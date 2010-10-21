[Индекс номера 204 (23.12.2016)]



Человек родился

Софья КОТОВА, Яна Саражакова

За последние три недели в Большом Норильске родились 130 детей: 67 мальчиков и 63 девочки. Среди них - Софья Котова и Яна Саражакова. А всего за год (по статистике на сегодняшний день) в нашем городе на свет появились 2610 детей. В этом году рубрика «Человек родился» прощается с вами, дорогие читатели. Встретимся в новом году.

Родилась 5 декабря в 00.00 - Рост 50 см - Вес 2 700 г «Сапожник» в данном случае — не без сапог: у нашей коллеги Надежды Котовой, которая когда–то вела рубрику «Человек родился», в данном формате — уже второй выход. А ребеночек — третий! Надя теперь — многодетная мамочка. Ну, а почему бы и нет? Молодая, красивая, творческая, организованная, точно знающая, чего хочет. И рядом заботливый, надежный, работящий парень, начальник участка «Норильскникельремонт»: да с таким и для такого — рожать и рожать! 28–летняя Надежда не скрывает свой женский успех, более того, щедро делится с нами его секретами: состояться как мама и жена для этой женщины гораздо важнее, чем «оскары» в профессии. Как жаль, что многие из нас понимают это позже, чем стоило бы. Но каждому — свое. Наде и ее супругу Александру на данном этапе жизни необходим и крайне дорог и этот переполох в «двушке», и пеленки с распашонками и качельками, и детский смех, и ежечасная забота о всех. Надежда Котова: – Иногда выбиваемся из сил: Саша много работает — с семи утра до девяти вечера, я с тремя еле успеваю: одного накормить, второго «погулять», третью в школу проводить и потом уроки проверить... Порой вечером сядем с мужем, вздохнем, улыбнемся друг другу и друг друга же успокоим: «Ну, ничего, еще немножко потерпим, а потом легче будет — детки подрастут, все выровняется»... Утешимся минутой такого обоюдного понимания, потом раз — и силы снова откуда–то появляются. Да и радости дети дают столько, что передать сложно! Наша героиня добавляет, что с воодушевлением ждет новоселья: в конце января ее замечательная семья переедет в просторную четырехкомнатную квартиру. Новое жилье семья приобрела с помощью материнского капитала, полученного за второго малыша — Левушку, которому сейчас 1 год и 8 месяцев. Кстати, сынок с появлением младшей сестренки (а до этого он знавал только восьмилетнюю старшую сестру Настю) стал особенно ласковым. – Встает на табуреточку и с интересом наблюдает, как я пеленаю кроху, или подойдет и гладит ее, нацеловывает, — рассказывает молодая мама. Ухаживать за малышами многодетным Котовым помогают бабушки, которые имеют в этом деле большой опыт. Надюша признается, что кроме родственников в семейных делах и в уходе за детьми очень помогают и достижения технического прогресса — стиральная машина, беспроводной пылесос и прочие приспособления, и что окончательно она будет чувствовать себя счастливой тогда, когда в доме появится еще и посудомоечный агрегат. Пусть все мечты в этой дружной семье сбудутся в новом году.

Яна Саражакова Родилась 8 декабря в 6.45 Рост 53 см - Вес 3 320 г Новую норильчанку Яночку пришли встречать многочисленные друзья и коллеги мамы Юлии и папы Александра. Особенно радовалась прибавлению в семействе шестилетняя Лилия. Два года она выпрашивала у родителей братика или сестренку. И вот оно — счастье! А началось все в 2004 году, когда первокурсница Юля в кухне общежития Томского государственного университета не захотела помочь второкурснику Александру вымыть посуду. – Пришли мы туда с подругой пару тарелок ополоснуть, а там парень перемывает два огромных таза грязной посуды. Стоим, сверлим его взглядом, ждем, когда он освободит раковину. И нет бы нам уступить место ненадолго, а он нагло заявляет: мол, могли бы мне и помочь, — вспоминает Юля. По словам Александра, тогда, даже несмотря на возмущенный отказ девушек, у него вдруг промелькнула мысль: «А ведь это моя будущая жена!» Так оно и вышло спустя несколько лет. Теперь посуду моет посудомоечная машина, но свое знакомство ребята до сих пор вспоминают с улыбкой. Первая дочка Лилечка родилась в Абакане в 2010 году, второго ребенка супруги планировали давно, но такая возможность появилась только здесь, в Норильске. В наш северный город семья переехала в 2011–м, и здесь им все нравится. И квартиру им дали в соцнайм, и Александр, устроившись геодезистом в «Норд–даймонд», быстро пошел вверх по карьерной лестнице, за пять лет пройдя путь от простого рабочего до начальника отдела, даже успел попутно получить второе высшее образование в НИИ. Юля же пошла работать в школу № 29 учителем географии. В ее кабинете часто можно было увидеть фотографии просторов Таймыра, которые делал Александр во время своих многочисленных командировок. «Любовь к географии и путешествиям — это у нас семейное», — улыбается Юля. Что же касается медицинского обслуживания в Заполярье, то здесь молодая мама отзывается только положительными словами, есть с чем сравнить. Молодая мамочка просила передать через «Заполярку» слова благодарности медицинскому персоналу роддома: – Я очень боялась рожать, но благодаря врачам и медсестрам, которые всячески меня поддерживали во время родов, все прошло хорошо. Спасибо им! Видно, что люди работают по призванию и искренне радуются появлению каждого малыша. В планах у семьи Саражаковых родить еще третьего ребенка, хорошо бы сынишку, ведь надо же Саше с кем–то в футбол играть. В палате Юля познакомилась с многодетной мамой, которая рожала уже шестого ребенка, и, по ее словам: «Чем больше детей, тем легче. Старшие помогают младшим. Дети замечают маму только тогда, когда рядом нет старших». Мы же радуемся, что в нашем городе все больше семей, где много детей, и родители счастливы.

Марина КАЛИНИНА и Анастасия ДУДАРЕВА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА и Анастасии ДУДАРЕВОЙ «Сапожник» в данном случае — не без сапог: у нашей коллеги Надежды Котовой, которая когда–то вела рубрику «Человек родился», в данном формате — уже второй выход. А ребеночек — третий!Надя теперь — многодетная мамочка. Ну, а почему бы и нет? Молодая, красивая, творческая, организованная, точно знающая, чего хочет. И рядом заботливый, надежный, работящий парень, начальник участка «Норильскникельремонт»: да с таким и для такого — рожать и рожать!28–летняя Надежда не скрывает свой женский успех, более того, щедро делится с нами его секретами: состояться как мама и жена для этой женщины гораздо важнее, чем «оскары» в профессии. Как жаль, что многие из нас понимают это позже, чем стоило бы. Но каждому — свое. Наде и ее супругу Александру на данном этапе жизни необходим и крайне дорог и этот переполох в «двушке», и пеленки с распашонками и качельками, и детский смех, и ежечасная забота о всех.– Иногда выбиваемся из сил: Саша много работает — с семи утра до девяти вечера, я с тремя еле успеваю: одного накормить, второго «погулять», третью в школу проводить и потом уроки проверить... Порой вечером сядем с мужем, вздохнем, улыбнемся друг другу и друг друга же успокоим: «Ну, ничего, еще немножко потерпим, а потом легче будет — детки подрастут, все выровняется»... Утешимся минутой такого обоюдного понимания, потом раз — и силы снова откуда–то появляются. Да и радости дети дают столько, что передать сложно!Наша героиня добавляет, что с воодушевлением ждет новоселья: в конце января ее замечательная семья переедет в просторную четырехкомнатную квартиру. Новое жилье семья приобрела с помощью материнского капитала, полученного за второго малыша — Левушку, которому сейчас 1 год и 8 месяцев. Кстати, сынок с появлением младшей сестренки (а до этого он знавал только восьмилетнюю старшую сестру Настю) стал особенно ласковым.– Встает на табуреточку и с интересом наблюдает, как я пеленаю кроху, или подойдет и гладит ее, нацеловывает, — рассказывает молодая мама.Ухаживать за малышами многодетным Котовым помогают бабушки, которые имеют в этом деле большой опыт. Надюша признается, что кроме родственников в семейных делах и в уходе за детьми очень помогают и достижения технического прогресса — стиральная машина, беспроводной пылесос и прочие приспособления, и что окончательно она будет чувствовать себя счастливой тогда, когда в доме появится еще и посудомоечный агрегат. Пусть все мечты в этой дружной семье сбудутся в новом году.







