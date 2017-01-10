[Индекс номера 1 (10.01.2017)]



и я там был

Взошла звезда ясная...

Теплу и радости встречи праздника Рождества Христова в Норильске ничуть не помешали жгучие январские холода.

В украшенном еловыми ветвями зале кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» в ночь с 6 на 7 января православные с благоговением встречали Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. После трехчасовой торжественной службы в сияющем храме, получив поздравления и благословение правящего архиерея — епископа Норильского и Туруханского Агафангела, норильчане разошлись по домам, чтобы по старинному обычаю разговеться за праздничным столом. Завершился сорокадневный Филиппов пост, и теперь до Крещенского сочельника 18 января проходят Рождественские святки. Энтузиастов, которые на Святках колядуют и поздравляют народ, в нашу стужу не то чтобы много. Но из года в год к пожилым людям с песнями и подарками устремляются участники норильского хора «Вдохновение». В праздник Рождества побывали хористы и в Талнахе, где они устроили праздничный концерт для подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения. Чудесные рождественские подарки заранее сделали в клубе «Добрая иголочка» ребята из Воскресной школы при Свято–Скорбященском кафедральном соборе. В святочные дни они еще побывают с дарами в Норильском детском доме. А в святой день Рождества они собрались у ёлки в Духовно–просветительском центре Норильской епархии. Православный театр «Лампадка» приготовил для них оригинальную фантазию на тему сказки «Снежная королева». Среди персонажей святочного представления были волхвы с пастухами, ангелы и жители Вифлеема, которые пришли поклониться новорожденному Христу. Все маленькие участники праздника получили подарки от епархии, а молодым волонтерам, которые несли праздничное дежурство в соборе, епископ Агафангел в благодарность лично вручил иконы. Рождественский вертеп В соборной трапезной воспитанников Воскресной школы в честь праздника от души напоили чаем со сладостями. Все желающие познакомились с выставкой детских поделок и рисунков «Зимнее чудо», посвященных празднику Рождества Христова. А во дворе собора дети и взрослые преклоняли колена у снежного вертепа, символизирующего скромную пещерку в Вифлееме, где родился Спаситель мира. Кстати, еще один вертеп уже несколько лет подряд устанавливают у Норильского родильного дома. Колядки от норильских украинок Совершив торжество в честь Рождества Христова, церковь 8 января отметила Собор Пресвятой Богородицы. После службы в честь Матери Господа нашего Иисуса Христа духовенство и прихожан пригласили в актовый зал Норильской епархии. Сестричество милосердия во главе с Татьяной Ласточкиной и деятельные помощники из хора «Вдохновение» подготовили программу «Рождественские посиделки». Тропарь — особую молитву праздника Рождества Христова — исполнили юные иподьяконы собора. Был и рассказ о традиции праздновать Рождество в Доме Романовых, и бальные танцы в исполнении юных пар из ансамблей ГЦК «Норильские звездочки» и «Болеро». Духовные произведения иеромонаха Романа и русские народные песни от души спели норильчане Эдуард Стрелец и Ольга Челяда. Выступает ансамбль «Терек» Колядовщики из общественной культурно–национальной организации «Украина» и казачьего ансамбля «Терек» исполнили обрядовые песни, пожелав всем счастья и благополучия. Почетным гостям, среди которых были ветераны и старожилы нашего города, вручили на память о вечере рождественские открытки с душеполезными высказываниями святых отцов. А на праздничных столах заботами сестер милосердия и норильских украиночек выставили, как и положено на Рождество, двенадцать блюд — от кутьи и сдобного каравая до разнообразных пирожков. Хор «Вдохновение» поздравляет на дому Варвару Алексеевну Баранову Аплодисменты от почетных гостей Рождество — особый праздник, который наполняет души радостью и добротой. Своей радостью поделилась и Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города Норильска по социальной политике, которая пришла на «Рождественские посиделки», едва вернувшись из поездки на материк. Она поблагодарила организаторов за созданную ими атмосферу тепла, света и дружбы. Поздравили участников праздника и надежные партнеры многих благотворительных проектов — руководитель фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и член Совета ветеранов Зоя Яковлевна Нардина, которая от переполнявших ее чувств даже спела вместе со священником Дмитрием Харцызом. Батюшка (сам он родом с Западной Украины) обладает прекрасным голосом и знает множество народных песен, так что концерт продолжился и после основной программы — люди искренне славили Христа. Организаторы и гости «Рождественских посиделок» С воодушевлением отметили Рождество и в Свято–Троицком приходе Талнаха, где торжественное богослужение 8 января возглавил епископ Агафангел. Здесь прихожане совместно с Воскресной школой, реабилитационным центром «Лествица» и волонтерами–молодогвардейцами устроили свои «Рождественские гулянья» с участием местных талантов. * * * Подарки от «Доброй иголочки» В ближайшее время делегация Норильской епархии отправится на «Рождественские чтения» в Красноярск, где ряд православных инициатив наших земляков будет отмечен особыми наградами. Желаем всем норильчанам счастливых Святок, полных добрыми событиями.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора В украшенном еловыми ветвями зале кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» в ночь с 6 на 7 января православные с благоговением встречали Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. После трехчасовой торжественной службы в сияющем храме, получив поздравления и благословение правящего архиерея — епископа Норильского и Туруханского Агафангела, норильчане разошлись по домам, чтобы по старинному обычаю разговеться за праздничным столом. Завершился сорокадневный Филиппов пост, и теперь до Крещенского сочельника 18 января проходят Рождественские святки.Энтузиастов, которые на Святках колядуют и поздравляют народ, в нашу стужу не то чтобы много. Но из года в год к пожилым людям с песнями и подарками устремляются участники норильского хора «Вдохновение». В праздник Рождества побывали хористы и в Талнахе, где они устроили праздничный концерт для подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения.Чудесные рождественские подарки заранее сделали в клубе «Добрая иголочка» ребята из Воскресной школы при Свято–Скорбященском кафедральном соборе. В святочные дни они еще побывают с дарами в Норильском детском доме. А в святой день Рождества они собрались у ёлки в Духовно–просветительском центре Норильской епархии. Православный театр «Лампадка» приготовил для них оригинальную фантазию на тему сказки «Снежная королева». Среди персонажей святочного представления были волхвы с пастухами, ангелы и жители Вифлеема, которые пришли поклониться новорожденному Христу. Все маленькие участники праздника получили подарки от епархии, а молодым волонтерам, которые несли праздничное дежурство в соборе, епископ Агафангел в благодарность лично вручил иконы.В соборной трапезной воспитанников Воскресной школы в честь праздника от души напоили чаем со сладостями. Все желающие познакомились с выставкой детских поделок и рисунков «Зимнее чудо», посвященных празднику Рождества Христова. А во дворе собора дети и взрослые преклоняли колена у снежного вертепа, символизирующего скромную пещерку в Вифлееме, где родился Спаситель мира. Кстати, еще один вертеп уже несколько лет подряд устанавливают у Норильского родильного дома.Совершив торжество в честь Рождества Христова, церковь 8 января отметила Собор Пресвятой Богородицы. После службы в честь Матери Господа нашего Иисуса Христа духовенство и прихожан пригласили в актовый зал Норильской епархии. Сестричество милосердия во главе с Татьяной Ласточкиной и деятельные помощники из хора «Вдохновение» подготовили программу «Рождественские посиделки». Тропарь — особую молитву праздника Рождества Христова — исполнили юные иподьяконы собора. Был и рассказ о традиции праздновать Рождество в Доме Романовых, и бальные танцы в исполнении юных пар из ансамблей ГЦК «Норильские звездочки» и «Болеро». Духовные произведения иеромонаха Романа и русские народные песни от души спели норильчане Эдуард Стрелец и Ольга Челяда.Колядовщики из общественной культурно–национальной организации «Украина» и казачьего ансамбля «Терек» исполнили обрядовые песни, пожелав всем счастья и благополучия. Почетным гостям, среди которых были ветераны и старожилы нашего города, вручили на память о вечере рождественские открытки с душеполезными высказываниями святых отцов. А на праздничных столах заботами сестер милосердия и норильских украиночек выставили, как и положено на Рождество, двенадцать блюд — от кутьи и сдобного каравая до разнообразных пирожков.Рождество — особый праздник, который наполняет души радостью и добротой. Своей радостью поделилась и Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города Норильска по социальной политике, которая пришла на «Рождественские посиделки», едва вернувшись из поездки на материк. Она поблагодарила организаторов за созданную ими атмосферу тепла, света и дружбы. Поздравили участников праздника и надежные партнеры многих благотворительных проектов — руководитель фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и член Совета ветеранов Зоя Яковлевна Нардина, которая от переполнявших ее чувств даже спела вместе со священником Дмитрием Харцызом. Батюшка (сам он родом с Западной Украины) обладает прекрасным голосом и знает множество народных песен, так что концерт продолжился и после основной программы — люди искренне славили Христа.С воодушевлением отметили Рождество и в Свято–Троицком приходе Талнаха, где торжественное богослужение 8 января возглавил епископ Агафангел. Здесь прихожане совместно с Воскресной школой, реабилитационным центром «Лествица» и волонтерами–молодогвардейцами устроили свои «Рождественские гулянья» с участием местных талантов.







