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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 206 (27.12.2016)]

 Имейте в виду 
Особое приглашение

Сразу после новогодних каникул в Норильске стартует заявочная кампания на участие в программах переселения в 2018 году.
Прием документов на участие в программе переселения в рамках реализации Закона Красноярского края «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края», продлится с 9 января по 14 июля. Прием граждан будет вестись в управлении жилищного фонда в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в порядке живой очереди (инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ принимаются без очереди) по адресу: Ленинский проспект, 40, корпус 4, кабинеты № 1, 2, 9, телефон для справок 43–70–30 (внутренние номера: 1806, 1807, 1808, 1810, 1812).
С 9 января по 1 июля 2017 года можно будет подать документы на участие в 2018 году в программе переселения в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище». Прием граждан также ведется в порядке живой очереди в кабинете № 9, телефон для справок 43–70–30 (внутренний номер 1806).
Граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц ждут в кабинете № 1а, телефон для справок 43–70–30 (внутренний номер 1805).
Члены молодых семей, планирующие в 2018 году принять участие в мероприятиях «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» государственной программы Красноярского края также могут подать документы с 9 января по 1 июля в кабинетах № 2 и 9, телефон для справок 43–70–30 (внутренние номера: 1808, 1810).
Кроме этого, С 9 января по 15 декабря 2017 года желающие смогут встать на учет в управлении жилищного фонда. Телефон для справок 43–70–30 (внутренние номера: 1809, 1816, 1814, 1819).
Подготовила Марина АНДРИЮК. Фото Анны ПОГОДИНОЙ




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