Уже несколько лет норильчане имеют возможность покупать местные зелень и огурцы–помидоры. Хозяева одной из теплиц недавно расширили свои угодья. «Заполярка» решила узнать, что и как выращивают в норильских «садах–огородах».
В тепличных условияхЕвгений Клачков и Александр Шаповалов
|Подвязка огурцов
давно хотели открыть свое дело — заняться выращиванием овощей на продажу, но решиться на столь рискованное предприятие было трудно, признаются они. У обоих имелись стабильная, но нелюбимая работа в шахте, постоянный доход. В итоге интерес победил, и после экспериментов с рассадой на собственных подоконниках, а затем в гараже друзья решились на обустройство собственной теплицы в 450 «квадратов». Сейчас они там выращивают огурцы, семь видов салата, зеленый лук, помидоры. Теплице уже четвертый год, предприниматели говорят, что неоднократно опускались руки, и хотелось вернуться к стабильной работе.
– Слишком уж прихотливое дело — выращивание растений в теплице. Мы занимаемся этим бизнесом, потому что любим агрономию. Прибыль — на втором месте. А то некоторые думают, что главное здесь – деньги: вложился — и получаешь доход. Нет. Растения болеют, могут быть трудности с доставкой семян... Все это мы прошли. Зато обрели бесценный опыт и добились стабильного и высокого урожая.
Ребята не являются профессиональными агрономами, называют себя самоучками. В этом году оба поступают в Российский госуниверситет МСХА им. К. А. Тимирязева:
– Ничего лучше разработок Тимирязева в области гидропоники еще не придумано. Это первый и главный ученый в этой сфере, хотя он занимался этой темой еще в 50–60–е годы прошлого века. С его трудов мы и начинали. Сейчас продолжаем изучать профильную литературу, ездим на семинары в Москву.
Чтобы начать дело, пришлось обратиться к заемным средствам, а затем — взять кредит, потому что в ходе реализации проекта потребовалось больше денег, чем планировали. Программой помощи малому и среднему бизнесу предприниматели еще не воспользовались, но уже к осени собираются подать документы на субсидирование части расходов, экономия пойдет на развитие бизнеса.
— Без денег никуда. И нужно учитывать все составляющие бизнеса. Например, на одну теплицу ежедневно уходит по три куба воды. Но самым дорогим стало оборудование для смешивания маточного раствора (концентрата удобрения) с водой в строго определенных пропорциях, разных для каждой культуры. Плюс нужна помощь профессионалов: агрономов мы ищем по всей стране, поскольку у нас на территории их просто нет. Мы поддерживаем связь с химиками, со специалистами по защищенному грунту, по защите растений, — рассказывает Александр.
|Обрезка лука
Сегодня это самое крупное тепличное предприятие в НПР. Здесь выращивают овощи круглый год: огурцы, томаты, зеленый лук — всего более 50 тонн продукции. Используются семена европейского производства, в основном из Голландии, Германии. Урожай огурцов (сорт «мева») и салата сейчас снимается ежедневно: от 100 килограммов огурцов и более 60 единиц салата таких сортов, как «максимус», «экспертайз», «туринус», «фрилис», «сатин», «афицион», «фьюджн». Эти сорта выбрали потому, что они хорошо переносят относительно низкую освещенность — порядка 10 тысяч люкс (для сравнения: в промышленных теплицах освещение составляет 30 тысяч люкс). Каждый урожай проходит лабораторные исследования в специализированной организации на содержание нитратов, пестицидов и других веществ. Теплица имеет сертификат, удостоверяющий качество товара.
Оперативность попадания с грядки на стол — главный плюс норильской продукции, уверен Евгений:
— Полезность любого овоща теряется в течение двух недель. Салат — один из самых витаминных продуктов. Но, продержанный недельку на складе или на прилавке, он растеряет половину витаминов. В этом смысле наши овощи лучше привозных: еще вчера они были на грядке, а сегодня — уже на вашем столе.
Сейчас предприниматели построили вторую теплицу, на прошлой неделе там высадили первые растения. Она занимает площадь в 1000 кв. м. Современное оборудование позволяет полностью автоматизировать работу. В новой теплице будет открыта специализированная
салатная линия, а в качестве эксперимента высадят щавель, шпинат, кинзу и другую зелень.
Продукция предприятия поставляется на прилавок собственного магазина в Талнахе, а также в розничную торговлю, с недавнего времени — по заказу через сайт теплицы. Но основная реализация идет через местные торговые сети, в том числе «Материк», «Югас», «Жар. Птица». Правда, по цене местные овощи и зелень пока дороже привозных: огурцы, например, обойдутся в 150 рублей за килограмм. Но, чтобы снижать цены, объясняют предприниматели, нужны крупные теплицы, работающие на опт, дающие минимум пять тонн овощей в месяц.Городские цветы
|Подготовка бархатцев к высадке
В соседней теплице, принадлежащей другому владельцу, выращиваются цветы для последующей высадки на городских площадях и клумбах, а также зеленый лук для питания норильских дошколят и розничной торговли. Сейчас на грядках — просто буйство красок, вовсю цветут бархатцы, петуньи, агератумы, лобелия.Владелец теплицы Иван Попов
говорит, что по объему поставок лука и цветов его предприятие лидирует среди других производителей. Теплица работает пятый год, сегодня она занимает площадь 1000 кв. м.
Иван Попов:
— Когда мы ее взяли, тут была ветхая крыша, стены — одно название.
Все пришлось восстанавливать самим. На это уходили все заработанные средства. Прибыль для расширения бизнеса появилась впервые в этом году — на нее наняли работников, приобрели машину для доставки продукции. А начинали дело на заемные средства частных лиц. Мы пока не участвуем в программах помощи малому бизнесу, пытались кредиты брать — не дают... Ведь собственности нет, под теплицей земля частная, мы ее арендуем.
Иван тоже не имеет профильного образования, учился в свое время в техническом университете. Работать в теплице начал по примеру отца.
— Наша задача — не только поставить специальные семена и засадить цветы на городских клумбах, но и поддерживать последние в хорошем состоянии — поливать, проверять, пересаживать сорванные цветы. Землю на Севере надо культивировать ежегодно: лето у нас короткое, времени на корнеобразование мало, потому надо, чтобы земля была подготовлена. Мы и это делаем. Результат наших усилий горожане могут видеть на Гвардейской площади, где теперь каждый год будет цвести газон: прежде там росли лишь полевые растения — иван–чай, полынь, ромашка, — делится Иван.
Сегодня цветы занимают основной массив грядок теплицы, осенью большую их часть займет зеленый лук.
— Наш лук по себестоимости дешевле, чем привозной, цену накручивают местные оптовики, закупающие партии для розничной продажи. Конечно, лук проходит проверку в лаборатории, — рассказывает предприниматель.Полезное дело
На днях стало известно, что сразу двое новых инвесторов приступили к строительству овощных теплиц, которые в следующем году планируют сдать в эксплуатацию. Администрация города в качестве помощи выделила земельные участки, где есть возможность подключения к инженерным коммуникациям, а также готова помочь инфраструктурой. Как отметил во время пресс–конференции глава Норильска Олег Курилов
, себестоимость продукции новых теплиц, по его мнению, должна быть ниже, поскольку объемы производства обещают быть серьезными.
— Лично я рассматриваю тепличное хозяйство в городе и как социальный объект, куда люди могут прийти просто на экскурсию. Это будет интересно школьникам, — отметил градоначальник. — Для помощи данным проектам мы вышли на фонд моногородов, включив их в программу помощи предпринимательству в надежде получить средства на компенсацию затрат частников. Это, конечно, подразумевает и контроль со стороны фонда. Но, даже если средства фонд не выделит, объекты все равно построят. Оба предпринимателя к строительству уже приступили, и, когда их предприятия выйдут на проектную мощность, не только Норильск, но и Таймыр будут обеспечены местной сельхозпродукцией. Татьяна ЗАЧУПЕЙКОФото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда