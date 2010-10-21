[Индекс номера 208 (29.12.2016)]



Итоги

Школьный дневник

Все итоги года и достижения в норильском образовании перечислить невозможно — на это не хватит даже целой газеты, поэтому обойдемся «штрихами к портрету».

Андрей Колин напутствует выпускников Продолжается реформа системы школьного образования, в том числе и в Норильске: школы объединяются, выбирают для себя новые ориентиры. Как рассказал в одном из своих интервью нашей газете начальник норильского УО и ДО Андрей Колин, каждое среднее учебное заведение сегодня вправе выбрать углубленное изучение тех или иных предметов, если для этого есть соответствующие преподаватели и возможности. Норильские школы одна за другой переходят на ФГОСы (федеральные стандарты), которые, напомним, предполагают развитие практических навыков и личностных компетенций у учащихся. «Возможно, педагогам придется чуть больше трудиться, зато будет повод для серьезной интересной аналитики, выстраивания стратегии дальнейшего развития. Пусть преподавателей это не пугает, на мой взгляд, это замечательно», — отметил Колин. Короткой строкой Вот только часть из школьных новостей года. • Студия «Перемена» провела конкурс журналистики — более 60 школьников писали эссе на экологическую тему и попробовали себя в профессии. Победители конкурса журналистов cтудии «Перемена» • 9 мая учащиеся и педагоги всех школ приняли участие в акции «Бессмертный полк». Кроме того, в образовательных учреждениях состоялись вечера памяти, приуроченные к Дню Победы, а многие школы поддержали городскую акцию «Хранители истории». • В этом году, согласно федеральным программам, в школах стали обязательными уроки пенсионной грамотности. • Четыре норильские школы (гимназия № 11, школы № 8, 13, 28) победили в краевом конкурсе по безопасности дорожного движения. В качестве награды они получили субсидии на развитие данного направления и электронные стенды–доски для работы на уроках по ПДД. • Космос стал ближе норильским подросткам благодаря фестивалю Arctic Wave, который прошел осенью. • Норильская станция юных техников отметила 60– летний юбилей. • Пятеро лучших норильских учителей приняли участие в конкурсе «Учитель года», который состоялся весной. Они защищали честь города в Красноярске, в числе краевых лидеров оказалась наш педагог из 1–й гимназии Фаина Кушнир. • На высоком уровне прошли профориентационные занятия в рамках муниципальной программы «Твои горизонты». • Норильским старшеклассникам впервые вручены удостоверения, подтверждающие сдачу норм ГТО. Это добавило в их «копилку» к ЕГЭ целых четыре балла, тем самым увеличив их шансы на поступление в вуз. • Совместно с театром в школах реализованы два больших проекта: один — по «гамлетоведению», второй — посвящен году Российского кино. Под руководством журналистов и режиссеров старшеклассники 4–й гимназии сняли фильмы об узниках Норильлага. • На кинофестивале «Сталкер», организованном кинотеатром «Родина», школьники города пообщались с режиссером фильма «Ликвидация» Сергеем Урсуляком. • «Литературный Аргиш» собрал огромную армию чтецов — дети читали стихи и прозу северных авторов. Из 43 финалистов в каждой возрастной категории выбраны три победителя, два абсолютных чемпиона отправятся в крымский лагерь «Артек». • Центр внешкольной работы Норильска изменил свое название: теперь это Социальный образовательный центр. К тому же он сменил «место жительства», переехав в здание на улице Мира, 3. • У школы № 1, которая с этого года носит имя Авраамия Павловича Завенягина, появился еще один корпус, в котором располагается физико– математический лицей. Норильские дети в лагере «Вита»

Стоит отметить В норильской системе образования проведен аудит по разработке и реализации адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате определены самые эффективные практики в работе с такими ребятишками. На базе гимназии № 1 и школы № 39 совместно с Сибирским федеральным университетом был организован фестиваль «Абитуриент — 2017», где старшеклассники приняли участие в занимательных мастер–классах и тренингах по специальностям и направлениям подготовки СФУ, а их родители узнали о возможностях обучения в университете. Театральная студия «Синяя птица» (руководитель Надежда Сысоева) Дворца творчества детей и молодежи получила кубок и диплом лауреата первой степени в номинации «Театральный жанр» на международном конкурсе–фестивале «Таланты России», проходившем в Москве. А трое лучших норильчан оказались в числе финалистов по итогам краевого заочного этапа конкурса на знание государственной символики России «Мой флаг! Мой герб!». Выступление школьников на конкурсе чтецов «Литературный Аргиш»

Летний отдых На отлично была проведена летняя оздоровительная кампания. Более тысячи детей отдохнули в выездных лагерях — в поселке Тесь, в анапских «Премьере» и «Вите» и т.д. Хорошо был организован отдых детей и в самом Норильске. На базе 10 образовательных учреждений дислоцировались городские оздоровительные лагеря и военно–патриотический клуб «Мальчишки Севера». Из крупных массовых мероприятий, проводимых в пришкольных лагерях, стоит отметить спартакиаду «Юный олимпиец», праздник физкультуры «Мастер классики», конкурс на лучший отряд. Воспитанники «Мальчишек Севера» осваивали азы воинской службы, премудрости туризма, участвовали в спортивных состязаниях. Для ребят в возрасте от 14 до 18 лет традиционно организовали трудовые отряды школьников (создано было 734 рабочих места). Трудоустройство осуществлялось в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Помимо зарплаты каждый воспитанник ТОШ получил материальную поддержку от Центра занятости населения в размере 1530 рублей.

Детские сады В новом учебном году в детских садах Норильска появились дополнительные группы. Например, открытие новой группы для 25 пятилетних ребятишек в саду «Надежда» стало возможным благодаря перепланировке ранее незадействованных помещений. На одну группу больше стало и в талнахском саду «Конек–Горбунок», новшество там оценила депутат Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова. На ремонт и оборудование 22 новых групп из городской казны было выделено более 90 миллионов рублей.

В 2017 году в образовательной сфере произойдет много нового. Продолжится реформирование отрасли, в частности, министр образования РФ предлагает усилить в школах трудовое воспитание. Вполне возможно, станет реальностью ЕГЭ по истории. Количество летних пришкольных лагерей останется прежним, а вот количество мест в трудовых отрядах школьников увеличат до 1000. Кроме того, из–за ремонта взлетно–посадочной полосы норильского аэропорта и ограничением пассажиропотока на базе школ организуют дополнительные группы кратковременного пребывания детей. В этом задействуют все учреждения дополнительного образования. На данные цели из муниципального бюджета будет выделено четыре миллиона рублей.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА И Владимира МАКУШКИНА Продолжается реформа системы школьного образования, в том числе и в Норильске: школы объединяются, выбирают для себя новые ориентиры. Как рассказал в одном из своих интервью нашей газете начальник норильского УО и ДО Андрей Колин, каждое среднее учебное заведение сегодня вправе выбрать углубленное изучение тех или иных предметов, если для этого есть соответствующие преподаватели и возможности. Норильские школы одна за другой переходят на ФГОСы (федеральные стандарты), которые, напомним, предполагают развитие практических навыков и личностных компетенций у учащихся. «Возможно, педагогам придется чуть больше трудиться, зато будет повод для серьезной интересной аналитики, выстраивания стратегии дальнейшего развития. Пусть преподавателей это не пугает, на мой взгляд, это замечательно», — отметил Колин.В норильской системе образования проведен аудит по разработке и реализации адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате определены самые эффективные практики в работе с такими ребятишками.На базе гимназии № 1 и школы № 39 совместно с Сибирским федеральным университетом был организован фестиваль «Абитуриент — 2017», где старшеклассники приняли участие в занимательных мастер–классах и тренингах по специальностям и направлениям подготовки СФУ, а их родители узнали о возможностях обучения в университете.Театральная студия «Синяя птица» (руководитель Надежда Сысоева) Дворца творчества детей и молодежи получила кубок и диплом лауреата первой степени в номинации «Театральный жанр» на международном конкурсе–фестивале «Таланты России», проходившем в Москве. А трое лучших норильчан оказались в числе финалистов по итогам краевого заочного этапа конкурса на знание государственной символики России «Мой флаг! Мой герб!».На отлично была проведена летняя оздоровительная кампания. Более тысячи детей отдохнули в выездных лагерях — в поселке Тесь, в анапских «Премьере» и «Вите» и т.д. Хорошо был организован отдых детей и в самом Норильске. На базе 10 образовательных учреждений дислоцировались городские оздоровительные лагеря и военно–патриотический клуб «Мальчишки Севера». Из крупных массовых мероприятий, проводимых в пришкольных лагерях, стоит отметить спартакиаду «Юный олимпиец», праздник физкультуры «Мастер классики», конкурс на лучший отряд. Воспитанники «Мальчишек Севера» осваивали азы воинской службы, премудрости туризма, участвовали в спортивных состязаниях. Для ребят в возрасте от 14 до 18 лет традиционно организовали трудовые отряды школьников (создано было 734 рабочих места). Трудоустройство осуществлялось в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Помимо зарплаты каждый воспитанник ТОШ получил материальную поддержку от Центра занятости населения в размере 1530 рублей.В новом учебном году в детских садах Норильска появились дополнительные группы. Например, открытие новой группы для 25 пятилетних ребятишек в саду «Надежда» стало возможным благодаря перепланировке ранее незадействованных помещений. На одну группу больше стало и в талнахском саду «Конек–Горбунок», новшество там оценила депутат Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова.На ремонт и оборудование 22 новых групп из городской казны было выделено более 90 миллионов рублей.







