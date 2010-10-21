[Индекс номера 105 (29.06.2017)]



Проекты

Просто фантастика!

Шесть красочных арт–объектов проекта «Яркая работа» украсят Большой Норильск этим летом.

В Центральном районе будет оформлено три городских объекта, в Талнахе — два и один в Кайеркане. Это разные строения — от промышленных зданий и защитных стен до жилых домов и ограждений мусоросборников. Тематика каждой картины подбирается под конкретную обстановку и цели. Как раз в эти дни заканчивается оформление цокольной части фасада дома на улице Строительной в Кайеркане. Граффити по всей длине здания рисуют школьники трудового отряда старшеклассников под эгидой Молодежного центра и управляющей компании «Город». Руководит ребятами профессиональный художник, который подготовил эскиз большого рисунка. Тематику будущей картины выбирали не только с участием художников и представителей управляющей компании, но и жильцов дома, на котором она была нарисована. В Кайеркане на улице Строительной с подачи директора ЦУК «Город» решено было нарисовать фантастический лес — Павел Беляков считает, что такая картина будет хорошо гармонировать с расположенной во дворе детской площадкой. Эскиз граффити был также одобрен архитектурно–художественным советом и кайерканским территориальным управлением администрации Норильска. Управляющие компании, с которыми сотрудничают вдохновители проекта «Яркая работа», проявили искренний интерес к оживлению красками многих своих до этого не очень привлекательных объектов.

Денис КОЖЕВНИКОВ Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В Центральном районе будет оформлено три городских объекта, в Талнахе — два и один в Кайеркане. Это разные строения — от промышленных зданий и защитных стен до жилых домов и ограждений мусоросборников. Тематика каждой картины подбирается под конкретную обстановку и цели.Как раз в эти дни заканчивается оформление цокольной части фасада дома на улице Строительной в Кайеркане. Граффити по всей длине здания рисуют школьники трудового отряда старшеклассников под эгидой Молодежного центра и управляющей компании «Город». Руководит ребятами профессиональный художник, который подготовил эскиз большого рисунка.Тематику будущей картины выбирали не только с участием художников и представителей управляющей компании, но и жильцов дома, на котором она была нарисована. В Кайеркане на улице Строительной с подачи директора ЦУК «Город» решено было нарисовать фантастический лес — Павел Беляков считает, что такая картина будет хорошо гармонировать с расположенной во дворе детской площадкой.Эскиз граффити был также одобрен архитектурно–художественным советом и кайерканским территориальным управлением администрации Норильска. Управляющие компании, с которыми сотрудничают вдохновители проекта «Яркая работа», проявили искренний интерес к оживлению красками многих своих до этого не очень привлекательных объектов.

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