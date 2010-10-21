Уважаемые норильчане! Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
Уходящий год традиционно оказался богатым на события. Нам есть что вспомнить, чем гордиться и к чему стремиться.
Вместе со всей страной в Единый день голосования мы выбрали своих депутатов в Законодательное собрание Красноярского края и Государственную думу Российской Федерации. Норильчане в проявлении своей гражданской позиции оказались самыми активными во всем регионе. Это говорит о том, что мы осознаем свою ответственность за будущее, хотим, чтобы интересы северян учитывались на самых разных уровнях власти.
Вопросы развития городской инфраструктуры и благоустройства — приоритетные направления нашей деятельности. На протяжении последних лет мы много трудились над улучшением облика Норильска: активно ремонтировали фасады и дороги, строили новые скверы, озеленяли территорию. В этом году мы приступили к благоустройству набережной озера Долгое. Мы учли пожелания горожан и надеемся, что наша совместная работа позволит заметно преобразить Норильск.
Мы взяли на себя обязательства по выполнению целого ряда крупных проектов: реконструкция мостов, освещение межрайонных дорог, ремонт дворовых территорий и оснащение их детскими игровыми комплексами. Эти задачи — вопрос не одного года, однако у нас нет сомнений: они будут выполнены.
Я благодарю всех вас за активное участие в судьбе родного города, ведь достижения Норильска — заслуга каждого, кто заинтересован в его развитии, кто работает
не только ради собственного блага, но и ради будущего нашего города.
Пусть желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся в новом, 2017 году! Здоровья, счастья и успехов в делах, радости и семейного благополучия!
С праздником, Норильск! С наступающим Новым годом, друзья!Олег КУРИЛОВ, глава города Норильска Уважаемые норильчане! Дорогие друзья!
В уходящем 2016 году, несмотря на все трудности экономического характера, Норильск жил полноценной жизнью, реализовывались все намеченные планы во всех сферах деятельности — культуре, образовании и спорте, жилищно–коммунальной сфере и дорожном хозяйстве.
Нашими приоритетами были и остаются безопасность жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера, но все более значимыми становятся повышение уровня комфортного проживания, благоустройство, развитие общественных пространств в нашем промышленном городе.
В 2017 году нам предстоит реализация новых масштабных проектов, и я уверен: мы с этими задачами достойно справимся и будем гордиться своими достижениями и городом, в котором
живем.
Я хочу пожелать, чтобы в новом году в каждой норильской семье были уют и достаток. Чтобы сбылись все наши мечты, и успех сопутствовал нам в любом деле.С Новым годом!Евгений ПОЗДНЯКОВ, руководитель Администрации города Норильска Уважаемые норильчане! Дорогие коллеги, друзья, земляки!
Завершается год, наполненный важными для всех нас событиями. Кажется, еще вчера, встречая 2016–й, мы строили планы и называли их амбициозными. Мы ставили перед собой цели, которые тогда считались невероятными, а сегодня признаны уникальными. Прошел год — мы достигли поставленных целей и с полным правом можем этим гордиться.
Самый главный итог года — реализация проекта по закрытию никелевого завода. Эта сложнейшая, комплексная и многоуровневая задача потребовала от всех нас максимальной самоотдачи, точного прогнозирования, четкой реализации и самое главное — ответственности за все предпринятые действия. Ответственности за старейшее предприятие Норильска, которое с достоинством завершило трудовой путь. Ответственности за коллектив завода, который в большинстве своем продолжил работу на других наших предприятиях. И ответственности за тот воздух, которым дышат норильчане, — он действительно стал чище.
С такой же высокой степенью ответственности мы решали и другие важнейшие задачи — модернизировали Надеждинский металлургический завод и Талнахскую обогатительную фабрику, строили шахту «Скалистая» рудника «Комсомольский», развивали горнорудную базу и открывали новые месторождения. И так же активно компания участвовала в жизни самого Норильска — важно, чтобы наш северный город активно развивался и становился все более комфортным для его жителей и гостей.
От всего сердца хочу поблагодарить коллектив «Норникеля», всех норильчан за труд, за надежность и профессионализм. Пусть в наступающем году осуществляются самые смелые планы. Для этого у всех нас есть и возможности, и силы, и умения. Желаю вам, дорогие друзья, большого личного счастья и крепкого здоровья! С Новым годом!Вице–президент «Норникеля» — директор Заполярного филиала Александр РЮМИНДорогие норильчане! Земляки!
Новый год для каждого из нас — самый светлый, самый любимый праздник. Под бой курантов мы загадываем желания о счастье и здоровье для себя и своих близких, мечтаем о свершениях и преодолении трудностей. Мы провожаем уходящий год и благодарим его за все доброе, что он нам принес, за новый опыт и новые события.
Полагаю, наступающий 2017 год для нас, норильчан, может стать еще более насыщенным, чем год уходящий. Нам предстоит многое сделать для родного города, для создания в нем еще более комфортных условий для жизни. И я верю, что мы вместе достойно справимся с любыми задачами. Ведь нас, норильчан, всегда отличали сильный характер, целеустремленность, северная закалка и оптимизм.
Новогодние праздники — это хороший повод посвятить время семье, близким, разделить с ними радость и наметить планы на будущее. С Новым годом, друзья! Я желаю, чтобы не только в праздник, но и на протяжении всего следующего года вас сопровождали хорошее настроение, теплота и поддержка родных людей. Счастья вам, любви и успеха!Виктор ЦЮПКО, заместитель главы города Норильска, председатель постоянной комиссии НГСД по бюджету и собственности Дорогие норильчане! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Совсем скоро мы соберемся за праздничным столом в кругу самых близких людей, чтобы встретить Новый, 2017 год. Убежден, для каждого из нас он окажется плодотворным, наполненным интересными событиями и впечатлениями.
Мы с нетерпением ждем боя курантов, чтобы загадать желания и наметить новые цели. То, каким станет новый год, и что он принесет, — во многом зависит от нас с вами. Вера в собственные силы, настойчивость и стремление на пути к желаемому результату помогут осуществить задуманное.
Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с самым волшебным праздником и желаю верить в чудо. Тогда оно непременно произойдет. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия. С Новым годом!Александр ПЕСТРЯКОВ, председатель постоянной комиссии НГСД по городскому хозяйству