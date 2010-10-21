В тухардской тундре завершился международный пленэр. Десять художников из Финляндии, Исландии, Красноярска, Норильска и Дудинки потрудились на ненецком стойбище и отчитались экспресс–выставкой «Вдохновленные Севером — 2» в Таймырском доме народного творчества.
|Участники международного пленэра
В этом году Министерство культуры РФ поддержало проект Таймырского дома народного творчества — Главного Чума Таймыра (ТДНТ) — «Современное искусство Севера — без границ». А первый пленэр с участием команды международного художественно– просветительского проекта «Art–экспресс Финляндия — Таймыр» провели еще в 2013–м. За год до этого посланцы ТДНТ подружились с финскими художниками на российско–финляндском культурном форуме в городе Йоэнсуу и решили вместе с единомышленниками, без особого бюджета, поработать на Таймыре. Тогда не удалось уехать далеко в тундру, гостей приняли в свое владение под Дудинкой хозяева родовой общины «Мукустур». Первые работы художники показали на экспресс–выставке там же в Дудинке, потом были вернисажи в Финляндии и Красноярске.
Прошло четыре года, и на новый пленэр пригласили не только проверенных товарищей. Из Финляндии примчались художники Карьялайнен Пертти Тапани и Писто Йоханна Петронелла, которые уже рисовали на Таймыре. А с персональными выставками в Дудинке ранее бывали красноярцы Константин Войнов и Елена Ильянкова, не говоря уж о норильчанине Юрии Афонове, для него тема Крайнего Севера и дружба с подвижниками ТДНТ — святое. Новичком стала Сьюзен Керстейн — фотограф, художник и скульптор по льду из Исландии. В команде, которую возглавила директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова (она известна и как оригинальный художник), были и мастера ТДНТ, настоящие тундровики — Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Сергей Кашов. А проводником в мир оленеводов стала мастерица ТДНТ Анна Яроцкая, это к ее родне в тухардскую тундру — оленью страну — отправилась экспедиция художников. Время для проведения пленэра выбрано удачно: в первый месяц лета в тундре еще нет обилия комаров и мошки. А еще природа одарила чудесными проявлениями — от «белого солнца» тундры до мощного ливня с радугой. В стойбище в чумы большой семьи известного оленевода Александра Тоги добирались на катере «Сириус» по Енисею, Малой Хете, а затем на оленьих упряжках. Немало добрых людей, среди которых и семьи оленеводов Евгения и Максима Тоги, Дмитрия Силкина, потрудились ради успеха международной экспедиции.
На финише — экспресс–выставка «Вдохновленные Севером — 2». В ТДНТ для первой публики представили эскизы, зарисовки, живописные этюды из тундры. Иностранные участники, на следующий день после окончания пленэра улетавшие домой, поделились впечатлениями с «Заполярной правдой».Сьюзен Керстейн, Исландия
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|Художница из Исландии с детьми тундры
– Я впервые побывала в России, много читала о Сибири, но все же не знала, что меня ожидает в тундре. Поразила красота природы и доброта людей. Много снимала, вела дневник, чтобы запечатлеть чувства и потом показать в своих краях, как люди живут на Крайнем Севере. Надо быть очень сильными, чтобы работать оленеводами и хотелось бы, чтобы и в другой стране их поняли и полюбили. Мне хотелось бы изучать русский язык, чтобы более плодотворно общаться. Не прочь и снова вернуться в тундру. Поразило, как фантастически тепло встретили на Таймыре, такого внимания в своей стране я не встречала.Писто Йоханна Петронелла, Финляндия
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– Четыре года назад я впервые приезжала к вам на пленэр, мы потом сделали разные выставки и в Финляндии, и в Красноярске. И я так обрадовалась новому приглашению, ведь это настоящее доверие! На этот раз прочувствовала стиль жизни людей в далекой тундре. У меня две миссии — художник и переводчик, но я и одновременно человек, который Россию чувствует всей душой. Я — по маме, она из Ленинграда, русская, моя тетя пережила блокаду. И я училась в Санкт–Петербурге в знаменитом училище имени Мухиной. Мне очень нравится, что в нашей группе такие разные художники, каждый по–своему себя выражает. Я понимаю, что у нас совсем другая школа, но у нас одинаковый язык чувств, который мы стремимся показать. Я много снимала в тундре, это материал для моей дальнейшей работы над картинами, в которых хочу отразить дух тундры. И мне бы очень хотелось приехать на Таймыр зимой. Я бывала в разных странах Европы, а в России — в Москве, Ярославле, Пскове... Мне нравятся открытые эмоции россиян, у нас же люди немного замкнуты. Я буду рада рассказать троим дочерям и мужу–музыканту о новых впечатлениях. И, конечно, расскажу им о 6–летней ненке Стэлле Яроцкой, которая была с нами в поездке, мы ездили к ее родным на стойбище. Ее мама Анна Яроцкая ухаживала за нами как за родными людьми. Большое уважение вызывает гостеприимство коренного народа. И я буду искать средства, чтобы пригласить мастеров из вашего края к нам, чтобы снова вместе поработать. Через такие эксперименты, как международный пленэр, мы помогаем людям лучше понимать друг друга.Карьялайнен Пертти Тапани, Финляндия
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– У меня редкое чувство от того, что я был так близко с этим национальным народом. Это дает особую атмосферу для творчества. И это было тяжело — несколько дней горожанину прожить в тундре так, как живут оленеводы, и все же это очень здорово! У нас в Финляндии есть свои кочевники саамы, которые занимаются оленеводством, но у них нет таких сложных условий существования, как в вашей тундре. Мои ощущения я думаю в будущем более глубоко передать на бумаге.Юрий Афонов, председатель норильского отделения Союза художников России
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|Юрий Афонов за работой
– Каждый художник ездит туда, где ему нравится. Мне необходимы новые места, люди, впечатления. А муза — это всегда природа. В тундре все было не так просто, но наши иностранные коллеги выдержали испытания и дождем, и палящим солнцем, и поездку на нартах, и жизнь в чумах. С нами рядом были и дети, и собаки, которые тоже хотели рисовать — на одной из моих работ виден «собачий» след... В круговерти этой тундровой жизни было немало забавного. Все впечатления остаются в тебе, чтобы потом проявиться в новых произведениях. Каждый из нас вкладывает в работу свой смысл, главное — честно работать. И я очень благодарен Таймырскому дому народного творчества, который является единственным учреждением на всем пространстве Таймыра, включая Норильск, приглашающий художников из разных регионов Сибири.Константин Войнов, член–корреспондент Российской академии художеств
, замечательный живописец из Красноярска, побывал на Таймыре уже в третий раз. В ТДНТ в 2013 году состоялась его первая персональная выставка, в том же году он был и участником первого пленэра в рамках международного художественно–просветительского проекта «Art–экспресс Финляндия — Таймыр». Он поделился с «Заполяркой»:
– Нынче впервые побывал в настоящей тундре, не замутненной мусором цивилизации. В своей работе всегда стараюсь найти некую форму человеческой жизни независимо от национальности. И в этой модели жизни оленеводов есть самые простые отношения Человек–Природа–Космос. На этом стыке, в этой гармонии — можно найти зарождение некоей духовности. Считаю, что произведение искусства — это когда в работе есть духовный заряд. Редко говорят об энергии художника, которую он вбивает в холст. Энергию эту она излучает на протяжении всей жизни картины. Думаю, что ученые когда–нибудь это докажут. Колорит тундры постепенно входит в твои работы, а на стойбище я работал — как песню пел — и, наверно, это самый правильный подход. Иностранные коллеги — представители современного искусства — в свободном полете. Они сами говорят, что так, как русские, рисовать не могут. У них в основном дизайнерский уклон в работах. Нравятся мне работы Юрия Афонова — очень образные, по–настоящему передают характер Севера. А с Еленой Ильяноковой мы окончили одну и ту же творческую мастерскую в академии художеств. Она очень хороший профессионал, и характер такой — легка на подъем, в хорошем смысле любит рисковать, очень подвижный и мастеровитый человек.
Интересно, что Константин Войнов не только работает — как песню поет, он еще и замечательный бард, который спел в импровизированном чуме ТДНТ на прощанье множество отличных песен. Но... всем нашим встречам разлуки, увы, суждены...
За красноярской художницей Еленой Ильянковой
, буквально сгоревшей под ярким солнцем тундры, нелегко было угнаться. У нее со времен недавней первой персональной выставки в ТДНТ — в Дудинке уже множество знакомых. И все время тянет на берег Енисея — рисовать, рисовать! Она обожает труд художника, считает его своей жизнью. Не за горами у Елены — персональные выставки в Красноярске и Берлине, куда она повезет «немножко Севера». Ну а организаторы международного пленэра из ТДНТ в следующем году планируют побывать с работами в Рейкьявике и в столице нашего края. Пусть и там вдохновляются Севером!Ирина ДАНИЛЕНКОФото Сергея Кашова и Юрия Афоноваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда