[Индекс номера 209 (31.12.2016)]



Крупным планом

Великолепная десятка

Перед встречей нового года принято с почетом проводить год уходящий. И сегодня «Заполярная правда» напомнит читателям о десяти самых ярких событиях в жизни Норильска–2016.

Уходящий год стал юбилейным для Кайеркана. Район отметил 60–летие со дня присвоения ему статуса рабочего поселка. Празднование юбилея началось в январе и завершилось грандиозным торжеством 4 ноября. Осенью на центральной площади Кайеркана открыли стелу в честь героического труда и ратных подвигов наших земляков. В День Победы по Норильску второй раз прошел Бессмертный полк. В шествии приняли участие около 4000 человек.

В преддверии юбилейного, 55–го, Дня космонавтики в художественной галерее высадился космический десант: более масштабной выставки–проекта город не видел уже давно. Ее организации содействовали госкорпорация «РОСКОСМОС», администрация города и Московский музей современного искусства. В галерее было выставлено 68 работ от 37 известных российских художников.

В 2016 году для выпускников впервые устроили общегородской праздник школ «Сияние Севера». Ледовая арена Дворца спорта «Арктика» на один вечер стала большим танцполом. Вчерашних школьников развлекала группа «Тес100стерон».

1 июня, в День защиты ребенка, на Ленинском проспекте закружился веселый карнавал. Всевозможные сказочные герои радостно приветствовали родителей и ребятишек — главных виновников торжества.

В июне начался первый этап реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта Норильск. Точно в срок было отремонтировано 720 метров «взлетки», построено бетонное ограждение шириной 115 метров. Самая ответственная часть работ назначена на летние периоды 2017–2018 годов.

С 15 по 17 июля Норильск отмечал День города. На городских сценах выступили группы «Рефлекс» и «СерьГа». «Норникель» презентовал новый бренд компании. Рядом с Дворцом спорта «Арктика» впервые открылась экоплощадка, где горожане могли вдоволь поиграть с животными.

С 1 по 19 ноября в Норильске проходил этнофестиваль «Большой Аргиш». Он включал в себя пять направлений: фотографическое, литературное, кулинарное, туристическое и деловое. Завершили фестиваль массовые гулянья на Комсомольской площади. В финале праздника норильчанам представили театрализованную постановку «Легенда о сильном человеке».

18 сентября в России прошел Единый день выборов. Норильчане дружно проголосовали за «северных» кандидатов. В результате в Госдуму прошли Раиса Кармазина и Виктор Зубарев. В Законодательном собрании депутатские кресла впервые заняли заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Дмитрий Свиридов и директор информационного центра «Норильские новости» Виталий Толстов, вновь вернулись на свои рабочие места Людмила Магомедова, Валерий Семенов и Павел Семизоров.

В октябре 75 лет исполнилось Норильскому Заполярному театру драмы. К юбилею главный режиссер театра Анна Бабанова подготовила постановку «Жди меня... и я вернусь» — о гулаговском прошлом Норильска и истории зарождения театра в нашем городе.

Марина АНДРИЮК Фото Елены ХУДАНОВОЙ, Владимира МАКУШКИНА и Олега ВАСИЛЬЕВА Уходящий год стал юбилейным для Кайеркана. Район отметил 60–летие со дня присвоения ему статуса рабочего поселка.Празднование юбилея началось в январе и завершилось грандиозным торжеством 4 ноября. Осенью на центральной площади Кайеркана открыли стелу в честь героического труда и ратных подвигов наших земляков.В преддверии юбилейного, 55–го, Дня космонавтики в художественной галерее высадился космический десант: более масштабной выставки–проекта город не видел уже давно. Ее организации содействовали госкорпорация «РОСКОСМОС», администрация города и Московский музей современного искусства. В галерее было выставлено 68 работ от 37 известных российских художников.В 2016 году для выпускников впервые устроили общегородской праздник школ «Сияние Севера». Ледовая арена Дворца спорта «Арктика» на один вечер стала большим танцполом. Вчерашних школьников развлекала группа «Тес100стерон».1 июня, в День защиты ребенка, на Ленинском проспекте закружился веселый карнавал. Всевозможные сказочные герои радостно приветствовали родителей и ребятишек — главных виновников торжества.В июне начался первый этап реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта Норильск. Точно в срок было отремонтировано 720 метров «взлетки», построено бетонное ограждение шириной 115 метров. Самая ответственная часть работ назначена на летние периоды 2017–2018 годов.С 15 по 17 июля Норильск отмечал День города. На городских сценах выступили группы «Рефлекс» и «СерьГа». «Норникель» презентовал новый бренд компании. Рядом с Дворцом спорта «Арктика» впервые открылась экоплощадка, где горожане могли вдоволь поиграть с животными.С 1 по 19 ноября в Норильске проходил этнофестиваль «Большой Аргиш». Он включал в себя пять направлений: фотографическое, литературное, кулинарное, туристическое и деловое. Завершили фестиваль массовые гулянья на Комсомольской площади. В финале праздника норильчанам представили театрализованную постановку «Легенда о сильном человеке».18 сентября в России прошел Единый день выборов. Норильчане дружно проголосовали за «северных» кандидатов. В результате в Госдуму прошли Раиса Кармазина и Виктор Зубарев. В Законодательном собрании депутатские кресла впервые заняли заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Дмитрий Свиридов и директор информационного центра «Норильские новости» Виталий Толстов, вновь вернулись на свои рабочие места Людмила Магомедова, Валерий Семенов и Павел Семизоров.В октябре 75 лет исполнилось Норильскому Заполярному театру драмы. К юбилею главный режиссер театра Анна Бабанова подготовила постановку «Жди меня... и я вернусь» — о гулаговском прошлом Норильска и истории зарождения театра в нашем городе.







