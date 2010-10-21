[Индекс номера 105 (29.06.2017)]



Актуально

Велосипедная прогулка

В последнее время велосипед как средство передвижения, для поддержания хорошей физической формы и просто для удовольствия быстро и неуклонно завоевывает сердца горожан. О нюансах выбора железного коня, дорожных трудностях и отношении пешеходов и автомобилистов к этому увлечению рассказали наши эксперты.

Велопробег в День молодежи Евгений Снегов, один из лидеров и идейных вдохновителей спортивной организации «Велосипедисты Крайнего Севера» (ВКС), отмечает рост интереса норильчан к этому виду спорта — сейчас в их команде порядка 130 человек, из них 80 влились в нее в этом году. Такой наплыв велолюбителей спровоцировал и всплеск продаж велосипедов в спортивных магазинах города — с начала лета продано более тысячи велосипедов, что вдвое больше, чем в прошлом году. – Цель нашей организации — увлечь людей, обеспечить им летний досуг, а кого–то, возможно, заинтересовать и зимним катанием на велосипеде. В своем клубе мы учим людей правильно и интересно кататься, по городу ведь скучно, и это создает определенные неудобства для пешеходов, в зависимости от навыков человека подбираем тот вариант, который ему подходит, учитывая при этом его запросы и финансовые возможности, – рассказывает Евгений. Цель оправдывает средства Перед покупкой велосипеда необходимо понять, как и куда человек планирует ездить. Эти транспортные средства делятся на прогулочные — для «покатушек» по городу и ближайшим его окрестностям; маунтинбайки — горные велосипеды, предназначенные для катания по бездорожью, по пересеченной местности, и шоссейные велосипеды, использующиеся для скоростной езды по дорогам с хорошим асфальтовым покрытием. Ребята из «Велосипедистов Крайнего Севера» отдают предпочтение маунтинбайкам. Во–первых, потому что они среди прочих наиболее прочные. Во–вторых, пригодны для поездок как по непростым норильским дорогам, так и по пересеченной местности. – Необходимо определиться, сколько вы готовы потратить на велосипед, — поясняет Евгений. — Стоимость хороших горных велосипедов начального уровня колеблется от 38 тысяч до 45 тысяч рублей. Такой велосипед при интенсивной его эксплуатации прослужит год–два, при этом его не придется ремонтировать после каждой поездки. Вес горного велосипеда варьируется от 12 до 20 килограммов. По городу чаще всего катаются на горных велосипедах массой 16–17 килограммов. Предлагаемая в магазинах экипировка начинающему велолюбителю мало помогает. Имеющиеся в продаже шлемы скорее предназначены для обеспечения аэродинамики во время быстрой езды, нежели для защиты головы. Опытные велосипедисты во время своих экстремальных, в том числе и зимних, поездок чаще всего используют мотоциклетные фулфейсы (шлемы). Наколенники и налокотники во время движения съезжают, соответственно, при падении не спасают от синяков и ссадин. Частично спасти ладони могут специальные велосипедные перчатки или перчатки, которые используются для игры в страйкбол. Отдельно при покупке велосипеда стоит обратить внимание на педали. Для тестирования велосипеда ставят пластиковые педали, которые не имеют специальных шипов и не дают сцепления с подошвой кроссовок. В магазинах об этом предупреждать забывают. Поэтому в довесок к велосипеду стоит прикупить еще парочку металлических педалей. Дорожные трудности Взаимоотношения велосипедистов, пешеходов и автомобилистов во все времена были непростыми. По правилам дорожного движения велосипедист обязан двигаться по крайней правой полосе проезжей части дороги, а на ней чаще всего стоят припаркованные у магазинов автомобили, подъезжают к остановкам автобусы. На оставшихся же полосах дороги движение такое, что собьют и не заметят. Поэтому велосипедисты вынуждены ездить по тротуару, но при этом всячески стараются избежать прямого потока людей. У пешеходов другая проблема: видя человека на велосипеде, они не могут сразу сориентироваться, куда им отойти, и начинают метаться по тротуару. Ни один нормальный велосипедист не наедет на пешехода, поэтому не стоит дергаться — просто спокойно продолжайте свой путь. А вот водители любят «пошутить». Они, увидев велосипедиста, крутящего педали по положенной полосе, могут незаметно подъехать сзади и неожиданно посигналить. Такой «сюрприз» может привести к тому, что неопытный велосипедист окажется в кювете. Много водителей, которые любят подрезать велосипедиста и проехать вплотную. В такой ситуации создается воздушный карман, который отбрасывает новичка в сторону. Кстати, и у пешеходов, и у автомобилистов аналогичные претензии. Они считают, что велосипедисты попросту им мешают, создавая аварийную и травмоопасную ситуацию на дорогах и тротуарах. А кто–то даже думает, что велосипед в нашем северном городе — это вообще излишество. – Есть определенные трудности и с автобусами — людей с велосипедами в них не пускают, — сетует Евгений. — Эта тема обсуждается уже не один год. В автобусах запрещено перевозить груз, размер которого больше установленных правилами норм. Единственное исключение делается для лыж и колясок. И получается, что если велосипед сломался на трассе, то в автобус его не возьмут, и вся надежда только на друзей, у которых есть большие машины. Мы неоднократно обращались в НПОПАТ с просьбой установить на автобусах специальное крепление для велосипедов. Но наши просьбы не нашли отклика. Приходит стандартный ответ: «Перевозка пассажиров с транспортными средствами запрещена». Правда, бывает, что кондукторы пускают в автобус девочек с чистыми велосипедами. А если ты упал на трассе и весь в грязи, то шансов у тебя нет. Впрочем, нет шансов и зимой. Было несколько прецедентов, когда велосипед ломался на дороге Норильск — Талнах, и людям приходилось идти пешком по морозу. Куда податься По мнению Евгения, велосипедные дорожки будут очень востребованы, правда большей частью у тех, кто катается на велосипедах время от времени; кто недавно купил велосипед, учится кататься и еще боится трассы; у родителей, подростков, увлеченных велосипедами. Дорожка должна быть безопасной для самих велосипедистов, обеспечивая им возможность разъехаться. Было бы здорово, если бы обустроили велодорожку от Норильска до «Оль–Гуля», а еще лучше — до Валька, а на Долгом появилась бы профессиональная велотрасса для опытных гонщиков. По правилам Тимур Хайрутдинов, инспектор ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД отдела МВД по городу Норильску: – Изменения в ПДД от 8 апреля 2014 года узаконили определение термина «велосипедист». Если человек сидит за рулем велосипеда и крутит педали, то он водитель, и тогда подчиняется всем пунктам правил, касающихся транспортных средств. А вот пешеход — это «лицо, находящееся вне транспортного средства на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу». Там же говорится, что «к пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. То есть если гражданин слез с велосипеда и ведет его рядом, то он пешеход и, соответственно, руководствоваться будет правилами дорожного движения для пешеходов. По словам инспектора, нарушителей среди норильских велосипедистов немного. Большинство все же думают о своей безопасности и безопасности окружающих. Во время последнего рейда по выявлению нарушений, допущенных велосипедистами, был зафиксирован только один такой случай. Нарушителю придется заплатить административный штраф в размере 800 рублей.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Владимира МАКУШКИНА и из личных архивов героев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Евгений Снегов, один из лидеров и идейных вдохновителей спортивной организации «Велосипедисты Крайнего Севера» (ВКС), отмечает рост интереса норильчан к этому виду спорта — сейчас в их команде порядка 130 человек, из них 80 влились в нее в этом году. Такой наплыв велолюбителей спровоцировал и всплеск продаж велосипедов в спортивных магазинах города — с начала лета продано более тысячи велосипедов, что вдвое больше, чем в прошлом году.– Цель нашей организации — увлечь людей, обеспечить им летний досуг, а кого–то, возможно, заинтересовать и зимним катанием на велосипеде. В своем клубе мы учим людей правильно и интересно кататься, по городу ведь скучно, и это создает определенные неудобства для пешеходов, в зависимости от навыков человека подбираем тот вариант, который ему подходит, учитывая при этом его запросы и финансовые возможности, – рассказывает Евгений.Перед покупкой велосипеда необходимо понять, как и куда человек планирует ездить. Эти транспортные средства делятся на прогулочные — для «покатушек» по городу и ближайшим его окрестностям; маунтинбайки — горные велосипеды, предназначенные для катания по бездорожью, по пересеченной местности, и шоссейные велосипеды, использующиеся для скоростной езды по дорогам с хорошим асфальтовым покрытием. Ребята из «Велосипедистов Крайнего Севера» отдают предпочтение маунтинбайкам. Во–первых, потому что они среди прочих наиболее прочные. Во–вторых, пригодны для поездок как по непростым норильским дорогам, так и по пересеченной местности.– Необходимо определиться, сколько вы готовы потратить на велосипед, — поясняет Евгений. — Стоимость хороших горных велосипедов начального уровня колеблется от 38 тысяч до 45 тысяч рублей. Такой велосипед при интенсивной его эксплуатации прослужит год–два, при этом его не придется ремонтировать после каждой поездки. Вес горного велосипеда варьируется от 12 до 20 килограммов. По городу чаще всего катаются на горных велосипедах массой 16–17 килограммов.Предлагаемая в магазинах экипировка начинающему велолюбителю мало помогает. Имеющиеся в продаже шлемы скорее предназначены для обеспечения аэродинамики во время быстрой езды, нежели для защиты головы. Опытные велосипедисты во время своих экстремальных, в том числе и зимних, поездок чаще всего используют мотоциклетные фулфейсы (шлемы). Наколенники и налокотники во время движения съезжают, соответственно, при падении не спасают от синяков и ссадин. Частично спасти ладони могут специальные велосипедные перчатки или перчатки, которые используются для игры в страйкбол. Отдельно при покупке велосипеда стоит обратить внимание на педали. Для тестирования велосипеда ставят пластиковые педали, которые не имеют специальных шипов и не дают сцепления с подошвой кроссовок. В магазинах об этом предупреждать забывают. Поэтому в довесок к велосипеду стоит прикупить еще парочку металлических педалей.Взаимоотношения велосипедистов, пешеходов и автомобилистов во все времена были непростыми. По правилам дорожного движения велосипедист обязан двигаться по крайней правой полосе проезжей части дороги, а на ней чаще всего стоят припаркованные у магазинов автомобили, подъезжают к остановкам автобусы. На оставшихся же полосах дороги движение такое, что собьют и не заметят. Поэтому велосипедисты вынуждены ездить по тротуару, но при этом всячески стараются избежать прямого потока людей. У пешеходов другая проблема: видя человека на велосипеде, они не могут сразу сориентироваться, куда им отойти, и начинают метаться по тротуару. Ни один нормальный велосипедист не наедет на пешехода, поэтому не стоит дергаться — просто спокойно продолжайте свой путь.А вот водители любят «пошутить». Они, увидев велосипедиста, крутящего педали по положенной полосе, могут незаметно подъехать сзади и неожиданно посигналить. Такой «сюрприз» может привести к тому, что неопытный велосипедист окажется в кювете. Много водителей, которые любят подрезать велосипедиста и проехать вплотную. В такой ситуации создается воздушный карман, который отбрасывает новичка в сторону.Кстати, и у пешеходов, и у автомобилистов аналогичные претензии. Они считают, что велосипедисты попросту им мешают, создавая аварийную и травмоопасную ситуацию на дорогах и тротуарах. А кто–то даже думает, что велосипед в нашем северном городе — это вообще излишество.– Есть определенные трудности и с автобусами — людей с велосипедами в них не пускают, — сетует Евгений. — Эта тема обсуждается уже не один год. В автобусах запрещено перевозить груз, размер которого больше установленных правилами норм. Единственное исключение делается для лыж и колясок. И получается, что если велосипед сломался на трассе, то в автобус его не возьмут, и вся надежда только на друзей, у которых есть большие машины. Мы неоднократно обращались в НПОПАТ с просьбой установить на автобусах специальное крепление для велосипедов. Но наши просьбы не нашли отклика. Приходит стандартный ответ: «Перевозка пассажиров с транспортными средствами запрещена». Правда, бывает, что кондукторы пускают в автобус девочек с чистыми велосипедами. А если ты упал на трассе и весь в грязи, то шансов у тебя нет. Впрочем, нет шансов и зимой. Было несколько прецедентов, когда велосипед ломался на дороге Норильск — Талнах, и людям приходилось идти пешком по морозу.По мнению Евгения, велосипедные дорожки будут очень востребованы, правда большей частью у тех, кто катается на велосипедах время от времени; кто недавно купил велосипед, учится кататься и еще боится трассы; у родителей, подростков, увлеченных велосипедами. Дорожка должна быть безопасной для самих велосипедистов, обеспечивая им возможность разъехаться. Было бы здорово, если бы обустроили велодорожку от Норильска до «Оль–Гуля», а еще лучше — до Валька, а на Долгом появилась бы профессиональная велотрасса для опытных гонщиков.– Изменения в ПДД от 8 апреля 2014 года узаконили определение термина «велосипедист». Если человек сидит за рулем велосипеда и крутит педали, то он водитель, и тогда подчиняется всем пунктам правил, касающихся транспортных средств. А вот пешеход — это «лицо, находящееся вне транспортного средства на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу». Там же говорится, что «к пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. То есть если гражданин слез с велосипеда и ведет его рядом, то он пешеход и, соответственно, руководствоваться будет правилами дорожного движения для пешеходов.По словам инспектора, нарушителей среди норильских велосипедистов немного. Большинство все же думают о своей безопасности и безопасности окружающих. Во время последнего рейда по выявлению нарушений, допущенных велосипедистами, был зафиксирован только один такой случай. Нарушителю придется заплатить административный штраф в размере 800 рублей.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















