[Индекс номера 206 (27.12.2016)]



Спорт–тайм

На спортивной арене

«Заполярная правда» продолжает подводить итоги уходящего года. На очереди — спорт. Тема обширная, ведь за 12 месяцев в Большом Норильске было проведено порядка 550 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 60 тысяч человек.

Самый массовый и любимый норильчанами старт Мы надеемся, что наши читатели и спортсмены с пониманием отнесутся к тому, что в этой статье мы не сможем рассказать обо всех достижениях норильского спорта. Для этого нам понадобилось бы сразу несколько полноценных номеров газеты, исписанных от корки до корки. Поэтому мы напомним о наиболее значимых событиях, определивших спортивную жизнь Норильска в 2016 году.

Бойцовский клуб Удар, еще удар! Боевые единоборства традиционно занимают одно из наиболее значимых мест в перечне спортивных направлений, культивируемых в Норильске. По популярности они уступают разве что уже упомянутым массовым стартам, однако по интересу со стороны зрительской аудитории, безусловно, занимают первое место. Наряду с хорошо знакомыми норильчанам борьбой, боксом, карате и тхэквондо на лидирующие позиции выходят армейский рукопашный бой (АРБ) и смешанные единоборства (ММА). При этом если АРБ остается общедоступным для большинства спортсменов, обладающих навыками в других силовых видах, то ММА, имеющие великое множество ярых поклонников, на практике остаются уделом исключительно профессиональных бойцов. В первые выходные июня во Дворце спорта «Арктика» прошел международный турнир ArcticNorFights, объединивший полтора десятка прекрасно подготовленных участников, в число которых вошли не только норильчане, но и известные в мире ММА спортсмены из других регионов России и ближнего зарубежья. Организаторы ArcticNorFights намерены сделать турнир регулярным, но для этого им необходимо заручиться серьезной финансовой поддержкой.

Все бегут Самыми массовыми спортивными мероприятиями по традиции стали Всероссийский забег «Кросс нации» и две лыжни — России и «Норникеля». Их костяк, как правило, составляют закаленные ветераны и молодежь, приветствующая здоровый образ жизни. Отрадно, что такие инициативы поддерживают личным примером первые лица городской администрации и «Норникеля». «Лыжня России» проходит по всей стране в феврале, а так как норильская погода в это время не всегда благосклонна к физкультурникам, большей популярностью в наших краях пользуется «Лыжня «Норильского никеля», стартующая в марте — апреле. В этом году ее участники в общей сложности накатали свыше 22 тысяч километров. Это корпоративное мероприятие, как, впрочем, и другие, собирает в Норильске работников из разных регионов присутствия компании, что придает соревнованиям дополнительную остроту. При этом на снежную трассу зачастую выходят спортсмены далеко не любительского уровня.

Скользящие по льду Кубок Таймыра по керлингу — пожалуй, главная спортивная новинка уходящего года, к которой было приковано внимание не только норильских, но и федеральных СМИ. В конце мая ледовая арена Дудинки приняла состязания, ставшие известными как самый северный турнир по этому виду спорта. На протяжении трех дней лучшие керлингисты России выявляли сильнейших в своем кругу. А территория вокруг ледовой арены на время соревнований превратилась в настоящий оазис культуры и искусства народов Таймыра. Максимум внимания Кубок достался основной сборной России, которая в финале одолела сборную Московской области. Представители Федерации керлинга России заявили, что в мае 2017 года Дудинка примет первые международные соревнования под эгидой Curling Champions Tour. Ожидается приезд сильнейших женских сборных, благо вся необходимая инфраструктура и материальная база для проведения масштабных игр на 69–й параллели уже имеется.

Выбор редакции Летом, когда залы детско–юношеских спортивных школ пустеют, а большинство спортсменов разъезжаются на учебно–тренировочные сборы, рубрику «Спорт–тайм» выручает чемпионат Норильска по футболу. В играх прошедшего сезона приняли участие 17 команд, поделенных на две лиги. Чемпионом стал «Строитель», дополнивший, кстати, завоевание главного городского трофея победой в Кубке Норильска. Учитывая слаженную игру «строителей» в ходе всего сезона, а также их явное преимущество в противостоянии с основными соперниками, никого не удивило то, что именно им удалось прервать многолетний триумф «Алании», на этот раз удовольствовавшейся бронзой, и «Металлурга», оставшегося вовсе без медалей. Самая перспективная и амбициозная из всех команд — «Океан», не смогла порадовать своих болельщиков громкими успехами. Молодая дружина, в которой собрались прекрасные мастера футбола и обладающая внушительной по норильским меркам финансовой базой, добралась лишь до второго места в чемпионате. Завершающим штрихом футбольного сезона стал традиционный розыгрыш Кубка «Заполярной правды», который в упорной борьбе достался «Алании». Впрочем, многие из футболистов, в летние месяцы топтавших газоны стадионов «Заполярник» и «Солнышко», осенью плавно «перекочевали» в мини–футбол и пополнили команды–участницы чемпионата Первой лиги зоны «Таймыр». Сегодня лидерство «Океана» и «Строителя» там всячески пытается оспорить «Медеплавильщик», а сама Лига насчитывает девять команд. Еще десять коллективов, лучшие из которых по итогам сезона повысят в классе, играют во Второй лиге. Финал Кубка «Заполярной правды» Продолжая тему мини–футбола, нельзя не упомянуть о событии, которого долгие годы ждали многие тысячи болельщиков: летом МФК «Норильский никель» наконец–то сменил место базирования и спустя годы вернулся в Норильск из Москвы. Примерно в это же время стало известно, что специально для клуба «Норникель» построит в городе спортивный комплекс, способный принимать игры уровня Суперлиги и выше. А пока команда продолжает выступать во Дворце спорта «Арктика».

Михаил ТУАЕВ. Фото Елены ХУДАНОВОЙ Мы надеемся, что наши читатели и спортсмены с пониманием отнесутся к тому, что в этой статье мы не сможем рассказать обо всех достижениях норильского спорта. Для этого нам понадобилось бы сразу несколько полноценных номеров газеты, исписанных от корки до корки. Поэтому мы напомним о наиболее значимых событиях, определивших спортивную жизнь Норильска в 2016 году.







