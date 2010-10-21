[Индекс номера 209 (31.12.2016)]



Герои дня

ДЕДские истории

Каждый актер Норильского театра хотя бы раз да брал под Новый год в руку посох, цеплял бороду и обходил с дозором детские сады и культурные учреждения города. О том, как им «дедморозится», рассказали «Заполярке» Олег КОРНЫЛЬЕВ и Николай Каверин.

Джентльменский набор ОлегКорныльев Олег признался: для того чтобы в костюме Деда Мороза выглядеть внушительнее, надевает под шубу объемные вещи. Кстати, в какой бы детский сад ни пришел Дед Мороз Корныльев, его везде пытаются накормить. А он и не отказывается. И говорит, что Новый год для него теперь ассоциируется не с мандаринами, а с детсадовской кашкой и компотом. Работать в детских садах, по заверению Олега, не только вкусно, но и интересно. Например, никогда не знаешь, какая у тебя будет Снегурочка. Но, как правило, она оказывается выше его. Также в каждой группе свой сценарий и свои герои. – Мне нравится этот элемент неожиданности — делится Дед Мороз Олег. — Правда, хочется при этом импровизировать, но нельзя — другие участники утренника могут сбиться, они же не профессиональные актеры. Также нравится нашему герою, когда на всех ребятишках разные костюмы, когда каждый может перевоплотиться в того персонажа, который ему больше по душе. Но в наших детских садах нередко по сценарию все мальчики, например, — Зайчики, а девочки — Снежинки. Запомнился Олегу малыш в обычных брюках и белой рубашке. Причем ребенок, видя, что все вокруг в карнавальных костюмах, одиноко грустил в сторонке от общего веселья. – Я подошел к нему, взял за руку и спросил: «Дай угадаю, ты, наверное, в костюме джентльмена?» Пацан оживился, повеселел, закивал головой: «Да, я этот и есть, который девочек любит!» Дед Мороз входит в образ Самый необычный норильский Новый год, по мнению молодого актера, у него еще впереди. Пока же у Олега лидер хит–парада запомнившихся праздников — Новый год в общем вагоне поезда, следующем из Красноярска в Новосибирск. Олег рассказал, что планировал в новогоднюю ночь быть с родными, но опоздал на междугородный автобус. Пришлось ехать поездом. В итоге вынужденный сабантуй с незнакомыми людьми оказался очень музыкальным: в вагоне, помимо его гитары, инструменты были еще у нескольких пассажиров. В общем, сыгрались и спелись. В Заполярье Корныльев как Дед Мороз дебютировал в кайерканском детском саду. – Я только приехал в Норильск и не знал особенностей этого района, — вспоминает Олег. — Взял реквизит, доехал до Кайеркана на автобусе и, выйдя из него, понял, что реально попал на край света: темно, вокруг ни души, снег, ветер в лицо. Еле добрался до места назначения. Чувствовал себя настоящим Дедом Морозом, который, преодолевая большие расстояния, в пургу и холод спешит на праздник к детям. Пока хороводил с ребятишками — дорогу закрыли... С трудом вернулся домой. Но именно тогда я понял, что проверку Севером уже прошел и смогу здесь жить, работать и получать от этого удовольствие. Деды Морозы Николай Каверин и Олег Корныльев поздравляют всех читателей «Заполярной правды» с Новым годом: – Желаем правды! Наслаждайтесь Заполярьем! Встречайтесь с прекрасным как можно чаще! А место встречи неизменно — Заполярный театр драмы. И пусть драма будет только на сцене, а в жизни — лирическая комедия и чудесная сказка! – А подарки будут? Дед Мороз и президент А вот Николаю Каверину из его дедморозовских похождений особенно запомнился случай, который произошел с ним не зимой, а летом. Дело было в июле. Они вместе с коллегой Павлом Авдеевым показывали дошколятам сказку «Дед Мороз и Дед Лето». По сценарию Дед Мороз просыпается и обнаруживает, что Дед Лето украл у него посох. Но в одном из детсадов перед выходом на сцену выяснилось, что Коля забыл бороду и шапку своего героя в предыдущем садике. Воспитатели одолжили ему бороду гнома, а вот головного убора подходящего размера не нашлось. Поэтому пришлось импровизировать. И к словам по сценарию добавились: «Вот злодей этот Дед Лето, еще и шапку у меня утащил!». Как вспоминает Коля, дети были в восторге — сочувствовали Морозу и грозили Лету кулачками. А воспитатели смеялись до слез. Николай Каверин Как и Деду Морозу Корныльеву, Каверину на одном из новогодних утренников запомнился мальчик не в карнавальном костюме, а в строгих брюках, пиджаке и с галстуком. Причем держался малыш уверенно и на вопрос Деда Мороза: «А ты у нас кто?» смело заявил: «Я — президент страны». Несколько лет подряд Дед Мороз Коля в новогоднюю ночь развлекал посетителей норильских клубов. Говорит, важно не переусердствовать с конкурсами и провести их вовремя: до седьмой рюмки, выпитой клиентами, — рановато, а после пятнадцатой — уже чревато. Кстати, друг Николая, с которым он учился в ГИТИСе, сейчас главный Дед Мороз Калужской области. Встречаясь, бывшие сокурсники делятся опытом проведения новогодних утренников и корпоративов. По мнению Каверина, норильчане в большинстве своем люди приличные, даже после пятнадцатой рюмки особо не буянят. По крайней мере, ему обороняться посохом или удирать из ночного клуба не приходилось. Коля признается, что, когда он не был женат, для него Новый год не был таким важным праздником, как сейчас. Он в это время стремился заработать как можно больше, а сегодня старается как можно больше времени провести с семьей. Кстати, супруга Николая Катерина до брака с ним носила фамилию Зима и подрабатывала Снегурочкой. Самый чудесный и незабываемый Новый год, уверен Николай, семье Кавериных еще предстоит, а точнее, Коля постарается, чтобы таким был каждый их новогодний праздник. А из тех, что уже были, ему запомнился Новый год в ресторане. Знакомый Дед Мороз предложил Николаю поучаствовать в новогоднем шоу в роли Цыганского барона. На сцену Цыган должен был выйти по приглашению главного новогоднего персонажа минут за 15 до полуночи. Но Дед Мороз замешкался, запутался и забыл его вовремя позвать. И Коля, с накладными усами и в шляпе, с гитарой в руках, стоя в тесной подсобке в окружении ящиков со спиртным, по крикам, доносившимся из зала, понял, что Новый год уже наступил...

Надежда САВЕЛЬЕВА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА и из архива актеров







