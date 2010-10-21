В художественной галерее открылась выставка «Стиль–Вояж» клуба флористов–дизайнеров «Галакс», которая стала оригинальным подарком горожанам к Новому году.
|Дефиле от Анны Погодиной
Клуб, объединяющий норильских рукодельниц, родился в 1993 году при городском Центре культуры. Руководила им неутомимый мастер Ирина Пшеницына. С тех пор «Галакс», который начинал с флористических композиций и стал в этом направлении законодателем моды в Норильске, провел более двадцати выставок. Каждый раз он удивлял зрителей, представляя им неожиданные и неповторимые произведения из разнообразных материалов. От «Лепестковой живописи Таймыра» в 1996 году, через тематические праздничные вернисажи к Новому году, Рождеству, Пасхе, 8 Марта, Таймырскому фестивалю авторской песни — к творческим экспериментам с природными материалами, кожей, керамикой, декоративным грунтом и в последние годы — валяной шерстью. Сегодня именно искусное валяние — фишка клуба «Галакс». Эксклюзивные коллекции «Волшебный вален,ОК» и «Ангелов свет» оценили и в Дудинке, где мастериц всегда с большой любовью принимают в Таймырском доме народного творчества. Настоящим признанием является и Гран–при «Золотые руки Красноярья» краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья — 2016», где были представлены избранные произведения из клубных экспозиций последних лет.
|«Стиль-Вояж» – рай для женщин и открытие для мужчин
Клуб «Галакс» многократно представлял свое творчество в выставочном зале ГЦК, а также в Талнахском филиале нашего музея и в Норильской епархии. В художественной галерее экспонируется новая выставка, «Стиль–Вояж» — уже третья за последние три года. Сначала был масштабный «Север. Войлок. Дизайн» — к 20–летию клуба, затем «Ангелов свет» — куклы и композиции из нежнейшего войлока, а также интерьерная фантазия «Время. Пространство. Впечатление», каталог которой вышел в канун 2017 года и был представлен на нынешней выставке.
«Галакс», которым последние годы руководит Ольга Терешонок, а художественным консультантом остается талантливый график — преподаватель ТДШИ Андрей Попов, по–прежнему не устает поражать норильчан. С осени 2014 года клуб базируется на площадке творческого объединения ГЦК «Вернисаж» на Солнечном проезде, 2. По средам и субботам здесь проходят занятия и нередко мастер–классы для новичков, которых становится все больше. Новый проект декоративного творчества рукодельницы посвятили фантастическому путешествию во времени по стилям и направлениям. В разнообразном пространстве фантастического вояжа — и небольшие чемоданчики — арт–объекты — со своими историями–композициями из любимых сердцу предметов прошлых лет, от раритетных игрушек до украшений мам и бабушек, и чудесные платья, сумочки, аксессуары ручной работы. А в особых витринах — современные украшения от норильских мастериц. Норильчанки восхищаются — настоящий дамский рай. На новогодней елке — чудесные игрушки ручной работы. Все радует и вдохновляет. Есть и особая фотозона для снимков на память.
|Дизайнерское зеркало от Киры Чиж
На открытии новой выставки «Галакс» приготовил для публики незабываемый сюрприз.
|Анна Погодина
Художник–дизайнер Анна Погодина (мы очень гордимся тем, что она работает в нашей редакции) представила с помощью юных моделей авторскую коллекцию детской одежды и сумочек из валяной шерсти:
— Какие ассоциации у вас возникают при слове «войлок»? Валенки, войлочная шляпа? Кто–то, может, вспомнит бурку и монгольские юрты. В любом случае у человека, не знакомого с модными тенденциями, чаще всего перед глазами возникает образ грубого полотна «суровой» расцветки. Однако сейчас войлок — это настоящая феерия красок и фактур. Сегодня валяние войлока переживает настоящее второе рождение! Из войлока делают не только валенки (да и валенки теперь стали настоящими произведениями искусства), но и разнообразные аксессуары — сумки и чехлы, шляпы и шапки, палантины и пояса, броши и колье. Для интерьера — ковры, картины, светильники и абажуры, а что–то иначе как «арт–объектом» и не назовешь. Также милые игрушки и куклы... Ну и, конечно же, одежду: жилеты, жакеты, пальто, платья, сарафаны...
|Мы такого не видали никогда!
|Арт-объект «Морской круиз» от Евгении Никоноровой
Изделия из войлока могут уместно смотреться как часть образа современной девушки, придавать ему неповторимость. Ведь каждое войлочное изделие изготавливается мастером в единственном экземпляре! Валяная шерсть отлично сочетается с тканями — шелком, хлопком, даже бархатом, ее украшают кружевом, различными декоративными волокнами — льном, шелком, вискозой, экзотическими соевыми, бамбуковыми волокнами... В итоге получается материал, который и войлоком–то назвать уже неудобно — мягкий, пластичный, фактурный, разнообразных цветов и оттенков... Войлок — замечательный подарок для больших и маленьких, женщин и мужчин. Дарите красивые и мягкие подарки окружающим вас людям! С наступающим Новым годом!
|Платье в стиле «бохо» от Ольги Рябовой
Выставка «Стиль–Вояж» будет работать в художественной галерее до 22 января. Есть идея 15 января, на Рождественских святках, устроить презентацию авторской валяной одежды, коллекции платьев Ольги Рябовой «Бохо в русском стиле» с сюрпризами и колядками — уж больно норильчанкам понравилась коллекция мастериц, которую многие назвали настоящим чудом.Ирина СЕРЕЖИНА. Фото автора и Олега ВАСИЛЬЕВА