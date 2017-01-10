[Индекс номера 1 (10.01.2017)]



Эхо праздника

Новогодние сюжеты

В новогодние каникулы все досуговые учреждения города по мере сил развлекали больших и маленьких норильчан. На самых интересных сказках побывала и «Заполярка».

Музыкальный праздник Самый настоящий музыкальный праздник получился из постановки режиссера Норильского драмтеатра Анны Бабановой «Бременские музыканты». Спектакль представляет собой ремейк одноименного мультфильма, снятого по сценарию Василия Ливанова с музыкой Геннадия Гладкова и стихами Юрия Энтина. Зрители получили огромное удовольствие от игры актеров, от невероятных костюмов, придуманных Ольгой Атмадзас, и яркой сценографии Фемистокла Атмадзаса. И малыши, и взрослые, открыв рот, слушали знаменитое «Говорят, мы бяки–буки» в исполнении Разбойницы — Варвары Бабаянц, наблюдали за зарождением любви между Трубадуром и Принцессой, хохотали над проделками Петуха, Кота, Осла и Пса, а заодно — над выходками гвардейцев из охраны Короля и над самим Королем. В спектакле каждый нашел что–то для себя: воспоминания о детстве, радость открытия чего–то нового, просто ощущение праздника. Роль Трубадура сыграл Олег Корныльев, Принцессы — Полина Белянина. Музыкальные партии все артисты исполняли частично вживую, частично под фонограмму, аранжировкой занимался Андрей Федоськин. С 24 декабря «Бременские музыканты» в театре прошли 37 раз: 19 — в декабре и 18 — в январе. Спектакль посмотрели порядка 17 тысяч зрителей.

Чудеса, да и только КДЦ «Юбилейный» предложил зрителям довольно необычную сказку «Чудеса в Лукоморье» в постановке главного режиссера Татьяны Карамышенко. Начиналось действо с пролога к «Руслану и Людмиле» А. С. Пушкина, который декламировал Кот Ученый: «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...». Но Кота немедленно похитил коварный Черномор, и спасать мохнатого сказочника пришлось простым русским Матрешке с Петрушкой. Их роли исполнили Ольга Антипова и Антон Теплов. В сказке участвовали ребята из хореографических коллективов «Кайерканская мозаика» КДШИ и «Улыбка» «Юбилейного». Порядка 35 детей разного возраста в самых невероятных костюмах своими танцами поражали воображение кайерканских малышей. «Чудеса в Лукоморье» были показаны семь раз, сказочную постановку посмотрели 611 зрителей.

Волшебство рядом Коллектив городского Центра культуры порадовал детвору и взрослых ярким, интересным и очень музыкальным представлением «Волшебный колодец желаний». В некотором царстве да в тридевятом государстве стоит себе волшебный колодец желаний, в котором собрано все земное волшебство. Наполняют этот колодец самые светлые, добрые, теплые человеческие качества. Хранителем этого колодца главный новогодний волшебник Дед Мороз назначил Ивана, а в помощники дал Старичка–Боровичка и Кота Ученого. Но Иван — парнишка ума невеликого, а чтобы образумить его, решили помощники женить Ванюшу. И созвали со всех концов страны невест всех мастей. Михаил Зареченский, режиссер ГЦК, сыгравший Ивана, рассказывает, что в этом году они решили совместить в новогодней постановке сюжет русской народной сказки с мелодиями современных иностранных и отечественных песен. Как и положено, в этой сказке есть мораль, интересные приключения, волшебство и интрига. Главного героя — хранителя колодца Ивана — перевоспитывают все кому не лень, наставляют на путь истинный, заставляют жениться, чтобы он остепенился. А ему хочется еще погулять, наиграться вволю с друзьями–приятелями, разобраться в себе, понять, своей ли он идет дорогой, и только после этого взваливать на себя весь груз взрослых обязанностей, чтобы стать настоящим хранителем волшебного Колодца желаний. – Смысл ведь не в том, чтобы Иван женился, хотя все к этому и располагало. А в том, чтобы парень сам захотел измениться, повзрослеть, найти себя и жить в согласии с собой, – поясняет Михаил Зареченский. Как и в прошлые годы, в нынешней сказке–мюзикле использовались оригинальные тексты песен, исполненные солистами вокальной студии Voices. Блестящим дополнением к песням стали прекрасные танцевальные номера хореографических ансамблей «Болеро», «Норильские звездочки», «Шкода», «Фристайл», «Солнечный ветер» и «Фиеста». А перед началом действа детвора и взрослые могли поучаствовать в интерактиве около ёлки, пообщаться с Дедом Морозом и сделать фото на память в специально оборудованной фотозоне. За каникулы «Волшебный колодец желаний» артисты ГЦК показали в общей сложности 22 раза, сказку посмотрели более девяти тысяч норильчан.

Большое приключение А КДЦ имени Владимира Высоцкого встретил Новый год новой сказкой «Как Иван за чудо–ёлкой ходил...». 14 представлений за неделю посмотрели несколько тысяч ребятишек. Новогоднее приключение придумали в объединении КДЦ «ЛицеДеятели», в которое входят и сотрудники КДЦ, и их творческие друзья, работающие в разных организациях и на предприятиях Заполярного филиала. Главный режиссер КДЦ Ирина Курочкина после окончания последнего представления поздравила всех участников и вручила им новогодние сувениры от центра «Виктория». Его воспитанники первыми посмотрели сказку и получили подарки, приготовленные талнахскими детьми. Роль Царя, пославшего Ивана за чудо–ёлкой, исполнил горняк и известный бард, участник дуэта «Черное золото» Владислав Логунов. 13 января вместе с другом по песенному творчеству Евгением Шанидзе он снова выйдет на сцену Культурно–досугового центра. Барды приготовили к Старому Новому году праздничную музыкальную программу, на которую в 19.00 приглашают всех любителей авторской песни. А 25 января горняки–музыканты примут участие в традиционном вечере, посвященном дню рождения Владимира Высоцкого.

Марина АНДРИЮК, Наталья ЧЕРКАШИНА, Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА, Ирины ДАНИЛЕНКО







