[Индекс номера 204 (23.12.2016)]



«ЗП»–Консультант

Правила вычитания

Понятие «налоговый вычет» знакомо многим из нас, однако не все умеют пользоваться этим налоговым инструментом.

Предоставление вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) означает, что на сумму этого вычета уменьшается любой доход (кроме дивидендов), облагаемый налогом по ставке 13% (в том числе зарплата, премия, отпускные, матпомощь, пособие по временной нетрудоспособности). В результате налог будет исчислен с дохода, уменьшенного на сумму вычета. Любовь Кузнецова Наиболее популярными налоговыми вычетами у налогоплательщиков являются вычеты за покупку жилья, за проценты по ипотеке, а также социальные вычеты (за обучение, лечение). Организация может предоставить работнику стандартные налоговые вычеты на детей, социальный вычет на обучение и лечение, в том числе детей; социальный вычет по пенсионным взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования; имущественный вычет на приобретение (строительство) жилья; профессиональный вычет. Любовь КУЗНЕЦОВА, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2: — Остальные вычеты по НДФЛ, в частности: при страховании жизни, по операциям с ценными бумагами, инвестиционные вычеты, имущественный вычет при продаже жилья и другого имущества, работник получает сам при обращении в налоговую службу на основании декларации по окончании налогового периода. Скажем, за 2016 год мы сможем подать декларацию и документы уже в начале января 2017–го при наличии справки 2–НДФЛ от налогового агента (работодателя).

Имущественный вычет Чаще всего за налоговым вычетом обращаются при приобретении жилья, причем как за собственные средства, так и ипотечные. Имущественный вычет можно получить лишь в том случае, если раньше вы не использовали право на получение такого вычета по другому объекту жилья. Историческая справка: до 1 января 2003 года сумма налогового вычета была ограничена 600 тыс. руб., с 1 января 2003 года размер вычета был ограничен суммой 1 млн руб. без учета сумм, направленных на погашение процентов по ипотечным кредитам, с 1 января 2008 года — 2 млн руб. без учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам). 13% налогов с суммы покупки можно получить обратно, однако учитываются лишь фактически понесенные затраты, и максимальная сумма возврата достигается при стоимости недвижимости не менее чем в 2 миллиона рублей — это 260 тысяч рублей. Если траты на приобретение либо строительство жилья превышают предельный размер имущественного вычета, к расчету все равно принимается предельная сумма, предусмотренная законом. Если вы приобрели жилье до 2014 года, то имущественный налоговый вычет с одной квартиры может получить только владелец, и лишь с той суммы, которую заплатил за жилье. Если стоимость жилья была ниже 2 миллионов рублей, «недополученный» вычет сгорает.

Любовь КУЗНЕЦОВА: — В последние два года законодательство несколько изменилось, став более лояльными для налогоплательщиков. Новые правила распространяются на объекты недвижимости, купленные с 1 января 2014 года. Для тех, кто заключал договор долевого участия, инвестирования в строительство жилья, это дата, обозначенная в акте приема–передачи квартиры (свидетельство о регистрации права собственности необязательно). При покупке готового жилья или на вторичном рынке необходимо отталкиваться от даты, указанной в свидетельстве о регистрации права собственности. Теперь предел стоимости жилья в 2 миллиона рублей привязан не к объекту налогообложения, а лишь к плательщику. То есть, не выбрав лимит вычета в первый раз, можно подавать на него повторно, пока он не будет исчерпан. Проценты по ипотеке Еще часть денег можно вернуть с процентов по ипотеке. Сумма налогового вычета для процентов по ипотеке до 1 января 2014 года не ограничивалась. С 2014 года имущественный вычет в части уплаченных процентов по ипотеке выделен в отдельный подвид вычетов, и его размер никак не взаимосвязан с вычетом по расходам на приобретение жилья. Теперь данный вычет не может превышать 3 миллионов рублей и предоставляется в отношении только одного объекта недвижимости, независимо от того, достигли ли расходы максимального предела или нет. К примеру, по одной купленной квартире вы уже получили вычет в полном объеме, теперь, купив вторую в кредит, вы можете подать на вычет по процентам. Кстати, говоря о кредите, имеется в виду целевой займ — ипотека, на конкретный объект жилья.

Для супругов Сегодня неважно, на кого из супругов оформлены правоустанавливающие документы, как это было прежде. Вычет по квартире может получить каждый — и муж, и жена, равно как и вычет по ипотечным процентам. К примеру, при приобретении в общую совместную собственность супругов квартиры стоимостью 3 миллиона рублей они вправе распределить имущественный налоговый вычет из расчета по 1,5 миллиона рублей стоимости жилья каждому, или 2 миллиона на одного супруга и 1 миллион на другого, или в любой другой пропорции, исходя из совокупных расходов супругов на квартиру, но не более 2 миллионов на каждого. Распределение производится с целью реализовать вычет в максимально короткие сроки и с бОльшей выгодой для супругов. Соотношения распределений могут быть разные (50/50; 70/30; 90/10 и т. д.), исходной величиной является 100 процентов, а размер расходов, принимаемых к вычету, — не более 2 миллионов рублей. Мотивация распределения зависит от конкретной жизненной ситуации. ПРИМЕР: Супруги купили в общую собственность квартиру за 5 миллионов рублей. Каждый из них имеет право на налоговый вычет с 2 миллионов. Это значит, семья сможет вернуть 520 тысяч рублей. Заявление о распределении расходов между супругами в обязательном порядке подается в налоговый орган в случае приобретения супругами объекта стоимостью менее 4 миллионов рублей. Если стоимость свыше 4 миллионов, это заявление необязательно.

Любовь КУЗНЕЦОВА: – В случае обращения супругов, купивших после 1 января 2014 года недвижимое имущество и оформивших его в общую долевую либо общую совместную собственность, за получением имущественных налоговых вычетов как по расходам на приобретение таких объектов, так и на погашение процентов ипотеки, целесообразно указание в заявлениях супругов выбранной ими пропорции получения каждого вида имущественных вычетов отдельно. ПРИМЕР: Если стоимость квартиры меньше размера ипотечного кредита. Согласно договору купли–продажи цена приобретаемой квартиры составляет 1 500 000 рублей, кредит при этом предоставлен на сумму 2 000 000 рублей. За год налогоплательщиком уплачены проценты по кредиту в сумме 200 000 рублей. Размер имущественного вычета по уплаченным за год процентам определяется как произведение 200 000 рублей и отношения стоимости квартиры (1 500 000 руб.) к сумме кредита (2 000 000 руб.). Итого вычет может быть предоставлен на сумму 150 000 рублей (200 000 * (1 500 000/2 000 000)).

Когда получить Получить вычет возможно либо по окончании года, за который получается вычет, либо в течение года, но по частям, при условии, что вы получаете полную зарплату — с налогами. В первом случае необходимо обратиться сначала в бухгалтерию по основному месту работы, а потом в налоговую, во втором — наоборот. Потребуется получение справки 2НДФЛ и заполнение налоговой декларации. И помните: для пенсионеров при получении налогового вычета в виде исключения предусмотрен «откат» по времени. У них есть возможность вернуть налог за три предыдущих года, предшествующих тому году, когда он может заявить о своем праве на имущественный вычет. Скажем, если право на вычет возникло в 2016 году, то в 2017–м пенсионер может сдать декларацию за 2016–й, а также 2015–й, 2014–й и 2013–й годы, в которых он работал, и налог с зарплаты перечислялся работодателем в бюджет.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА Наиболее популярными налоговыми вычетами у налогоплательщиков являются вычеты за покупку жилья, за проценты по ипотеке, а также социальные вычеты (за обучение, лечение).Организация может предоставить работнику стандартные налоговые вычеты на детей, социальный вычет на обучение и лечение, в том числе детей; социальный вычет по пенсионным взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования; имущественный вычет на приобретение (строительство) жилья; профессиональный вычет.— Остальные вычеты по НДФЛ, в частности: при страховании жизни, по операциям с ценными бумагами, инвестиционные вычеты, имущественный вычет при продаже жилья и другого имущества, работник получает сам при обращении в налоговую службу на основании декларации по окончании налогового периода. Скажем, за 2016 год мы сможем подать декларацию и документы уже в начале января 2017–го при наличии справки 2–НДФЛ от налогового агента (работодателя).







