[Индекс номера 206 (27.12.2016)]



Выставки

Чудо чудное

В художественной галерее открылась выставка «Стиль–Вояж» клуба флористов–дизайнеров «Галакс», которая стала оригинальным подарком горожанам к Новому году.

Дефиле от Анны Погодиной Клуб, объединяющий норильских рукодельниц, родился в 1993 году при городском Центре культуры. Руководила им неутомимый мастер Ирина Пшеницына. С тех пор «Галакс», который начинал с флористических композиций и стал в этом направлении законодателем моды в Норильске, провел более двадцати выставок. Каждый раз он удивлял зрителей, представляя им неожиданные и неповторимые произведения из разнообразных материалов. От «Лепестковой живописи Таймыра» в 1996 году, через тематические праздничные вернисажи к Новому году, Рождеству, Пасхе, 8 Марта, Таймырскому фестивалю авторской песни — к творческим экспериментам с природными материалами, кожей, керамикой, декоративным грунтом и в последние годы — валяной шерстью. Сегодня именно искусное валяние — фишка клуба «Галакс». Эксклюзивные коллекции «Волшебный вален,ОК» и «Ангелов свет» оценили и в Дудинке, где мастериц всегда с большой любовью принимают в Таймырском доме народного творчества. Настоящим признанием является и Гран–при «Золотые руки Красноярья» краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья — 2016», где были представлены избранные произведения из клубных экспозиций последних лет. «Стиль-Вояж» – рай для женщин и открытие для мужчин Клуб «Галакс» многократно представлял свое творчество в выставочном зале ГЦК, а также в Талнахском филиале нашего музея и в Норильской епархии. В художественной галерее экспонируется новая выставка, «Стиль–Вояж» — уже третья за последние три года. Сначала был масштабный «Север. Войлок. Дизайн» — к 20–летию клуба, затем «Ангелов свет» — куклы и композиции из нежнейшего войлока, а также интерьерная фантазия «Время. Пространство. Впечатление», каталог которой вышел в канун 2017 года и был представлен на нынешней выставке. «Галакс», которым последние годы руководит Ольга Терешонок, а художественным консультантом остается талантливый график — преподаватель ТДШИ Андрей Попов, по–прежнему не устает поражать норильчан. С осени 2014 года клуб базируется на площадке творческого объединения ГЦК «Вернисаж» на Солнечном проезде, 2. По средам и субботам здесь проходят занятия и нередко мастер–классы для новичков, которых становится все больше. Новый проект декоративного творчества рукодельницы посвятили фантастическому путешествию во времени по стилям и направлениям. В разнообразном пространстве фантастического вояжа — и небольшие чемоданчики — арт–объекты — со своими историями–композициями из любимых сердцу предметов прошлых лет, от раритетных игрушек до украшений мам и бабушек, и чудесные платья, сумочки, аксессуары ручной работы. А в особых витринах — современные украшения от норильских мастериц. Норильчанки восхищаются — настоящий дамский рай. На новогодней елке — чудесные игрушки ручной работы. Все радует и вдохновляет. Есть и особая фотозона для снимков на память. Дизайнерское зеркало от Киры Чиж На открытии новой выставки «Галакс» приготовил для публики незабываемый сюрприз. Анна Погодина Художник–дизайнер Анна Погодина (мы очень гордимся тем, что она работает в нашей редакции) представила с помощью юных моделей авторскую коллекцию детской одежды и сумочек из валяной шерсти: — Какие ассоциации у вас возникают при слове «войлок»? Валенки, войлочная шляпа? Кто–то, может, вспомнит бурку и монгольские юрты. В любом случае у человека, не знакомого с модными тенденциями, чаще всего перед глазами возникает образ грубого полотна «суровой» расцветки. Однако сейчас войлок — это настоящая феерия красок и фактур. Сегодня валяние войлока переживает настоящее второе рождение! Из войлока делают не только валенки (да и валенки теперь стали настоящими произведениями искусства), но и разнообразные аксессуары — сумки и чехлы, шляпы и шапки, палантины и пояса, броши и колье. Для интерьера — ковры, картины, светильники и абажуры, а что–то иначе как «арт–объектом» и не назовешь. Также милые игрушки и куклы... Ну и, конечно же, одежду: жилеты, жакеты, пальто, платья, сарафаны... Мы такого не видали никогда! Арт-объект «Морской круиз» от Евгении Никоноровой Изделия из войлока могут уместно смотреться как часть образа современной девушки, придавать ему неповторимость. Ведь каждое войлочное изделие изготавливается мастером в единственном экземпляре! Валяная шерсть отлично сочетается с тканями — шелком, хлопком, даже бархатом, ее украшают кружевом, различными декоративными волокнами — льном, шелком, вискозой, экзотическими соевыми, бамбуковыми волокнами... В итоге получается материал, который и войлоком–то назвать уже неудобно — мягкий, пластичный, фактурный, разнообразных цветов и оттенков... Войлок — замечательный подарок для больших и маленьких, женщин и мужчин. Дарите красивые и мягкие подарки окружающим вас людям! С наступающим Новым годом! Платье в стиле «бохо» от Ольги Рябовой Выставка «Стиль–Вояж» будет работать в художественной галерее до 22 января. Есть идея 15 января, на Рождественских святках, устроить презентацию авторской валяной одежды, коллекции платьев Ольги Рябовой «Бохо в русском стиле» с сюрпризами и колядками — уж больно норильчанкам понравилась коллекция мастериц, которую многие назвали настоящим чудом.

Ирина СЕРЕЖИНА. Фото автора и Олега ВАСИЛЬЕВА Клуб, объединяющий норильских рукодельниц, родился в 1993 году при городском Центре культуры. Руководила им неутомимый мастер Ирина Пшеницына. С тех пор «Галакс», который начинал с флористических композиций и стал в этом направлении законодателем моды в Норильске, провел более двадцати выставок. Каждый раз он удивлял зрителей, представляя им неожиданные и неповторимые произведения из разнообразных материалов. От «Лепестковой живописи Таймыра» в 1996 году, через тематические праздничные вернисажи к Новому году, Рождеству, Пасхе, 8 Марта, Таймырскому фестивалю авторской песни — к творческим экспериментам с природными материалами, кожей, керамикой, декоративным грунтом и в последние годы — валяной шерстью. Сегодня именно искусное валяние — фишка клуба «Галакс». Эксклюзивные коллекции «Волшебный вален,ОК» и «Ангелов свет» оценили и в Дудинке, где мастериц всегда с большой любовью принимают в Таймырском доме народного творчества. Настоящим признанием является и Гран–при «Золотые руки Красноярья» краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья — 2016», где были представлены избранные произведения из клубных экспозиций последних лет.Клуб «Галакс» многократно представлял свое творчество в выставочном зале ГЦК, а также в Талнахском филиале нашего музея и в Норильской епархии. В художественной галерее экспонируется новая выставка, «Стиль–Вояж» — уже третья за последние три года. Сначала был масштабный «Север. Войлок. Дизайн» — к 20–летию клуба, затем «Ангелов свет» — куклы и композиции из нежнейшего войлока, а также интерьерная фантазия «Время. Пространство. Впечатление», каталог которой вышел в канун 2017 года и был представлен на нынешней выставке.«Галакс», которым последние годы руководит Ольга Терешонок, а художественным консультантом остается талантливый график — преподаватель ТДШИ Андрей Попов, по–прежнему не устает поражать норильчан. С осени 2014 года клуб базируется на площадке творческого объединения ГЦК «Вернисаж» на Солнечном проезде, 2. По средам и субботам здесь проходят занятия и нередко мастер–классы для новичков, которых становится все больше. Новый проект декоративного творчества рукодельницы посвятили фантастическому путешествию во времени по стилям и направлениям. В разнообразном пространстве фантастического вояжа — и небольшие чемоданчики — арт–объекты — со своими историями–композициями из любимых сердцу предметов прошлых лет, от раритетных игрушек до украшений мам и бабушек, и чудесные платья, сумочки, аксессуары ручной работы. А в особых витринах — современные украшения от норильских мастериц. Норильчанки восхищаются — настоящий дамский рай. На новогодней елке — чудесные игрушки ручной работы. Все радует и вдохновляет. Есть и особая фотозона для снимков на память.На открытии новой выставки «Галакс» приготовил для публики незабываемый сюрприз.Художник–дизайнер Анна Погодина (мы очень гордимся тем, что она работает в нашей редакции) представила с помощью юных моделей авторскую коллекцию детской одежды и сумочек из валяной шерсти:— Какие ассоциации у вас возникают при слове «войлок»? Валенки, войлочная шляпа? Кто–то, может, вспомнит бурку и монгольские юрты. В любом случае у человека, не знакомого с модными тенденциями, чаще всего перед глазами возникает образ грубого полотна «суровой» расцветки. Однако сейчас войлок — это настоящая феерия красок и фактур. Сегодня валяние войлока переживает настоящее второе рождение! Из войлока делают не только валенки (да и валенки теперь стали настоящими произведениями искусства), но и разнообразные аксессуары — сумки и чехлы, шляпы и шапки, палантины и пояса, броши и колье. Для интерьера — ковры, картины, светильники и абажуры, а что–то иначе как «арт–объектом» и не назовешь. Также милые игрушки и куклы... Ну и, конечно же, одежду: жилеты, жакеты, пальто, платья, сарафаны...Изделия из войлока могут уместно смотреться как часть образа современной девушки, придавать ему неповторимость. Ведь каждое войлочное изделие изготавливается мастером в единственном экземпляре! Валяная шерсть отлично сочетается с тканями — шелком, хлопком, даже бархатом, ее украшают кружевом, различными декоративными волокнами — льном, шелком, вискозой, экзотическими соевыми, бамбуковыми волокнами... В итоге получается материал, который и войлоком–то назвать уже неудобно — мягкий, пластичный, фактурный, разнообразных цветов и оттенков... Войлок — замечательный подарок для больших и маленьких, женщин и мужчин. Дарите красивые и мягкие подарки окружающим вас людям! С наступающим Новым годом!Выставка «Стиль–Вояж» будет работать в художественной галерее до 22 января. Есть идея 15 января, на Рождественских святках, устроить презентацию авторской валяной одежды, коллекции платьев Ольги Рябовой «Бохо в русском стиле» с сюрпризами и колядками — уж больно норильчанкам понравилась коллекция мастериц, которую многие назвали настоящим чудом.







