[Индекс номера 105 (29.06.2017)]



Вопрос недели

Легко ли вам крутить педали?

Учитывая то, что велосипеды стали очень популярны в Норильске, руководство города озаботилось вопросом, а не обустроить ли специальную велодорожку от Центрального района до «Оль–Гуля», чтобы любителям велоспорта было удобнее. Опрос, который мы проводим на сайте «Заполярной правды» gazetazp.ru, вызвал резонанс среди горожан, тема обсуждается и в социальных сетях. Поэтому мы решили расширить велосипедную тему и узнать у горожан, чего им не хватает в этом плане, сформулировав вопрос следующим образом:

Данил Загребельный, сотрудник фирмы по прокату спортинвентаря: — Велодорожки Норильску не помешали бы, тем более сейчас, когда многие норильчане летом остались в городе. Наша фирма предоставляет в аренду спортивный инвентарь, в том числе и велосипеды. Многие берут их напрокат даже на несколько суток и катаются не только по городу или до лыжной базы «Оль–Гуль». А возраст у велосипедистов разный, чаще от 18 до 40 лет. Поэтому могу с уверенностью сказать, что спрос на велосипеды в Норильске есть и будет только расти, а значит, нужно создавать комфортные условия для этого вида досуга.

Евгений Буслаев, за соблюдение правил: — На городских улицах я чаще езжу по тротуарам — чисто из соображений собственной безопасности. При этом позволяю себе разгон только в отсутствие пешеходов, а при проезде арок торможу и вытягиваю шею, как жираф, выглядывая за угол. По проезжей части езжу, когда тротуар закрыт, отсутствует, либо дорога пустынна. Стараюсь не причинять неудобств пешеходам, потому что сам из них. За городом езжу практически всегда по правой стороне и подальше от уважаемых автолюбителей. Но, если бы в городе появилась специализированная трасса для велосипедистов, жить всем — и водителям, и пешеходам — было бы значительно проще.

Диана Степаненко, школьница: — Летом в Норильске мы с друзьями, если погода хорошая, катаемся на велосипедах, но не всегда это удобно — в городе для велосипедистов нет места. Площадь у Вечного огня, «Заполярник» полностью изъезжены, за город выехать мы не можем – это опасно, поэтому особого удовольствия от катания не получаем.

Надежда Темникова, заведующая культмассовым отделом ГЦК: — Я велосипедист с очень большим стажем, еще в школе занималась в секции, участвовала в соревнованиях. Катаюсь почти круглый год на своем спортивном велике по городу — и на работу, и по другим делам, а летом — путешествую в Дудинку. Сейчас ищу велокомпанию для поездки в столицу Таймыра в июле. Дудинская дорога, знаю по опыту, более безопасная, там меньше машин. Я езжу уверенно, четко по линии. Надеялась, что сделают обещанную когда–то велодорожку вокруг Долгого озера. Пока не дождались... А сейчас обещают проложить путь для велосипедистов и от улицы Павлова на «Оль–Гуль». Отличная идея! Я в ожидании этого события каждый день гоняю на дачу в районе Валька, чтобы кормить вылупившихся в инкубаторе цыплят. И велосипед мне — отличный помощник. Уверена: надо всячески велосипедистов в городе поощрять — это и путь к здоровью, и экономия времени, и очень интересный образ жизни!

Егор Шульгин, велолюбитель: — Я увлекаюсь велосипедным спортом, но в Норильске катаюсь редко — в основном в других городах, где есть специальные дорожки. В Норильске у меня даже велосипеда нет, вроде как незачем — лето короткое, погоды нет, да и негде кататься. А если удается у кого–то перехватить железного коня, то по городу езжу в основном по тротуару. Это тоже проблема — велосипедист пешеходам доставляет дискомфорт, поэтому необходимо что–то оборудовать специально для любителей активного отдыха — дорожки, трассы.

Диана Пыльник, спортсменка: — Я давно катаюсь на велосипеде, участвую в соревнованиях, вместе с семьей выезжаем на природу. Да и просто проехаться по городу всегда хорошо. Кататься у Вечного огня уже не интересно, да и город тоже не привлекает своими дорогами. Возможно, отсутствие в Норильске специальных дорог для велосепедистов не позволяет многим не только выезжать на трассу, но и вообще приобретать велосипед. Это, мне кажется, является серьезной проблемой.

Александр Царев, велоас: — В черте города можно кататься по дороге, но машины пугают. Чтобы не врезаться в автобус, тормозящий на остановке, приходится выезжать на соседнюю полосу движения, что не безопасно. По тротуарам ездить интереснее, людей объезжать интересно, главное — правильную скорость держать. Особенно здесь опасны пьяные, дети и собаки. В городе очень сильно раздражают бордюры. Тут и нам, велолюбителям, сложно, и женщинам с колясками, и инвалидам–колясочникам. Почему не сделают плавный спуск вместо стены бордюров? Что касается велодорожек, то считаю, в городе они не нужны — это больше хлопот доставит и пешеходам, и автомобилистам, и велосипедистам. А вот велодорожка до «Оль–Гуля» была бы не лишней. Многие любят «американские горки» «Оль–Гуля», но автодвижение до лыжной базы весьма активно, и порой педалировать приходится на краю кювета.

Светлана Иванина, ведущий специалист управления молодежной политики: — Моя 14–летняя дочь с раннего детства — заядлая гонщица, но я все же не покупаю ей велосипед под предлогом, что его не разместить в нашей небольшой квартире. К вопросу безопасности она относится по–юношески — мол, все это глупости. Но именно безопасность — самая главная проблема. Замечаю, что в Норильске все больше становится любителей езды на велосипеде, это даже модно, в тренде, но пока ничего не сделано, чтобы ездить было безопасно. Велосипедисты мчат по узким тротуарам или обгоняют машины на дорогах. В результате — всем неудобно. Летом моя дочь могла бы ездить на работу в ТОШ с нашей улицы Нансена до 4–й гимназии, как и многие ребята. Пока же она берет велосипед напрокат у друзей, чтобы покататься на «Заполярнике» или кругами, как в цирке, в районе Молодежного центра. Ждем разумно проработанный маршрут со знаками ограничений для транспорта, чтобы за детей душа была спокойна.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда — Велодорожки Норильску не помешали бы, тем более сейчас, когда многие норильчане летом остались в городе. Наша фирма предоставляет в аренду спортивный инвентарь, в том числе и велосипеды. Многие берут их напрокат даже на несколько суток и катаются не только по городу или до лыжной базы «Оль–Гуль». А возраст у велосипедистов разный, чаще от 18 до 40 лет. Поэтому могу с уверенностью сказать, что спрос на велосипеды в Норильске есть и будет только расти, а значит, нужно создавать комфортные условия для этого вида досуга.— На городских улицах я чаще езжу по тротуарам — чисто из соображений собственной безопасности. При этом позволяю себе разгон только в отсутствие пешеходов, а при проезде арок торможу и вытягиваю шею, как жираф, выглядывая за угол. По проезжей части езжу, когда тротуар закрыт, отсутствует, либо дорога пустынна. Стараюсь не причинять неудобств пешеходам, потому что сам из них. За городом езжу практически всегда по правой стороне и подальше от уважаемых автолюбителей. Но, если бы в городе появилась специализированная трасса для велосипедистов, жить всем — и водителям, и пешеходам — было бы значительно проще.— Летом в Норильске мы с друзьями, если погода хорошая, катаемся на велосипедах, но не всегда это удобно — в городе для велосипедистов нет места. Площадь у Вечного огня, «Заполярник» полностью изъезжены, за город выехать мы не можем – это опасно, поэтому особого удовольствия от катания не получаем.— Я велосипедист с очень большим стажем, еще в школе занималась в секции, участвовала в соревнованиях. Катаюсь почти круглый год на своем спортивном велике по городу — и на работу, и по другим делам, а летом — путешествую в Дудинку. Сейчас ищу велокомпанию для поездки в столицу Таймыра в июле. Дудинская дорога, знаю по опыту, более безопасная, там меньше машин. Я езжу уверенно, четко по линии. Надеялась, что сделают обещанную когда–то велодорожку вокруг Долгого озера. Пока не дождались... А сейчас обещают проложить путь для велосипедистов и от улицы Павлова на «Оль–Гуль». Отличная идея! Я в ожидании этого события каждый день гоняю на дачу в районе Валька, чтобы кормить вылупившихся в инкубаторе цыплят. И велосипед мне — отличный помощник. Уверена: надо всячески велосипедистов в городе поощрять — это и путь к здоровью, и экономия времени, и очень интересный образ жизни!— Я увлекаюсь велосипедным спортом, но в Норильске катаюсь редко — в основном в других городах, где есть специальные дорожки. В Норильске у меня даже велосипеда нет, вроде как незачем — лето короткое, погоды нет, да и негде кататься. А если удается у кого–то перехватить железного коня, то по городу езжу в основном по тротуару. Это тоже проблема — велосипедист пешеходам доставляет дискомфорт, поэтому необходимо что–то оборудовать специально для любителей активного отдыха — дорожки, трассы.— Я давно катаюсь на велосипеде, участвую в соревнованиях, вместе с семьей выезжаем на природу. Да и просто проехаться по городу всегда хорошо. Кататься у Вечного огня уже не интересно, да и город тоже не привлекает своими дорогами. Возможно, отсутствие в Норильске специальных дорог для велосепедистов не позволяет многим не только выезжать на трассу, но и вообще приобретать велосипед. Это, мне кажется, является серьезной проблемой.— В черте города можно кататься по дороге, но машины пугают. Чтобы не врезаться в автобус, тормозящий на остановке, приходится выезжать на соседнюю полосу движения, что не безопасно. По тротуарам ездить интереснее, людей объезжать интересно, главное — правильную скорость держать. Особенно здесь опасны пьяные, дети и собаки. В городе очень сильно раздражают бордюры. Тут и нам, велолюбителям, сложно, и женщинам с колясками, и инвалидам–колясочникам. Почему не сделают плавный спуск вместо стены бордюров? Что касается велодорожек, то считаю, в городе они не нужны — это больше хлопот доставит и пешеходам, и автомобилистам, и велосипедистам. А вот велодорожка до «Оль–Гуля» была бы не лишней. Многие любят «американские горки» «Оль–Гуля», но автодвижение до лыжной базы весьма активно, и порой педалировать приходится на краю кювета.— Моя 14–летняя дочь с раннего детства — заядлая гонщица, но я все же не покупаю ей велосипед под предлогом, что его не разместить в нашей небольшой квартире. К вопросу безопасности она относится по–юношески — мол, все это глупости. Но именно безопасность — самая главная проблема. Замечаю, что в Норильске все больше становится любителей езды на велосипеде, это даже модно, в тренде, но пока ничего не сделано, чтобы ездить было безопасно. Велосипедисты мчат по узким тротуарам или обгоняют машины на дорогах. В результате — всем неудобно. Летом моя дочь могла бы ездить на работу в ТОШ с нашей улицы Нансена до 4–й гимназии, как и многие ребята. Пока же она берет велосипед напрокат у друзей, чтобы покататься на «Заполярнике» или кругами, как в цирке, в районе Молодежного центра. Ждем разумно проработанный маршрут со знаками ограничений для транспорта, чтобы за детей душа была спокойна.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















