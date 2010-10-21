|
Наступающий год пройдет под знаком Огненного Красного Петуха — веселой и задиристой птицы. Считается, что при подготовке к празднику не помешает учесть вкусы и пристрастия символа года — дабы привлечь удачу на весь год.
Конечно, для того чтобы понравиться петуху, не обязательно кормить гостей и домочадцев крупой или спешно сооружать в прихожей насест. Праздничное убранство должно включать в себя элементы деревенского быта: натуральные ткани, яркие и чистые краски, домашняя выпечка.
Петух — фигура противоречивая. С одной стороны, он отличный семьянин, домовитый и трудолюбивый хозяин, а с другой стороны, петух — это неожиданность, вспыльчивость и экспрессивность. Кроме того, петушиный клич — помните гоголевского «Вия» — символ наступления рассвета после темной ночи, защита от нечистой силы и неудач. Так что Новый год на сей раз надо отмечать, подчеркнуто заботясь о семейном уюте, но вместе с тем весело, задорно и живенько.
Полная чашаНу и, главная забота рачительного хозяина — праздничный стол. Понятно, что блюда из курицы исключаются. Целые яйца — тоже, их лучше покрошить в салат, замаскировав другими ингредиентами.• Во главу угла должна стать домашняя выпечка: большой пирог или каравай, а также кулебяка, пирожки, корзиночки и тарталетки.• Не жалеем фруктов, овощей, зелени, злаков и орехов — всего, чем любит полакомиться царь птичьего двора.• Подаем мясные нарезки и маринады с соленьями — это говорит о хлебосольности хозяев.• Гармонично впишутся в праздничное застолье необычные коктейли, а также ликеры, настойки, глинтвейн и пунш.• Встречать Год Петуха нужно за хорошо сервированным столом, не пренебрегая декором, — ведь петух обожает блеск и мишуру.
Родное гнездоУкрашая дом, следует проявить смекалку. Основные цвета: красный, золотой, желтый, оранжевый. В декоре предпочтения отдаем натуральным компонентам — это шишки, сухие колосья, зерна, яблоки, букеты из простых цветов (ну, в нашем случае — из сухоцветов).В идеале квартира на одну ночь должна превратиться в уютную деревенскую избу: льняные салфетки и скатерти, плетеные корзинки, деревянная посуда, глиняные вазы, множество свечей, мягкие пледы, декоративные подушки и рушники с вышивкой. Кое–кто даже рекомендует смастерить декоративные гнезда и разложить по ним мандарины, яблоки, конфеты и шоколадные яйца.
С шиком, с блеском Актуальными оттенками для праздничного наряда считаются все те, что присутствуют в оперении петуха. А значит, можно смело расширить цветовую гамму красного, желтого и золотого цветов, дополнив ее яркими красками: бордовой, коралловой, вишневой, синей, фиолетовой, бронзовой, белой. Пастельные и спокойные тона отложим до Года Козы, а сейчас можно ни в чем себя не ограничивать. Для платья подойдут шелк, парча, атлас или бархат с искрой. Понадобится и яркий аксессуар — шарф, боа, шляпка с пером. Мужчинам тоже не помешает эксцентричная нотка: как вариант, можно надеть золотистую бабочку или оранжевый галстук.
Курочка по зернышку клюётЕсли традиционные оливье и заливная рыба успели вам надоесть, стоит обратиться к местной кухне. По следам пронесшегося недавно по Норильску «Большого Аргиша» мы приготовим три блюда из северных деликатесов. Мастер–класс нам преподаст управляющий рестораном «Гостиная» и кафе «Ла–Манш» Илья Макаренко: — Оленина — нежирное, экологически чистое мясо. Она не требует долгой жарки, и главная задача повара — не передержать мясо на сковородке или в духовке, иначе оно станет жестким. А главный секрет — готовить нужно с любовью и в хорошем настроении.
|Горячее блюдо — запеченная оленья вырезка с ягодным соусомМякоть оленя, из расчета 150 граммов на порцию, очищается, удаляются жилы и пленки. Мясо маринуем в красном сухом вине, в маринад можно добавить веточку тимьяна или розмарина, каплю растительного масла, по желанию — соевый соус. На этом этапе мясо не нужно ни солить, ни перчить, иначе оно даст лишний сок. Мясо на ночь оставляем в холодильнике, накрыв фольгой или пищевой пленкой.Нарезаем оленину кусками. Толщина зависит от желаемой степени прожарки, в среднем — 1,5—2 сантиметра. Перед приготовлением сковороду нужно хорошо накалить. Мясо обжариваем на растительном масле — по минуте каждую сторону, чтобы оно схватилось корочкой. Затем помещаем его в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов, на 3 минуты. Готовность проверяем, надрезав мясо ножом. Если для вас оно сыровато, подождите еще пару минут.Оленина прекрасно сочетается с брусничным или малиновым соусом. Свежемороженую ягоду кладем на сковородку, томим в собственном соку, увариваем, приминая ложкой, в течение 7–10 минут. Добавляем 20–30 миллилитров коньяка для аромата, корицу на кончике ножа, соль, перец. Затем протираем ягоду через сито, по вкусу добавляем тростниковый сахар.В качестве гарнира хорошо подойдет пюре из тыквы. Тыкву очищаем от шкурки, нарезаем крупными кусками, привариваем в молоке или в сливках до готовности. Параллельно варим такое же количество картофельного пюре. Смешиваем, добавляем сливочное масло, немного молока, соль, перец, перемешиваем. Пюре получится очень красивого яркого цвета.Салат с оленинойБерем сыровяленую оленину, можно сырокопченый олений окорок. Мясо тонко нарезаем. Так же нарезаем листья салата романо и помидоры черри, взбрызгиваем их оливковым маслом. Обжариваем шампиньоны. Салат надо посолить–поперчить, посыпать кедровыми орехами. Полить тем же ягодным соусом, что приготовили к мясу, но не переборщить.Северный смузиНам понадобится свежемороженая брусника — 50–80 граммов, свежевыжатый яблочный сок — 150 граммов, 30–40 граммов банана, сахарная пудра — по вкусу. Все компоненты взбить блендером. Получится необычный и вкусный праздничный напиток.Приятного аппетита!
Подготовила Светлана ГУНИНА