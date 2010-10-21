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Ледоход-2017

[Индекс номера 105 (29.06.2017)]

Под особым контролем

Нынешним летом в Большом Норильске будет обустроено 17 детских игровых площадок. Ход работ на этих ответственных объектах контролирует администрация города.
Для сравнения: в 2015 году было установлено всего четыре игровых комплекса, в 2016–м — семь, а на этот год запланировано оборудовать 17 детских игровых комплексов. Первой будет сдана в эксплуатацию детская площадка во дворе дома № 45 на улице Комсомольской.
– Наше короткое лето не позволяет выполнить комплекс общестроительных работ и монтаж оборудования за один сезон. Поэтому для Норильска обычная практика, когда сначала определяются габариты будущей площадки, выполняется подготовка территории, а через год уже устанавливается сам игровой комплекс, — поясняет Николай Жигулин, начальник управления городского хозяйства. — В этом году большое внимание уделяется безопасности игровых комплексов. Оборудование на детских площадках, не соответствующее требованиям ГОСТов, не имеющее специальных паспортов и сертификатов качества, было демонтировано. Сейчас все детские игровые комплексы сертифицированы и соответствуют требованиям безопасности. Оборудование для детских площадок мы закупаем только у заводов–изготовителей с хорошей репутацией. Этот игровой комплекс нам предоставлен красноярским производителем — фирмой «Юмакс». Его стоимость составила чуть больше двух миллионов рублей, из них 833 тысячи — это расходы на общестроительные работы. Сейчас осталось проверить качество бетона, укрепить оборудование, подождать неделю, пока бетон наберет прочность. Затем будут смонтированы подвесы на качелях, мы еще раз проверим устойчивость оборудования, разместим таблички, запрещающие мусорить и выгуливать собак, а также информирующие, в какие инстанции следует обращаться в случае поломки оборудования. И после того как площадка будет официально принята у подрядчика, маленькие норильчане смогут на ней играть.
Завершение работ на Комсомольской, 45, было запланировано на 15 июля. Однако подрядчик утверждает, что сможет сдать площадку на неделю раньше, то есть уже к 8 июля. Пока здесь будет песок, но в будущем, как и во многих других игровых комплексах, он будет заменен на резиновое покрытие.
Однако не на всех игровых площадках дела идут хорошо, как здесь. У городских властей есть претензии к качеству работ, выполненных в прошлом году. Новых площадок так и не дождалась детвора с улицы Нансена, дома № 100 и 102, и проезда Солнечного, дома № 8 и 10. Сроки по сдаче их в эксплуатацию подрядчик сорвал. Бетон, который использовался для укрепления оснований горок и качелей, заливался при минусовых температурах и не соответствовал требованиям по качеству, а сейчас буквально рассыпается на глазах. Подрядчика обязали ликвидировать брак по гарантийным обязательствам и за счет собственных средств. Срок, данный на устранение недостатков, — месяц, то есть до конца июля.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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Нынешним летом в Большом Норильске будет обустроено 17 детских игровых площадок. Ход работ на этих ответственных объектах контролирует администрация города.

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