Этим летом на средства городского бюджета запланировано частично или полностью отреставрировать фасады восьми зданий, находящихся в собственности муниципалитета. Кое–где работы уже начались.
|Городской Центр культуры
На шести объектах запланирован полный комплекс работ: отбивка штукатурки до кирпичного основания, выравнивание стен, шпаклевка, покраска (цветовые решения согласованы с директорами учреждений). Это первый корпус гимназии № 5 (ул. Б. Хмельницкого, 12), спальный корпус школы–интерната № 2 (ул. Кирова, 34, стр. 1), ГЦК (ул. Орджоникидзе, 15), второй корпус школы № 27 (ул. Кравца, 16), плавательный бассейн спорткомплекса «Талнах» (ул. Таймырская, 11) и КЦСОН (ул. Маслова, 4). На двух объектах проведут восстановительные работы — детсад № 75 (ул. Первомайская, 36) и Кайерканская детская школа искусств (ул. Школьная, 8). Везде определены подрядные организации. На трех объектах уже приступили к работам. На остальных идет подготовка к ремонту. Общая сумма затрат по всем фасадам составляет 53 миллиона рублей, 1 сентября объекты должны быть сданы в эксплуатацию.
В частности, в ГЦК работы уже идут полным ходом — там сейчас снимают старую штукатурку, для удобства посетителей учреждения установлены ограждения и переходные мостики. По периметру выставлены леса, снимается старая облицовка. По словам Дмитрия Самородова, начальника УКРиС
, каких–либо проблем или отставаний от графика нет.
|Гимназия № 5 (первый корпус)
В гимназии № 5 работы ведет подрядная организация «Стройтехнология», которая приступила к своим обязанностям полмесяца назад. Как отметил гендиректор подрядной организации Роман Долинка
, процесс довольно трудоемкий, но в назначенные сроки вполне выполнимый.
– На нашем объекте трудятся семь человек, и этих сил пока вполне достаточно. Снятие старой штукатурки — это начальный этап, а вместе с тем и самый сложный. В дальнейшем мы начнем нанесение штукатурки в несколько слоев вместе с сеткой–рабицей, затем добавим второй слой штукатурки, далее предстоит грунтовка всего периметра, после чего мы приступим к восстановительным работам, которые касаются интерьерных частей здания. Окончательный этап — окраска по заданному проекту.Михаил ТУАЕВФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда