Фото новости:

Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 1 (10.01.2017)]

 и я там был 
Взошла звезда ясная...

Теплу и радости встречи праздника Рождества Христова в Норильске ничуть не помешали жгучие январские холода.
В украшенном еловыми ветвями зале кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» в ночь с 6 на 7 января православные с благоговением встречали Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. После трехчасовой торжественной службы в сияющем храме, получив поздравления и благословение правящего архиерея — епископа Норильского и Туруханского Агафангела, норильчане разошлись по домам, чтобы по старинному обычаю разговеться за праздничным столом. Завершился сорокадневный Филиппов пост, и теперь до Крещенского сочельника 18 января проходят Рождественские святки.
Энтузиастов, которые на Святках колядуют и поздравляют народ, в нашу стужу не то чтобы много. Но из года в год к пожилым людям с песнями и подарками устремляются участники норильского хора «Вдохновение». В праздник Рождества побывали хористы и в Талнахе, где они устроили праздничный концерт для подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения.
Чудесные рождественские подарки заранее сделали в клубе «Добрая иголочка» ребята из Воскресной школы при Свято–Скорбященском кафедральном соборе. В святочные дни они еще побывают с дарами в Норильском детском доме. А в святой день Рождества они собрались у ёлки в Духовно–просветительском центре Норильской епархии. Православный театр «Лампадка» приготовил для них оригинальную фантазию на тему сказки «Снежная королева». Среди персонажей святочного представления были волхвы с пастухами, ангелы и жители Вифлеема, которые пришли поклониться новорожденному Христу. Все маленькие участники праздника получили подарки от епархии, а молодым волонтерам, которые несли праздничное дежурство в соборе, епископ Агафангел в благодарность лично вручил иконы.
Рождественский вертеп
В соборной трапезной воспитанников Воскресной школы в честь праздника от души напоили чаем со сладостями. Все желающие познакомились с выставкой детских поделок и рисунков «Зимнее чудо», посвященных празднику Рождества Христова. А во дворе собора дети и взрослые преклоняли колена у снежного вертепа, символизирующего скромную пещерку в Вифлееме, где родился Спаситель мира. Кстати, еще один вертеп уже несколько лет подряд устанавливают у Норильского родильного дома.
Колядки от норильских украинок
Совершив торжество в честь Рождества Христова, церковь 8 января отметила Собор Пресвятой Богородицы. После службы в честь Матери Господа нашего Иисуса Христа духовенство и прихожан пригласили в актовый зал Норильской епархии. Сестричество милосердия во главе с Татьяной Ласточкиной и деятельные помощники из хора «Вдохновение» подготовили программу «Рождественские посиделки». Тропарь — особую молитву праздника Рождества Христова — исполнили юные иподьяконы собора. Был и рассказ о традиции праздновать Рождество в Доме Романовых, и бальные танцы в исполнении юных пар из ансамблей ГЦК «Норильские звездочки» и «Болеро». Духовные произведения иеромонаха Романа и русские народные песни от души спели норильчане Эдуард Стрелец и Ольга Челяда.
Выступает ансамбль «Терек»
Колядовщики из общественной культурно–национальной организации «Украина» и казачьего ансамбля «Терек» исполнили обрядовые песни, пожелав всем счастья и благополучия. Почетным гостям, среди которых были ветераны и старожилы нашего города, вручили на память о вечере рождественские открытки с душеполезными высказываниями святых отцов. А на праздничных столах заботами сестер милосердия и норильских украиночек выставили, как и положено на Рождество, двенадцать блюд — от кутьи и сдобного каравая до разнообразных пирожков.
Хор «Вдохновение» поздравляет на дому Варвару Алексеевну Баранову
Аплодисменты от почетных гостей
Рождество — особый праздник, который наполняет души радостью и добротой. Своей радостью поделилась и Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города Норильска по социальной политике, которая пришла на «Рождественские посиделки», едва вернувшись из поездки на материк. Она поблагодарила организаторов за созданную ими атмосферу тепла, света и дружбы. Поздравили участников праздника и надежные партнеры многих благотворительных проектов — руководитель фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и член Совета ветеранов Зоя Яковлевна Нардина, которая от переполнявших ее чувств даже спела вместе со священником Дмитрием Харцызом. Батюшка (сам он родом с Западной Украины) обладает прекрасным голосом и знает множество народных песен, так что концерт продолжился и после основной программы — люди искренне славили Христа.
Организаторы и гости «Рождественских посиделок»
С воодушевлением отметили Рождество и в Свято–Троицком приходе Талнаха, где торжественное богослужение 8 января возглавил епископ Агафангел. Здесь прихожане совместно с Воскресной школой, реабилитационным центром «Лествица» и волонтерами–молодогвардейцами устроили свои «Рождественские гулянья» с участием местных талантов.
* * *
Подарки от «Доброй иголочки»
В ближайшее время делегация Норильской епархии отправится на «Рождественские чтения» в Красноярск, где ряд православных инициатив наших земляков будет отмечен особыми наградами. Желаем всем норильчанам счастливых Святок, полных добрыми событиями.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора




Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
Статьи текущего номера:
и я там был Теплу и радости встречи праздника Рождества Христова в Норильске ничуть не помешали жгучие январские холода.
Эхо праздника В новогодние каникулы все досуговые учреждения города по мере сил развлекали больших и маленьких норильчан. На самых интересных сказках побывала и «Заполярка».
Парк культуры 8 января 1908 года по новому стилю родилась Евфросиния Керсновская, известная сиделица Норильлага. С историей ее жизни норильчане познакомились на выставке «Сколько стоит человек» в МВК «Музей Норильска».
Новости:
 11 января 2017 
18:03 С 1 января 2017 года повышены пособия и выплаты, индексация которых предусмотрена краевым законодательством.
18:02 Почта России начала доставку пенсионерам единовременной выплаты в 5000 рублей.
18:01 Норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу.
18:01 Епископ Норильский и Туруханский Агафангел в дни Рождественских святок посещает городские учреждения здравоохранения.
18:00 В Норильской художественной галерее устроят «Святки на Руси».
18:00 Подведены итоги благотворительной акции «Добрая елка».
17:07 До 15 января продолжается прием фоторабот на конкурс карнавальных костюмов, объявленный «Забавной полянкой» накануне Нового года.
15:44 13 января В Норильске заканчивается полярная ночь.
14:56 В Старый Новый год норильчан ждут выставки, книжные презентации, спортивные соревнования.
18:11 В наступившем году в Норильске первой родилась девочка - в 8.10 с весом 2,66 и ростом 49 см.
[все новости]



GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх