[Индекс номера 208 (29.12.2016)]



«ЗП»–консультант

Прибавка к семейному бюджету

«Заполярка» разобралась в тонкостях получения материнского капитала из средств федерального и регионального бюджетов.

20 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о замораживании размера материнского капитала. Это значит, что индексация выплат в связи с финансово–экономической ситуацией в стране с 1 января 2017 года до 2020–го производиться не будет. Выдача же средств материнского капитала продлена до 31 декабря 2018 года.

Пенсионного фонда в Норильске Статистка управленияПенсионного фонда в Норильске Светлана Арьяева С 2007 года сертификаты на материнский капитал получили 10,5 тысячи норильских семей. Ежегодно сумма выплат по сертификату увеличивалась с учетом инфляции: с 250 тысяч рублей она выросла до 453 тысяч. Многодетная норильчанка Светлана Арьяева тоже недавно получила материнский капитал. Женщина поделилась с «Заполяркой» своей радостью: деньги оказались очень кстати, она решила их вложить в покупку жилья: – Наконец–то мы с тремя детьми больше не будем мыкаться по съемным квартирам. Благодаря материнскому капиталу и собственным накоплениям отныне мы — владельцы теплой и уютной «двушки» в Кайеркане. Мечта сбылась!

Юлия Кадач С вопросом о том, как закон о замораживании размера маткапитала скажется на тех, кто еще не успел воспользоваться этим подарком от правительства, мы обратились к начальнику отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда в городе Норильске Юлии КАДАЧ. — Как и раньше, получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Деньги находятся на счету ПФР, а мать, родив второго ребенка, получает документ, дающий право эти средства использовать. Хотя уже в 2016 году размер материнского капитала не увеличился, он все равно остался хорошим подспорьем, уменьшающим бремя ипотеки при покупке жилья.



Напомним, семейный капитал нужно потратить только на определенные цели, причем их можно комбинировать: • улучшение жилищных условий — то есть покупка жилья (в том числе в кредит): квартир, комнат, домов и участие в долевом строительстве в России; • оплата образовательных услуг — средствами материнского капитала можно оплатить пребывание ребенка в яслях и саду, занятия в дополнительных секциях, обучение в школах, техникумах и вузах (до 25 лет) на территории Российской Федерации; • направить деньги на накопительную часть пенсии матери; • использовать на социальную адаптацию детей–инвалидов. Возможность компенсировать затраты на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей–инвалидов из средств маткапитала была введена в 2016 году. И норильчане пока этим правом не воспользовались. Кроме того, с 2016 года из средств маткапитала можно получить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. В Норильске ею воспользовались более 1000 человек.

Краевой сертификат Стоит отметить, что краевой материнский капитал могут получить семьи, в которых в период действия закона — с 1 июля 2011 года — родился или усыновлен третий, четвертый или последующий ребенок. Региональный капитал, размер которого составляет 125 172 рубля, выдается в виде сертификата, который оформляется в управлении социальной политики администрации города. Краевой сертификат можно получить лишь единожды; даже при рождении четвертого или пятого ребенка в семье, воспользовавшейся правом на региональный материнский капитал после рождения третьего, повторная помощь от государства не предоставляется. Наталья ПАРЦЕЙ, главный специалист отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления социальной политики администрации Норильска: – Получить краевой сертификат могут только граждане России, постоянно проживающие в этом регионе. Лица, лишенные родительских прав, не могут воспользоваться государственной помощью. В прошлом году в Норильске краевой сертификат на использование средств материнского (семейного) капитала получили 396 семей, в текущем — 416.

Средства краевого материнского капитала разрешено использовать частями или в полном объеме на: • улучшение жилищных условий; • получение образования; • приобретение транспортного средства; • приобретение технических средств реабилитации; • получение денежной выплаты (не более 12 000 в год); • ремонт электропроводки. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. В порядке исключения краевой материнский капитал можно получить сразу после рождения ребенка, например, для погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам (включая ипотеку) или займам на приобретение (строительство) жилья.

Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО. Фото автора, Олега ВАСИЛЬЕВА и Владимира МАКУШКИНА







