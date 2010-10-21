[Индекс номера 209 (31.12.2016)]



Есть повод!

Чудо в перьях

Наступающий год пройдет под знаком Огненного Красного Петуха — веселой и задиристой птицы. Считается, что при подготовке к празднику не помешает учесть вкусы и пристрастия символа года — дабы привлечь удачу на весь год.

Конечно, для того чтобы понравиться петуху, не обязательно кормить гостей и домочадцев крупой или спешно сооружать в прихожей насест. Праздничное убранство должно включать в себя элементы деревенского быта: натуральные ткани, яркие и чистые краски, домашняя выпечка. Петух — фигура противоречивая. С одной стороны, он отличный семьянин, домовитый и трудолюбивый хозяин, а с другой стороны, петух — это неожиданность, вспыльчивость и экспрессивность. Кроме того, петушиный клич — помните гоголевского «Вия» — символ наступления рассвета после темной ночи, защита от нечистой силы и неудач. Так что Новый год на сей раз надо отмечать, подчеркнуто заботясь о семейном уюте, но вместе с тем весело, задорно и живенько. Полная чаша Ну и, главная забота рачительного хозяина — праздничный стол. Понятно, что блюда из курицы исключаются. Целые яйца — тоже, их лучше покрошить в салат, замаскировав другими ингредиентами. • Во главу угла должна стать домашняя выпечка: большой пирог или каравай, а также кулебяка, пирожки, корзиночки и тарталетки. • Не жалеем фруктов, овощей, зелени, злаков и орехов — всего, чем любит полакомиться царь птичьего двора. • Подаем мясные нарезки и маринады с соленьями — это говорит о хлебосольности хозяев. • Гармонично впишутся в праздничное застолье необычные коктейли, а также ликеры, настойки, глинтвейн и пунш. • Встречать Год Петуха нужно за хорошо сервированным столом, не пренебрегая декором, — ведь петух обожает блеск и мишуру. Родное гнездо Украшая дом, следует проявить смекалку. Основные цвета: красный, золотой, желтый, оранжевый. В декоре предпочтения отдаем натуральным компонентам — это шишки, сухие колосья, зерна, яблоки, букеты из простых цветов (ну, в нашем случае — из сухоцветов). В идеале квартира на одну ночь должна превратиться в уютную деревенскую избу: льняные салфетки и скатерти, плетеные корзинки, деревянная посуда, глиняные вазы, множество свечей, мягкие пледы, декоративные подушки и рушники с вышивкой. Кое–кто даже рекомендует смастерить декоративные гнезда и разложить по ним мандарины, яблоки, конфеты и шоколадные яйца. С шиком, с блеском Актуальными оттенками для праздничного наряда считаются все те, что присутствуют в оперении петуха. А значит, можно смело расширить цветовую гамму красного, желтого и золотого цветов, дополнив ее яркими красками: бордовой, коралловой, вишневой, синей, фиолетовой, бронзовой, белой. Пастельные и спокойные тона отложим до Года Козы, а сейчас можно ни в чем себя не ограничивать. Для платья подойдут шелк, парча, атлас или бархат с искрой. Понадобится и яркий аксессуар — шарф, боа, шляпка с пером. Мужчинам тоже не помешает эксцентричная нотка: как вариант, можно надеть золотистую бабочку или оранжевый галстук. Курочка по зернышку клюёт Если традиционные оливье и заливная рыба успели вам надоесть, стоит обратиться к местной кухне. По следам пронесшегося недавно по Норильску «Большого Аргиша» мы приготовим три блюда из северных деликатесов. Мастер–класс нам преподаст управляющий рестораном «Гостиная» и кафе «Ла–Манш» Илья Макаренко: — Оленина — нежирное, экологически чистое мясо. Она не требует долгой жарки, и главная задача повара — не передержать мясо на сковородке или в духовке, иначе оно станет жестким. А главный секрет — готовить нужно с любовью и в хорошем настроении. Горячее блюдо — запеченная оленья вырезка с ягодным соусом Мякоть оленя, из расчета 150 граммов на порцию, очищается, удаляются жилы и пленки. Мясо маринуем в красном сухом вине, в маринад можно добавить веточку тимьяна или розмарина, каплю растительного масла, по желанию — соевый соус. На этом этапе мясо не нужно ни солить, ни перчить, иначе оно даст лишний сок. Мясо на ночь оставляем в холодильнике, накрыв фольгой или пищевой пленкой. Нарезаем оленину кусками. Толщина зависит от желаемой степени прожарки, в среднем — 1,5—2 сантиметра. Перед приготовлением сковороду нужно хорошо накалить. Мясо обжариваем на растительном масле — по минуте каждую сторону, чтобы оно схватилось корочкой. Затем помещаем его в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов, на 3 минуты. Готовность проверяем, надрезав мясо ножом. Если для вас оно сыровато, подождите еще пару минут. Оленина прекрасно сочетается с брусничным или малиновым соусом. Свежемороженую ягоду кладем на сковородку, томим в собственном соку, увариваем, приминая ложкой, в течение 7–10 минут. Добавляем 20–30 миллилитров коньяка для аромата, корицу на кончике ножа, соль, перец. Затем протираем ягоду через сито, по вкусу добавляем тростниковый сахар. В качестве гарнира хорошо подойдет пюре из тыквы. Тыкву очищаем от шкурки, нарезаем крупными кусками, привариваем в молоке или в сливках до готовности. Параллельно варим такое же количество картофельного пюре. Смешиваем, добавляем сливочное масло, немного молока, соль, перец, перемешиваем. Пюре получится очень красивого яркого цвета. Салат с олениной Берем сыровяленую оленину, можно сырокопченый олений окорок. Мясо тонко нарезаем. Так же нарезаем листья салата романо и помидоры черри, взбрызгиваем их оливковым маслом. Обжариваем шампиньоны. Салат надо посолить–поперчить, посыпать кедровыми орехами. Полить тем же ягодным соусом, что приготовили к мясу, но не переборщить. Северный смузи Нам понадобится свежемороженая брусника — 50–80 граммов, свежевыжатый яблочный сок — 150 граммов, 30–40 граммов банана, сахарная пудра — по вкусу. Все компоненты взбить блендером. Получится необычный и вкусный праздничный напиток. Приятного аппетита!

Подготовила Светлана ГУНИНА Конечно, для того чтобы понравиться петуху, не обязательно кормить гостей и домочадцев крупой или спешно сооружать в прихожей насест. Праздничное убранство должно включать в себя элементы деревенского быта: натуральные ткани, яркие и чистые краски, домашняя выпечка.Петух — фигура противоречивая. С одной стороны, он отличный семьянин, домовитый и трудолюбивый хозяин, а с другой стороны, петух — это неожиданность, вспыльчивость и экспрессивность. Кроме того, петушиный клич — помните гоголевского «Вия» — символ наступления рассвета после темной ночи, защита от нечистой силы и неудач. Так что Новый год на сей раз надо отмечать, подчеркнуто заботясь о семейном уюте, но вместе с тем весело, задорно и живенько.







