[Индекс номера 208 (29.12.2016)]



Вопрос недели

Чем порадовать близких в Новый год?

Уже через пару дней мы отметим наступление Нового года. Специально для тех, кто еще не успел придумать сценарий своей волшебной новогодней ночи, мы решили подготовить шпаргалку и спросить у предусмотрительных норильчан:

Елена Тадер, мастер на все руки: – Я хочу подарить родным — мужу и маленькой дочке – все свое время, не отвлекаясь на звонки, работу... Сейчас везде царит предновогодняя суета, и до чего ж хорошо, что впереди новогодние выходные — есть возможность сделать для себя и ближних как можно больше приятного. Моя трехлетняя дочь точно порадуется безразмерным мыльным пузырям, огромной книжке с наклейками и воздушным шарам. А вот мужчин — что взрослых, что мальчишек — радовать труднее всего: они или ничего не хотят, или загадывают то, на что у тебя денег в жизни не хватит. Точно знаю, что понравится подругам, — расписанные вручную саше, ароматные маленькие подушечки с травами, которые я сама собирала в Белгородской области.

Михаил Зареченский, режиссер ГЦК: – Конец декабря обычно проходит в беготне, но несмотря на это, нужно находить время для своих родных и близких. Новый год — это семейный праздник, который объединяет за общим столом все поколения, когда можно не спеша, обстоятельно поговорить, да и просто побыть вместе. Когда родные люди с тобой рядом и все у всех хорошо — это и есть чудо.

Анастасия Курмышева, третьеклассница: – Думаю, подарок, особенно сделанный своими руками, способен порадовать всегда. Это может быть что угодно: картина, игрушка, сувенир или одежда. А еще можно проснуться раньше всех, красиво оформить праздничный стол, зажечь свечи, включить приятную музыку и нежными объятиями поприветствовать близких вам людей. Я именно так и поступлю. Кстати, это будет уместно не только в Новый год, но и в любой день, когда вам захочется устроить кому–то праздник.

Михаил Волгин, председатель Таймырской организации Союза архитекторов России: – Так вышло, что я этот Новый год буду праздновать один — все разлетелись: жена уехала к внучке в Красноярск, дочь — на отдых в Италию, сын — в Санкт–Петербург. Так что я смогу порадовать своих близких только дистанционно. Позвоню, например, всем в полночь «по Норильску» и попробую передать им свое праздничное настроение. А вообще, постараюсь в их отсутствие стать лучше: избавиться от старых плохих привычек, приобрести новые хорошие, буду добрее и терпимее.

Маргарита Дудина, специалист Центра занятости: – Мои родные живут на материке, а я буду встречать Новый год с друзьями, для которых уже приготовила презенты. А самой большой радостью для меня бы был неожиданный приезд дочери с материка — так однажды и случилось, и счастью моему не было конца. Всем в новом году желаю интересных впечатлений, обязательно верить в чудо и хотя бы в новогоднюю ночь становиться волшебниками, чтобы одарить чудесами близких людей.

Мария Якунина, Снегурочка и балетмейстер ансамбля «Болеро»: – Сначала я встречу Новый год с родными и близкими, а потом уже с друзьями. Уже подготовка к этому событию радует и дарит ощущение праздника. У нас есть семейная традиция: каждый пишет письмо Деду Морозу, а потом в новогоднюю ночь, после боя курантов находит под елкой подарок.

Елена, мать двоих мальчишек: – Для нас лучший праздник — это возможность побыть всем вместе. В каникулы мы много гуляем, печем торты, ходим в театр, на елки. А в этом году мы решили сделать один большой подарок и себе, и детям, и нашим родителям. Под Новый год мы летим к бабушке. Билеты 31 декабря Дед Мороз положит в почтовый ящик, который приспособлен у нас для передачи записочек друг другу. Мальчишки утром найдут билеты, мы все «удивимся», срочно соберем чемоданы и в этот же день полетим на материк. Замышляя такой сюрприз, мы просчитали возможные риски, но, думаю, все должно пройти хорошо.

Дед Мороз, просто добрый волшебник: – Снегурочке я подарю новое пальто, а то старое уже поизносилось. Себя порадую новой игровой приставкой, чтобы после праздников снимать стресс. А все вам я желаю, чтобы в жизни было меньше тревог и побольше радостных событий. Главное — самим в это верить, а я постараюсь помочь.

Алина Новикова, ученица гимназии № 1: – Да чем угодно! Можно нарядиться Дедом Морозом и прийти к родителям, чтобы уже они читали стихотворение, стоя на табуретке. А если ты уже взрослый, можно неожиданно поехать в гости к друзьям. Школьники могут порадовать близких хорошими отметками. А еще можно всем вместе приготовить праздничный ужин и вместе же потом его съесть.

Александр и Юлия Сурины, родители маленького Ярослава: – А у нас уже радость — рождение первенца! В Новый год мы ярко украсим дом, а малыша нарядим в его первый карнавальный костюм — пчелки или медвежонка. Из Черногории к нам в гости приехала бабушка, и сейчас надо постараться сделать так, чтобы норильской зимой в кругу семьи ей было тепло и уютно. Самое главное — чтобы все родные были здоровы и счастливы. А все остальное у нас и так будет! – Я хочу подарить родным — мужу и маленькой дочке – все свое время, не отвлекаясь на звонки, работу... Сейчас везде царит предновогодняя суета, и до чего ж хорошо, что впереди новогодние выходные — есть возможность сделать для себя и ближних как можно больше приятного. Моя трехлетняя дочь точно порадуется безразмерным мыльным пузырям, огромной книжке с наклейками и воздушным шарам. А вот мужчин — что взрослых, что мальчишек — радовать труднее всего: они или ничего не хотят, или загадывают то, на что у тебя денег в жизни не хватит. Точно знаю, что понравится подругам, — расписанные вручную саше, ароматные маленькие подушечки с травами, которые я сама собирала в Белгородской области.– Конец декабря обычно проходит в беготне, но несмотря на это, нужно находить время для своих родных и близких. Новый год — это семейный праздник, который объединяет за общим столом все поколения, когда можно не спеша, обстоятельно поговорить, да и просто побыть вместе. Когда родные люди с тобой рядом и все у всех хорошо — это и есть чудо.– Думаю, подарок, особенно сделанный своими руками, способен порадовать всегда. Это может быть что угодно: картина, игрушка, сувенир или одежда. А еще можно проснуться раньше всех, красиво оформить праздничный стол, зажечь свечи, включить приятную музыку и нежными объятиями поприветствовать близких вам людей. Я именно так и поступлю. Кстати, это будет уместно не только в Новый год, но и в любой день, когда вам захочется устроить кому–то праздник.– Так вышло, что я этот Новый год буду праздновать один — все разлетелись: жена уехала к внучке в Красноярск, дочь — на отдых в Италию, сын — в Санкт–Петербург. Так что я смогу порадовать своих близких только дистанционно. Позвоню, например, всем в полночь «по Норильску» и попробую передать им свое праздничное настроение. А вообще, постараюсь в их отсутствие стать лучше: избавиться от старых плохих привычек, приобрести новые хорошие, буду добрее и терпимее.– Мои родные живут на материке, а я буду встречать Новый год с друзьями, для которых уже приготовила презенты. А самой большой радостью для меня бы был неожиданный приезд дочери с материка — так однажды и случилось, и счастью моему не было конца. Всем в новом году желаю интересных впечатлений, обязательно верить в чудо и хотя бы в новогоднюю ночь становиться волшебниками, чтобы одарить чудесами близких людей.– Сначала я встречу Новый год с родными и близкими, а потом уже с друзьями. Уже подготовка к этому событию радует и дарит ощущение праздника. У нас есть семейная традиция: каждый пишет письмо Деду Морозу, а потом в новогоднюю ночь, после боя курантов находит под елкой подарок.– Для нас лучший праздник — это возможность побыть всем вместе. В каникулы мы много гуляем, печем торты, ходим в театр, на елки. А в этом году мы решили сделать один большой подарок и себе, и детям, и нашим родителям. Под Новый год мы летим к бабушке. Билеты 31 декабря Дед Мороз положит в почтовый ящик, который приспособлен у нас для передачи записочек друг другу. Мальчишки утром найдут билеты, мы все «удивимся», срочно соберем чемоданы и в этот же день полетим на материк. Замышляя такой сюрприз, мы просчитали возможные риски, но, думаю, все должно пройти хорошо.– Снегурочке я подарю новое пальто, а то старое уже поизносилось. Себя порадую новой игровой приставкой, чтобы после праздников снимать стресс. А все вам я желаю, чтобы в жизни было меньше тревог и побольше радостных событий. Главное — самим в это верить, а я постараюсь помочь.– Да чем угодно! Можно нарядиться Дедом Морозом и прийти к родителям, чтобы уже они читали стихотворение, стоя на табуретке. А если ты уже взрослый, можно неожиданно поехать в гости к друзьям. Школьники могут порадовать близких хорошими отметками. А еще можно всем вместе приготовить праздничный ужин и вместе же потом его съесть.– А у нас уже радость — рождение первенца! В Новый год мы ярко украсим дом, а малыша нарядим в его первый карнавальный костюм — пчелки или медвежонка. Из Черногории к нам в гости приехала бабушка, и сейчас надо постараться сделать так, чтобы норильской зимой в кругу семьи ей было тепло и уютно. Самое главное — чтобы все родные были здоровы и счастливы. А все остальное у нас и так будет!







