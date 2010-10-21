[Индекс номера 209 (31.12.2016)]



Птица счастья

Совсем скоро расправит свои крылья над снежным покрывалом символ Нового года — Огненный Красный Петух. Норильск, конечно, не Франция, где пернатого красавца особо почитают, но и на нашей заполярной земле он оставил немало следов. Не верите? Смотрите сами!

История не сохранила точную дату, когда в Норильске впервые раздалось звонкое «Ку–ка–ре–ку!». Местное животноводство больше надежд возлагало на разведение крупного рогатого скота: привезенных в 1935 году быков–производителей знали практически поименно. Птицей интересовались меньше — больно хлопотное это дело, но птичники в Норильске имелись, а значит, голосили над поселком и кочеты–северяне. Развивался совхоз «Норильский» — к 1965 году он шесть раз становился участником Выставки достижений народного хозяйства. Тогда же решили было построить на совхозных угодьях в районе Купца настоящую комплексную птицефабрику на 50 тысяч кур–несушек клеточного содержания. Но так как специалисты выражали обоснованные сомнения в том, что в условиях полярной ночи куры будут прилежно нестись, от идеи со временем отказались. Зато несушки отлично прижились в личных хозяйствах: на Вальке, в поселке Геологов, почти везде к баракам прилепились частные курятники. Норильчане скучали по материку, потихоньку разводили кур и продавали их на рынке, который развернулся за «пожаркой» на улице Кирова. С этого же рынка родители приносили детям гостинцы — сахарных петушков на палочке. В конце 1970–х на улице Богдана Хмельницкого, 17, открылся гриль–бар «Золотой петушок». На торжественном открытии выхаживал по залу и гордый представитель петушиного племени. А в начале 1980–х в Норильске появилось кафе «Цыплята табака». И еще несколько норильских «петушиных» историй. 29 декабря 1985 года в Талнахе, на Дудинской, 5, принял первых воспитанников детский сад № 83, назвали его, как вы уже догадались, «Золотой петушок». В 1988 году на Талнахской, 57а, открыли детский реабилитационный центр (сейчас — отделение восстановительного лечения детской больницы), и над главным входом посадили фигуру пушкинского золотого петушка. Живут куры в Норильске и сейчас: на дачах, в подсобных хозяйствах и даже в квартирах энтузиастов–птицеводов, в подсобных хозяйствах. Надеемся, что и Огненный Красный Петух принесет всем нам удачу и отпугнет удалым «Ку–ка–ре–ку!» все напасти. С Новым годом! История не сохранила точную дату, когда в Норильске впервые раздалось звонкое «Ку–ка–ре–ку!». Местное животноводство больше надежд возлагало на разведение крупного рогатого скота: привезенных в 1935 году быков–производителей знали практически поименно. Птицей интересовались меньше — больно хлопотное это дело, но птичники в Норильске имелись, а значит, голосили над поселком и кочеты–северяне. Развивался совхоз «Норильский» — к 1965 году он шесть раз становился участником Выставки достижений народного хозяйства. Тогда же решили было построить на совхозных угодьях в районе Купца настоящую комплексную птицефабрику на 50 тысяч кур–несушек клеточного содержания. Но так как специалисты выражали обоснованные сомнения в том, что в условиях полярной ночи куры будут прилежно нестись, от идеи со временем отказались. Зато несушки отлично прижились в личных хозяйствах: на Вальке, в поселке Геологов, почти везде к баракам прилепились частные курятники. Норильчане скучали по материку, потихоньку разводили кур и продавали их на рынке, который развернулся за «пожаркой» на улице Кирова. С этого же рынка родители приносили детям гостинцы — сахарных петушков на палочке.В конце 1970–х на улице Богдана Хмельницкого, 17, открылся гриль–бар «Золотой петушок». На торжественном открытии выхаживал по залу и гордый представитель петушиного племени. А в начале 1980–х в Норильске появилось кафе «Цыплята табака».И еще несколько норильских «петушиных» историй. 29 декабря 1985 года в Талнахе, на Дудинской, 5, принял первых воспитанников детский сад № 83, назвали его, как вы уже догадались, «Золотой петушок». В 1988 году на Талнахской, 57а, открыли детский реабилитационный центр (сейчас — отделение восстановительного лечения детской больницы), и над главным входом посадили фигуру пушкинского золотого петушка.Живут куры в Норильске и сейчас: на дачах, в подсобных хозяйствах и даже в квартирах энтузиастов–птицеводов, в подсобных хозяйствах. Надеемся, что и Огненный Красный Петух принесет всем нам удачу и отпугнет удалым «Ку–ка–ре–ку!» все напасти.







