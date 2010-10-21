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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 11 (26.01.2017)]

 Коммунальная проза 
Акценты расставлены

В администрации города прошло совещание с руководителями управляющих компаний.
Николай Жигулин
Одна из тем совещания – незаконная перепланировка жилых помещений. Так, в домах на Ленинском проспекте, 16 и 11, несанкционированные ремонтные работы привели к деформации стен соседних квартир.
И. о. заместителя руководителя администрации Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин:
— Управляющие компании обязаны своевременно реагировать на сообщения о незаконной перепланировке и передавать эту информацию в управление жилищно–коммунального хозяйства. Если помещение находится в частной собственности, сигнал следует направить и в службу строительного надзора, поскольку речь идет о сносе несущих стен, что ставит под угрозу надежность конструкции всего здания, а следовательно, и жизнь людей. Каждый отдельный случай специальная комиссия будет рассматривать в индивидуальном порядке.
Николай Жигулин также напомнил представителям управляющих компаний о необходимости своевременного предоставления информации об аварийных отключениях в отдел оперативного контроля. Нередко сообщения об этом поступают уже после того, как все работы выполнены, что нарушает отлаженный механизм взаимодействия между городскими службами. Были нарекания и в части оперативности и качества отработки аварийными службами заявок, поступающих от жильцов многоквартирных домов.
Руководители управляющих компаний в свою очередь рассказали о планах по городскому благоустройству на грядущее лето: на улицах появятся дополнительные скамейки и урны, во дворах — спортивные и игровые площадки, будут обихожены скверы и газоны. Так, УК «Город» ведет переговоры о закупке дополнительного детского оборудования для детских площадок: качелей, горок и прочего инвентаря. «Жилкомсервис» планирует обновить имеющиеся детские площадки и купить новые. «Нордсервис» уже заказал две детские площадки, а также урны и скамейки. На территории «Талнахбыта» планируется уложить новые газоны и обновить имеющиеся. «СеверныйБыт» в своей работе по летнему благоустройству сделал акцент на оснащении спортивных площадок.
По словам руководителей управляющих компаний, подготовка к работе по благоустройству обслуживаемых территорий ведется полным ходом. При этом коммунальники учитывают пожелания жителей и их претензии.

Наталья ЧЕРКАШИНА
Фото Олега ВАСИЛЬЕВА
и Елены ХУДАНОВОЙ




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