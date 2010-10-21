[Индекс номера 107 (04.07.2017)]



Спорт–тайм

Хараелах в новом формате

49–й слет туристов на реке Хараелах собрал рекордное число участников — около 1000 человек, объединенных в 35 команд. Предыдущий рекорд составлял 28 сборных.

Техника водного туризма. Плавание на надувных судах Погода в выходные выдалась непростой: ослепительное солнце и пронизывающий ветер. Бывалые участники слета говорят, что так даже лучше, чем при жаре, — нет комаров, у костров не жарко, да и задания выполнять легко. По традиции проводились конкурсы по технике пешего и водного туризма, скалолазанию, конкурс костровых и бивуаков, велоконкурс. В этом году, кстати, было решено частично изменить программу слета: добавилось интеллектуальное состязание «Твист», где участникам предстояло пройти дистанцию, а на локациях — ответить на вопросы, связанные с погодой, природой и, конечно, туризмом. Но главное: решено было отменить традиционный «Мисс Хараелах», на который попросту не хватает времени. По словам Леонида Соломахи, начальника штаба и бессменного организатора слета, в этом году туристов подвела погода, но она все же не помешала им принять участие во всех подготовительных субботниках, а в выходные собраться на берегу Хараелаха. С приветственным словом к участникам слета обратились Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации Норильска; Елена Туманова и Надежда Оробинская, депутаты НГСД, поздравившие собравшихся и пожелавшие всем командам успеха и побед. Приехал поболеть за своих и "необычный человек" Николай Яшин вместе с младшим сыном Костей. А Владимир Бондарь, директор КЦСОН, – участник команды «Соцназ». Его сборная участвует в слете уже семь лет подряд, и активно выступает во всех конкурсах, и в этот раз надеется на успех сразу в нескольких состязаниях. В первом конкурсе по технике пешего туризма (ТПТ) команды собирали и разбирали двускатную палатку, затем переправлялись по «бабочке» — перилам на карабине с использованием страховочной системы, перепрыгивали по «кочкам», преодолевали на канате переправу и качающееся бревно. На выполнение заданий было отведено две минуты, но фактически прохождение полосы занимало больше времени. По словам организаторов ТПТ, наблюдавших за ходом соревнований, больше половины участников — опытные ребята, которые не первый год участвуют в этом состязании и, похоже, готовятся к нему заранее. «В этом конкурсе, как нигде, важна взаимовыручка», — отмечают судьи. Пока одни преодолевали пешие препятствия, другие соревновались в скалолазании на искусственном рельефе. Парни просто взлетали за считанные секунды под «крышу», ударив рукой по пустой пластиковой бутылке в знак окончания восхождения. Девушки двигались чуть медленнее и осторожнее. Чуть в стороне от скалодрома расположилась детская площадка. Несмотря на погоду, многие участники слета приехали с детьми, для которых тоже нашлось занятие: мячи, всевозможные игры и т. п. Специально для маленьких туристов в этом году на Хараелах привезли двух коней, покататься на которых мог каждый желающий, а также организовали выставку вездеходной техники. Конкурс на лучшего кострового Тем временем из лагерей потянуло ароматами сваренных на кострах супов, каш — дело шло к обеду. Меня радушно пригласили на стоянку команды «Север», где были ребята из воскресной школы. Восьмилетняя Варя по–хозяйски подкидывала дрова в костер (который, кстати, не раз отметили организаторы слета!) и помогала воспитателю готовить наваристый мясной суп. Конечно, все с нетерпением ждали самый популярный и зрелищный конкурс слета — выступления по технике водного туризма. В этом году, поделился главный судья этих соревнований Иван Духов, трасса меньше почти в два раза по сравнению с прошлогодней. Старт совпадает с финишем. — Еще неделю назад тут была очень бурная вода, а сейчас на реке меляки из–за чрезвычайной ситуации на этом участке моста, потому трассу сократили вполовину. Уже заявилось 69 мужских команд, плюс будут смешанные, на всех — четыре байдарки. Расчетное время прохождения трассы — 5–6 минут, — пояснил он. Но даже при условии прохождения всего пяти ворот требовалось проявить немалое мастерство обоим участникам экипажа. Не обошлось без оверкилей, которые в такую погоду были особенно неприятны. Попробовали водичку один мужской экипаж и четыре смешанных. Впрочем, участников оперативно доставили в лагерь, где их ждали горячий чай и сухая одежда. Так что на здоровье и настроении купание не сказалось. Соревнования на воде продолжались до позднего вечера. По итогам всех состязаний победителем стала команда «Надежда», «Пионеры», как и год назад, остались вторыми. Тройку замкнула команда «Зеленый крокодил». Татьяна ЗАЧУПЕЙКО Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Погода в выходные выдалась непростой: ослепительное солнце и пронизывающий ветер. Бывалые участники слета говорят, что так даже лучше, чем при жаре, — нет комаров, у костров не жарко, да и задания выполнять легко. По традиции проводились конкурсы по технике пешего и водного туризма, скалолазанию, конкурс костровых и бивуаков, велоконкурс. В этом году, кстати, было решено частично изменить программу слета: добавилось интеллектуальное состязание «Твист», где участникам предстояло пройти дистанцию, а на локациях — ответить на вопросы, связанные с погодой, природой и, конечно, туризмом. Но главное: решено было отменить традиционный «Мисс Хараелах», на который попросту не хватает времени.По словам, в этом году туристов подвела погода, но она все же не помешала им принять участие во всех подготовительных субботниках, а в выходные собраться на берегу Хараелаха.С приветственным словом к участникам слета обратились Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации Норильска; Елена Туманова и Надежда Оробинская, депутаты НГСД, поздравившие собравшихся и пожелавшие всем командам успеха и побед. Приехал поболеть за своих и "необычный человек" Николай Яшин вместе с младшим сыном Костей. А Владимир Бондарь, директор КЦСОН, – участник команды «Соцназ». Его сборная участвует в слете уже семь лет подряд, и активно выступает во всех конкурсах, и в этот раз надеется на успех сразу в нескольких состязаниях.В первом конкурсе по технике пешего туризма (ТПТ) команды собирали и разбирали двускатную палатку, затем переправлялись по «бабочке» — перилам на карабине с использованием страховочной системы, перепрыгивали по «кочкам», преодолевали на канате переправу и качающееся бревно. На выполнение заданий было отведено две минуты, но фактически прохождение полосы занимало больше времени. По словам организаторов ТПТ, наблюдавших за ходом соревнований, больше половины участников — опытные ребята, которые не первый год участвуют в этом состязании и, похоже, готовятся к нему заранее. «В этом конкурсе, как нигде, важна взаимовыручка», — отмечают судьи.Пока одни преодолевали пешие препятствия, другие соревновались в скалолазании на искусственном рельефе. Парни просто взлетали за считанные секунды под «крышу», ударив рукой по пустой пластиковой бутылке в знак окончания восхождения. Девушки двигались чуть медленнее и осторожнее.Чуть в стороне от скалодрома расположилась детская площадка. Несмотря на погоду, многие участники слета приехали с детьми, для которых тоже нашлось занятие: мячи, всевозможные игры и т. п. Специально для маленьких туристов в этом году на Хараелах привезли двух коней, покататься на которых мог каждый желающий, а также организовали выставку вездеходной техники.Тем временем из лагерей потянуло ароматами сваренных на кострах супов, каш — дело шло к обеду. Меня радушно пригласили на стоянку команды «Север», где были ребята из воскресной школы. Восьмилетняя Варя по–хозяйски подкидывала дрова в костер (который, кстати, не раз отметили организаторы слета!) и помогала воспитателю готовить наваристый мясной суп.Конечно, все с нетерпением ждали самый популярный и зрелищный конкурс слета — выступления по технике водного туризма. В этом году, поделился главный судья этих соревнований Иван Духов, трасса меньше почти в два раза по сравнению с прошлогодней. Старт совпадает с финишем.— Еще неделю назад тут была очень бурная вода, а сейчас на реке меляки из–за чрезвычайной ситуации на этом участке моста, потому трассу сократили вполовину. Уже заявилось 69 мужских команд, плюс будут смешанные, на всех — четыре байдарки. Расчетное время прохождения трассы — 5–6 минут, — пояснил он.Но даже при условии прохождения всего пяти ворот требовалось проявить немалое мастерство обоим участникам экипажа. Не обошлось без оверкилей, которые в такую погоду были особенно неприятны. Попробовали водичку один мужской экипаж и четыре смешанных. Впрочем, участников оперативно доставили в лагерь, где их ждали горячий чай и сухая одежда. Так что на здоровье и настроении купание не сказалось. Соревнования на воде продолжались до позднего вечера.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















