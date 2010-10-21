[Индекс номера 208 (29.12.2016)]



Смелость в почёте

Во вторник норильские спасатели отметили свой профессиональный праздник.

Наши спасатели — это практически универсальные солдаты: они и пожарные, и водолазы, и даже альпинисты. В Норильске к спасработам привлекают сотрудников аварийно–спасательного отряда и пожарных частей города, горноспасательной службы и газоспасателей «Норникеля». 27 декабря поздравления от городской администрации принимали сотрудники ГО и ЧС Норильска и пожарно– спасательной части № 35. В этом году особой благодарностью за службу были отмечены более сорока человек. Десять из них получили награды губернатора Красноярского края, главы Норильска и руководителя городской администрации. В церемонии награждения бойцов пожарно–спасательной части принял участие и. о. главы Норильска Александр Пестряков. Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и с наступающим Новым годом. А руководитель администрации города Евгений Поздняков вручил награды сотрудникам аварийно–спасательного отряда экстренного реагирования. — Ваша работа, пожалуй, одна из самых ответственных: ежедневно, в любое время суток, при любой погоде вы, рискуя жизнью, готовы прийти на помощь. Желаю вам уюта и тепла в домах, меньшего числа срочных вызовов и полного контроля над обстановкой в городе и за его пределами, — обратился к спасателям руководитель норильской администрации. Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС, выразил благодарность всем ведомствам, которые работают совместно со спасателями, и пожелал всем счастья, благополучия и новогоднего настроения.

Фото Владимира МАКУШКИНА и Фото Олега ВАСИЛЬЕВА Наши спасатели — это практически универсальные солдаты: они и пожарные, и водолазы, и даже альпинисты. В Норильске к спасработам привлекают сотрудников аварийно–спасательного отряда и пожарных частей города, горноспасательной службы и газоспасателей «Норникеля».27 декабря поздравления от городской администрации принимали сотрудники ГО и ЧС Норильска и пожарно– спасательной части № 35. В этом году особой благодарностью за службу были отмечены более сорока человек. Десять из них получили награды губернатора Красноярского края, главы Норильска и руководителя городской администрации.Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и с наступающим Новым годом. Авручил награды сотрудникам аварийно–спасательного отряда экстренного реагирования.— Ваша работа, пожалуй, одна из самых ответственных: ежедневно, в любое время суток, при любой погоде вы, рискуя жизнью, готовы прийти на помощь. Желаю вам уюта и тепла в домах, меньшего числа срочных вызовов и полного контроля над обстановкой в городе и за его пределами, — обратился к спасателям руководитель норильской администрации., выразил благодарность всем ведомствам, которые работают совместно со спасателями, и пожелал всем счастья, благополучия и новогоднего настроения.







