, — не более 2 миллионов рублей. Мотивация распределения зависит от конкретной жизненной ситуации.
|ПРИМЕР:Супруги купили в общую собственность квартиру за 5 миллионов рублей. Каждый из них имеет право на налоговый вычет с 2 миллионов. Это значит, семья сможет вернуть 520 тысяч рублей.Заявление о распределении расходов между супругами в обязательном порядке подается в налоговый орган в случае приобретения супругами объекта стоимостью менее 4 миллионов рублей. Если стоимость свыше 4 миллионов, это заявление необязательно.
Любовь КУЗНЕЦОВА: – В случае обращения супругов, купивших после 1 января 2014 года недвижимое имущество и оформивших его в общую долевую либо общую совместную собственность, за получением имущественных налоговых вычетов как по расходам на приобретение таких объектов, так и на погашение процентов ипотеки, целесообразно указание в заявлениях супругов выбранной ими пропорции получения каждого вида имущественных вычетов отдельно.
|ПРИМЕР:Если стоимость квартиры меньше размера ипотечного кредита.Согласно договору купли–продажи цена приобретаемой квартиры составляет 1 500 000 рублей, кредит при этом предоставлен на сумму 2 000 000 рублей. За год налогоплательщиком уплачены проценты по кредиту в сумме 200 000 рублей. Размер имущественного вычета по уплаченным за год процентам определяется как произведение 200 000 рублей и отношения стоимости квартиры (1 500 000 руб.) к сумме кредита (2 000 000 руб.). Итого вычет может быть предоставлен на сумму 150 000 рублей (200 000 * (1 500 000/2 000 000)).
|Когда получить Получить вычет возможно либо по окончании года, за который получается вычет, либо в течение года, но по частям, при условии, что вы получаете полную зарплату — с налогами. В первом случае необходимо обратиться сначала в бухгалтерию по основному месту работы, а потом в налоговую, во втором — наоборот. Потребуется получение справки 2НДФЛ и заполнение налоговой декларации.И помните: для пенсионеров при получении налогового вычета в виде исключения предусмотрен «откат» по времени. У них есть возможность вернуть налог за три предыдущих года, предшествующих тому году, когда он может заявить о своем праве на имущественный вычет. Скажем, если право на вычет возникло в 2016 году, то в 2017–м пенсионер может сдать декларацию за 2016–й, а также 2015–й, 2014–й и 2013–й годы, в которых он работал, и налог с зарплаты перечислялся работодателем в бюджет.
Татьяна ЗАЧУПЕЙКО. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА