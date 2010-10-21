[Индекс номера 105 (29.06.2017)]



В городе N

Урожай — круглый год

Уже несколько лет норильчане имеют возможность покупать местные зелень и огурцы–помидоры. Хозяева одной из теплиц недавно расширили свои угодья. «Заполярка» решила узнать, что и как выращивают в норильских «садах–огородах».

Подвязка огурцов В тепличных условиях Евгений Клачков и Александр Шаповалов давно хотели открыть свое дело — заняться выращиванием овощей на продажу, но решиться на столь рискованное предприятие было трудно, признаются они. У обоих имелись стабильная, но нелюбимая работа в шахте, постоянный доход. В итоге интерес победил, и после экспериментов с рассадой на собственных подоконниках, а затем в гараже друзья решились на обустройство собственной теплицы в 450 «квадратов». Сейчас они там выращивают огурцы, семь видов салата, зеленый лук, помидоры. Теплице уже четвертый год, предприниматели говорят, что неоднократно опускались руки, и хотелось вернуться к стабильной работе. – Слишком уж прихотливое дело — выращивание растений в теплице. Мы занимаемся этим бизнесом, потому что любим агрономию. Прибыль — на втором месте. А то некоторые думают, что главное здесь – деньги: вложился — и получаешь доход. Нет. Растения болеют, могут быть трудности с доставкой семян... Все это мы прошли. Зато обрели бесценный опыт и добились стабильного и высокого урожая. Ребята не являются профессиональными агрономами, называют себя самоучками. В этом году оба поступают в Российский госуниверситет МСХА им. К. А. Тимирязева: – Ничего лучше разработок Тимирязева в области гидропоники еще не придумано. Это первый и главный ученый в этой сфере, хотя он занимался этой темой еще в 50–60–е годы прошлого века. С его трудов мы и начинали. Сейчас продолжаем изучать профильную литературу, ездим на семинары в Москву. Чтобы начать дело, пришлось обратиться к заемным средствам, а затем — взять кредит, потому что в ходе реализации проекта потребовалось больше денег, чем планировали. Программой помощи малому и среднему бизнесу предприниматели еще не воспользовались, но уже к осени собираются подать документы на субсидирование части расходов, экономия пойдет на развитие бизнеса. — Без денег никуда. И нужно учитывать все составляющие бизнеса. Например, на одну теплицу ежедневно уходит по три куба воды. Но самым дорогим стало оборудование для смешивания маточного раствора (концентрата удобрения) с водой в строго определенных пропорциях, разных для каждой культуры. Плюс нужна помощь профессионалов: агрономов мы ищем по всей стране, поскольку у нас на территории их просто нет. Мы поддерживаем связь с химиками, со специалистами по защищенному грунту, по защите растений, — рассказывает Александр. Обрезка лука Сегодня это самое крупное тепличное предприятие в НПР. Здесь выращивают овощи круглый год: огурцы, томаты, зеленый лук — всего более 50 тонн продукции. Используются семена европейского производства, в основном из Голландии, Германии. Урожай огурцов (сорт «мева») и салата сейчас снимается ежедневно: от 100 килограммов огурцов и более 60 единиц салата таких сортов, как «максимус», «экспертайз», «туринус», «фрилис», «сатин», «афицион», «фьюджн». Эти сорта выбрали потому, что они хорошо переносят относительно низкую освещенность — порядка 10 тысяч люкс (для сравнения: в промышленных теплицах освещение составляет 30 тысяч люкс). Каждый урожай проходит лабораторные исследования в специализированной организации на содержание нитратов, пестицидов и других веществ. Теплица имеет сертификат, удостоверяющий качество товара. Оперативность попадания с грядки на стол — главный плюс норильской продукции, уверен Евгений: — Полезность любого овоща теряется в течение двух недель. Салат — один из самых витаминных продуктов. Но, продержанный недельку на складе или на прилавке, он растеряет половину витаминов. В этом смысле наши овощи лучше привозных: еще вчера они были на грядке, а сегодня — уже на вашем столе. Сейчас предприниматели построили вторую теплицу, на прошлой неделе там высадили первые растения. Она занимает площадь в 1000 кв. м. Современное оборудование позволяет полностью автоматизировать работу. В новой теплице будет открыта специализированная салатная линия, а в качестве эксперимента высадят щавель, шпинат, кинзу и другую зелень. Продукция предприятия поставляется на прилавок собственного магазина в Талнахе, а также в розничную торговлю, с недавнего времени — по заказу через сайт теплицы. Но основная реализация идет через местные торговые сети, в том числе «Материк», «Югас», «Жар. Птица». Правда, по цене местные овощи и зелень пока дороже привозных: огурцы, например, обойдутся в 150 рублей за килограмм. Но, чтобы снижать цены, объясняют предприниматели, нужны крупные теплицы, работающие на опт, дающие минимум пять тонн овощей в месяц. Городские цветы Подготовка бархатцев к высадке В соседней теплице, принадлежащей другому владельцу, выращиваются цветы для последующей высадки на городских площадях и клумбах, а также зеленый лук для питания норильских дошколят и розничной торговли. Сейчас на грядках — просто буйство красок, вовсю цветут бархатцы, петуньи, агератумы, лобелия. Владелец теплицы Иван Попов говорит, что по объему поставок лука и цветов его предприятие лидирует среди других производителей. Теплица работает пятый год, сегодня она занимает площадь 1000 кв. м. Иван Попов: — Когда мы ее взяли, тут была ветхая крыша, стены — одно название. Все пришлось восстанавливать самим. На это уходили все заработанные средства. Прибыль для расширения бизнеса появилась впервые в этом году — на нее наняли работников, приобрели машину для доставки продукции. А начинали дело на заемные средства частных лиц. Мы пока не участвуем в программах помощи малому бизнесу, пытались кредиты брать — не дают... Ведь собственности нет, под теплицей земля частная, мы ее арендуем. Иван тоже не имеет профильного образования, учился в свое время в техническом университете. Работать в теплице начал по примеру отца. — Наша задача — не только поставить специальные семена и засадить цветы на городских клумбах, но и поддерживать последние в хорошем состоянии — поливать, проверять, пересаживать сорванные цветы. Землю на Севере надо культивировать ежегодно: лето у нас короткое, времени на корнеобразование мало, потому надо, чтобы земля была подготовлена. Мы и это делаем. Результат наших усилий горожане могут видеть на Гвардейской площади, где теперь каждый год будет цвести газон: прежде там росли лишь полевые растения — иван–чай, полынь, ромашка, — делится Иван. Сегодня цветы занимают основной массив грядок теплицы, осенью большую их часть займет зеленый лук. — Наш лук по себестоимости дешевле, чем привозной, цену накручивают местные оптовики, закупающие партии для розничной продажи. Конечно, лук проходит проверку в лаборатории, — рассказывает предприниматель. Полезное дело На днях стало известно, что сразу двое новых инвесторов приступили к строительству овощных теплиц, которые в следующем году планируют сдать в эксплуатацию. Администрация города в качестве помощи выделила земельные участки, где есть возможность подключения к инженерным коммуникациям, а также готова помочь инфраструктурой. Как отметил во время пресс–конференции глава Норильска Олег Курилов, себестоимость продукции новых теплиц, по его мнению, должна быть ниже, поскольку объемы производства обещают быть серьезными. — Лично я рассматриваю тепличное хозяйство в городе и как социальный объект, куда люди могут прийти просто на экскурсию. Это будет интересно школьникам, — отметил градоначальник. — Для помощи данным проектам мы вышли на фонд моногородов, включив их в программу помощи предпринимательству в надежде получить средства на компенсацию затрат частников. Это, конечно, подразумевает и контроль со стороны фонда. Но, даже если средства фонд не выделит, объекты все равно построят. Оба предпринимателя к строительству уже приступили, и, когда их предприятия выйдут на проектную мощность, не только Норильск, но и Таймыр будут обеспечены местной сельхозпродукцией.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда давно хотели открыть свое дело — заняться выращиванием овощей на продажу, но решиться на столь рискованное предприятие было трудно, признаются они. У обоих имелись стабильная, но нелюбимая работа в шахте, постоянный доход. В итоге интерес победил, и после экспериментов с рассадой на собственных подоконниках, а затем в гараже друзья решились на обустройство собственной теплицы в 450 «квадратов». Сейчас они там выращивают огурцы, семь видов салата, зеленый лук, помидоры. Теплице уже четвертый год, предприниматели говорят, что неоднократно опускались руки, и хотелось вернуться к стабильной работе.– Слишком уж прихотливое дело — выращивание растений в теплице. Мы занимаемся этим бизнесом, потому что любим агрономию. Прибыль — на втором месте. А то некоторые думают, что главное здесь – деньги: вложился — и получаешь доход. Нет. Растения болеют, могут быть трудности с доставкой семян... Все это мы прошли. Зато обрели бесценный опыт и добились стабильного и высокого урожая.Ребята не являются профессиональными агрономами, называют себя самоучками. В этом году оба поступают в Российский госуниверситет МСХА им. К. А. Тимирязева:– Ничего лучше разработок Тимирязева в области гидропоники еще не придумано. Это первый и главный ученый в этой сфере, хотя он занимался этой темой еще в 50–60–е годы прошлого века. С его трудов мы и начинали. Сейчас продолжаем изучать профильную литературу, ездим на семинары в Москву.Чтобы начать дело, пришлось обратиться к заемным средствам, а затем — взять кредит, потому что в ходе реализации проекта потребовалось больше денег, чем планировали. Программой помощи малому и среднему бизнесу предприниматели еще не воспользовались, но уже к осени собираются подать документы на субсидирование части расходов, экономия пойдет на развитие бизнеса.— Без денег никуда. И нужно учитывать все составляющие бизнеса. Например, на одну теплицу ежедневно уходит по три куба воды. Но самым дорогим стало оборудование для смешивания маточного раствора (концентрата удобрения) с водой в строго определенных пропорциях, разных для каждой культуры. Плюс нужна помощь профессионалов: агрономов мы ищем по всей стране, поскольку у нас на территории их просто нет. Мы поддерживаем связь с химиками, со специалистами по защищенному грунту, по защите растений, — рассказывает Александр.Сегодня это самое крупное тепличное предприятие в НПР. Здесь выращивают овощи круглый год: огурцы, томаты, зеленый лук — всего более 50 тонн продукции. Используются семена европейского производства, в основном из Голландии, Германии. Урожай огурцов (сорт «мева») и салата сейчас снимается ежедневно: от 100 килограммов огурцов и более 60 единиц салата таких сортов, как «максимус», «экспертайз», «туринус», «фрилис», «сатин», «афицион», «фьюджн». Эти сорта выбрали потому, что они хорошо переносят относительно низкую освещенность — порядка 10 тысяч люкс (для сравнения: в промышленных теплицах освещение составляет 30 тысяч люкс). Каждый урожай проходит лабораторные исследования в специализированной организации на содержание нитратов, пестицидов и других веществ. Теплица имеет сертификат, удостоверяющий качество товара.Оперативность попадания с грядки на стол — главный плюс норильской продукции, уверен Евгений:— Полезность любого овоща теряется в течение двух недель. Салат — один из самых витаминных продуктов. Но, продержанный недельку на складе или на прилавке, он растеряет половину витаминов. В этом смысле наши овощи лучше привозных: еще вчера они были на грядке, а сегодня — уже на вашем столе.Сейчас предприниматели построили вторую теплицу, на прошлой неделе там высадили первые растения. Она занимает площадь в 1000 кв. м. Современное оборудование позволяет полностью автоматизировать работу. В новой теплице будет открыта специализированнаясалатная линия, а в качестве эксперимента высадят щавель, шпинат, кинзу и другую зелень.Продукция предприятия поставляется на прилавок собственного магазина в Талнахе, а также в розничную торговлю, с недавнего времени — по заказу через сайт теплицы. Но основная реализация идет через местные торговые сети, в том числе «Материк», «Югас», «Жар. Птица». Правда, по цене местные овощи и зелень пока дороже привозных: огурцы, например, обойдутся в 150 рублей за килограмм. Но, чтобы снижать цены, объясняют предприниматели, нужны крупные теплицы, работающие на опт, дающие минимум пять тонн овощей в месяц.В соседней теплице, принадлежащей другому владельцу, выращиваются цветы для последующей высадки на городских площадях и клумбах, а также зеленый лук для питания норильских дошколят и розничной торговли. Сейчас на грядках — просто буйство красок, вовсю цветут бархатцы, петуньи, агератумы, лобелия.говорит, что по объему поставок лука и цветов его предприятие лидирует среди других производителей. Теплица работает пятый год, сегодня она занимает площадь 1000 кв. м.Иван Попов:— Когда мы ее взяли, тут была ветхая крыша, стены — одно название.Все пришлось восстанавливать самим. На это уходили все заработанные средства. Прибыль для расширения бизнеса появилась впервые в этом году — на нее наняли работников, приобрели машину для доставки продукции. А начинали дело на заемные средства частных лиц. Мы пока не участвуем в программах помощи малому бизнесу, пытались кредиты брать — не дают... Ведь собственности нет, под теплицей земля частная, мы ее арендуем.Иван тоже не имеет профильного образования, учился в свое время в техническом университете. Работать в теплице начал по примеру отца.— Наша задача — не только поставить специальные семена и засадить цветы на городских клумбах, но и поддерживать последние в хорошем состоянии — поливать, проверять, пересаживать сорванные цветы. Землю на Севере надо культивировать ежегодно: лето у нас короткое, времени на корнеобразование мало, потому надо, чтобы земля была подготовлена. Мы и это делаем. Результат наших усилий горожане могут видеть на Гвардейской площади, где теперь каждый год будет цвести газон: прежде там росли лишь полевые растения — иван–чай, полынь, ромашка, — делится Иван.Сегодня цветы занимают основной массив грядок теплицы, осенью большую их часть займет зеленый лук.— Наш лук по себестоимости дешевле, чем привозной, цену накручивают местные оптовики, закупающие партии для розничной продажи. Конечно, лук проходит проверку в лаборатории, — рассказывает предприниматель.На днях стало известно, что сразу двое новых инвесторов приступили к строительству овощных теплиц, которые в следующем году планируют сдать в эксплуатацию. Администрация города в качестве помощи выделила земельные участки, где есть возможность подключения к инженерным коммуникациям, а также готова помочь инфраструктурой. Как отметил во время пресс–конференции, себестоимость продукции новых теплиц, по его мнению, должна быть ниже, поскольку объемы производства обещают быть серьезными.— Лично я рассматриваю тепличное хозяйство в городе и как социальный объект, куда люди могут прийти просто на экскурсию. Это будет интересно школьникам, — отметил градоначальник. — Для помощи данным проектам мы вышли на фонд моногородов, включив их в программу помощи предпринимательству в надежде получить средства на компенсацию затрат частников. Это, конечно, подразумевает и контроль со стороны фонда. Но, даже если средства фонд не выделит, объекты все равно построят. Оба предпринимателя к строительству уже приступили, и, когда их предприятия выйдут на проектную мощность, не только Норильск, но и Таймыр будут обеспечены местной сельхозпродукцией.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















