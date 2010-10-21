Шесть красочных арт–объектов проекта «Яркая работа» украсят Большой Норильск этим летом.
В Центральном районе будет оформлено три городских объекта, в Талнахе — два и один в Кайеркане. Это разные строения — от промышленных зданий и защитных стен до жилых домов и ограждений мусоросборников. Тематика каждой картины подбирается под конкретную обстановку и цели.
Как раз в эти дни заканчивается оформление цокольной части фасада дома на улице Строительной в Кайеркане. Граффити по всей длине здания рисуют школьники трудового отряда старшеклассников под эгидой Молодежного центра и управляющей компании «Город». Руководит ребятами профессиональный художник, который подготовил эскиз большого рисунка.
Тематику будущей картины выбирали не только с участием художников и представителей управляющей компании, но и жильцов дома, на котором она была нарисована. В Кайеркане на улице Строительной с подачи директора ЦУК «Город» решено было нарисовать фантастический лес — Павел Беляков считает, что такая картина будет хорошо гармонировать с расположенной во дворе детской площадкой.
Эскиз граффити был также одобрен архитектурно–художественным советом и кайерканским территориальным управлением администрации Норильска. Управляющие компании, с которыми сотрудничают вдохновители проекта «Яркая работа», проявили искренний интерес к оживлению красками многих своих до этого не очень привлекательных объектов.Денис КОЖЕВНИКОВФото автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда