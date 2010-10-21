[Индекс номера 209 (31.12.2016)]



Поздравления

С Новым годом!

Уважаемые норильчане! Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим 2017 годом!

Уходящий год традиционно оказался богатым на события. Нам есть что вспомнить, чем гордиться и к чему стремиться. Вместе со всей страной в Единый день голосования мы выбрали своих депутатов в Законодательное собрание Красноярского края и Государственную думу Российской Федерации. Норильчане в проявлении своей гражданской позиции оказались самыми активными во всем регионе. Это говорит о том, что мы осознаем свою ответственность за будущее, хотим, чтобы интересы северян учитывались на самых разных уровнях власти. Вопросы развития городской инфраструктуры и благоустройства — приоритетные направления нашей деятельности. На протяжении последних лет мы много трудились над улучшением облика Норильска: активно ремонтировали фасады и дороги, строили новые скверы, озеленяли территорию. В этом году мы приступили к благоустройству набережной озера Долгое. Мы учли пожелания горожан и надеемся, что наша совместная работа позволит заметно преобразить Норильск. Мы взяли на себя обязательства по выполнению целого ряда крупных проектов: реконструкция мостов, освещение межрайонных дорог, ремонт дворовых территорий и оснащение их детскими игровыми комплексами. Эти задачи — вопрос не одного года, однако у нас нет сомнений: они будут выполнены. Я благодарю всех вас за активное участие в судьбе родного города, ведь достижения Норильска — заслуга каждого, кто заинтересован в его развитии, кто работает не только ради собственного блага, но и ради будущего нашего города. Пусть желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся в новом, 2017 году! Здоровья, счастья и успехов в делах, радости и семейного благополучия! С праздником, Норильск! С наступающим Новым годом, друзья! Олег КУРИЛОВ, глава города Норильска



Уважаемые норильчане! Дорогие друзья! В уходящем 2016 году, несмотря на все трудности экономического характера, Норильск жил полноценной жизнью, реализовывались все намеченные планы во всех сферах деятельности — культуре, образовании и спорте, жилищно–коммунальной сфере и дорожном хозяйстве. Нашими приоритетами были и остаются безопасность жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера, но все более значимыми становятся повышение уровня комфортного проживания, благоустройство, развитие общественных пространств в нашем промышленном городе. В 2017 году нам предстоит реализация новых масштабных проектов, и я уверен: мы с этими задачами достойно справимся и будем гордиться своими достижениями и городом, в котором живем. Я хочу пожелать, чтобы в новом году в каждой норильской семье были уют и достаток. Чтобы сбылись все наши мечты, и успех сопутствовал нам в любом деле. С Новым годом! Евгений ПОЗДНЯКОВ, руководитель Администрации города Норильска



Уважаемые норильчане! Дорогие коллеги, друзья, земляки!Завершается год, наполненный важными для всех нас событиями. Кажется, еще вчера, встречая 2016–й, мы строили планы и называли их амбициозными. Мы ставили перед собой цели, которые тогда считались невероятными, а сегодня признаны уникальными. Прошел год — мы достигли поставленных целей и с полным правом можем этим гордиться. Самый главный итог года — реализация проекта по закрытию никелевого завода. Эта сложнейшая, комплексная и многоуровневая задача потребовала от всех нас максимальной самоотдачи, точного прогнозирования, четкой реализации и самое главное — ответственности за все предпринятые действия. Ответственности за старейшее предприятие Норильска, которое с достоинством завершило трудовой путь. Ответственности за коллектив завода, который в большинстве своем продолжил работу на других наших предприятиях. И ответственности за тот воздух, которым дышат норильчане, — он действительно стал чище. С такой же высокой степенью ответственности мы решали и другие важнейшие задачи — модернизировали Надеждинский металлургический завод и Талнахскую обогатительную фабрику, строили шахту «Скалистая» рудника «Комсомольский», развивали горнорудную базу и открывали новые месторождения. И так же активно компания участвовала в жизни самого Норильска — важно, чтобы наш северный город активно развивался и становился все более комфортным для его жителей и гостей. От всего сердца хочу поблагодарить коллектив «Норникеля», всех норильчан за труд, за надежность и профессионализм. Пусть в наступающем году осуществляются самые смелые планы. Для этого у всех нас есть и возможности, и силы, и умения. Желаю вам, дорогие друзья, большого личного счастья и крепкого здоровья! С Новым годом! Вице–президент «Норникеля» — директор Заполярного филиала Александр РЮМИН



Дорогие норильчане! Земляки! Новый год для каждого из нас — самый светлый, самый любимый праздник. Под бой курантов мы загадываем желания о счастье и здоровье для себя и своих близких, мечтаем о свершениях и преодолении трудностей. Мы провожаем уходящий год и благодарим его за все доброе, что он нам принес, за новый опыт и новые события. Полагаю, наступающий 2017 год для нас, норильчан, может стать еще более насыщенным, чем год уходящий. Нам предстоит многое сделать для родного города, для создания в нем еще более комфортных условий для жизни. И я верю, что мы вместе достойно справимся с любыми задачами. Ведь нас, норильчан, всегда отличали сильный характер, целеустремленность, северная закалка и оптимизм. Новогодние праздники — это хороший повод посвятить время семье, близким, разделить с ними радость и наметить планы на будущее. С Новым годом, друзья! Я желаю, чтобы не только в праздник, но и на протяжении всего следующего года вас сопровождали хорошее настроение, теплота и поддержка родных людей. Счастья вам, любви и успеха! Виктор ЦЮПКО, заместитель главы города Норильска, председатель постоянной комиссии НГСД по бюджету и собственности



Дорогие норильчане! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Совсем скоро мы соберемся за праздничным столом в кругу самых близких людей, чтобы встретить Новый, 2017 год. Убежден, для каждого из нас он окажется плодотворным, наполненным интересными событиями и впечатлениями. Мы с нетерпением ждем боя курантов, чтобы загадать желания и наметить новые цели. То, каким станет новый год, и что он принесет, — во многом зависит от нас с вами. Вера в собственные силы, настойчивость и стремление на пути к желаемому результату помогут осуществить задуманное. Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с самым волшебным праздником и желаю верить в чудо. Тогда оно непременно произойдет. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия. С Новым годом! Александр ПЕСТРЯКОВ, председатель постоянной комиссии НГСД по городскому хозяйству Уходящий год традиционно оказался богатым на события. Нам есть что вспомнить, чем гордиться и к чему стремиться.Вместе со всей страной в Единый день голосования мы выбрали своих депутатов в Законодательное собрание Красноярского края и Государственную думу Российской Федерации. Норильчане в проявлении своей гражданской позиции оказались самыми активными во всем регионе. Это говорит о том, что мы осознаем свою ответственность за будущее, хотим, чтобы интересы северян учитывались на самых разных уровнях власти.Вопросы развития городской инфраструктуры и благоустройства — приоритетные направления нашей деятельности. На протяжении последних лет мы много трудились над улучшением облика Норильска: активно ремонтировали фасады и дороги, строили новые скверы, озеленяли территорию. В этом году мы приступили к благоустройству набережной озера Долгое. Мы учли пожелания горожан и надеемся, что наша совместная работа позволит заметно преобразить Норильск.Мы взяли на себя обязательства по выполнению целого ряда крупных проектов: реконструкция мостов, освещение межрайонных дорог, ремонт дворовых территорий и оснащение их детскими игровыми комплексами. Эти задачи — вопрос не одного года, однако у нас нет сомнений: они будут выполнены.Я благодарю всех вас за активное участие в судьбе родного города, ведь достижения Норильска — заслуга каждого, кто заинтересован в его развитии, кто работаетне только ради собственного блага, но и ради будущего нашего города.Пусть желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся в новом, 2017 году! Здоровья, счастья и успехов в делах, радости и семейного благополучия!С праздником, Норильск! С наступающим Новым годом, друзья!В уходящем 2016 году, несмотря на все трудности экономического характера, Норильск жил полноценной жизнью, реализовывались все намеченные планы во всех сферах деятельности — культуре, образовании и спорте, жилищно–коммунальной сфере и дорожном хозяйстве.Нашими приоритетами были и остаются безопасность жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера, но все более значимыми становятся повышение уровня комфортного проживания, благоустройство, развитие общественных пространств в нашем промышленном городе.В 2017 году нам предстоит реализация новых масштабных проектов, и я уверен: мы с этими задачами достойно справимся и будем гордиться своими достижениями и городом, в которомживем.Я хочу пожелать, чтобы в новом году в каждой норильской семье были уют и достаток. Чтобы сбылись все наши мечты, и успех сопутствовал нам в любом деле.Завершается год, наполненный важными для всех нас событиями. Кажется, еще вчера, встречая 2016–й, мы строили планы и называли их амбициозными. Мы ставили перед собой цели, которые тогда считались невероятными, а сегодня признаны уникальными. Прошел год — мы достигли поставленных целей и с полным правом можем этим гордиться.Самый главный итог года — реализация проекта по закрытию никелевого завода. Эта сложнейшая, комплексная и многоуровневая задача потребовала от всех нас максимальной самоотдачи, точного прогнозирования, четкой реализации и самое главное — ответственности за все предпринятые действия. Ответственности за старейшее предприятие Норильска, которое с достоинством завершило трудовой путь. Ответственности за коллектив завода, который в большинстве своем продолжил работу на других наших предприятиях. И ответственности за тот воздух, которым дышат норильчане, — он действительно стал чище.С такой же высокой степенью ответственности мы решали и другие важнейшие задачи — модернизировали Надеждинский металлургический завод и Талнахскую обогатительную фабрику, строили шахту «Скалистая» рудника «Комсомольский», развивали горнорудную базу и открывали новые месторождения. И так же активно компания участвовала в жизни самого Норильска — важно, чтобы наш северный город активно развивался и становился все более комфортным для его жителей и гостей.От всего сердца хочу поблагодарить коллектив «Норникеля», всех норильчан за труд, за надежность и профессионализм. Пусть в наступающем году осуществляются самые смелые планы. Для этого у всех нас есть и возможности, и силы, и умения. Желаю вам, дорогие друзья, большого личного счастья и крепкого здоровья!Новый год для каждого из нас — самый светлый, самый любимый праздник. Под бой курантов мы загадываем желания о счастье и здоровье для себя и своих близких, мечтаем о свершениях и преодолении трудностей. Мы провожаем уходящий год и благодарим его за все доброе, что он нам принес, за новый опыт и новые события.Полагаю, наступающий 2017 год для нас, норильчан, может стать еще более насыщенным, чем год уходящий. Нам предстоит многое сделать для родного города, для создания в нем еще более комфортных условий для жизни. И я верю, что мы вместе достойно справимся с любыми задачами. Ведь нас, норильчан, всегда отличали сильный характер, целеустремленность, северная закалка и оптимизм.Новогодние праздники — это хороший повод посвятить время семье, близким, разделить с ними радость и наметить планы на будущее. С Новым годом, друзья! Я желаю, чтобы не только в праздник, но и на протяжении всего следующего года вас сопровождали хорошее настроение, теплота и поддержка родных людей. Счастья вам, любви и успеха!Совсем скоро мы соберемся за праздничным столом в кругу самых близких людей, чтобы встретить Новый, 2017 год. Убежден, для каждого из нас он окажется плодотворным, наполненным интересными событиями и впечатлениями.Мы с нетерпением ждем боя курантов, чтобы загадать желания и наметить новые цели. То, каким станет новый год, и что он принесет, — во многом зависит от нас с вами. Вера в собственные силы, настойчивость и стремление на пути к желаемому результату помогут осуществить задуманное.Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с самым волшебным праздником и желаю верить в чудо. Тогда оно непременно произойдет. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия. С Новым годом!







