[Индекс номера 107 (04.07.2017)]



Парк культуры

Вдохновленные Севером

В тухардской тундре завершился международный пленэр. Десять художников из Финляндии, Исландии, Красноярска, Норильска и Дудинки потрудились на ненецком стойбище и отчитались экспресс–выставкой «Вдохновленные Севером — 2» в Таймырском доме народного творчества.

Участники международного пленэра В этом году Министерство культуры РФ поддержало проект Таймырского дома народного творчества — Главного Чума Таймыра (ТДНТ) — «Современное искусство Севера — без границ». А первый пленэр с участием команды международного художественно– просветительского проекта «Art–экспресс Финляндия — Таймыр» провели еще в 2013–м. За год до этого посланцы ТДНТ подружились с финскими художниками на российско–финляндском культурном форуме в городе Йоэнсуу и решили вместе с единомышленниками, без особого бюджета, поработать на Таймыре. Тогда не удалось уехать далеко в тундру, гостей приняли в свое владение под Дудинкой хозяева родовой общины «Мукустур». Первые работы художники показали на экспресс–выставке там же в Дудинке, потом были вернисажи в Финляндии и Красноярске. Прошло четыре года, и на новый пленэр пригласили не только проверенных товарищей. Из Финляндии примчались художники Карьялайнен Пертти Тапани и Писто Йоханна Петронелла, которые уже рисовали на Таймыре. А с персональными выставками в Дудинке ранее бывали красноярцы Константин Войнов и Елена Ильянкова, не говоря уж о норильчанине Юрии Афонове, для него тема Крайнего Севера и дружба с подвижниками ТДНТ — святое. Новичком стала Сьюзен Керстейн — фотограф, художник и скульптор по льду из Исландии. В команде, которую возглавила директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова (она известна и как оригинальный художник), были и мастера ТДНТ, настоящие тундровики — Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Сергей Кашов. А проводником в мир оленеводов стала мастерица ТДНТ Анна Яроцкая, это к ее родне в тухардскую тундру — оленью страну — отправилась экспедиция художников. Время для проведения пленэра выбрано удачно: в первый месяц лета в тундре еще нет обилия комаров и мошки. А еще природа одарила чудесными проявлениями — от «белого солнца» тундры до мощного ливня с радугой. В стойбище в чумы большой семьи известного оленевода Александра Тоги добирались на катере «Сириус» по Енисею, Малой Хете, а затем на оленьих упряжках. Немало добрых людей, среди которых и семьи оленеводов Евгения и Максима Тоги, Дмитрия Силкина, потрудились ради успеха международной экспедиции. На финише — экспресс–выставка «Вдохновленные Севером — 2». В ТДНТ для первой публики представили эскизы, зарисовки, живописные этюды из тундры. Иностранные участники, на следующий день после окончания пленэра улетавшие домой, поделились впечатлениями с «Заполярной правдой». Сьюзен Керстейн, Исландия: Художница из Исландии с детьми тундры – Я впервые побывала в России, много читала о Сибири, но все же не знала, что меня ожидает в тундре. Поразила красота природы и доброта людей. Много снимала, вела дневник, чтобы запечатлеть чувства и потом показать в своих краях, как люди живут на Крайнем Севере. Надо быть очень сильными, чтобы работать оленеводами и хотелось бы, чтобы и в другой стране их поняли и полюбили. Мне хотелось бы изучать русский язык, чтобы более плодотворно общаться. Не прочь и снова вернуться в тундру. Поразило, как фантастически тепло встретили на Таймыре, такого внимания в своей стране я не встречала. Писто Йоханна Петронелла, Финляндия: – Четыре года назад я впервые приезжала к вам на пленэр, мы потом сделали разные выставки и в Финляндии, и в Красноярске. И я так обрадовалась новому приглашению, ведь это настоящее доверие! На этот раз прочувствовала стиль жизни людей в далекой тундре. У меня две миссии — художник и переводчик, но я и одновременно человек, который Россию чувствует всей душой. Я — по маме, она из Ленинграда, русская, моя тетя пережила блокаду. И я училась в Санкт–Петербурге в знаменитом училище имени Мухиной. Мне очень нравится, что в нашей группе такие разные художники, каждый по–своему себя выражает. Я понимаю, что у нас совсем другая школа, но у нас одинаковый язык чувств, который мы стремимся показать. Я много снимала в тундре, это материал для моей дальнейшей работы над картинами, в которых хочу отразить дух тундры. И мне бы очень хотелось приехать на Таймыр зимой. Я бывала в разных странах Европы, а в России — в Москве, Ярославле, Пскове... Мне нравятся открытые эмоции россиян, у нас же люди немного замкнуты. Я буду рада рассказать троим дочерям и мужу–музыканту о новых впечатлениях. И, конечно, расскажу им о 6–летней ненке Стэлле Яроцкой, которая была с нами в поездке, мы ездили к ее родным на стойбище. Ее мама Анна Яроцкая ухаживала за нами как за родными людьми. Большое уважение вызывает гостеприимство коренного народа. И я буду искать средства, чтобы пригласить мастеров из вашего края к нам, чтобы снова вместе поработать. Через такие эксперименты, как международный пленэр, мы помогаем людям лучше понимать друг друга. Карьялайнен Пертти Тапани, Финляндия: – У меня редкое чувство от того, что я был так близко с этим национальным народом. Это дает особую атмосферу для творчества. И это было тяжело — несколько дней горожанину прожить в тундре так, как живут оленеводы, и все же это очень здорово! У нас в Финляндии есть свои кочевники саамы, которые занимаются оленеводством, но у них нет таких сложных условий существования, как в вашей тундре. Мои ощущения я думаю в будущем более глубоко передать на бумаге. Юрий Афонов, председатель норильского отделения Союза художников России: Юрий Афонов за работой – Каждый художник ездит туда, где ему нравится. Мне необходимы новые места, люди, впечатления. А муза — это всегда природа. В тундре все было не так просто, но наши иностранные коллеги выдержали испытания и дождем, и палящим солнцем, и поездку на нартах, и жизнь в чумах. С нами рядом были и дети, и собаки, которые тоже хотели рисовать — на одной из моих работ виден «собачий» след... В круговерти этой тундровой жизни было немало забавного. Все впечатления остаются в тебе, чтобы потом проявиться в новых произведениях. Каждый из нас вкладывает в работу свой смысл, главное — честно работать. И я очень благодарен Таймырскому дому народного творчества, который является единственным учреждением на всем пространстве Таймыра, включая Норильск, приглашающий художников из разных регионов Сибири. Константин Войнов, член–корреспондент Российской академии художеств, замечательный живописец из Красноярска, побывал на Таймыре уже в третий раз. В ТДНТ в 2013 году состоялась его первая персональная выставка, в том же году он был и участником первого пленэра в рамках международного художественно–просветительского проекта «Art–экспресс Финляндия — Таймыр». Он поделился с «Заполяркой»: – Нынче впервые побывал в настоящей тундре, не замутненной мусором цивилизации. В своей работе всегда стараюсь найти некую форму человеческой жизни независимо от национальности. И в этой модели жизни оленеводов есть самые простые отношения Человек–Природа–Космос. На этом стыке, в этой гармонии — можно найти зарождение некоей духовности. Считаю, что произведение искусства — это когда в работе есть духовный заряд. Редко говорят об энергии художника, которую он вбивает в холст. Энергию эту она излучает на протяжении всей жизни картины. Думаю, что ученые когда–нибудь это докажут. Колорит тундры постепенно входит в твои работы, а на стойбище я работал — как песню пел — и, наверно, это самый правильный подход. Иностранные коллеги — представители современного искусства — в свободном полете. Они сами говорят, что так, как русские, рисовать не могут. У них в основном дизайнерский уклон в работах. Нравятся мне работы Юрия Афонова — очень образные, по–настоящему передают характер Севера. А с Еленой Ильяноковой мы окончили одну и ту же творческую мастерскую в академии художеств. Она очень хороший профессионал, и характер такой — легка на подъем, в хорошем смысле любит рисковать, очень подвижный и мастеровитый человек. Интересно, что Константин Войнов не только работает — как песню поет, он еще и замечательный бард, который спел в импровизированном чуме ТДНТ на прощанье множество отличных песен. Но... всем нашим встречам разлуки, увы, суждены... За красноярской художницей Еленой Ильянковой, буквально сгоревшей под ярким солнцем тундры, нелегко было угнаться. У нее со времен недавней первой персональной выставки в ТДНТ — в Дудинке уже множество знакомых. И все время тянет на берег Енисея — рисовать, рисовать! Она обожает труд художника, считает его своей жизнью. Не за горами у Елены — персональные выставки в Красноярске и Берлине, куда она повезет «немножко Севера». Ну а организаторы международного пленэра из ТДНТ в следующем году планируют побывать с работами в Рейкьявике и в столице нашего края. Пусть и там вдохновляются Севером!

Ирина ДАНИЛЕНКО Фото Сергея Кашова и Юрия Афонова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В этом году Министерство культуры РФ поддержало проект Таймырского дома народного творчества — Главного Чума Таймыра (ТДНТ) — «Современное искусство Севера — без границ». А первый пленэр с участием команды международного художественно– просветительского проекта «Art–экспресс Финляндия — Таймыр» провели еще в 2013–м. За год до этого посланцы ТДНТ подружились с финскими художниками на российско–финляндском культурном форуме в городе Йоэнсуу и решили вместе с единомышленниками, без особого бюджета, поработать на Таймыре. Тогда не удалось уехать далеко в тундру, гостей приняли в свое владение под Дудинкой хозяева родовой общины «Мукустур». Первые работы художники показали на экспресс–выставке там же в Дудинке, потом были вернисажи в Финляндии и Красноярске.Прошло четыре года, и на новый пленэр пригласили не только проверенных товарищей. Из Финляндии примчались художники Карьялайнен Пертти Тапани и Писто Йоханна Петронелла, которые уже рисовали на Таймыре. А с персональными выставками в Дудинке ранее бывали красноярцы Константин Войнов и Елена Ильянкова, не говоря уж о норильчанине Юрии Афонове, для него тема Крайнего Севера и дружба с подвижниками ТДНТ — святое. Новичком стала Сьюзен Керстейн — фотограф, художник и скульптор по льду из Исландии. В команде, которую возглавила директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова (она известна и как оригинальный художник), были и мастера ТДНТ, настоящие тундровики — Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Сергей Кашов. А проводником в мир оленеводов стала мастерица ТДНТ Анна Яроцкая, это к ее родне в тухардскую тундру — оленью страну — отправилась экспедиция художников. Время для проведения пленэра выбрано удачно: в первый месяц лета в тундре еще нет обилия комаров и мошки. А еще природа одарила чудесными проявлениями — от «белого солнца» тундры до мощного ливня с радугой. В стойбище в чумы большой семьи известного оленевода Александра Тоги добирались на катере «Сириус» по Енисею, Малой Хете, а затем на оленьих упряжках. Немало добрых людей, среди которых и семьи оленеводов Евгения и Максима Тоги, Дмитрия Силкина, потрудились ради успеха международной экспедиции.На финише — экспресс–выставка «Вдохновленные Севером — 2». В ТДНТ для первой публики представили эскизы, зарисовки, живописные этюды из тундры. Иностранные участники, на следующий день после окончания пленэра улетавшие домой, поделились впечатлениями с «Заполярной правдой».– Я впервые побывала в России, много читала о Сибири, но все же не знала, что меня ожидает в тундре. Поразила красота природы и доброта людей. Много снимала, вела дневник, чтобы запечатлеть чувства и потом показать в своих краях, как люди живут на Крайнем Севере. Надо быть очень сильными, чтобы работать оленеводами и хотелось бы, чтобы и в другой стране их поняли и полюбили. Мне хотелось бы изучать русский язык, чтобы более плодотворно общаться. Не прочь и снова вернуться в тундру. Поразило, как фантастически тепло встретили на Таймыре, такого внимания в своей стране я не встречала.– Четыре года назад я впервые приезжала к вам на пленэр, мы потом сделали разные выставки и в Финляндии, и в Красноярске. И я так обрадовалась новому приглашению, ведь это настоящее доверие! На этот раз прочувствовала стиль жизни людей в далекой тундре. У меня две миссии — художник и переводчик, но я и одновременно человек, который Россию чувствует всей душой. Я — по маме, она из Ленинграда, русская, моя тетя пережила блокаду. И я училась в Санкт–Петербурге в знаменитом училище имени Мухиной. Мне очень нравится, что в нашей группе такие разные художники, каждый по–своему себя выражает. Я понимаю, что у нас совсем другая школа, но у нас одинаковый язык чувств, который мы стремимся показать. Я много снимала в тундре, это материал для моей дальнейшей работы над картинами, в которых хочу отразить дух тундры. И мне бы очень хотелось приехать на Таймыр зимой. Я бывала в разных странах Европы, а в России — в Москве, Ярославле, Пскове... Мне нравятся открытые эмоции россиян, у нас же люди немного замкнуты. Я буду рада рассказать троим дочерям и мужу–музыканту о новых впечатлениях. И, конечно, расскажу им о 6–летней ненке Стэлле Яроцкой, которая была с нами в поездке, мы ездили к ее родным на стойбище. Ее мама Анна Яроцкая ухаживала за нами как за родными людьми. Большое уважение вызывает гостеприимство коренного народа. И я буду искать средства, чтобы пригласить мастеров из вашего края к нам, чтобы снова вместе поработать. Через такие эксперименты, как международный пленэр, мы помогаем людям лучше понимать друг друга.– У меня редкое чувство от того, что я был так близко с этим национальным народом. Это дает особую атмосферу для творчества. И это было тяжело — несколько дней горожанину прожить в тундре так, как живут оленеводы, и все же это очень здорово! У нас в Финляндии есть свои кочевники саамы, которые занимаются оленеводством, но у них нет таких сложных условий существования, как в вашей тундре. Мои ощущения я думаю в будущем более глубоко передать на бумаге.– Каждый художник ездит туда, где ему нравится. Мне необходимы новые места, люди, впечатления. А муза — это всегда природа. В тундре все было не так просто, но наши иностранные коллеги выдержали испытания и дождем, и палящим солнцем, и поездку на нартах, и жизнь в чумах. С нами рядом были и дети, и собаки, которые тоже хотели рисовать — на одной из моих работ виден «собачий» след... В круговерти этой тундровой жизни было немало забавного. Все впечатления остаются в тебе, чтобы потом проявиться в новых произведениях. Каждый из нас вкладывает в работу свой смысл, главное — честно работать. И я очень благодарен Таймырскому дому народного творчества, который является единственным учреждением на всем пространстве Таймыра, включая Норильск, приглашающий художников из разных регионов Сибири., замечательный живописец из Красноярска, побывал на Таймыре уже в третий раз. В ТДНТ в 2013 году состоялась его первая персональная выставка, в том же году он был и участником первого пленэра в рамках международного художественно–просветительского проекта «Art–экспресс Финляндия — Таймыр». Он поделился с «Заполяркой»:– Нынче впервые побывал в настоящей тундре, не замутненной мусором цивилизации. В своей работе всегда стараюсь найти некую форму человеческой жизни независимо от национальности. И в этой модели жизни оленеводов есть самые простые отношения Человек–Природа–Космос. На этом стыке, в этой гармонии — можно найти зарождение некоей духовности. Считаю, что произведение искусства — это когда в работе есть духовный заряд. Редко говорят об энергии художника, которую он вбивает в холст. Энергию эту она излучает на протяжении всей жизни картины. Думаю, что ученые когда–нибудь это докажут. Колорит тундры постепенно входит в твои работы, а на стойбище я работал — как песню пел — и, наверно, это самый правильный подход. Иностранные коллеги — представители современного искусства — в свободном полете. Они сами говорят, что так, как русские, рисовать не могут. У них в основном дизайнерский уклон в работах. Нравятся мне работы Юрия Афонова — очень образные, по–настоящему передают характер Севера. А с Еленой Ильяноковой мы окончили одну и ту же творческую мастерскую в академии художеств. Она очень хороший профессионал, и характер такой — легка на подъем, в хорошем смысле любит рисковать, очень подвижный и мастеровитый человек.Интересно, что Константин Войнов не только работает — как песню поет, он еще и замечательный бард, который спел в импровизированном чуме ТДНТ на прощанье множество отличных песен. Но... всем нашим встречам разлуки, увы, суждены...За, буквально сгоревшей под ярким солнцем тундры, нелегко было угнаться. У нее со времен недавней первой персональной выставки в ТДНТ — в Дудинке уже множество знакомых. И все время тянет на берег Енисея — рисовать, рисовать! Она обожает труд художника, считает его своей жизнью. Не за горами у Елены — персональные выставки в Красноярске и Берлине, куда она повезет «немножко Севера». Ну а организаторы международного пленэра из ТДНТ в следующем году планируют побывать с работами в Рейкьявике и в столице нашего края. Пусть и там вдохновляются Севером!

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