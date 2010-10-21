[Индекс номера 11 (26.01.2017)]



Театр

Открытая сцена

Норильский Заполярный театр драмы открыл очередную, пятую, Лабораторию современной драматургии «Полярка».

В этом году темой «Полярки» стало «Русское зарубежье ХХ века — Возвращение на Родину». Идея была навеяна грядущим столетием Октябрьской революции 1917 года. Анна Бабанова — Я очень рада, что мы выбрали именно такую тему. Желаю, чтобы все эскизы, которые будут показаны в рамках «Полярки», вошли в наш постоянный репертуар. Удачи вам! — приветствовала гостей главный режиссер Заполярного театра драмы Анна Бабанова. Официальное открытие «Полярки» состоялось 23 января. Вступительное слово произнес Олег Лоевский, критик, куратор и руководитель Лаборатории: — К сожалению, погода смешала все наши планы: мы прилетели в Норильск на два дня позже, и работа над эскизами идет в авральном режиме. Но я каждый раз жду того момента, когда прилечу к вам и смогу увидеть ваш прекрасный театральный коллектив, его режиссеров, Анну Бабанову и Тимура Файрузова, — мы с ними хорошие друзья. Отмечу, что сценическое искусство в Красноярском крае сейчас на подъеме. Масса спектаклей отобрана для фестиваля «Золотая маска», а самый северный театр, без сомнения, станет его украшением. Желаю вам если не получить награду, то уж точно — получить удовольствие. Надеюсь, что наши ребята, — а в этом году все режиссеры «Полярки» приехали в Норильск впервые, — полюбят ваш театр так же, как полюбил его когда–то я. Хочу, чтобы творчество продолжалось, и желаю всем успеха. В ходе Лаборатории зрителям показали эскизные проекты Георгия Цнобиладзе, который поставил «Камеру Обскура» по Владимиру Набокову, «Дорогу в новую квартиру» по Сергею Довлатову в постановке Андрея Гончарова и «Блюз 116–го маршрута» Николая Русского по произведению Василия Аксенова. В ближайших выпусках «Заполярки» мы расскажем о том, где успели побывать и что сумели увидеть на «Полярке» наши корреспонденты. За день до официального старта Лаборатории публике представили спектакль таллинского театра R.A.A.A.M. «Оборотень», поставленного по пьесе классика эстонской драматургии Аугуста Кицберга режиссером Сергеем Потаповым. Он внук якутского шамана, что не могло не отразиться на его творчестве — в спектакле звучат бубен и варган, а в национальных эстонских танцах и песнях слышны отголоски северных мотивов. Билеты на спектакль были раскуплены уже за месяц до показа, в зале — аншлаг, но все же лишь малая часть зрителей была готова к тому, что «Оборотень» идет на эстонском языке с субтитрами. Впрочем, первые же мгновения действия настолько захватили публику, что выдохнуть удалось только в антракте. Сцена убийства Тийны Пьеса Аугуста Кицберга была написана в 1912 году, ее действие происходит в первой половине XIX века в эстонской глуши, на хуторе Таммару, затерянном среди непроходимых лесов. Семья хуторян берет в дом маленькую девочку Тийну, чью мать насмерть забили кнутом, обвинив в том, что она ведьма. Именно со сцены казни и начинается спектакль. В семье растут родной сын Маргус и приемная дочь Мари. Проходит десять лет. И Мари, и Тийна любят Маргуса, он выбирает Тийну, яркую, свободную, так непохожую на других ни характером, ни цветом волос и глаз... А ведь десять поколений людей, живших в Таммару, были светловолосыми и голубоглазыми и женились на себе подобных. Мари, мучимая ревностью и завистью, выдает страшную тайну — или придумывает сказку: Тийна — оборотень, волчица, та самая, которая задрала недавно жеребенка у соседа. Хуторяне во главе с родителями Маргуса изгоняют Тийну и женят сына на Мари. Счастья в молодой семье нет, как и детей. Тийна как призрак всюду следует за любимым. И вот однажды Маргус смертельно ранит ее, приняв за оборотня. В течение всего спектакля режиссер заставляет зрителя сомневаться, оборотень ли Тийна или оборотень — ее сводная сестра? В какой–то момент Тийна в ярости, кажется, убивает всю семью, мы видим кровь, но следующая сцена — свадьба Маргуса, все живы, и тут уж задаешься вопросом: а не оборотни ли все жители этой деревни? А, может, только Тийна здесь — человек? Так или иначе, сюжет «Оборотня» предлагает задуматься о взаимоотношениях толпы и индивидуума, о вечных ценностях и правилах жизни в ограниченном мире. Спектакль обсуждали — в антракте, по завершении, на следующий день. Поэтому к моменту пресс–конференции с артистами эстонской труппы и продюсером вопросов к ним накопилось очень много. Общение шло живо, помощь переводчика требовалась редко, свои мысли гости высказывали по–русски.

Мярт Меос и Кристина Хортензия-Порт (Тийна) Мярт Меос, продюсер: — Три года назад у себя на Родине мы построили свободную сцену для трупп, у которых нет собственных помещений. Это пространство — крыша для тех, кому негде выступать. И театр R.A.A.A.M. — один из них. На эстонском языке буквы, составляющие название театра, складываются в слово «рамка», обозначая обрамление какой–то идеи.

Тийна и Маргус Продюсер рассказал, что выступает труппа много. Поездка в Норильск стала третьим визитом театра в Россию. До этого актеры побывали в Санкт–Петербурге и Новосибирске — на фестивале «Ново–Сибирский транзит». Ближайшие гастроли театра в нашей стране пройдут в марте в Белгороде, затем в Иркутске, в июне актеры поедут в Воронеж. «Оборотень» — один из самых востребованных спектаклей в репертуаре таллинской труппы. Мярт Меос считает, что это связано с тем, что сейчас тема взаимоотношений между людьми — между «своими» и «чужими» — актуальна как никогда. Мартин Кыив (Янус), Иво Ууккави (Хозяин) и Мари Тамм (Бабушка) — Мы понимаем, что очень трудно смотреть спектакль, если не знаешь языка. Вы должны одновременно читать перевод и следить за действиями актеров. Но нам показалось, что вы во все отлично вникли, реакция была очень хорошей, особенно после спектакля — эмоции били через край, это чувствуется, это все шло из сердца. Стоя на сцене, мы чувствовали некую связь с публикой. Такое мы испытали впервые, это был высший класс, — говорит Мари Тамм, исполнительница роли Бабушки. — Мне кажется, что норильские зрители — лучшие из тех, кого мы видели, — добавляет Мярт Меос. — Замечу, что мы играем так, как делаем это дома, с той же скоростью. Мы не подстраиваемся под зрителя, которому надо успеть прочитать титры, но режиссер Сергей Потапов поставил спектакль таким образом, чтобы интуитивно было понятно, что сейчас происходит на сцене. И ваша аудитория легко уловила этот момент. — По–моему, текст этой пьесы очень сибирский. Даже песня Охотника похожа на ваши мелодии. Здесь все так же, как у вас: лес, деревеньки... Может быть, поэтому режиссеру понравилась эта пьеса, и он согласился с нами работать. У Сергея Потапова настоящий талант — открывать в актерах скрытые возможности. Он сказал несколько слов, предложил какой–то ход, а дальше мы начали все делать сами. Во время репетиций мы успели почувствовать, что очень похожи. У нас есть общие темы, мы «природные» народы, — поделился Кристо Видинг, исполнитель роли Маргуса. — В сцене, где жители хутора празднуют Ивана Купалу, они поют эстонскую песню и танцуют якутский танец — так захотели сами артисты, но даже эстонцы не понимают, что это не наш национальный танец, — подхватывает рассказ коллеги Пирет Симсон, исполнительница роли Хозяйки. Мярт Меос на протяжении последних пяти лет приглашает для совместной работы иностранцев. Были режиссеры из Ирана, Америки, Германии, дважды приезжали гости из России. — Сейчас «Оборотень» ставят редко. У нас в Эстонии это, пожалуй, самая известная пьеса, классика, и режиссеры боятся ее, потому что здесь выработан некий стереотип: публика знает, какой должна быть Тийна, какой Мари, и это очень мешает. Если спектакль выглядит по–другому, публика его не принимает. Единственный выход в этой ситуации — позвать человека со свежим взглядом, — заметил продюсер. *** В Норильске эстонская труппа посетила мемориальный комплекс «Норильская Голгофа» и городской музей. Артисты говорят, что Голгофа произвела на них очень сильное впечатление, для них было важно посетить место, где чтят память их соотечественников. Но больше всего поразили их дневники и рисунки заключенной Норильлага Евфросинии Керсновской, они помогли артистам полнее прочувствовать, как жили люди в ту сложную эпоху и через что многим из них пришлось пройти. «Счастливая» семейная жизнь

Марина АНДРИЮК Фото Олега ВАСИЛЬЕВА В этом году темой «Полярки» стало «Русское зарубежье ХХ века — Возвращение на Родину». Идея была навеяна грядущим столетием Октябрьской революции 1917 года.— Я очень рада, что мы выбрали именно такую тему. Желаю, чтобы все эскизы, которые будут показаны в рамках «Полярки», вошли в наш постоянный репертуар. Удачи вам! — приветствовала гостейОфициальное открытие «Полярки» состоялось 23 января. Вступительное слово произнесВ ходе Лаборатории зрителям показали эскизные проекты Георгия Цнобиладзе, который поставил «Камеру Обскура» по Владимиру Набокову, «Дорогу в новую квартиру» по Сергею Довлатову в постановке Андрея Гончарова и «Блюз 116–го маршрута» Николая Русского по произведению Василия Аксенова. В ближайших выпусках «Заполярки» мы расскажем о том, где успели побывать и что сумели увидеть на «Полярке» наши корреспонденты.За день до официального старта Лаборатории публике представили спектакль таллинского театра R.A.A.A.M. «Оборотень», поставленного по пьесе классика эстонской драматургии Аугуста Кицберга режиссером Сергеем Потаповым. Он внук якутского шамана, что не могло не отразиться на его творчестве — в спектакле звучат бубен и варган, а в национальных эстонских танцах и песнях слышны отголоски северных мотивов.Билеты на спектакль были раскуплены уже за месяц до показа, в зале — аншлаг, но все же лишь малая часть зрителей была готова к тому, что «Оборотень» идет на эстонском языке с субтитрами. Впрочем, первые же мгновения действия настолько захватили публику, что выдохнуть удалось только в антракте.Так или иначе, сюжет «Оборотня» предлагает задуматься о взаимоотношениях толпы и индивидуума, о вечных ценностях и правилах жизни в ограниченном мире. Спектакль обсуждали — в антракте, по завершении, на следующий день. Поэтому к моменту пресс–конференции с артистами эстонской труппы и продюсером вопросов к ним накопилось очень много. Общение шло живо, помощь переводчика требовалась редко, свои мысли гости высказывали по–русски.Продюсер рассказал, что выступает труппа много. Поездка в Норильск стала третьим визитом театра в Россию. До этого актеры побывали в Санкт–Петербурге и Новосибирске — на фестивале «Ново–Сибирский транзит». Ближайшие гастроли театра в нашей стране пройдут в марте в Белгороде, затем в Иркутске, в июне актеры поедут в Воронеж. «Оборотень» — один из самых востребованных спектаклей в репертуаре таллинской труппы. Мярт Меос считает, что это связано с тем, что сейчас тема взаимоотношений между людьми — между «своими» и «чужими» — актуальна как никогда.— Мы понимаем, что очень трудно смотреть спектакль, если не знаешь языка. Вы должны одновременно читать перевод и следить за действиями актеров. Но нам показалось, что вы во все отлично вникли, реакция была очень хорошей, особенно после спектакля — эмоции били через край, это чувствуется, это все шло из сердца. Стоя на сцене, мы чувствовали некую связь с публикой. Такое мы испытали впервые, это был высший класс, — говорит Мари Тамм, исполнительница роли Бабушки.— Мне кажется, что норильские зрители — лучшие из тех, кого мы видели, — добавляет Мярт Меос. — Замечу, что мы играем так, как делаем это дома, с той же скоростью. Мы не подстраиваемся под зрителя, которому надо успеть прочитать титры, но режиссер Сергей Потапов поставил спектакль таким образом, чтобы интуитивно было понятно, что сейчас происходит на сцене. И ваша аудитория легко уловила этот момент.— По–моему, текст этой пьесы очень сибирский. Даже песня Охотника похожа на ваши мелодии. Здесь все так же, как у вас: лес, деревеньки... Может быть, поэтому режиссеру понравилась эта пьеса, и он согласился с нами работать. У Сергея Потапова настоящий талант — открывать в актерах скрытые возможности. Он сказал несколько слов, предложил какой–то ход, а дальше мы начали все делать сами. Во время репетиций мы успели почувствовать, что очень похожи. У нас есть общие темы, мы «природные» народы, — поделился Кристо Видинг, исполнитель роли Маргуса.— В сцене, где жители хутора празднуют Ивана Купалу, они поют эстонскую песню и танцуют якутский танец — так захотели сами артисты, но даже эстонцы не понимают, что это не наш национальный танец, — подхватывает рассказ коллеги Пирет Симсон, исполнительница роли Хозяйки.Мярт Меос на протяжении последних пяти лет приглашает для совместной работы иностранцев. Были режиссеры из Ирана, Америки, Германии, дважды приезжали гости из России.— Сейчас «Оборотень» ставят редко. У нас в Эстонии это, пожалуй, самая известная пьеса, классика, и режиссеры боятся ее, потому что здесь выработан некий стереотип: публика знает, какой должна быть Тийна, какой Мари, и это очень мешает. Если спектакль выглядит по–другому, публика его не принимает. Единственный выход в этой ситуации — позвать человека со свежим взглядом, — заметил продюсер.







