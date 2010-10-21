Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Норильск с очередным рабочим визитом.
Глава региона провел с городскими властями совещание, на котором обсуждался второй этап реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта Норильск, вручил государственные и краевые награды работникам «Норникеля», провел прием граждан по личным вопросам, а также посетил строящийся перинатальный центр.
Виктор Толоконский
|Виктор Толоконский
дал руководству города поручение точно и вовремя информировать население о ходе реконструкции ВПП, составить новое расписание работы аэропорта и оперативно решать возникающие вопросы. Губернатор выразил готовность лично принимать участие в этом процессе и предложил напрямую докладывать ему о любых трудностях.
|Олег Курилов
В свою очередь глава Норильска Олег Курилов
доложил губернатору о проделанной работе. Он сообщил о том, что в Норильске создана горячая линия по предоставлению населению информации по вопросам, связанным с ремонтом ВПП и организации пассажирских перевозок в этот период, и подчеркнул, что графики отпусков работников бюджетных организаций и «Норникеля» уже утверждены.
Говоря о строительстве в Норильске перинатального центра, губернатор выразил уверенность в том, что объект будет сдан в конце 2017 года.
— Первое, на что я обратил внимание, когда посетил стройплощадку, — это сложные условия выполнения работ, — сказал Виктор Толоконский. — Сегодня на строительстве трудятся 80 человек. Сроки сроками, но нельзя допустить, чтобы люди пострадали на морозе. Я поручил переоборудовать неиспользуемое административное здание в комфортное общежитие с пищеблоком для рабочих, и с 20 января число людей на стройплощадке увеличится до двухсот. Виктор ТОЛОКОНСКИЙ
добавил, что график работ на строительстве перинатального центра установлен очень жесткий.
Материалы начнут доставлять в Норильск по Северному морскому пути, не дожидаясь речной навигации, — с тем, чтобы в марте–апреле приступить к монтажу технологического оборудования. При этом губернатор особо подчеркнул, что на объекте осуществляется постоянный контроль — для этого там установлены видеокамеры. Также он сообщил, что к площадке подведены все необходимые коммуникации: электроснабжение, тепло, вода. К 20 марта, по его словам, будет заключен контракт на поставку сложной медтехники. Складские помещения к этому времени уже должны быть подготовлены.
— В предыдущий раз я был на объекте два месяца назад и сейчас увидел заметные изменения. Опалубка для каркаса здания уже монтируется, «Норникель» помогает нам бетоном, цементом, другими материалами и ресурсами. Деньги на строительство выделены в полном объеме. На данный момент срывов нет, — сказал губернатор.
Следует отметить, что в середине декабря министр здравоохранения России Вероника Скворцова
, выступая на селекторном совещании по вопросам охраны здоровья матери и ребенка, доложила, что до конца 2016 года планируется сдать пять из 32 перинатальных центров, на которые в 2013 году были выделены субсидии. При этом, пояснила министр, в наиболее сложном положении находятся три центра, в том числе и норильский. В ответ на это премьер–министр России Дмитрий Медведев
пообещал забрать деньги у регионов, которые не уложатся в срок при строительстве центров в 2017 году.
Напомним, финансирование строительства перинатального центра, рассчитанного на 110 койко–мест, ведется за счет средств краевого и федерального бюджетов. Здание возводится рядом с Норильской межрайонной больницей № 1 в Оганере. Ежегодно центр сможет принимать по три тысячи жительниц Норильска и Таймырского района.Михаил ТУАЕВ. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА