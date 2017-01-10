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В новогодние каникулы все досуговые учреждения города по мере сил развлекали больших и маленьких норильчан. На самых интересных сказках побывала и «Заполярка».
Музыкальный праздникСамый настоящий музыкальный праздник получился из постановки режиссера Норильского драмтеатра Анны Бабановой «Бременские музыканты». Спектакль представляет собой ремейк одноименного мультфильма, снятого по сценарию Василия Ливанова с музыкой Геннадия Гладкова и стихами Юрия Энтина. Зрители получили огромное удовольствие от игры актеров, от невероятных костюмов, придуманных Ольгой Атмадзас, и яркой сценографии Фемистокла Атмадзаса. И малыши, и взрослые, открыв рот, слушали знаменитое «Говорят, мы бяки–буки» в исполнении Разбойницы — Варвары Бабаянц, наблюдали за зарождением любви между Трубадуром и Принцессой, хохотали над проделками Петуха, Кота, Осла и Пса, а заодно — над выходками гвардейцев из охраны Короля и над самим Королем.В спектакле каждый нашел что–то для себя: воспоминания о детстве, радость открытия чего–то нового, просто ощущение праздника.Роль Трубадура сыграл Олег Корныльев, Принцессы — Полина Белянина. Музыкальные партии все артисты исполняли частично вживую, частично под фонограмму, аранжировкой занимался Андрей Федоськин.С 24 декабря «Бременские музыканты» в театре прошли 37 раз: 19 — в декабре и 18 — в январе. Спектакль посмотрели порядка 17 тысяч зрителей.
Чудеса, да и толькоКДЦ «Юбилейный» предложил зрителям довольно необычную сказку «Чудеса в Лукоморье» в постановке главного режиссера Татьяны Карамышенко. Начиналось действо с пролога к «Руслану и Людмиле» А. С. Пушкина, который декламировал Кот Ученый: «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...». Но Кота немедленно похитил коварный Черномор, и спасать мохнатого сказочника пришлось простым русским Матрешке с Петрушкой. Их роли исполнили Ольга Антипова и Антон Теплов.В сказке участвовали ребята из хореографических коллективов «Кайерканская мозаика» КДШИ и «Улыбка» «Юбилейного». Порядка 35 детей разного возраста в самых невероятных костюмах своими танцами поражали воображение кайерканских малышей.«Чудеса в Лукоморье» были показаны семь раз, сказочную постановку посмотрели 611 зрителей.
Волшебство рядомКоллектив городского Центра культуры порадовал детвору и взрослых ярким, интересным и очень музыкальным представлением «Волшебный колодец желаний».В некотором царстве да в тридевятом государстве стоит себе волшебный колодец желаний, в котором собрано все земное волшебство. Наполняют этот колодец самые светлые, добрые, теплые человеческие качества. Хранителем этого колодца главный новогодний волшебник Дед Мороз назначил Ивана, а в помощники дал Старичка–Боровичка и Кота Ученого. Но Иван — парнишка ума невеликого, а чтобы образумить его, решили помощники женить Ванюшу. И созвали со всех концов страны невест всех мастей.Михаил Зареченский, режиссер ГЦК, сыгравший Ивана, рассказывает, что в этом году они решили совместить в новогодней постановке сюжет русской народной сказки с мелодиями современных иностранных и отечественных песен. Как и положено, в этой сказке есть мораль, интересные приключения, волшебство и интрига.Главного героя — хранителя колодца Ивана — перевоспитывают все кому не лень, наставляют на путь истинный, заставляют жениться, чтобы он остепенился. А ему хочется еще погулять, наиграться вволю с друзьями–приятелями, разобраться в себе, понять, своей ли он идет дорогой, и только после этого взваливать на себя весь груз взрослых обязанностей, чтобы стать настоящим хранителем волшебного Колодца желаний.– Смысл ведь не в том, чтобы Иван женился, хотя все к этому и располагало. А в том, чтобы парень сам захотел измениться, повзрослеть, найти себя и жить в согласии с собой, – поясняет Михаил Зареченский.Как и в прошлые годы, в нынешней сказке–мюзикле использовались оригинальные тексты песен, исполненные солистами вокальной студии Voices. Блестящим дополнением к песням стали прекрасные танцевальные номера хореографических ансамблей «Болеро», «Норильские звездочки», «Шкода», «Фристайл», «Солнечный ветер» и «Фиеста».А перед началом действа детвора и взрослые могли поучаствовать в интерактиве около ёлки, пообщаться с Дедом Морозом и сделать фото на память в специально оборудованной фотозоне.За каникулы «Волшебный колодец желаний» артисты ГЦК показали в общей сложности 22 раза, сказку посмотрели более девяти тысяч норильчан.
Большое приключениеА КДЦ имени Владимира Высоцкого встретил Новый год новой сказкой «Как Иван за чудо–ёлкой ходил...». 14 представлений за неделю посмотрели несколько тысяч ребятишек. Новогоднее приключение придумали в объединении КДЦ «ЛицеДеятели», в которое входят и сотрудники КДЦ, и их творческие друзья, работающие в разных организациях и на предприятиях Заполярного филиала. Главный режиссер КДЦ Ирина Курочкина после окончания последнего представления поздравила всех участников и вручила им новогодние сувениры от центра «Виктория». Его воспитанники первыми посмотрели сказку и получили подарки, приготовленные талнахскими детьми.Роль Царя, пославшего Ивана за чудо–ёлкой, исполнил горняк и известный бард, участник дуэта «Черное золото» Владислав Логунов. 13 января вместе с другом по песенному творчеству Евгением Шанидзе он снова выйдет на сцену Культурно–досугового центра. Барды приготовили к Старому Новому году праздничную музыкальную программу, на которую в 19.00 приглашают всех любителей авторской песни. А 25 января горняки–музыканты примут участие в традиционном вечере, посвященном дню рождения Владимира Высоцкого.
Марина АНДРИЮК, Наталья ЧЕРКАШИНА, Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА, Ирины ДАНИЛЕНКО