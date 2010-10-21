Перед встречей нового года принято с почетом проводить год уходящий. И сегодня «Заполярная правда» напомнит читателям о десяти самых ярких событиях в жизни Норильска–2016.
Уходящий год стал юбилейным для Кайеркана. Район отметил 60–летие со дня присвоения ему статуса рабочего поселка.
Празднование юбилея началось в январе и завершилось грандиозным торжеством 4 ноября. Осенью на центральной площади Кайеркана открыли стелу в честь героического труда и ратных подвигов наших земляков.
|В День Победы по Норильску второй раз прошел Бессмертный полк. В шествии приняли участие около 4000 человек.
В преддверии юбилейного, 55–го, Дня космонавтики в художественной галерее высадился космический десант: более масштабной выставки–проекта город не видел уже давно. Ее организации содействовали госкорпорация «РОСКОСМОС», администрация города и Московский музей современного искусства. В галерее было выставлено 68 работ от 37 известных российских художников.
В 2016 году для выпускников впервые устроили общегородской праздник школ «Сияние Севера». Ледовая арена Дворца спорта «Арктика» на один вечер стала большим танцполом. Вчерашних школьников развлекала группа «Тес100стерон».
1 июня, в День защиты ребенка, на Ленинском проспекте закружился веселый карнавал. Всевозможные сказочные герои радостно приветствовали родителей и ребятишек — главных виновников торжества.
В июне начался первый этап реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта Норильск. Точно в срок было отремонтировано 720 метров «взлетки», построено бетонное ограждение шириной 115 метров. Самая ответственная часть работ назначена на летние периоды 2017–2018 годов.
С 15 по 17 июля Норильск отмечал День города. На городских сценах выступили группы «Рефлекс» и «СерьГа». «Норникель» презентовал новый бренд компании. Рядом с Дворцом спорта «Арктика» впервые открылась экоплощадка, где горожане могли вдоволь поиграть с животными.
С 1 по 19 ноября в Норильске проходил этнофестиваль «Большой Аргиш». Он включал в себя пять направлений: фотографическое, литературное, кулинарное, туристическое и деловое. Завершили фестиваль массовые гулянья на Комсомольской площади. В финале праздника норильчанам представили театрализованную постановку «Легенда о сильном человеке».
18 сентября в России прошел Единый день выборов. Норильчане дружно проголосовали за «северных» кандидатов. В результате в Госдуму прошли Раиса Кармазина и Виктор Зубарев. В Законодательном собрании депутатские кресла впервые заняли заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Дмитрий Свиридов и директор информационного центра «Норильские новости» Виталий Толстов, вновь вернулись на свои рабочие места Людмила Магомедова, Валерий Семенов и Павел Семизоров.
В октябре 75 лет исполнилось Норильскому Заполярному театру драмы. К юбилею главный режиссер театра Анна Бабанова подготовила постановку «Жди меня... и я вернусь» — о гулаговском прошлом Норильска и истории зарождения театра в нашем городе.Марина АНДРИЮКФото Елены ХУДАНОВОЙ, Владимира МАКУШКИНА и Олега ВАСИЛЬЕВА