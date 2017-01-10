[Индекс номера 1 (10.01.2017)]



Парк культуры

День Евфросинии

8 января 1908 года по новому стилю родилась Евфросиния Керсновская, известная сиделица Норильлага. С историей ее жизни норильчане познакомились на выставке «Сколько стоит человек» в МВК «Музей Норильска».

Это передвижной вариант выставки, подготовленный Государственным музеем истории ГУЛАГа. Норильчане увидели не только фотографии из семейного архива, фильм о Евфросинии Керсновской и ее наследии, но и факсимильные копии уникальных тетрадей с рисунками этой удивительной женщины. Она безвинно отбывала срок в Норильлаге с 1944 по 1952 год, трудилась в лагерной больнице, в шахте, стала единственной в Норильске женщиной–взрывником. Евфросиния Керсновская выполнила обещание своей матери и оставила в рисунках воспоминания о годах, проведенных в ссылках и тюрьмах. Норильск она покинула в 1960 году, жила в Ессентуках, где ушла из жизни в 1994 году, похоронена рядом с матерью, которую после долгих испытаний нашла в Румынии. По воспоминаниям друзей, она отмечала свой день рождения дважды — 24 декабря по старому стилю и 8 января — по новому. Участники Клуба старожилов Норильска, которые свято чтут ее память, принесли на выставку в музей для Евфросинии яблоки и цветы, которые она так любила выращивать в своем садике и потом раздавать людям. 110–я годовщина со дня рождения Евфросинии Керсновской будет отмечаться в конце 2017–го — начале 2018 года. Клуб старожилов Норильска начинает готовиться к проведению общественного вечера памяти нашей поневоле землячки, которая хорошо знала, что человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово...

Прощание перед рождеством На музыкальном фестивале «В ожидании Рождества» Норильский колледж искусств проводил на материк своего директора Елену Истратову. В этом проекте, придуманном ею в середине 2000–х, Елена Владимировна уже не принимала участия. Коллеги и студенты пригласили ее на сцену, чтобы сказать заслуженные слова благодарности за яркие годы совместного творчества и дружбы. Коренная норильчанка, известный музыковед, исполнитель и автор замечательных песен, создатель многих оригинальных музыкальных проектов, она стала петербурженкой в новом, 2017–м, когда колледж будет отмечать золотой юбилей. Так распорядилась судьба, и будем благодарны ей за то, что в нашей норильской жизни была яркая и неповторимая Истратова. Спасибо Елене Владимировне за талант подвижника и те культурные события, которыми она в течение многих лет радовала горожан. Теперь ее имя, как и итоги ее насыщенной творческой деятельности, принадлежат норильской истории. Надеемся, что колледж искусств продолжит ее дело служения родному городу и музыкального просвещения норильчан. Елена Истратова: – Я не хотела никаких прощаний... Но... меня очень настоятельно пригласили на открытие некогда придуманного мною фестиваля «В ожидании Рождества» мои коллеги. И вот в самом начале на сцену вышли наши педагоги в костюмах из моего любимого спектакля Андрея Слизкова «Правда, мы будем всегда?»... Эпизод с колокольчиком, который мы ставили в финале нашего юбилейного вечера к 45–летию колледжа: – Зачем ты звонишь в колокольчик, лягушонок? – Ну, не всем же спать на печи и жевать сено... КТО–ТО ЖЕ ДОЛЖЕН ЗВОНИТЬ В КОЛОКОЛЬЧИК! Тогда эта фраза, лично для меня, как бы отражала миссию колледжа. Сегодня она прозвучала для меня... Зачем я все эти десятилетия звонила в колокольчик? Все–таки кому–то этот голубой рассыпающийся звон моей души был очень нужен. А кого–то он раздражал... Но есть такие люди, которые не могут не звонить в колокольчик... Нас не очень много, но мы ЕСТЬ, и нас СЛЫШНО. А самое главное — этот звенящий колокольчик нашей души очень нужен людям, нашим детям... Сегодня я еще раз поняла, что, если твоя душа звучит добром, это действительно кому–то нужно! И это обязательно отзовется ответным теплым нежным звоном сердечной благодарности.

Поздравляем, «Казачок»! Известному фольклорному ансамблю «Казачок» исполнилось 10 лет. Детский ансамбль, ставший лауреатом многих конкурсов и желанным гостем на городских праздниках, создала в Норильской детской музыкальной школе потомственная казачка, талантливый мастер Валерия Диденко. При коллективе есть и младшая группа «Крошечка–Хаврошечка», которая также готовится выступить на юбилее. Поздравить «Казачок» придут другие фольклорные коллективы Большого Норильска, в том числе «Печки–лавочки» колледжа искусств и «Терек» Норильского городского казачьего общества, которые возглавляет выпускник «Казачка», а теперь и руководитель отделения народного пения НКИ Георгий Диденко. День рождения ансамбля решили отметить в городском Центре культуры 17 января в 19.00. Вход свободный.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора Это передвижной вариант выставки, подготовленный Государственным музеем истории ГУЛАГа. Норильчане увидели не только фотографии из семейного архива, фильм о Евфросинии Керсновской и ее наследии, но и факсимильные копии уникальных тетрадей с рисунками этой удивительной женщины. Она безвинно отбывала срок в Норильлаге с 1944 по 1952 год, трудилась в лагерной больнице, в шахте, стала единственной в Норильске женщиной–взрывником. Евфросиния Керсновская выполнила обещание своей матери и оставила в рисунках воспоминания о годах, проведенных в ссылках и тюрьмах. Норильск она покинула в 1960 году, жила в Ессентуках, где ушла из жизни в 1994 году, похоронена рядом с матерью, которую после долгих испытаний нашла в Румынии.По воспоминаниям друзей, она отмечала свой день рождения дважды — 24 декабря по старому стилю и 8 января — по новому. Участники Клуба старожилов Норильска, которые свято чтут ее память, принесли на выставку в музей для Евфросинии яблоки и цветы, которые она так любила выращивать в своем садике и потом раздавать людям.110–я годовщина со дня рождения Евфросинии Керсновской будет отмечаться в конце 2017–го — начале 2018 года. Клуб старожилов Норильска начинает готовиться к проведению общественного вечера памяти нашей поневоле землячки, которая хорошо знала, что человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово...







