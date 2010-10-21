[Индекс номера 208 (29.12.2016)]



Конкурсы

Карапузы, на старт!

В Норильске прошли веселые старты для малышей. Традиционные общегородские семейные соревнования «Мы вчера родились» проводятся уже в седьмой раз.

Здесь все как у настоящих спортсменов: разминка перед стартом, восторженные крики болельщиков, вот только в роли главных тренеров — любимые родители. Участников соревнований разделили на три возрастные группы: ползуны — до 9 месяцев, от 9 месяцев до полутора лет и бегуны — до трех лет. Первыми на дорожку вышли «старшенькие», затем их сменила команда в ползунках. Подгонять руками и нести участников забега нельзя — это главное правило, зато приманивать к финишной черте любыми другими способами не возбранялось. В ход шли яркие шарики, игрушки, всевозможные гаджеты. Победителями соревнований стали: Рамазан Гиниятов, Мария Евдокимова, Валерия Булыгина, Андрей Сугак, Милана Бутаева. Идея организовать турнир «в ползунках» пришла Елене Дудченко семь лет назад, когда она раздумывала, чем бы развлечь собственных детишек. Ее поддержали представители федерации фитнес–аэробики, клуба «Светелка» и анимационного агентства «Шалуны». – В этом году у нас 28 участников, почти столько же, как и в прошлом году. Многие уже не новички, раньше дистанцию преодолевали ползком, а теперь вот пришли бегать, — рассказывает Елена. Cемья Макаровых Марк Макаров лишь недавно научился ползать, а уже вышел на старт, что неудивительно. Ведь его родители — спортсмены: мама Дана увлечена волейболом, а папа играет в футбол. – К финишу наш малыш пришел вторым, это отличный результат, тем более для первого опыта. Мечтаем, чтобы наш сынок стал успешным спортсменом, а мы уж постараемся ему в этом помочь, подавая хороший пример, — делятся родители мальчика. Андрей Сугак с мамой Члены жюри — Незнайка со своими пернатыми друзьями — и глазом моргнуть не успели, как шустрый Андрей Сугак пересек финишную черту. Молодая мама чемпиона Екатерина Стародубцева охотно поделилась секретом победы сына: – Признаюсь, мы тренировались и делаем это регулярно, посещая всевозможные детские развлекательные центры, клубы, которые существуют в городе. Спасибо организаторам за праздник, где царит теплая, душевная атмосфера. Помимо грамот младшие участники получили подарочные сертификаты в бассейн, приглашения в Центр раннего развития, а самых старших накануне Нового года лично поздравит Дед Мороз и Снегурочка.

Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО Фото Олега ВАСИЛЬЕВА Здесь все как у настоящих спортсменов: разминка перед стартом, восторженные крики болельщиков, вот только в роли главных тренеров — любимые родители. Участников соревнований разделили на три возрастные группы: ползуны — до 9 месяцев, от 9 месяцев до полутора лет и бегуны — до трех лет. Первыми на дорожку вышли «старшенькие», затем их сменила команда в ползунках. Подгонять руками и нести участников забега нельзя — это главное правило, зато приманивать к финишной черте любыми другими способами не возбранялось. В ход шли яркие шарики, игрушки, всевозможные гаджеты.Идея организовать турнир «в ползунках» пришла Елене Дудченко семь лет назад, когда она раздумывала, чем бы развлечь собственных детишек. Ее поддержали представители федерации фитнес–аэробики, клуба «Светелка» и анимационного агентства «Шалуны».– В этом году у нас 28 участников, почти столько же, как и в прошлом году. Многие уже не новички, раньше дистанцию преодолевали ползком, а теперь вот пришли бегать, — рассказывает Елена.Марк Макаров лишь недавно научился ползать, а уже вышел на старт, что неудивительно. Ведь его родители — спортсмены: мама Дана увлечена волейболом, а папа играет в футбол.– К финишу наш малыш пришел вторым, это отличный результат, тем более для первого опыта. Мечтаем, чтобы наш сынок стал успешным спортсменом, а мы уж постараемся ему в этом помочь, подавая хороший пример, — делятся родители мальчика.Члены жюри — Незнайка со своими пернатыми друзьями — и глазом моргнуть не успели, как шустрый Андрей Сугак пересек финишную черту. Молодая мама чемпиона Екатерина Стародубцева охотно поделилась секретом победы сына:– Признаюсь, мы тренировались и делаем это регулярно, посещая всевозможные детские развлекательные центры, клубы, которые существуют в городе. Спасибо организаторам за праздник, где царит теплая, душевная атмосфера.Помимо грамот младшие участники получили подарочные сертификаты в бассейн, приглашения в Центр раннего развития, а самых старших накануне Нового года лично поздравит Дед Мороз и Снегурочка.







