[Индекс номера 107 (04.07.2017)]



Невредно знать

Кассовый сбор

С 1 июля юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны применять новую контрольно–кассовую технику (ККТ) — так называемую онлайн–кассу. О нововведении «Заполярке» рассказал Евгений ТУЛИН, начальник отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю в Норильске.

– Какое законодательное решение регламентировало эти изменения? – Изменения в Федеральный закон № 54–ФЗ внесены Законом № 290–ФЗ и вступили в силу с 15 июля 2016 года. Соответственно с этого момента по настоящее время можно было добровольно переходить на онлайн–ККТ. Теперь этот переход является обязательным. Напомню, что с 1 февраля этого года налоговая служба перестала регистрировать и перерегистрировать старую кассовую технику, а только снимает ее с учета. Евгений Тулин С вступившими в силу изменениями принципиально меняется работа ККТ. Если раньше в отношениях между покупателем и продавцом были только эти двое, то теперь появилась третья сторона — оператор фискальных данных. Информация, прошедшая через онлайн–ККТ, будет напрямую передаваться в электронном виде в Федеральную налоговую службу (ФНС) и в дальнейшем использоваться для контроля со стороны налоговых органов. То есть речь идет о контроле над движением наличных средств. – Есть ли плюсы от таких изменений для бизнеса? – Да, они есть для всех участников торгового процесса: предпринимателя, покупателя, контролирующих органов. В частности, теперь бизнес может регистрировать контрольно–кассовую технику дистанционно, снизятся ежегодные расходы на ККТ, а также число «кассовых» проверок. Плюс предприниматели смогут в режиме реального времени следить за оборотом наличности в магазине. От нововведения выиграют и покупатели: не будет смысла хранить чеки, данные с которых со временем стираются. Электронную версию чека теперь можно распечатать в любое время. – Кто должен перейти на новую технику? – С 1 июля ее должны использовать в общем те же, кто и ранее был обязан применять ККТ: налогоплательщики, находящиеся на общей системе налогообложения; на упрощенной, а также все предприниматели, кто выбрал для себя применение ККТ. А с 1 июля 2018 года на онлайн–ККТ должны перейти индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения или уплачивающие единый налог на вмененный доход; ИП, оказывающие услуги населению, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, а также те, у кого ранее не было обязанности использовать ККТ. Иными словами, к этому сроку практически все категории налогоплательщиков будут обязаны перейти на новую ККТ. Пока они могут делать это добровольно и постепенно. Важен момент: с 31 марта 2017 года налогоплательщики, реализующие алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки, в том числе при оказании услуг общественного питания как в городских поселениях, так и в сельской местности, тоже обязаны применять онлайн–ККТ, причем вне зависимости от применяемой ими системы налогообложения. Об этом говорят изменения в Законе «Об обороте алкогольной продукции». – Не возникнет ли трудностей с обеспеченностью новой техникой всех, кому она требуется по закону? – Предусмотрена ситуация, когда по объективным причинам установить ее к нужному сроку затруднительно. Речь, например, идет о сложностях с поставкой фискального накопителя — блока, аккумулирующего информацию. Сейчас в среднем по стране имеется дефицит порядка 300 000 блоков. Потому налоговая служба будет лояльно относиться к тем предпринимателям, кто до 1 июля 2017 года заключил договор на поставку ККТ с фискальным накопителем. Срок доставки техники длительный — от 60 до 90 суток, но к такому предпринимателю штрафные санкции применяться не будут, если он сможет документально подтвердить свое желание соблюсти закон. Для тех, кто не успеет заключить такой договор в соответствии со ст. 14.5 КоАП, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей для предпринимателей и 30 тысяч — для юрлиц. – Насколько норильский бизнес готов к изменениям? Многие ли уже поставили новую технику? – Сегодня в Норильске зарегистрированы 844 аппарата новой техники: в основном на онлайн–ККТ перешли крупные торговые сети. Первые регистрации аппаратов были еще до нового года. Но заранее позаботились об этом немногие, большая часть предпринимателей взялась за дело только сейчас. На данный момент у нас зарегистрировано 1280 аппаратов старой техники, которые должны быть заменены. Обращу внимание, что с 1 июля вся она будет снята налоговым органом с учета в одностороннем порядке. – Насколько дорого сменить кассовую технику? Ведь это делается за счет средств самих предпринимателей? – Да, приобретение техники — это личные траты. Примерная стоимость аппарата — от 20–25 тысяч рублей и выше. Но, насколько нам известно, в Госдуме обсуждается документ о компенсации части трат в виде налогового вычета — до 18 тысяч рублей с одного кассового аппарата. Но пока это только обсуждаемый проект. Зарегистрировать новую либо модернизированную технику по новым правилам в онлайн–режиме можно через размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru ресурс «Кабинет ККТ». Здесь же в разделе «Новый порядок применения ККТ» содержится информация о моделях ККТ, примерных ценах, реестр ККТ, часто встречающиеся вопросы и ответы на них. По вопросам регистрации и применения ККТ в Норильске необходимо обращаться в межрайонную ИФНС России № 25: ул. Талнахская, 34, каб. 103, телефон 47–06–92.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Изменения в Федеральный закон № 54–ФЗ внесены Законом № 290–ФЗ и вступили в силу с 15 июля 2016 года. Соответственно с этого момента по настоящее время можно было добровольно переходить на онлайн–ККТ. Теперь этот переход является обязательным. Напомню, что с 1 февраля этого года налоговая служба перестала регистрировать и перерегистрировать старую кассовую технику, а только снимает ее с учета.С вступившими в силу изменениями принципиально меняется работа ККТ. Если раньше в отношениях между покупателем и продавцом были только эти двое, то теперь появилась третья сторона — оператор фискальных данных. Информация, прошедшая через онлайн–ККТ, будет напрямую передаваться в электронном виде в Федеральную налоговую службу (ФНС) и в дальнейшем использоваться для контроля со стороны налоговых органов. То есть речь идет о контроле над движением наличных средств.– Да, они есть для всех участников торгового процесса: предпринимателя, покупателя, контролирующих органов. В частности, теперь бизнес может регистрировать контрольно–кассовую технику дистанционно, снизятся ежегодные расходы на ККТ, а также число «кассовых» проверок. Плюс предприниматели смогут в режиме реального времени следить за оборотом наличности в магазине. От нововведения выиграют и покупатели: не будет смысла хранить чеки, данные с которых со временем стираются. Электронную версию чека теперь можно распечатать в любое время.– С 1 июля ее должны использовать в общем те же, кто и ранее был обязан применять ККТ: налогоплательщики, находящиеся на общей системе налогообложения; на упрощенной, а также все предприниматели, кто выбрал для себя применение ККТ. А с 1 июля 2018 года на онлайн–ККТ должны перейти индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения или уплачивающие единый налог на вмененный доход; ИП, оказывающие услуги населению, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, а также те, у кого ранее не было обязанности использовать ККТ. Иными словами, к этому сроку практически все категории налогоплательщиков будут обязаны перейти на новую ККТ. Пока они могут делать это добровольно и постепенно.Важен момент: с 31 марта 2017 года налогоплательщики, реализующие алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки, в том числе при оказании услуг общественного питания как в городских поселениях, так и в сельской местности, тоже обязаны применять онлайн–ККТ, причем вне зависимости от применяемой ими системы налогообложения. Об этом говорят изменения в Законе «Об обороте алкогольной продукции».– Предусмотрена ситуация, когда по объективным причинам установить ее к нужному сроку затруднительно. Речь, например, идет о сложностях с поставкой фискального накопителя — блока, аккумулирующего информацию. Сейчас в среднем по стране имеется дефицит порядка 300 000 блоков. Потому налоговая служба будет лояльно относиться к тем предпринимателям, кто до 1 июля 2017 года заключил договор на поставку ККТ с фискальным накопителем. Срок доставки техники длительный — от 60 до 90 суток, но к такому предпринимателю штрафные санкции применяться не будут, если он сможет документально подтвердить свое желание соблюсти закон. Для тех, кто не успеет заключитьтакой договор в соответствии со ст. 14.5 КоАП, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей для предпринимателей и 30 тысяч — для юрлиц.– Сегодня в Норильске зарегистрированы 844 аппарата новой техники: в основном на онлайн–ККТ перешли крупные торговые сети. Первые регистрации аппаратов были еще до нового года. Но заранее позаботились об этом немногие, большая часть предпринимателей взялась за дело только сейчас. На данный момент у нас зарегистрировано 1280 аппаратов старой техники, которые должны быть заменены. Обращу внимание, что с 1 июля вся она будет снята налоговым органом с учета в одностороннем порядке.– Да, приобретение техники — это личные траты. Примерная стоимость аппарата — от 20–25 тысяч рублей и выше. Но, насколько нам известно, в Госдуме обсуждается документ о компенсации части трат в виде налогового вычета — до 18 тысяч рублей с одного кассового аппарата. Но пока это только обсуждаемый проект.

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