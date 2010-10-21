[Индекс номера 206 (27.12.2016)]



Событие

С огоньком!

Несмотря на суровый мороз с ветром, горожане с размахом отпраздновали открытие снежных городков, после чего детвора с ледянками наперевес бросилась покорять горки.

Дождались — Наша ёлочка, гори! — скомандовал Дед Мороз 25 декабря на открытии елки в Центральном районе, и сотни огоньков заиграли на новогодней красавице под радостное зрительское «Уррааааа!». А после этого норильчан поздравил глава города Олег Курилов: — Нам очень хотелось бы, чтобы этот снежный городок полюбился большим и маленьким норильчанам. С наступающим Новым годом! Любви вам, счастья, чтобы в 2017 году сбылись ваши самые заветные желания. С праздником, Норильск! С Новым годом! Из–за погоды программу пришлось немного сократить, но это совсем не испортило настроения пришедшим на праздник. И если взрослые зябко поеживались, то детям мороз был нипочем — они смело сигали с горок, соревнуясь между собой, кто на ледянке дальше уедет.

Самый теплый хоровод В рудной столице 23 декабря в предчувствии Нового года морозище «на радостях» зашкалил аж под минус пятьдесят. Поэтому объявленное новогоднее шоу «Праздник на 69–й параллели» за несколько часов до события пришлось ужать до 15–минутного действа — боялись заморозить маленьких зрителей. Но не зря утверждают, что талнахцы — народ морозоустойчивый. На площади Горняков в назначенное время собралось множество народа, даже с колясками. Наверное, северян согревала общая радость, волшебство этого предновогоднего торжества. На сцену главных персонажей — Северка с Северянкой и Деда Мороза со Снегурочкой — доставила пара веселых Оленей. Начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко, который с душой позаботился о превращении главной площади района в сказочный городок, сердечно поблагодарил земляков за добрые дела в уходящем году и пожелал счастья в новом году. Талнахцы с восторгом оценили сияние новой елки, фантастическую иллюминацию, расписанные во все цвета радуги горки и чудо–персонажей на фоне заиндевевших лиственниц. Сюрпризом стал и праздничный фейерверк над Талнахом, который рудной столице, как и красивый и уютный снежный городок, подарило ООО «СеверныйБыт» во главе с Надеждой Оробинской. Сестры Нонна и Ламия признались, что еле дождались, когда достроят снежный городок, — уж очень хотелось им скатиться с ветерком с горки. А вот десятилетнему Валентину после черногорского тепла холодно, но все же как интересно и весело пройтись по норильским улицам с папой и старшим братом. Самый теплый в мире хоровод с ребятами и взрослыми водили вокруг елки старшеклассницы из ансамбля «Талнахский перепляс» и участники ансамбля «Раздолье», а волонтеры–молодогвардейцы раздавали детям шоколадки. За порядком бдительно следили особые «деды морозы» — добрые талнахские полицейские и нарядные казаки. Праздничное действо для талнахцев устроило творческое объединение «ЛицеДеятели» КДЦ им. В. Высоцкого. Кстати, они же поставили и новогоднюю сказку «Как Иван за чудо–елкой ходил». Первое представление провели для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Маленькие гости после представления получили сладкие подарки, игрушки, изготовленные талнахскими детсадовцами и школьниками. С такими теплыми людьми в нашу суровую зиму точно не замерзнуть!

Нас не сломить Открытие елки в Кайеркане было назначено на пятницу в 18.00. Когда в 17.50 у сцены снежного городка не было ни одного человека, а на площади в морозном тумане с горки катались только трое подростков, казалось, что мороз в –42 градуса кайерканцев победил. Но нет. Как только из динамиков раздалась песенка «Пять минут», напомнившая о скором начале праздника, из близлежащих магазинчиков стали появляться люди, взрослые и дети, готовые веселиться вопреки погоде. В Кайеркане, как и во всех районах Норильска, программу открытия снежного городка серьезно сократили. Но за 15 минут горожане успели и потанцевать, и Деда Мороза позвать, и на яркие огни новой елки полюбоваться. Развлекали кайерканцев героические сотрудники КДЦ «Юбилейный» и старшие девочки из ансамбля «Улыбка». А в воскресенье в «Юбилейном» состоялся первый этап акции «Учитесь быть волшебником»: перед новогодней сказкой для юных гостей праздника, в том числе для детей с ограниченными возможностями показали «Сюрприз от Деда Мороза». После него участники акции, решившие стать для малышей волшебниками, послушав новогодние стихи, дарили ребятишкам подарки. Сегодня в 16.00 «Юбилейный» покажет благотворительное представление «Чудеса в Лукоморье». После сказки акция «Учитесь быть волшебником» завершится. В этом году акция проходит уже в пятый раз. Сейчас в ней принимают участие сотрудники кайерканской администрации, всех школ города, ДДТ, 36–го и 75–го детских садов, Росбанка, рудника «Кайерканский», механического завода. По словам организаторов, приглашенные дети от «волшебников» получают столько подарков, что не всегда могут удержать их в руках.

Наталья ЧЕРКАШИНА, Ирина ДАНИЛЕНКО, Марина АНДРИЮК. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА, Ирины ДАНИЛЕНКО, Дмитрия БАКЛАНОВА







