[Индекс номера 11 (26.01.2017)]



Школьный двор

С прицелом на БУДУЩЕЕ

В Норильске завершилась ставшая традиционной акция «Студенческий десант», в рамках которой школьники прошли кратковременную стажировку в подразделениях отделов полиции и познакомились с работой сотрудников ОВД.

Десятиклассница Дарья ЖУКОВСКАЯ из 14–й школы с детства мечтает связать свою судьбу с юриспруденцией. В этом учебном году она перевелась в профильный юридический класс, где школьников знакомят с основами будущей профессии, а после девушка планирует поступить в юридический институт. Помимо углубленного изучения гуманитарных наук и права в программе 10 «Ю» есть уроки по самообороне, ребят также знакомят с огнестрельным оружием, они участвуют в различных военно–патриотических сборах, акциях. Дарья увлеченно рассказывает о стажировке в полиции, которая только укрепила ее желание стать криминалистом. – Спасибо сотрудникам полиции, они очень понятно и доступно объяснили нам специфику деятельности различных подразделений органов внутренних дел, — делится Дарья своими впечатлениями. — Особенно интересно было участвовать в рейдах по охране общественного порядка. Вот где требуются собранность и хладнокровие, чтобы, будучи при погонах, не превысить свои должностные полномочия в отношении дебоширов и откровенных хамов. Как нам объяснили наши наставники, хороший полицейский в первую очередь должен быть уравновешенным и дисциплинированным и действовать строго в рамках закона. О недопустимости применения насилия в отношении граждан и бережном отношении к жизни и здоровью людей школьникам напомнили и на последней встрече «Студенческого десанта», которая прошла в тире Дворца спорта «Арктика». Денис Сапачев: «Оружие – для обороны, а не для нападения» Сначала – теория, практика – потом Денис САПАЧЕВ, сотрудник полиции, инспектор по гражданской обороне, показал ребятам некоторые виды огнестрельного оружия, состоящего на вооружении органов правопорядка. Сегодня в арсенале силовиков достаточно много «стволов», но основными и наиболее популярными среди них по–прежнему являются АК–74 и пистолет Макарова. В свое время Денис Сапачев учился в спортивно–юридическом классе, но, по его словам, тогда уделялось не так много внимания подготовке школьников к их будущей профессии. – У нас были прекрасные учителя, но ставку делали на изучение общеобразовательных предметов и физическое развитие. А ведь школьникам так интересно окунуться в свою будущую профессию. То, что сегодня эти ребята увлечены юриспруденцией, — показатель того, что завтра наши ряды пополнятся новыми специалистами. Я уже взял на карандаш некоторых из них и буду с большим интересом следить за их успехами в учебе, – подчеркнул Денис Сапачев. Норматив сдан Андрей Сапожников Полицейский продемонстрировал молодой смене свое табельное оружие, заблаговременно вынув патроны, и с закрытыми глазами легко и непринужденно разобрал и собрал его. – Вы должны всегда помнить, что оружие создается не для нападения, а для обороны. От того, как бережно вы будете относиться к своему оружию и как метко из него стрелять, будет зависеть ваша жизнь. Поэтому регулярные тренировки по боевой стрельбе — обязанность каждого сотрудника полиции, — отметил он. Естественно, пострелять из боевого оружия школьникам никто не разрешил, хотя желающих было предостаточно. Зато им предложили собрать и разобрать автомат и пистолет, с чем ребята отлично справились. Хорошие результаты по сборке–разборке оружия показал Андрей САПОЖНИКОВ. Он считает, что подобные занятия должны проходить не только в профильных классах. С чувством, с толком, с расстановкой – Ведь многим ребятам предстоит служба в армии, и лучше быть к ней готовым. Вот я, к примеру, после школы планирую поступить в военное училище, поэтому уделяю военному делу и физической подготовке особое внимание. Ну, а если моя военная карьера по каким–то причинам не сложится, то наверняка найду себя в силовых структурах, — уверен Андрей.

Михаил ТУАЕВ. Фото автора Десятиклассницаиз 14–й школы с детства мечтает связать свою судьбу с юриспруденцией. В этом учебном году она перевелась в профильный юридический класс, где школьников знакомят с основами будущей профессии, а после девушка планирует поступить в юридический институт. Помимо углубленного изучения гуманитарных наук и права в программе 10 «Ю» есть уроки по самообороне, ребят также знакомят с огнестрельным оружием, они участвуют в различных военно–патриотических сборах, акциях. Дарья увлеченно рассказывает о стажировке в полиции, которая только укрепила ее желание стать криминалистом.– Спасибо сотрудникам полиции, они очень понятно и доступно объяснили нам специфику деятельности различных подразделений органов внутренних дел, — делится Дарья своими впечатлениями. — Особенно интересно было участвовать в рейдах по охране общественного порядка. Вот где требуются собранность и хладнокровие, чтобы, будучи при погонах, не превысить свои должностные полномочия в отношении дебоширов и откровенных хамов. Как нам объяснили наши наставники, хороший полицейский в первую очередь должен быть уравновешенным и дисциплинированным и действовать строго в рамках закона.О недопустимости применения насилия в отношении граждан и бережном отношении к жизни и здоровью людей школьникам напомнили и на последней встрече «Студенческого десанта», которая прошла в тире Дворца спорта «Арктика»., показал ребятам некоторые виды огнестрельного оружия, состоящего на вооружении органов правопорядка. Сегодня в арсенале силовиков достаточно много «стволов», но основными и наиболее популярными среди них по–прежнему являются АК–74 и пистолет Макарова. В свое время Денис Сапачев учился в спортивно–юридическом классе, но, по его словам, тогда уделялось не так много внимания подготовке школьников к их будущей профессии.– У нас были прекрасные учителя, но ставку делали на изучение общеобразовательных предметов и физическое развитие. А ведь школьникам так интересно окунуться в свою будущую профессию. То, что сегодня эти ребята увлечены юриспруденцией, — показатель того, что завтра наши ряды пополнятся новыми специалистами. Я уже взял на карандаш некоторых из них и буду с большим интересом следить за их успехами в учебе, – подчеркнул Денис Сапачев.Полицейский продемонстрировал молодой смене свое табельное оружие, заблаговременно вынув патроны, и с закрытыми глазами легко и непринужденно разобрал и собрал его.– Вы должны всегда помнить, что оружие создается не для нападения, а для обороны. От того, как бережно вы будете относиться к своему оружию и как метко из него стрелять, будет зависеть ваша жизнь. Поэтому регулярные тренировки по боевой стрельбе — обязанность каждого сотрудника полиции, — отметил он.Естественно, пострелять из боевого оружия школьникам никто не разрешил, хотя желающих было предостаточно. Зато им предложили собрать и разобрать автомат и пистолет, с чем ребята отлично справились.Хорошие результаты по сборке–разборке оружия показал Андрей САПОЖНИКОВ. Он считает, что подобные занятия должны проходить не только в профильных классах.– Ведь многим ребятам предстоит служба в армии, и лучше быть к ней готовым. Вот я, к примеру, после школы планирую поступить в военное училище, поэтому уделяю военному делу и физической подготовке особое внимание. Ну, а если моя военная карьера по каким–то причинам не сложится, то наверняка найду себя в силовых структурах, — уверен Андрей.







