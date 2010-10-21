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Ледоход-2017

[Индекс номера 107 (04.07.2017)]

 Спорт–тайм 
Кто на что горазд

Завершились игры очередного тура чемпионата и первенства Норильска по футболу.
По итогам пяти туров в чемпионате сложно выделить лидеров или аутсайдеров — стабильной игрой пока ни одна из команд не отличается. Стоит отметить, что помимо «Заполярника» игры вновь принимает стадион «Солнышко», и с учетом того, что три дружины — «Строитель», «Юлдыз» и «Алиабад» — фактически представляют рудную столицу, у талнахцев появится больше возможностей следить за любимой игрой.
В отчетном туре Первой лиги в матче между «Тураном» и «Металлургом» победитель не определился — ничья 1:1 стала закономерным результатом невзрачной, а временами и вовсе вялой игры. Во многом это объясняется чехардой в составе обеих команд, игровой потенциал которых пока явно не раскрыт.
«Алания», один из претендентов на чемпионство, уверенно обыграла «Механик» — 4:1. Многолетнему лидеру норильского футбола в яркой и динамичной манере не составило особого труда добиться нужного результата. Про «Механик» можно сказать только одно — команда в поиске своей игры.
С аналогичным счетом «Обогатитель» разобрался с «Динамо». Несмотря на то что «обогатители» обладают неплохим подбором игроков, стартовые матчи чемпионата им принесли ряд разочарований. Четыре забитых мяча в ворота «Динамо» должны придать команде уверенности, предпосылок к чему пока сложно найти у динамовцев, пополнивших в этим сезоне Первую лигу. Бело–голубые не блещут результативной игрой, а футболистов преследуют травмы.
У «Строителя», обыгравшего «Океан» с минимальным счетом, есть все шансы повторить прошлогодний успех. «Океан» же, несмотря на идеальный по меркам лиги состав и спонсорскую поддержку, временами продолжает лихорадить, поэтому не удивительно, что на единственный пропущенный мяч команда так и не смогла ответить.
Во Второй лиге игры завершились следующим образом: «Мотор» — «Химик» — 4:0, «Азеди» — «Ногай–Эл» — 3:2, «Металлист Сибири» — «Шахтер» — 2:0, «СК ГМИ» — «Норникель–М» — 3:1.
Помимо «СК ГМИ», который явно выделяется среди всех участников, претендентов на призовые места предостаточно. Следует отметить «Норникель–М», дебютировавший в первенстве. Резерв МФК «Норильский никель» смотрится достаточно уверенно, а временами демонстрирует и вовсе прекрасную игру. Тем не менее команде еще потребуется какое–то время, чтобы полностью перестроиться на большой футбол.
Кроме того, в минувшие выходные стартовали игры 1/16 финала Кубка Норильска. Было проведено две встречи, в которых «Обогатитель» обыграл «Металлиста Сибири» — 3:1, а «Азеди» был сильнее «Металлурга» — 2:1. Впрочем, во втором матче результат не был официально утвержден — контрольно–дисциплинарным комитетом проводится проверка по поводу трансфертов игроков «Азеди», и в случае выявления нарушения команде грозит техническое поражение.
В Первой лиге лидирует «Строитель», у которого 12 очков. На втором месте с 10 очками расположился «Туран», на третьем — с 9 очками «Алания». Во Второй лиге лидерство за «СК ГМИ» — 12 очков. Следом идет «Норникель–М» — 10 очков. Третью строчку делят «Алиабад» и «Мотор» — по 7 очков.
Напомним, что в обеих лигах участвуют по девять команд, которые выявляют сильнейших в два круга.

Михаил ТУАЕВ
Фото ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра
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