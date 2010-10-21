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Ледоход-2017

[Индекс номера 107 (04.07.2017)]

 Спорт–тайм 
Хараелах в новом формате

49–й слет туристов на реке Хараелах собрал рекордное число участников — около 1000 человек, объединенных в 35 команд. Предыдущий рекорд составлял 28 сборных.
Техника водного туризма. Плавание на надувных судах
Погода в выходные выдалась непростой: ослепительное солнце и пронизывающий ветер. Бывалые участники слета говорят, что так даже лучше, чем при жаре, — нет комаров, у костров не жарко, да и задания выполнять легко. По традиции проводились конкурсы по технике пешего и водного туризма, скалолазанию, конкурс костровых и бивуаков, велоконкурс. В этом году, кстати, было решено частично изменить программу слета: добавилось интеллектуальное состязание «Твист», где участникам предстояло пройти дистанцию, а на локациях — ответить на вопросы, связанные с погодой, природой и, конечно, туризмом. Но главное: решено было отменить традиционный «Мисс Хараелах», на который попросту не хватает времени.
По словам Леонида Соломахи, начальника штаба и бессменного организатора слета, в этом году туристов подвела погода, но она все же не помешала им принять участие во всех подготовительных субботниках, а в выходные собраться на берегу Хараелаха.
С приветственным словом к участникам слета обратились Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации Норильска; Елена Туманова и Надежда Оробинская, депутаты НГСД, поздравившие собравшихся и пожелавшие всем командам успеха и побед. Приехал поболеть за своих и "необычный человек" Николай Яшин вместе с младшим сыном Костей. А Владимир Бондарь, директор КЦСОН, – участник команды «Соцназ». Его сборная участвует в слете уже семь лет подряд, и активно выступает во всех конкурсах, и в этот раз надеется на успех сразу в нескольких состязаниях.
В первом конкурсе по технике пешего туризма (ТПТ) команды собирали и разбирали двускатную палатку, затем переправлялись по «бабочке» — перилам на карабине с использованием страховочной системы, перепрыгивали по «кочкам», преодолевали на канате переправу и качающееся бревно. На выполнение заданий было отведено две минуты, но фактически прохождение полосы занимало больше времени. По словам организаторов ТПТ, наблюдавших за ходом соревнований, больше половины участников — опытные ребята, которые не первый год участвуют в этом состязании и, похоже, готовятся к нему заранее. «В этом конкурсе, как нигде, важна взаимовыручка», — отмечают судьи.
Пока одни преодолевали пешие препятствия, другие соревновались в скалолазании на искусственном рельефе. Парни просто взлетали за считанные секунды под «крышу», ударив рукой по пустой пластиковой бутылке в знак окончания восхождения. Девушки двигались чуть медленнее и осторожнее.
Чуть в стороне от скалодрома расположилась детская площадка. Несмотря на погоду, многие участники слета приехали с детьми, для которых тоже нашлось занятие: мячи, всевозможные игры и т. п. Специально для маленьких туристов в этом году на Хараелах привезли двух коней, покататься на которых мог каждый желающий, а также организовали выставку вездеходной техники.
Конкурс на лучшего кострового
Тем временем из лагерей потянуло ароматами сваренных на кострах супов, каш — дело шло к обеду. Меня радушно пригласили на стоянку команды «Север», где были ребята из воскресной школы. Восьмилетняя Варя по–хозяйски подкидывала дрова в костер (который, кстати, не раз отметили организаторы слета!) и помогала воспитателю готовить наваристый мясной суп.
Конечно, все с нетерпением ждали самый популярный и зрелищный конкурс слета — выступления по технике водного туризма. В этом году, поделился главный судья этих соревнований Иван Духов, трасса меньше почти в два раза по сравнению с прошлогодней. Старт совпадает с финишем.
— Еще неделю назад тут была очень бурная вода, а сейчас на реке меляки из–за чрезвычайной ситуации на этом участке моста, потому трассу сократили вполовину. Уже заявилось 69 мужских команд, плюс будут смешанные, на всех — четыре байдарки. Расчетное время прохождения трассы — 5–6 минут, — пояснил он.
Но даже при условии прохождения всего пяти ворот требовалось проявить немалое мастерство обоим участникам экипажа. Не обошлось без оверкилей, которые в такую погоду были особенно неприятны. Попробовали водичку один мужской экипаж и четыре смешанных. Впрочем, участников оперативно доставили в лагерь, где их ждали горячий чай и сухая одежда. Так что на здоровье и настроении купание не сказалось. Соревнования на воде продолжались до позднего вечера.
По итогам всех состязаний победителем стала команда «Надежда», «Пионеры», как и год назад, остались вторыми. Тройку замкнула команда «Зеленый крокодил».
Татьяна ЗАЧУПЕЙКО
Фото Владимира МАКУШКИНА
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