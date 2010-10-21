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«Заполярка» разобралась в тонкостях получения материнского капитала из средств федерального и регионального бюджетов.
|20 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о замораживании размера материнского капитала. Это значит, что индексация выплат в связи с финансово–экономической ситуацией в стране с 1 января 2017 года до 2020–го производиться не будет. Выдача же средств материнского капитала продлена до 31 декабря 2018 года.
Статистка управления
Пенсионного фонда в Норильске
С 2007 года сертификаты на материнский капитал получили 10,5 тысячи норильских семей. Ежегодно сумма выплат по сертификату увеличивалась с учетом инфляции: с 250 тысяч рублей она выросла до 453 тысяч.Многодетная норильчанка Светлана Арьяева тоже недавно получила материнский капитал. Женщина поделилась с «Заполяркой» своей радостью: деньги оказались очень кстати, она решила их вложить в покупку жилья:– Наконец–то мы с тремя детьми больше не будем мыкаться по съемным квартирам. Благодаря материнскому капиталу и собственным накоплениям отныне мы — владельцы теплой и уютной «двушки» в Кайеркане. Мечта сбылась!
|Светлана Арьяева
С вопросом о том, как закон о замораживании размера маткапитала скажется на тех, кто еще не успел воспользоваться этим подарком от правительства, мы обратились к начальнику отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда в городе Норильске Юлии КАДАЧ. — Как и раньше, получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Деньги находятся на счету ПФР, а мать, родив второго ребенка, получает документ, дающий право эти средства использовать. Хотя уже в 2016 году размер материнского капитала не увеличился, он все равно остался хорошим подспорьем, уменьшающим бремя ипотеки при покупке жилья.
|Юлия Кадач
Возможность компенсировать затраты на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей–инвалидов из средств маткапитала была введена в 2016 году. И норильчане пока этим правом не воспользовались.Кроме того, с 2016 года из средств маткапитала можно получить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. В Норильске ею воспользовались более 1000 человек.
|Напомним, семейный капитал нужно потратить только на определенные цели, причем их можно комбинировать:• улучшение жилищных условий — то есть покупка жилья (в том числе в кредит): квартир, комнат, домов и участие в долевом строительстве в России;• оплата образовательных услуг — средствами материнского капитала можно оплатить пребывание ребенка в яслях и саду, занятия в дополнительных секциях, обучение в школах, техникумах и вузах (до 25 лет) на территории Российской Федерации;• направить деньги на накопительную часть пенсии матери;• использовать на социальную адаптацию детей–инвалидов.
Краевой сертификатСтоит отметить, что краевой материнский капитал могут получить семьи, в которых в период действия закона — с 1 июля 2011 года — родился или усыновлен третий, четвертый или последующий ребенок. Региональный капитал, размер которого составляет 125 172 рубля, выдается в виде сертификата, который оформляется в управлении социальной политики администрации города. Краевой сертификат можно получить лишь единожды; даже при рождении четвертого или пятого ребенка в семье, воспользовавшейся правом на региональный материнский капитал после рождения третьего, повторная помощь от государства не предоставляется.Наталья ПАРЦЕЙ, главный специалист отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления социальной политики администрации Норильска:– Получить краевой сертификат могут только граждане России, постоянно проживающие в этом регионе. Лица, лишенные родительских прав, не могут воспользоваться государственной помощью. В прошлом году в Норильске краевой сертификат на использование средств материнского (семейного) капитала получили 396 семей, в текущем — 416.
Средства краевого материнского капитала разрешено использовать частями или в полном объеме на:• улучшение жилищных условий;• получение образования;• приобретение транспортного средства;• приобретение технических средств реабилитации;• получение денежной выплаты (не более 12 000 в год);• ремонт электропроводки.
В порядке исключения краевой материнский капитал можно получить сразу после рождения ребенка, например, для погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам (включая ипотеку) или займам на приобретение (строительство) жилья.
|Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.
Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО. Фото автора, Олега ВАСИЛЬЕВА и Владимира МАКУШКИНА