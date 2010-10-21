[Индекс номера 105 (29.06.2017)]



Ремонты

Новые виды

Этим летом на средства городского бюджета запланировано частично или полностью отреставрировать фасады восьми зданий, находящихся в собственности муниципалитета. Кое–где работы уже начались.

Городской Центр культуры На шести объектах запланирован полный комплекс работ: отбивка штукатурки до кирпичного основания, выравнивание стен, шпаклевка, покраска (цветовые решения согласованы с директорами учреждений). Это первый корпус гимназии № 5 (ул. Б. Хмельницкого, 12), спальный корпус школы–интерната № 2 (ул. Кирова, 34, стр. 1), ГЦК (ул. Орджоникидзе, 15), второй корпус школы № 27 (ул. Кравца, 16), плавательный бассейн спорткомплекса «Талнах» (ул. Таймырская, 11) и КЦСОН (ул. Маслова, 4). На двух объектах проведут восстановительные работы — детсад № 75 (ул. Первомайская, 36) и Кайерканская детская школа искусств (ул. Школьная, 8). Везде определены подрядные организации. На трех объектах уже приступили к работам. На остальных идет подготовка к ремонту. Общая сумма затрат по всем фасадам составляет 53 миллиона рублей, 1 сентября объекты должны быть сданы в эксплуатацию. В частности, в ГЦК работы уже идут полным ходом — там сейчас снимают старую штукатурку, для удобства посетителей учреждения установлены ограждения и переходные мостики. По периметру выставлены леса, снимается старая облицовка. По словам Дмитрия Самородова, начальника УКРиС, каких–либо проблем или отставаний от графика нет. Гимназия № 5 (первый корпус) В гимназии № 5 работы ведет подрядная организация «Стройтехнология», которая приступила к своим обязанностям полмесяца назад. Как отметил гендиректор подрядной организации Роман Долинка, процесс довольно трудоемкий, но в назначенные сроки вполне выполнимый. – На нашем объекте трудятся семь человек, и этих сил пока вполне достаточно. Снятие старой штукатурки — это начальный этап, а вместе с тем и самый сложный. В дальнейшем мы начнем нанесение штукатурки в несколько слоев вместе с сеткой–рабицей, затем добавим второй слой штукатурки, далее предстоит грунтовка всего периметра, после чего мы приступим к восстановительным работам, которые касаются интерьерных частей здания. Окончательный этап — окраска по заданному проекту.

Михаил ТУАЕВ Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда На шести объектах запланирован полный комплекс работ: отбивка штукатурки до кирпичного основания, выравнивание стен, шпаклевка, покраска (цветовые решения согласованы с директорами учреждений). Это первый корпус гимназии № 5 (ул. Б. Хмельницкого, 12), спальный корпус школы–интерната № 2 (ул. Кирова, 34, стр. 1), ГЦК (ул. Орджоникидзе, 15), второй корпус школы № 27 (ул. Кравца, 16), плавательный бассейн спорткомплекса «Талнах» (ул. Таймырская, 11) и КЦСОН (ул. Маслова, 4). На двух объектах проведут восстановительные работы — детсад № 75 (ул. Первомайская, 36) и Кайерканская детская школа искусств (ул. Школьная, 8). Везде определены подрядные организации. На трех объектах уже приступили к работам. На остальных идет подготовка к ремонту. Общая сумма затрат по всем фасадам составляет 53 миллиона рублей, 1 сентября объекты должны быть сданы в эксплуатацию.В частности, в ГЦК работы уже идут полным ходом — там сейчас снимают старую штукатурку, для удобства посетителей учреждения установлены ограждения и переходные мостики. По периметру выставлены леса, снимается старая облицовка. По словам, каких–либо проблем или отставаний от графика нет.В гимназии № 5 работы ведет подрядная организация «Стройтехнология», которая приступила к своим обязанностям полмесяца назад. Как отметил, процесс довольно трудоемкий, но в назначенные сроки вполне выполнимый.– На нашем объекте трудятся семь человек, и этих сил пока вполне достаточно. Снятие старой штукатурки — это начальный этап, а вместе с тем и самый сложный. В дальнейшем мы начнем нанесение штукатурки в несколько слоев вместе с сеткой–рабицей, затем добавим второй слой штукатурки, далее предстоит грунтовка всего периметра, после чего мы приступим к восстановительным работам, которые касаются интерьерных частей здания. Окончательный этап — окраска по заданному проекту.

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