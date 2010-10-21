[Индекс номера 208 (29.12.2016)]



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Если верить в чудо

Маленьких северян, находящихся в больницах, поздравили с Новым годом Дед Мороз, Снегурочка и Медвежонок.

Детей, которые не смогли прийти на утренник, Дед Мороз поздравил прямо в палате Уже второй год объединение профсоюзных организаций работников медучреждений города Норильска и территориальный отдел министерства здравоохранения Красноярского края совместно с городским Центром культуры и представителями норильского бизнеса проводят утренники для детей, которые проходят лечение в стационарных отделениях медучреждений. Дед Мороз со своими помощниками посетил Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5, детскую городскую больницу и городскую больницу № 1. Они вручили ребятам более ста подарков. Подарки для маленьких принцесс Хоровод вокруг елочки в детской больнице Ольга Борисенко, председатель объединения профсоюзных организаций работников медицинских учреждений Норильска:— Каждый ребенок, да и взрослый тоже в глубине души верит в Деда Мороза и ждет чуда. Любой врач скажет о том, как помогает в лечении позитивный настрой. Утренники в больницах помогают маленьким пациентам лучше справляться со своими недугами. Они с нетерпением ждут Деда Мороза, чтобы загадать свои заветные желания... Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья и ярких впечатлений. Отдельное спасибо — Денису Зиновьеву, руководителю «ВСТ Транспортная компания», индивидуальным предпринимателям — сестрам Людмиле Габасовой и Наталье Усик, а также Елене Трофимовой, откликнувшимся на просьбу нашего профсоюза и городского Центра культуры, — они помогли в приобретении новогодних подарков для детворы.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Олега ВАСИЛЬЕВА Уже второй год объединение профсоюзных организаций работников медучреждений города Норильска и территориальный отдел министерства здравоохранения Красноярского края совместно с городским Центром культуры и представителями норильского бизнеса проводят утренники для детей, которые проходят лечение в стационарных отделениях медучреждений.Дед Мороз со своими помощниками посетил Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5, детскую городскую больницу и городскую больницу № 1. Они вручили ребятам более ста подарков.— Каждый ребенок, да и взрослый тоже в глубине души верит в Деда Мороза и ждет чуда. Любой врач скажет о том, как помогает в лечении позитивный настрой. Утренники в больницах помогают маленьким пациентам лучше справляться со своими недугами. Они с нетерпением ждут Деда Мороза, чтобы загадать свои заветные желания... Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья и ярких впечатлений.Отдельное спасибо — Денису Зиновьеву, руководителю «ВСТ Транспортная компания», индивидуальным предпринимателям — сестрам Людмиле Габасовой и Наталье Усик, а также Елене Трофимовой, откликнувшимся на просьбу нашего профсоюза и городского Центра культуры, — они помогли в приобретении новогодних подарков для детворы.







