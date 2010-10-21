[Индекс номера 11 (26.01.2017)]



Чем занята власть

Гарантийное обслуживание

Норильск активно участвует в профильных мероприятиях, посвященных проблемам ЖКХ. И нашему городу есть что предложить в этой сфере на федеральном уровне.

Олег Курилов В конце декабря норильская делегация представила проект создания расчетно–кассового центра на XII ежегодном Всероссийском форуме руководителей предприятий ЖКХ. Об этом и о том, с какими еще инициативами выступили наши специалисты, «Заполярке» рассказал глава Норильска Олег КУРИЛОВ: — Вначале поясню, почему мы представили на форуме именно проект РКЦ. За последние 15–17 лет образовалась большая задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В свою очередь УК недополучали платежи от населения. Все это в итоге могло бы привести к серьезным авариям. Решение проблемы потребовало кардинальных мер, в том числе — банкротства предприятий, накопивших колоссальный долг перед поставщиками ресурсов. Да, по этому поводу было много жалоб, поступают они и сегодня, но решение было совершенно правильным, поскольку позволило нам сохранить систему обеспечения населения ресурсами. Вслед за этим было важно добиться прозрачности платежей, задействовав организацию, которая не будет аккумулировать средства у себя на счету. Так и появился расчетно–кассовый центр. Платежи через него напрямую идут ресурсоснабжающим организациям и УК. Также через РКЦ средства направляются и в Фонд капитальных ремонтов. Помимо этого, норильчане на форуме предложили внести в Жилищный кодекс изменения, позволяющие РКЦ заниматься сбором и передачей документов граждан на регистрацию по месту пребывания и месту жительства. Существующая на данный момент база внутренней миграции отдана на откуп частным УК, что порой приводит к нарушению требований законодательства. — Такая же идея возникла и у Казани, с которой мы теперь тесно сотрудничаем. Сейчас мы вместе продвигаем еще одну инициативу о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ — с тем чтобы собственники жилья могли выбирать муниципалитет как посредника в управлении домами, — добавил норильский градоначальник. — Подчеркну, не муниципальную управляющую компанию, а конкретно муниципалитет, который в итоге будет нести ответственность за весь жилой фонд. Тогда городская власть сможет контролировать организации, предоставляющие населению жилищные и коммунальные услуги. А люди смогут предъявлять претензии именно нам, что вполне логично. Ведь сейчас жалобы все равно обращены к администрации города, но уровень наших полномочий не всегда достаточен для решения проблемы. Олег Курилов отметил, что инициаторы надеются на поддержку правительства РФ, поскольку дополнительного финансирования нововведение не потребует, а население в то же время получит дополнительные гарантии по обслуживанию ЖКХ. Правда, это будет осуществимо лишь при наличии желания граждан, выраженном на собраниях собственников жилья. Глава города убежден, что на Севере надзор за состоянием зданий со стороны местной власти должен быть полным и постоянным. По его мнению, администрация должна иметь широкие полномочия по принятию решений, причем в оперативном режиме, не тратя время на их согласование с той или иной федеральной структурой, как это часто происходит сегодня.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО Фото Олега ВАСИЛЬЕВА В конце декабря норильская делегация представила проект создания расчетно–кассового центра на XII ежегодном Всероссийском форуме руководителей предприятий ЖКХ. Об этом и о том, с какими еще инициативами выступили наши специалисты, «Заполярке» рассказалПомимо этого, норильчане на форуме предложили внести в Жилищный кодекс изменения, позволяющие РКЦ заниматься сбором и передачейдокументов граждан на регистрацию по месту пребывания и месту жительства. Существующая на данный момент база внутренней миграции отдана на откуп частным УК, что порой приводит к нарушению требований законодательства.Олег Курилов отметил, что инициаторы надеются на поддержку правительства РФ, поскольку дополнительного финансирования нововведение не потребует, а население в то же время получит дополнительные гарантии по обслуживанию ЖКХ. Правда, это будет осуществимо лишь при наличии желания граждан, выраженном на собраниях собственников жилья.Глава города убежден, что на Севере надзор за состоянием зданий со стороны местной власти должен быть полным и постоянным. По его мнению, администрация должна иметь широкие полномочия по принятию решений, причем в оперативном режиме, не тратя время на их согласование с той или иной федеральной структурой, как это часто происходит сегодня.







