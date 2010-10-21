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[Индекс номера 204 (23.12.2016)
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Газета для детей, а также их родителей
Забавная полянка
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Здравствуйте, мои дорогие! Совсем немного времени осталось до главного праздника — Нового года. В преддверии торжества город принарядился, засверкал огоньками. А вы успели выучить новогодние стишки и песенки, сшить костюмы к утренникам? Поторопитесь — скоро ёлки. Сегодня же мы расскажем о последних событиях и объявим конкурс. Не пропустите! Ваша Заполярочка
Кто же он на самом деле?Ребята, предлагаю вам поближе познакомиться с главным героем новогодних праздников — Дедом Морозом.Студенец, Трескун, Морозко — так раньше на Руси величали дедушку с белой бородой и мешком подарков. Оказывается, есть у него не только внучка –Снегурочка, но и прекрасная жена — Зима.В разных странах Деда Мороза называют по–разному. Например, на Кипре его кличут Василием. К шведским ребятишкам приходит Крисе Крингл, к японским — Одзи–сан, к чешским — Дед Микулаш, к французским — Пер Ноэль. А американцы просто обожают своего зимнего деда и величают его Санта Клаус.Нашему Деду Морозу уже более двух тысяч лет, а день рождения он отмечает 18 ноября. Хочу поблагодарить ребят из детского сада № 59 «Золушка», которые поздравили его с днем рождения трогательными песнями и пообещали украсить подаренную им ёлку самодельными игрушками.
Снег кружитсяДля праздничного настроения можно украсить свой дом яркой мишурой, разноцветными гирляндами и, конечно же, снежинками.Норильская рукодельница Ольга Дмитриева поделилась с нами секретом, как изготовить красивые снежинки из самых простых материалов. Например, из CD–дисков и бумаги получаются вот такие зимние солнышки. Их можно еще на леску повесить, чтобы они парили в воздухе, как настоящие снежинки. Ребята из детского садика № 3 «Солнышко» вместе с родителями изготовили такие снежинки и украсили ими свою группу.
Чего ждать от нового года?А вот прогноз на будущий год от Алины Абрамчик, третьеклассницы из первой гимназии.В январе — у всех будет хорошее настроение, в феврале — у всех мальчиков исполнятся заветные желания. Мартовский праздник принесет всем девочкам море сюрпризов. В апреле будем ждать яркого солнышка, а в мае порадуемся окончанию учебного года! Лето проведем в теплых краях. В сентябре будем радоваться встрече с друзьями. Норильская осень будет теплой и солнечной. А зимой к нам снова пожалует Дед Мороз. И пусть его сани в каждый дом привезут вместе с новогодними подарками счастье, радость и здоровье!
КОНФЕТНЫЕ фантазииВ новогодние дни дети получают много сладких подарков. Не спешите выбрасывать обертки от съеденных конфет — из них можно сделать немало красивых и полезных вещей.Я, например, золотистые фантики на нитку нанизываю, а потом мы с девочками соревнуемся, у кого бусы длиннее. А вот воспитанники группы «Грибочек» кайерканского садика № 36 «Полянка» из конфетных оберток «сшили» целое одеяло, а еще коврики и салфетки. И смастерили самые настоящие королевские короны. Воспитатель Ирина Ваган и родителей к этому процессу подключила. К коллекции фантиков прибавились пуговицы, ракушки и другие красивые мелочи, которые украсили детские работы.
Внимание: конкурс!Шахматная королева, Мальвина, Красная Шапочка... И кем только я не была в Новый год. И все эти костюмы шила моя мама. Уверена, что и ваши мамы — тоже большие умелицы. Присылайте к нам в редакцию свои фотографии в маскарадных костюмах. Мы отберем самые лучшие и разместим в нашей «Забавной полянке». Победителей новогоднего конкурса вместе с активными друзьями газеты пригласим к нам в гости за наградами и подарками.
Маленькие новости большой ДетсадииВ детском саду № 96 «Капельки» открылась научная лаборатория «Наукоград». Ребята совершили путешествие в мир удивительной науки и увидели в действии телескоп и микроскоп. Юных исследователей сопровождала сама королева.В день здоровья детский сад № 95 «Снежинка» посетили Доктор Айболит и Карлсон. Они рассказали дошколятам о правилах гигиены, а ребята показали гостям, как надо делать зарядку. Праздник продолжился в детсадовском бассейне игрой в «волшебные брызги». Веселой ярмаркой и дружным хороводом проводили уходящий год в детском садике № 8 «Тундровичок». Программа праздника была очень насыщенной: татарские песни, чувашские танцы, азербайджанские народные игры. Юные модели демонстрировали национальные костюмы и читали стихи на родных языках. Родители удивили гостей национальными вкусняшками, а мамочки–мастерицы — своими творческими работами.Детский сад № 66 «Радость» отпраздновал свое 35–летие. К юбилею педагоги и ребята выпустили газету, оформили коллажи, фотовыставки. Завершающим аккордом праздничного каскада стал концерт с душевными песнями, зажигательными танцами и чествованием лучших педагогов.Воспитанники трех детских садов — № 98 «Загадка», № 95 «Снежинка», № 36 «Полянка» — побывали в стране Мультландия и познакомились с персонажами отечественных мультфильмов: Бабой–ягой, Карлсоном, котом Леопольдом, разбойниками. На музыкальной викторине дети собирали пазлы с изображением сказочных героев, которых потом наряжали в костюмы. А напоследок кот Леопольд подарил каждому детскому саду сборник отечественных мульт-фильмов.А малыши из талнахского детского сада № 18 «Полянка» вместе с родителями мастерили петушков. Ведь Петух — символ будущего года. Ох и непросто пришлось жюри при выборе победителей. На конкурс было представлено более 40 работ, выполненных в разных техниках. Первое место получил Руслан Яшков.
|Победитель с символом года
Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО
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Статьи текущего номера:
Союз предпринимателей «Поддержка», созданный четыре года назад при участии главы Норильска Олега Курилова, отчитался о проделанной работе за 2016 год.
Итоги
Прошедший год в жизни норильской молодежи выдался весьма интересным. Ребята радовали горожан своими победами, вдохновляли идеями и удивляли энергией, с которой брались за новые дела. И теперь пришло время подвести итоги.
В старом городе
В последнем в этом году выпуске рубрики–календаря — норильские новогодние «подарки», которые рождались, строились и сдавались в разные годы.
27 декабря – День спасателя
Макс ЕГОРОВ — большой, добрый и удивительно позитивный, как медведь Балу из диснеевского мультика. Кто видел его в работе, знает, что и там он не теряет спокойного и оптимистичного настроя. При этом он трудится спасателем уже 24 года. Шутка ли, его стаж превышает срок существования самого норильского аварийно–спасательного отряда!
«ЗП»–Консультант
Понятие «налоговый вычет» знакомо многим из нас, однако не все умеют пользоваться этим налоговым инструментом.
Человек родился
За последние три недели в Большом Норильске родились 130 детей: 67 мальчиков и 63 девочки. Среди них - Софья Котова и Яна Саражакова. А всего за год (по статистике на сегодняшний день) в нашем городе на свет появились 2610 детей. В этом году рубрика «Человек родился» прощается с вами, дорогие читатели. Встретимся в новом году.
Газета для детей, а также их родителей
Здравствуйте, мои дорогие! Совсем немного времени осталось до главного праздника — Нового года. В преддверии торжества город принарядился, засверкал огоньками. А вы успели выучить новогодние стишки и песенки, сшить костюмы к утренникам? Поторопитесь — скоро ёлки. Сегодня же мы расскажем о последних событиях и объявим конкурс. Не пропустите! Ваша Заполярочка
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