[Индекс номера 204 (23.12.2016)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Здравствуйте, мои дорогие! Совсем немного времени осталось до главного праздника — Нового года. В преддверии торжества город принарядился, засверкал огоньками. А вы успели выучить новогодние стишки и песенки, сшить костюмы к утренникам? Поторопитесь — скоро ёлки. Сегодня же мы расскажем о последних событиях и объявим конкурс. Не пропустите! Ваша Заполярочка

Кто же он на самом деле? Ребята, предлагаю вам поближе познакомиться с главным героем новогодних праздников — Дедом Морозом. Студенец, Трескун, Морозко — так раньше на Руси величали дедушку с белой бородой и мешком подарков. Оказывается, есть у него не только внучка –Снегурочка, но и прекрасная жена — Зима. В разных странах Деда Мороза называют по–разному. Например, на Кипре его кличут Василием. К шведским ребятишкам приходит Крисе Крингл, к японским — Одзи–сан, к чешским — Дед Микулаш, к французским — Пер Ноэль. А американцы просто обожают своего зимнего деда и величают его Санта Клаус. Нашему Деду Морозу уже более двух тысяч лет, а день рождения он отмечает 18 ноября. Хочу поблагодарить ребят из детского сада № 59 «Золушка», которые поздравили его с днем рождения трогательными песнями и пообещали украсить подаренную им ёлку самодельными игрушками.

Снег кружится Для праздничного настроения можно украсить свой дом яркой мишурой, разноцветными гирляндами и, конечно же, снежинками. Норильская рукодельница Ольга Дмитриева поделилась с нами секретом, как изготовить красивые снежинки из самых простых материалов. Например, из CD–дисков и бумаги получаются вот такие зимние солнышки. Их можно еще на леску повесить, чтобы они парили в воздухе, как настоящие снежинки. Ребята из детского садика № 3 «Солнышко» вместе с родителями изготовили такие снежинки и украсили ими свою группу.



Чего ждать от нового года? А вот прогноз на будущий год от Алины Абрамчик, третьеклассницы из первой гимназии. В январе — у всех будет хорошее настроение, в феврале — у всех мальчиков исполнятся заветные желания. Мартовский праздник принесет всем девочкам море сюрпризов. В апреле будем ждать яркого солнышка, а в мае порадуемся окончанию учебного года! Лето проведем в теплых краях. В сентябре будем радоваться встрече с друзьями. Норильская осень будет теплой и солнечной. А зимой к нам снова пожалует Дед Мороз. И пусть его сани в каждый дом привезут вместе с новогодними подарками счастье, радость и здоровье!





КОНФЕТНЫЕ фантазии В новогодние дни дети получают много сладких подарков. Не спешите выбрасывать обертки от съеденных конфет — из них можно сделать немало красивых и полезных вещей. Я, например, золотистые фантики на нитку нанизываю, а потом мы с девочками соревнуемся, у кого бусы длиннее. А вот воспитанники группы «Грибочек» кайерканского садика № 36 «Полянка» из конфетных оберток «сшили» целое одеяло, а еще коврики и салфетки. И смастерили самые настоящие королевские короны. Воспитатель Ирина Ваган и родителей к этому процессу подключила. К коллекции фантиков прибавились пуговицы, ракушки и другие красивые мелочи, которые украсили детские работы. Внимание: конкурс! Шахматная королева, Мальвина, Красная Шапочка... И кем только я не была в Новый год. И все эти костюмы шила моя мама. Уверена, что и ваши мамы — тоже большие умелицы. Присылайте к нам в редакцию свои фотографии в маскарадных костюмах. Мы отберем самые лучшие и разместим в нашей «Забавной полянке». Победителей новогоднего конкурса вместе с активными друзьями газеты пригласим к нам в гости за наградами и подарками.

Маленькие новости большой Детсадии В детском саду № 96 «Капельки» открылась научная лаборатория «Наукоград». Ребята совершили путешествие в мир удивительной науки и увидели в действии телескоп и микроскоп. Юных исследователей сопровождала сама королева. В день здоровья детский сад № 95 «Снежинка» посетили Доктор Айболит и Карлсон. Они рассказали дошколятам о правилах гигиены, а ребята показали гостям, как надо делать зарядку. Праздник продолжился в детсадовском бассейне игрой в «волшебные брызги». Веселой ярмаркой и дружным хороводом проводили уходящий год в детском садике № 8 «Тундровичок». Программа праздника была очень насыщенной: татарские песни, чувашские танцы, азербайджанские народные игры. Юные модели демонстрировали национальные костюмы и читали стихи на родных языках. Родители удивили гостей национальными вкусняшками, а мамочки–мастерицы — своими творческими работами. Детский сад № 66 «Радость» отпраздновал свое 35–летие. К юбилею педагоги и ребята выпустили газету, оформили коллажи, фотовыставки. Завершающим аккордом праздничного каскада стал концерт с душевными песнями, зажигательными танцами и чествованием лучших педагогов. Воспитанники трех детских садов — № 98 «Загадка», № 95 «Снежинка», № 36 «Полянка» — побывали в стране Мультландия и познакомились с персонажами отечественных мультфильмов: Бабой–ягой, Карлсоном, котом Леопольдом, разбойниками. На музыкальной викторине дети собирали пазлы с изображением сказочных героев, которых потом наряжали в костюмы. А напоследок кот Леопольд подарил каждому детскому саду сборник отечественных мульт-фильмов. А малыши из талнахского детского сада № 18 «Полянка» вместе с родителями мастерили петушков. Ведь Петух — символ будущего года. Ох и непросто пришлось жюри при выборе победителей. На конкурс было представлено более 40 работ, выполненных в разных техниках. Первое место получил Руслан Яшков. Победитель с символом года

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО







