[Индекс номера 107 (04.07.2017)]



Ремонты

По новым технологиям

Норильские дорожники впервые применили нанотехнологии при строительстве Северной объездной дороги и ремонтных работах на талнахской автодороге.

Уплотнение щебня вибрационной машиной на Северной объездной дороге Ход работ на этих объектах оценил глава города Олег Курилов во время выездного совещания. Градоначальник отметил, что применение нанотехнологий при строительстве автодорог на Севере позволяет решить те проблемы, которые долгое время в силу ряда обстоятельств были нам не под силу.

Северная объездная Олег Крист и Олег Курилов осматривают свайное поле фундамента будущего водопропускного сооружения Строительство Северной объездной дороги (СОД) необходимо городу для снижения транспортной нагрузки на городских магистралях, в частности, от грузового транзитного транспорта. Решение о строительстве Северной объездной дороги было принято еще в 1990–е годы руководителями комбината и исполнительного комитета Норильска. Тогда институт «Норильскпроект» подготовил проектную документацию, и управление строительства приступило к отсыпке земляного полотна и устройству водопропускных сооружений автодороги. Но в конце 1990–х строительство было заморожено. С введением в эксплуатацию в 2001 году нового здания автовокзала строительство Северной объездной дороги вновь возобновили за счет средств краевого дорожного фонда. А в сентябре 2003 года было открыто движение автотранспорта по третьему пусковому комплексу протяженностью чуть более полутора километров. В 2015–м этот объект незавершенного строительства был передан ПАО «ГМК «Норильский никель» муниципалитету и определен в ведение управления «Норильскавтодор». В настоящее время ведется строительство первого пускового комплекса в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2017–2019 годы» на средства муниципального дорожного фонда. Подрядчик — красноярская фирма ООО «Мостремстрой», которая на субподряд взяла компанию ООО «ИЛАН–Норильск». Стоимость работ составит 313 миллионов рублей. Первый пусковой комплекс протяженностью 1,95 километра соединит автодорогу Норильск – Талнах с пересечением улиц Лауреатов – Михайличенко – Хантайская. Окончание работ запланировано на конец октября 2017 года. Впервые в Норильске Сейчас завершены подготовительные работы по переносу линии высоковольтных передач в районе станции Голиково, ведется переустройство кабельной эстакады и воздушных линий освещения. Отсыпано порядка 80 процентов земляного полотна и выполнено устройство трех гофротруб. По словам Олега Криста, начальника управления «Норильскавтодор», для увеличения плотности дорожного полотна здесь впервые применяется вибрационная машина, которая при укатывании щебня под воздействием вибрации дополнительно уплотняет верхние слои дороги, устраняя в них пустоты. Также впервые для устройства водопропускного сооружения используется гофротруба толщиной четыре миллиметра, которая отличается от обычной железобетонной более высокой прочностью. Кроме того, гофротруба обработана антикоррозионными материалами, проста в монтаже и удобна в эксплуатации. Также для увеличения прочности дорожного полотна впервые на Северной объездной дороге применяется геотекстиль с георешеткой. Геотекстиль представляет из себя стекловолокно, устойчивое к различным погодным воздействиям, оно не разлагается в земле, а уложенная поверх него георешетка дает дополнительную фиксацию грунта дороги, а также защищает дорожное полотно от влаги. Полотна геотекстиля будут проложены между земляным полотном и дорожной одеждой. — Ширина проезжей части Северной объездной дороги — семь метров, и по всей ее ширине и длине будет проложен геотекстиль с георешеткой, — рассказывает Олег Крист. — Геотекстиль выполняет три функции: разделяет слои — земляное полотно от дорожной одежды, позволяет максимально уплотнить структуру дороги и препятствует попаданию влаги в тело дороги. После того как проложат геотекстиль, займутся устройством дорожной одежды: 15 сантиметров щебня и три слоя асфальтобетона – по семь сантиметров крупнозернистого и мелкозернистого и пять сантиметров среднезернистого. Дорога рассчитана на две полосы движения, а после ее обустройства здесь установят два светофора: на выездах с улиц Хантайской и Павлова. Одновременно со строительством дороги ведется и установка опор освещения, которые будут оборудованы по такому же принципу, как и на талнахской автодороге, и разместятся с левой стороны. Надеюсь, что к зиме автодорога будет готова. Глава города Олег Курилов отметил, что со строительством Северной объездной дороги в лучшую сторону изменилось и окружающее ее пространство: начата ликвидация несанкционированных свалок и бесхозных балков, территория в целом приобретает более благоустроенный вид. Дорога Норильск – Талнах Под пристальным вниманием главы города находится и автодорога Норильск – Талнах. На работы по ремонту этой трассы заключен трехлетний контракт с компанией «ИЛАН–Норильск» на сумму 814,4 миллиона рублей. Здесь в период с 2017 по 2019 год предстоит замена асфальтобетонного покрытия на протяжении более 19 километров. Будет не только приведено в соответствие с нормативами дорожное покрытие, но и обустроено 39 автобусных остановок с заездными карманами, посадочными площадками, а также установлены необходимые дорожные знаки, отремонтировано 10 существующих водопропускных сооружений и сделано три новых. Стоимость работ на 2017 год составит почти 238 миллионов рублей. До конца сентября этого года планируется выполнить ремонт участка длиной 5,8 километра от моста через реку Норильскую до пересечения объездной дороги Талнаха и поворота на Талнах. Помимо этого будет обустроено 15 автобусных остановок. По словам Олега Криста, в настоящее время по всей длине ремонтируемого участка демонтировано 1140 разделительных дорожных блоков, удалено старое асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью почти три километра. Работы по демонтажу старого асфальтобетона продолжаются. Сделан временный объезд в районе турбазы «Жарки» для ремонта водопропускного сооружения. — Много лет на этом участке автодороги вода из озера, которое находится за насыпью железной дороги, дренировала через эту насыпь и методично разрушала железобетонную водопропускную трубу, — поясняет Олег Крист. — И постепенно озерная вода стала размывать уже саму дорогу. Поэтому мы теперь делаем дренаж водопропускных сооружений. Это необходимо для увеличения срока эксплуатации дороги и для избежания просадок грунта на ней. Сейчас здесь выполнена разработка котлована для устройства водопропускного сооружения типа гофросвод. Он отличается от гофротрубы тем, что позволяет водному потоку идти по естественному, природному руслу и оказывать меньшее разрушающее действие на стены гофросвода. Подрядная организация выполнила буровые работы и смонтировала свайное поле под гофросвод. Для гофросвода будет использоваться такой же оцинкованный металл, обработанный антикоррозионными материалами, как и на Северной объездной дороге, но только толщиной семь миллиметров. Руководитель «Норильскавтодора» также доложил главе города, что с 10–11 июля подрядчик уже начнет асфальтировку дороги от моста: — Будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 12 сантиметров, состоящее из нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона и верхнего, более плотного, мелкозернистого. Также до конца года планируется смонтировать опоры освещения по всей протяженности автодороги Норильск –Талнах. Олег Крист отметил, что технология проведения ремонтных дорожных работ стала более совершенной. Туда, где раньше без человека нельзя было обойтись, пришли новые технологии. Теперь, например, работа грейдера координируется с помощью сигнала спутника, и техника практически сама укладывает и ровняет асфальтобетон в соответствии с технологическими требованиями. — Долгое время мы занимались текущими ремонтами автодороги Норильск – Талнах, сейчас назрела необходимость проведения капитального ремонта трассы с использованием современных материалов и средств. Мы понимаем, что такие масштабные работы сопряжены с определенными неудобствами для населения: дорожные пробки и ограниченность в движении по трассе для автомобилистов, шум от ремонтных работ. К сожалению, без этих издержек никак не обойтись. Поэтому людям надо набраться терпения — это все делается ради их же безопасности. Ремонтные работы рассчитаны на 120 дней, — подвел итоги совещания глава города Олег Курилов.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Ход работ на этих объектах оценилво время выездного совещания. Градоначальник отметил, что применение нанотехнологий при строительстве автодорог на Севере позволяет решить те проблемы, которые долгое время в силу ряда обстоятельств были нам не под силу.Строительство Северной объездной дороги (СОД) необходимо городу для снижения транспортной нагрузки на городских магистралях, в частности, от грузового транзитного транспорта. Решение о строительстве Северной объездной дороги было принято еще в 1990–е годы руководителями комбината и исполнительного комитета Норильска. Тогда институт «Норильскпроект» подготовил проектную документацию, и управление строительства приступило к отсыпке земляного полотна и устройству водопропускных сооружений автодороги. Но в конце 1990–х строительство было заморожено. С введением в эксплуатацию в 2001 году нового здания автовокзала строительство Северной объездной дороги вновь возобновили за счет средств краевого дорожного фонда. А в сентябре 2003 года было открыто движение автотранспорта по третьему пусковому комплексу протяженностью чуть более полутора километров. В 2015–м этот объект незавершенного строительства был передан ПАО «ГМК «Норильский никель» муниципалитету и определен в ведение управления «Норильскавтодор».В настоящее время ведется строительство первого пускового комплекса в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2017–2019 годы» на средства муниципального дорожного фонда. Подрядчик — красноярская фирма ООО «Мостремстрой», которая на субподряд взяла компанию ООО «ИЛАН–Норильск». Стоимость работ составит 313 миллионов рублей. Первый пусковой комплекс протяженностью 1,95 километра соединит автодорогу Норильск – Талнах с пересечением улиц Лауреатов – Михайличенко – Хантайская. Окончание работ запланировано на конец октября 2017 года.Сейчас завершены подготовительные работы по переносу линии высоковольтных передач в районе станции Голиково, ведется переустройство кабельной эстакады и воздушных линий освещения. Отсыпано порядка 80 процентов земляного полотна и выполнено устройство трех гофротруб.По словам, для увеличения плотности дорожного полотна здесь впервые применяется вибрационная машина, которая при укатывании щебня под воздействием вибрации дополнительно уплотняет верхние слои дороги, устраняя в них пустоты. Также впервые для устройства водопропускного сооружения используется гофротруба толщиной четыре миллиметра, которая отличается от обычной железобетонной более высокой прочностью. Кроме того, гофротруба обработана антикоррозионными материалами, проста в монтаже и удобна в эксплуатации.Также для увеличения прочности дорожного полотна впервые на Северной объездной дороге применяется геотекстиль с георешеткой. Геотекстиль представляет из себя стекловолокно, устойчивое к различным погодным воздействиям, оно не разлагается в земле, а уложенная поверх него георешетка дает дополнительную фиксацию грунта дороги, а также защищает дорожное полотно от влаги. Полотна геотекстиля будут проложены между земляным полотном и дорожной одеждой.— Ширина проезжей части Северной объездной дороги — семь метров, и по всей ее ширине и длине будет проложен геотекстиль с георешеткой, — рассказывает Олег Крист. — Геотекстиль выполняет три функции: разделяет слои — земляное полотно от дорожной одежды, позволяет максимально уплотнить структуру дороги и препятствует попаданию влаги в тело дороги. После того как проложат геотекстиль, займутся устройством дорожной одежды: 15 сантиметров щебня и три слоя асфальтобетона – по семь сантиметров крупнозернистого и мелкозернистого и пять сантиметров среднезернистого. Дорога рассчитана на две полосы движения, а после ее обустройства здесь установят два светофора: на выездах с улиц Хантайской и Павлова. Одновременно со строительством дороги ведется и установка опор освещения, которые будут оборудованы по такому же принципу, как и на талнахской автодороге, и разместятся с левой стороны. Надеюсь, что к зиме автодорога будет готова.Глава города Олег Курилов отметил, что со строительством Северной объездной дороги в лучшую сторону изменилось и окружающее ее пространство: начата ликвидация несанкционированных свалок и бесхозных балков, территория в целом приобретает более благоустроенный вид.Под пристальным вниманием главы города находится и автодорога Норильск – Талнах. На работы по ремонту этой трассы заключен трехлетний контракт с компанией «ИЛАН–Норильск» на сумму 814,4 миллиона рублей. Здесь в период с 2017 по 2019 год предстоит замена асфальтобетонного покрытия на протяжении более 19 километров. Будет не только приведено в соответствие с нормативами дорожное покрытие, но и обустроено 39 автобусных остановок с заездными карманами, посадочными площадками, а также установлены необходимые дорожные знаки, отремонтировано 10 существующих водопропускных сооружений и сделано три новых.Стоимость работ на 2017 год составит почти 238 миллионов рублей. До конца сентября этого года планируется выполнить ремонт участка длиной 5,8 километра от моста через реку Норильскую до пересечения объездной дороги Талнаха и поворота на Талнах. Помимо этого будет обустроено 15 автобусных остановок.По словам Олега Криста, в настоящее время по всей длине ремонтируемого участка демонтировано 1140 разделительных дорожных блоков, удалено старое асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью почти три километра. Работы по демонтажу старого асфальтобетона продолжаются. Сделан временный объезд в районе турбазы «Жарки» для ремонта водопропускного сооружения.— Много лет на этом участке автодороги вода из озера, которое находится за насыпью железной дороги, дренировала через эту насыпь и методично разрушала железобетонную водопропускную трубу, — поясняет Олег Крист. — И постепенно озерная вода стала размывать уже саму дорогу. Поэтому мы теперь делаем дренаж водопропускных сооружений. Это необходимо для увеличения срока эксплуатации дороги и для избежания просадок грунта на ней. Сейчас здесь выполнена разработка котлована для устройства водопропускного сооружения типа гофросвод. Он отличается от гофротрубы тем, что позволяет водному потоку идти по естественному, природному руслу и оказывать меньшее разрушающее действие на стены гофросвода. Подрядная организация выполнила буровые работы и смонтировала свайное поле под гофросвод. Для гофросвода будет использоваться такой же оцинкованный металл, обработанный антикоррозионными материалами, как и на Северной объездной дороге, но только толщиной семь миллиметров.Руководитель «Норильскавтодора» также доложил главе города, что с 10–11 июля подрядчик уже начнет асфальтировку дороги от моста:— Будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 12 сантиметров, состоящее из нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона и верхнего, более плотного, мелкозернистого. Также до конца года планируется смонтировать опоры освещения по всей протяженности автодороги Норильск –Талнах.Олег Крист отметил, что технология проведения ремонтных дорожных работ стала более совершенной. Туда, где раньше без человека нельзя было обойтись, пришли новые технологии. Теперь, например, работа грейдера координируется с помощью сигнала спутника, и техника практически сама укладывает и ровняет асфальтобетон в соответствии с технологическими требованиями.— Долгое время мы занимались текущими ремонтами автодороги Норильск – Талнах, сейчас назрела необходимость проведения капитального ремонта трассы с использованием современных материалов и средств. Мы понимаем, что такие масштабные работы сопряжены с определенными неудобствами для населения: дорожные пробки и ограниченность в движении по трассе для автомобилистов, шум от ремонтных работ. К сожалению, без этих издержек никак не обойтись. Поэтому людям надо набраться терпения — это все делается ради их же безопасности. Ремонтные работы рассчитаны на 120 дней, — подвел итоги совещания глава города Олег Курилов.

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