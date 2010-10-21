[Индекс номера 105 (29.06.2017)]



Человек родился

Эмиль ТЕМКОВ

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 43 малыша: 17 девочек и 26 мальчиков. В их числе — Эмиль Темков.

Родился 21 июня в 08.55 Рост — 54 см Вес — 3880 г Этот маленький джигит появился на свет накануне самой короткой ночи в году. Летний солнечный ребенок — второй в семье дружелюбных, очень открытых и приветливых людей — ногайцев Темирхана и Миланы. Папе малыша — 37 лет, маме — 26. Ребята познакомились в далеком от Норильска селении Тукуй Мектеб, что в Нефтекумском районе Ставропольского края. Там оба окончили школу. Темирхан получил техническое образование в местном колледже и работал водителем–дальнобойщиком, возил ценные грузы. Красавицу Милану он не «просто встретил и женился», нет, — все у них начиналось согласно национальным традициям. Милана: — Моя семья решила объединиться с родом Темирхана, поэтому мы, как бы это правильно сказать, знакомились и встречались под родительским контролем, что ли... Семьи вели переговоры, а мы присматривались друг к другу. Мне тогда было всего 18. Темирхану в момент свадьбы было 29. На вопрос, не поздно ли он женился — «под тридцать», глава семейства с улыбкой отвечает: «Лучше поздно, чем никогда». В Норильске они с женой живут уже почти шесть лет. Темирхан работает по вахтам слесарем–ремонтником в компании «Газпром», обустроил для семьи жилье и крепко в Норильске стал на ноги. Своего первого сыночка, тот окончил первый класс и живет на материке, они назвали Эдиге, что на их наречии означает «правитель». А с именем для второго ребенка все было проще — супругам понравилось, как оно звучит. Малыш Эмиль, говорят родители в один голос, похож на маму, почти не плачет и вообще ведет себя очень спокойно, особенно в надежных руках отца. Мама в этой семье — хранительница очага и хозяйка. Милана работает в магазине «Хлебный мир», поэтому от нее всегда вкусно пахнет. Она вообще какая–то очень мягкая и уютная, вот бывают такие женщины... Своего старшего сына Эдиге супруги намерены в этом году забрать от бабушки, где он жил последнее время, в Норильск: в семье решили, что братья должны расти вместе. В отпуск Темковы собралась осенью — повезут знакомить младшенького со своей многочисленной родней и всей деревней в родном Ставрополье.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Этот маленький джигит появился на свет накануне самой короткой ночи в году. Летний солнечный ребенок — второй в семье дружелюбных, очень открытых и приветливых людей — ногайцев Темирхана и Миланы.Папе малыша — 37 лет, маме — 26. Ребята познакомились в далеком от Норильска селении Тукуй Мектеб, что в Нефтекумском районе Ставропольского края. Там оба окончили школу. Темирхан получил техническое образование в местном колледже и работал водителем–дальнобойщиком, возил ценные грузы. Красавицу Милану он не «просто встретил и женился», нет, — все у них начиналось согласно национальным традициям.— Моя семья решила объединиться с родом Темирхана, поэтому мы, как бы это правильно сказать, знакомились и встречались под родительским контролем, что ли... Семьи вели переговоры, а мы присматривались друг к другу. Мне тогда было всего 18.Темирхану в момент свадьбы было 29. На вопрос, не поздно ли он женился — «под тридцать», глава семейства с улыбкой отвечает: «Лучше поздно, чем никогда». В Норильске они с женой живут уже почти шесть лет. Темирхан работает по вахтам слесарем–ремонтником в компании «Газпром», обустроил для семьи жилье и крепко в Норильске стал на ноги.Своего первого сыночка, тот окончил первый класс и живет на материке, они назвали Эдиге, что на их наречии означает «правитель». А с именем для второго ребенка все было проще — супругам понравилось, как оно звучит. Малыш Эмиль, говорят родители в один голос, похож на маму, почти не плачет и вообще ведет себя очень спокойно, особенно в надежных руках отца.Мама в этой семье — хранительница очага и хозяйка. Милана работает в магазине «Хлебный мир», поэтому от нее всегда вкусно пахнет. Она вообще какая–то очень мягкая и уютная, вот бывают такие женщины...Своего старшего сына Эдиге супруги намерены в этом году забрать от бабушки, где он жил последнее время, в Норильск: в семье решили, что братья должны расти вместе.В отпуск Темковы собралась осенью — повезут знакомить младшенького со своей многочисленной родней и всей деревней в родном Ставрополье.

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