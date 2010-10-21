[Индекс номера 209 (31.12.2016)]



Призвание

Внучкины затеи

В канун Нового года на нашу редакционную елку заглянули сразу две замечательные Снегурочки. И, как вам это понравится, — у одной фамилия Курочкина, а другая еще недавно носила фамилию Зима...

Курочка–Снегурочка Ирина КУРОЧКИНА — уже три пятилетки главный режиссер Культурно–досугового центра имени В. Высоцкого в Талнахе. А привела ее в творческую профессию... именно Снегурочка, вернее, незаурядная исполнительница этой роли на новогодних вечерах в клубе родного поселка под Луганском. Ирине с детства очень хотелось быть похожей на нее, такую остроумную и веселую. В школе ей всегда поручали роли Украинки или Березки, рост Бог дал модельный, позднее стала изображать Софию Ротару — похожа да певуча, окончила музыкальную школу по классу баяна. Вот папа и прочил: будет баяном зарабатывать на свадьбах, а 19–летняя доча, отработав после Луганского культпросвета год директором сельского ДК, умчалась по совету мамы в Норильск. Тридцать лет тому назад она как методист Дворца культуры комбината курировала заводские клубы, вышла замуж за горняка Курочкина, родила сына и поселилась в Талнахе, где ударно занималась культ-массовой работой сначала в Доме пионеров, а потом в клубе «Юность». И здесь сбылась ее мечта: она и сама, наконец, стала Снегурочкой. Ирина Курочкина В клубе «Юность» Ирина вела праздники вместе с Дедом Морозом — Валерием Бекназаровым. Они смотрелись как Лолита с Александром Цекало, поэтому партнер умолял: «Курочкина, не подходи ко мне близко — больно высока!» А она отшучивалась: «Ну, извини, зато молода и красива!» Специально для этой роли Ирина стала блондинкой. Люди говорили, что ее Снегурка была по–настоящему «снежистая», добрая и ласковая, умеющая весело поиграть с детьми у елки. Ирина с ностальгией вспоминает, что тогда на праздниках им очень помогала живая музыка — так здорово аккомпанировали на баяне. Среди ее коллег было немало замечательных Снегурочек: Ольга Рустанова из Дома пионеров, руководитель песенного ансамбля КДЦ «Раздолье» Елена Тихонова; Ольга Пошабекова, Снегурочка наших дней в КДЦ имени В. Высоцкого. Но самой лучшей Ирина считает свою тезку — известного преподавателя по вокалу Ирину Ускову, которая радовала талнахских ребятишек вместе с мужем Анатолием — первоклассным Дедом Морозом. Однажды по сценарию он так убедительно «заморозил» Снегурочку, что некоторые дети — чистые души — натурально рыдали, умоляя, чтобы он вернул их любимицу... Судьба распорядилась так, что наша героиня поработала и в Талнахторге — начальником штаба ГО и ЧС. Но, видать, ее ангел–хранитель — добрая Снегурочка внимательно следила, чтобы ее подопечная не покидала творческий путь. Уже немало лет под руководством Ирины в предновогодние дни детям в КДЦ обязательно показывают новую сказку, устраивают веселье у елки, где без Снегурочки, понятно, не обойтись. Можно сказать, что в Талнахе ветеран Снегурочкиного труда Ирина Курочкина — главный консультант у всех внучек Деда Мороза. Она вспоминает, как таксисты, которые не раз подвозили ее в костюме Снегурочки на всевозможные мероприятия, даже денег за услугу не брали — просили лишь передать Деду Морозу заветное желание: кому — машину новую, а кому — деток побольше... Ирина, стройная, веселая, в отличной форме, делится: – Сейчас, конечно, возраст мне не позволяет выйти в этой роли, но в душе мне всегда 15 лет, как и положено юной Снегурочке! Костюм внучки Деда Мороза, который был приготовлен для ее молодой коллеги на недавний праздник открытия снежного городка, она по нашей просьбе с удовольствием примерила и сфотографировалась на память у елки. Ирину Курочкину, обладательницу весьма актуальной для наступающего года фамилии, нередко кличут и Цыпленковой и Петушковой, а друзья просто зовут «наша Курочка». Она смеется, что постоянно кудахчет вокруг всех праздников и событий в Талнахе. А еще наша Снегурочка от души желает всем норильчанам в новом году: – Пусть у всех в доме будет вдоволь зерна, и все будут сыты и счастливы. А если будет хлеб, то мы, работники культуры, обязательно сделаем хорошее зрелище. И очень важно, чтобы вокруг было очень много счастливых цыплят — здоровых ребятишек, и чтобы этот год никого не клевал в темечко, а только старался, чтобы курочка несла золотые яички. Зимушка–Зима Екатерина и Николай Каверины Екатерина КАВЕРИНА (до недавних пор Зима) — русская красавица с пшеничной косой — за время работы научным сотрудником в музее Норильска стала известным человеком в городе. И экскурсии она интересные проводит, и отличные праздники с коллегами устраивает. Многие норильские ребятишки полюбили ее как Снегурочку, в эту роль на музейном утреннике она вошла сразу, как только поступила на службу в музей в декабре 2014 года. И ей здорово пригодился предыдущий опыт работы аниматором, когда в Новогодье она объезжала с Дедом Морозом сотни норильских квартир. «В Снегурочки» ее позвала подруга–тезка Катя Запорожец, которая и сама поздравляла детей в этой роли. На одном из своих первых домашних интерактивов наша Екатерина вдруг заметила, что родители малыша сползают по стенке от хохота. А она и не заметила, развлекая ребенка, что из–под наряда Снегурочки предательски сползла вязаная юбка, которую она пододела для тепла. Катя тогда убедительно попросила хозяев, чтобы те не выкладывали это зрелище в соцсети, а глава семьи, утирая слезы, советовал подумать: может быть, ей устроить новогоднее шоу и для взрослых? Те, кто видел Катю в роли внучки Деда Мороза, замечали, как быстро ей начинают доверять дети. Она признается, что и сегодня для нее проблема попрощаться с малышом, который через 15 минут их общения, обнимая свою Снегурочку, начинает умолять: только не уходи! Ее сын Володя, сегодня уже первоклассник, с пеленок наблюдал за новогодними репетициями мамы. Специально для него была разработана легенда о том, что настоящий Дед Мороз и Снегурочка не успевают поздравить всех деток на планете, поэтому маме и ее друзьям доверили стать помощниками. А за то, что они хорошо справляются с новогодней работой, настоящий Дед Мороз, когда долетит до Норильска, обязательно в первую очередь придет к Вове в гости. Так и случалось, а в прошлом году Дед Мороз только позвонил по телефону, потому что не успевал приехать — работы в России прибавилось, ведь рождаемость повысилась. Екатерина Каверина Недавно наша Снегурочка Екатерина вышла замуж, считай, за Деда Мороза: ведь актер Заполярного театра драмы Николай Каверин хорошо знаком с этой ролью, о нем мы рассказываем в материале «ДЕДские истории». А недавно Кате посчастливилось быть внучкой Деда Мороза, которого она считает суперпрофессионалом в новогоднем деле. Это новый актер нашего театра Сергей Назимов. А мы очень благодарны Кате за то, что год назад, когда мы проводили в «Заполярке» праздник для наших маленьких читателей, она преподнесла отличный сюрприз. Не только привела Деда Мороза, устроила с ним веселые конкурсы, но и подарила самолично испеченный тортик с новогодней символикой. В канун нынешнего Нового года Снегурочка Екатерина желает норильчанам — и малышам, и взрослым — чистого горного воздуха, теплого солнца и верных любящих сердец рядом.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора и Александра АНАНЬЕВА







