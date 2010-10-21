Портовики Дудинки приступили к погрузке теплохода «Заполярный», который первым в эту навигацию ошвартовался у только что освободившегося от воды морского причала.
|Подготовка к погрузке
До среды прибывшие суда летней навигации разгружались прямо на рейде, в том числе три морских судна. Теплоход «Заполярный» занял свое место у причала сразу, как только его освободила вода. В понедельник после небольшого перерыва из–за погоды портовики начали разгрузку морского судна. До этого порт уже сумел выгрузить более 26 000 тонн первоочередных грузов, доставленных 40 судами рекой из Красноярска. В большинстве своем это социально значимые товары.
Все это время, пока вода в Енисее закрывала причалы ЗТФ, в порту велась непрерывная подготовка к развертыванию инфраструктуры. По мере снижения уровня воды на причалы была направлена техника для уборки мусора, грязи, ила и песка, нанесенного паводком. Грейдеры и бульдозеры двигались буквально за кромкой воды, очищая площади порта от грязи.
По словам директора Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексея Новакова
, в этом году во время паводка вода остановилась на отметке 13,5 метра. Сейчас уровень воды падает достаточно быстро, постепенно освобождая причалы, и работники порта и подрядных организаций сразу выходят на восстановительные работы. Ремонтные бригады уже начали восстанавливать железнодорожные пути.
Как только территория дудинского порта освободится от воды, работники предприятия приступят к восстановлению энергоснабжения, подкрановых, компоновке городков управления в каждом погрузо–перегрузочном комплексе. При этом работы по обработке первых ошвартовавшихся судов, в данном случае теплохода «Заполярный», начались незамедлительно с момента постановки их к причальной стенке.
Для данных работ один из мобильных кранов ЗТФ находился в состоянии готовности и сразу после швартовки «Заполярного» у причала выдвинулся на его разгрузку, не дожидаясь разворачивания основной портовой инфраструктуры.
Утверждение «Время — деньги» в данном случае приобретает прямой смысл. Чем меньше будет затрачено времени на обработку каждого судна, тем выше окажется экономия материальных и организационных ресурсов.
По словам Алексея Новакова, за счет правильной организации труда всех служб порта в прошлом году удалось сократить время ожидания разгрузки судов на рейде с 96 часов до 18 часов по сравнению с предыдущим годом. В эту навигацию, по словам Алексея Новакова, портовики Дудинки рассчитывают сократить простои еще на 15–20 процентов.Денис КОЖЕВНИКОВ. Фото автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда