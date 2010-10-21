[Индекс номера 208 (29.12.2016)]



Мы вас предупредили

Раз–два–три, больше не гори

Новый год — праздник, который призван дарить людям яркие положительные эмоции. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Поэтому в преддверии праздников не лишним будет напомнить об элементарных мерах безопасности.

По статистике, в России во время новогодних праздников ежегодно происходят десятки серьезных пожаров, к сожалению, имеются и жертвы. А количество травм и ожогов, полученных при неправильном обращении с пиротехникой, — больше в разы. Потенциальными источниками возгорания являются не только петарды и салюты, но и безобидные на первый взгляд новогодние гирлянды. Поэтому при оформлении елки не рекомендуется применять вату, бумагу и подобные им материалы. При использовании бенгальских огней, петард и хлопушек в замкнутых помещениях нужно учитывать, что искры могут представлять опасность, поэтому лучше заранее подготовить помещение. Самая простая и доступная мера предосторожности — поставить поблизости ящик или ведро с песком, самая надежная — приготовить автоматический огнетушитель. Елку лучше всего ставить на прочное основание, подальше от легковоспламеняющихся предметов, а ковры — на время убрать. Помните: ни в коем случае нельзя давать бенгальские огни и прочие потенциально опасные предметы маленьким детям. Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться в строгом соответствии с техническим паспортом. Избегайте дешевой китайской продукции. На упаковке с гирляндой обязательно должен стоять знак Госстандарта и знак сертификации пожарной безопасности. Торговать пиротехникой разрешается либо в специализированных магазинах, либо на самом верхнем этаже торговых центров, в секции, выгороженной противопожарными перегородками. Продажа осуществляется только совершеннолетним, продукция должна храниться в специально оборудованных для этих целей зданиях или помещениях. Также не допускается совместное хранение пиротехники с другими материалами.

При использовании пиротехники запрещается: • Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. • Носить пиротехнику в карманах. • Держать фитиль во время зажигания возле лица. • Использовать пиротехнику при сильном ветре. • Направлять ракеты и фейерверки на людей. • Бросать петарды под ноги. • Низко наклоняться над зажженными фейерверками. • Находиться ближе 20 метров от зажженных салютов и фейерверков. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что горит он 3–5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить, поэтому, если она попадет на кожу, — ожог гарантирован.

Подготовил Михаил ТУАЕВ По статистике, в России во время новогодних праздников ежегодно происходят десятки серьезных пожаров, к сожалению, имеются и жертвы. А количество травм и ожогов, полученных при неправильном обращении с пиротехникой, — больше в разы.Потенциальными источниками возгорания являются не только петарды и салюты, но и безобидные на первый взгляд новогодние гирлянды. Поэтому при оформлении елки не рекомендуется применять вату, бумагу и подобные им материалы. При использовании бенгальских огней, петард и хлопушек в замкнутых помещениях нужно учитывать, что искры могут представлять опасность, поэтому лучше заранее подготовить помещение. Самая простая и доступная мера предосторожности — поставить поблизости ящик или ведро с песком, самая надежная — приготовить автоматический огнетушитель. Елку лучше всего ставить на прочное основание, подальше от легковоспламеняющихся предметов, а ковры — на время убрать.Помните: ни в коем случае нельзя давать бенгальские огни и прочие потенциально опасные предметы маленьким детям. Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться в строгом соответствии с техническим паспортом. Избегайте дешевой китайской продукции. На упаковке с гирляндой обязательно должен стоять знак Госстандарта и знак сертификации пожарной безопасности.Торговать пиротехникой разрешается либо в специализированных магазинах, либо на самом верхнем этаже торговых центров, в секции, выгороженной противопожарными перегородками. Продажа осуществляется только совершеннолетним, продукция должна храниться в специально оборудованных для этих целей зданиях или помещениях. Также не допускается совместное хранение пиротехники с другими материалами.







