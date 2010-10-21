[Индекс номера 107 (04.07.2017)]



Чистое будущее Норильска

Крупнейший экологический проект компании «Норникель» по утилизации серы обсуждала большая представительная делегация федеральных и краевых руководителей. «Норникель» должен стать примером и образцом для других компаний по технологической модернизации производства. С 2019 года все крупные предприятия начнут реализацию своих проектов по переходу на новые доступные и при этом экологически чистые технологии. «Норникель» сделал это одним из первых.

3 июля в Норильск с рабочим визитом прибыли специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр экологии Сергей Донской и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. О новом проекте компании можно было не только услышать, но и представить его визуально. Новейшие мультимедийные технологии позволили увидеть полную технологическую цепочку утилизации диоксида серы. Превратить сказку в быль полностью удастся к 2023 году. К этому времени компания должна построить новую производственную площадку, запустить ее в эксплуатацию и выйти на проектную мощность. Конечная цель проекта — сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2016 году выбросы диоксида серы составили 1124 тысячи тонн в год, после реализации серного проекта к 2023 году предполагаемое снижение выбросов диоксида серы составит более 80% и снизится до 219 тысяч тонн в год. Решить данную задачу предприятие готово двумя способами — путем производства элементарной серы или путем производства серной кислоты с ее последующей нейтрализацией. Работа над этими проектами ведется параллельно. К концу 2017 года необходимо определиться, по какому пути идти дальше. Второй вариант реализации проекта (производство серной кислоты с последующей ее нейтрализацией) — относительно новая идея для компании, но успешно реализовывающаяся в других странах. Сырьем является техническая серная кислота и молотый известняк, который будет выступать в роли нейтрализатора серы. Каждый из этих проектов имеет свои плюсы и минусы. Наиболее проработанный — производство серы, по нему уже завершена проектная документация, разрабатывается рабочая документация и ведется подготовка площадки. Реализация и того, и другого проекта предусматривает строительство новых объектов и частичную реконструкцию цехов НМЗ. Реконструкция завода станет одной из самых масштабных за всю историю «Норникеля». Общая площадь застройки составит 290 000 кв.м. Это площадь 39 футбольных полей. Максимальная высота зданий — 70 метров, что сравнимо с высотой Казанского собора или Спасской башни. Для строительства будет использовано 94 000 тонн металла. Компания планирует потратить до 2 млрд долларов на реализацию данного проекта. Министр природных ресурсов Сергей Донской отметил ведущую роль компании «Норникель» в исполнении законодательства по переводу своих производственных технологий на наилучшие доступные и экологически чистые, особо подчеркнув, что компания «Норникель», по сути, одной из первых не просто заявила о намерениях, а продемонстрировала, как она это будет делать.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда 3 июля в Норильск с рабочим визитом прибыли специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр экологии Сергей Донской и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. О новом проекте компании можно было не только услышать, но и представить его визуально. Новейшие мультимедийные технологии позволили увидеть полную технологическую цепочку утилизации диоксида серы. Превратить сказку в быль полностью удастся к 2023 году. К этому времени компания должна построить новую производственную площадку, запустить ее в эксплуатацию и выйти на проектную мощность. Конечная цель проекта — сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2016 году выбросы диоксида серы составили 1124 тысячи тонн в год, после реализации серного проекта к 2023 году предполагаемое снижение выбросов диоксида серы составит более 80% и снизится до 219 тысяч тонн в год.Решить данную задачу предприятие готово двумя способами — путем производства элементарной серы или путем производства серной кислоты с ее последующей нейтрализацией. Работа над этими проектами ведется параллельно. К концу 2017 года необходимо определиться, по какому пути идти дальше. Второй вариант реализации проекта (производство серной кислоты с последующей ее нейтрализацией) — относительно новая идея для компании, но успешно реализовывающаяся в других странах. Сырьем является техническая серная кислота и молотый известняк, который будет выступать в роли нейтрализатора серы. Каждый из этих проектов имеет свои плюсы и минусы. Наиболее проработанный — производство серы, по нему уже завершена проектная документация, разрабатывается рабочая документация и ведется подготовка площадки. Реализация и того, и другого проекта предусматривает строительство новых объектов и частичную реконструкцию цехов НМЗ. Реконструкция завода станет одной из самых масштабных за всю историю «Норникеля». Общая площадь застройки составит 290 000 кв.м. Это площадь 39 футбольных полей. Максимальная высота зданий — 70 метров, что сравнимо с высотой Казанского собора или Спасской башни. Для строительства будет использовано94 000 тонн металла. Компания планирует потратить до 2 млрд долларов на реализацию данного проекта.Министр природных ресурсов Сергей Донской отметил ведущую роль компании «Норникель» в исполнении законодательства по переводу своих производственных технологий на наилучшие доступные и экологически чистые, особо подчеркнув, что компания «Норникель», по сути, одной из первых не просто заявила о намерениях, а продемонстрировала, как она это будет делать.

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