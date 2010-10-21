[Индекс номера 11 (26.01.2017)]



Вопрос недели

От сессии до сессии живут студенты весело?

Вчера российские студенты отмечали свой праздник — День студента, который еще называют Татьянин день. Студенческие годы незабываемы. Это время открытий, взросления, поиска себя. Но несмотря на все связанные с этим трудности, оно почему–то чаще всего вспоминается как легкое и беззаботное. В общем, золотое время. О нем и наш сегодняшний «Вопрос недели».



Снежана Шипицына, мечтает работать на производстве: – Я в прошлом году окончила Сибирский федеральный университет по специальности «экономист предприятий и организаций горной промышленности». Именно в вузе я заинтересовалась легкой атлетикой и пауэрлифтингом и добилась в этих видах спорта неплохих результатов. Также, будучи студенткой, я начала свою трудовую деятельность, устроившись на работу в Концертный зал Красноярской краевой филармонии. А в Норильск я прилетела сразу после получения диплома о высшем образовании вслед за своим парнем, которого пригласили сюда работать по специальности. Я же, к сожалению, никак не могу осуществить свою мечту — очень хочу трудиться на производстве. Может, кого–нибудь из руководителей предприятий мое резюме заинтересует? Пока же работаю администратором в Центре развития детей.

Маргарита Абдрашитова, учитель начальных классов: — Хочется сказать спасибо студенческим годам, каждому преподавателю и каждому студенту, с кем мне довелось бок о бок прожить это замечательное время. Каждый день тогда был очень насыщенным. Конечно, много времени уходило на учебу. К кому–то из педагогов боялись идти на лекцию, а от кого–то не хотелось уходить. Особое место занимают воспоминания о нашем педагогическом отряде СПО «Компас». Это работа в летних лагерях, с городской молодежью, детские утренники, всевозможные акции и конкурсы. Благодаря «Компасу» мы обрели много друзей. Годы учебы пролетели как одно мгновение. Помню, когда настал день выпуска, так хотелось повернуть время вспять! И было очень грустно расставаться с одногруппниками, студенческой жизнью.

Анастасия Листопадова, воспитывает дочку: – Мои прекрасные студенческие годы проходили с 2007 по 2009 год в городе Шахты Ростовской области. Мы с девчонками снимали квартиру, они мне стали верными подругами. Учеба давалась легко, особенно первые пары, потом время тянулось долго и нудно. В выходные бегали в любимый кинотеатр «Аврора» или кафе–парк, а в последнюю субботу месяца отрывались на дискотеке в ночном клубе «Колибри». Родители давали нам по 500 рублей на неделю, нам хватало. В 18 лет я начала подрабатывать в магазине, денег прибавилось. Несмотря на занятость, все успевала. С удовольствием вспоминаю то беззаботное время.

Ирина Ромейко, студентка Норильского колледжа искусств: — У нас на отделении социально–культурной деятельности и постановки театральных представлений очень весело, особенно с нашим замечательным мастером Владимиром Сергеевичем Рощиным. Я с детства пишу стихи, рассказы, люблю творческих людей, у меня и папа такой, это он посоветовал мне идти в колледж. Сейчас учусь на третьем курсе. У нас отличные педагоги: Андрей Викторович Слизков, Юлия Михайловна Ашикова — о каждом можно доброе слово сказать. Нагрузка у нас — от рассвета до рассвета. День студента отметим за учебой и репетициями. Ребята собираются праздновать, но у меня пересдача по специальности. Важно, чтобы студенты оценки зарабатывали честно, своим трудом. Тогда и знания надежнее, которые в будущем очень пригодятся.

Анастасия Шутина, заведующая библиотекой гимназии № 1: — Я училась в Норильском филиале Московского государственного университета культуры и искусств. Пересматриваю иногда студенческие фотографии и кажется, что все это было не со мной. До сих пор прекрасно помню первый день в университете и то волнение, охватившее тогда меня. Незнакомые ребята, строгие преподаватели, зачеты и экзамены... Но все страхи оказались надуманными. Очень быстро я познакомилась с одногруппниками, с некоторыми мы до сих пор общаемся. Педагоги были замечательные, с особым теплом вспоминаю куратора нашей группы Бориса Романовича Манделя, которого любили и уважали все наши ребята. Студенческая жизнь кружила в водовороте событий: конкурсы, мероприятия, тусовки с друзьями, любовь, практика, первые заработанные деньги, диплом... Эти годы незабываемы.

Оксана Ряполова, библиотекарь: — Я училась в Красноярском педагогическом институте имени Астафьева по специальности «русский язык и литература». Свое студенческое время вспоминаю с теплотой. Мне пришлось поменять несколько вузов, потому что сначала хотела стать юристом, но родители побоялись меня отдавать в юридический вуз в лихие 1990–е, посчитали, что это не самая лучшая перспектива. Желаю студентам, чтобы они нашли свое место в жизни и занимались любимой работой.

Иван Костенко, железнодорожник: — Я учился в Новокузнецке в металлургическом техникуме и профессиональном лицее, сейчас работаю на ПТЖТ оператором поста централизации. На железной дороге мечтал работать, это дядин пример вдохновил. Честно сказать, мне студенческая жизнь больше нравилась, чем школьная или рабочие будни, хотя особо веселого в те годы так сразу припомнить не могу. Главное — был хороший круг общения в большом городе. Менялись взгляды, хочешь не хочешь, приходилось взрослеть. Я был далеко от семьи, экономил, стипендию получал хоть и отличника, но всего 520 рублей. Постоянно подрабатывал — от грузчика до экспедитора, делал за плату разного рода проекты и курсовые для тех, кто не успевал. Студенчество научило меня выживать. На первых порах я целиком отдавался учебе, у меня два красных диплома, но сейчас понимаю, что мог бы учиться и с меньшим рвением, эти дипломы мне не особо пригодились.

Рустам Бигушев, первокурсник Норильского техникума промышленных технологий: – Учусь на компьютерщика, это перспективно, первую сессию сдал почти всю на пять. В техникуме у меня появилась новая компания. И с девушкой я здесь начал встречаться. Может, поэтому на стихи Пушкина потянуло, вот собираюсь почитать. Времени свободного хватает — занимаюсь в «Арктике» легкой атлетикой.

Елизавета Антоненко, первокурсница педагогического колледжа: — Учусь на дошкольном отделении, собираюсь работать в детском саду. Учиться мне несложно, сдала первую сессию без троек. В нашем колледже весело и интересно — там и пляшут, и спортом занимаются. И я начала выступать на сцене в различных мероприятиях. Неплохо, что за участие в общественной жизни положена надбавка к стипендии. А вот чего не хватает — это тепла, в здании колледжа очень холодно! Желаю в честь праздника всем студентам набраться терпения и сил для успешной учебы.

Николай Семенчуков, студент Норильского колледжа искусств: — Я учусь только на первом курсе, на отделении «Сольное, хоровое, народное пение», так что моя студенческая жизнь еще впереди, но начало мне уже нравится. После сессии вместе с норильскими школьниками я побывал в зимнем лагере «Наукоград», вернулся оттуда с удостоверением «Менеджер школьных будней и праздников». Помимо учебы я пою в казачьем ансамбле «Терек» и не забываю посещать ДТДМ, ведь именно там я сделал свои первые шаги на сцене. В субботу обязательно пойду на встречу выпускников. Вообще, студенческая жизнь — прекрасное время, когда надо успевать совмещать приятное с полезным. – Я в прошлом году окончила Сибирский федеральный университет по специальности «экономист предприятий и организаций горной промышленности». Именно в вузе я заинтересовалась легкой атлетикой и пауэрлифтингом и добилась в этих видах спорта неплохих результатов. Также, будучи студенткой, я начала свою трудовую деятельность, устроившись на работу в Концертный зал Красноярской краевой филармонии. А в Норильск я прилетела сразу после получения диплома о высшем образовании вслед за своим парнем, которого пригласили сюда работать по специальности. Я же, к сожалению, никак не могу осуществить свою мечту — очень хочу трудиться на производстве. Может, кого–нибудь из руководителей предприятий мое резюме заинтересует? Пока же работаю администратором в Центре развития детей.— Хочется сказать спасибо студенческим годам, каждому преподавателю и каждому студенту, с кем мне довелось бок о бок прожить это замечательное время. Каждый день тогда был очень насыщенным. Конечно, много времени уходило на учебу. К кому–то из педагогов боялись идти на лекцию, а от кого–то не хотелось уходить. Особое место занимают воспоминания о нашем педагогическом отряде СПО «Компас». Это работа в летних лагерях, с городской молодежью, детские утренники, всевозможные акции и конкурсы. Благодаря «Компасу» мы обрели много друзей. Годы учебы пролетели как одно мгновение. Помню, когда настал день выпуска, так хотелось повернуть время вспять! И было очень грустно расставаться с одногруппниками, студенческой жизнью.– Мои прекрасные студенческие годы проходили с 2007 по 2009 год в городе Шахты Ростовской области. Мы с девчонками снимали квартиру, они мне стали верными подругами. Учеба давалась легко, особенно первые пары, потом время тянулось долго и нудно. В выходные бегали в любимый кинотеатр «Аврора» или кафе–парк, а в последнюю субботу месяца отрывались на дискотеке в ночном клубе «Колибри». Родители давали нам по 500 рублей на неделю, нам хватало. В 18 лет я начала подрабатывать в магазине, денег прибавилось. Несмотря на занятость, все успевала. С удовольствием вспоминаю то беззаботное время.— У нас на отделении социально–культурной деятельности и постановки театральных представлений очень весело, особенно с нашим замечательным мастером Владимиром Сергеевичем Рощиным. Я с детства пишу стихи, рассказы, люблю творческих людей, у меня и папа такой, это он посоветовал мне идти в колледж. Сейчас учусь на третьем курсе. У нас отличные педагоги: Андрей Викторович Слизков, Юлия Михайловна Ашикова — о каждом можно доброе слово сказать. Нагрузка у нас — от рассвета до рассвета. День студента отметим за учебой и репетициями. Ребята собираются праздновать, но у меня пересдача по специальности. Важно, чтобы студенты оценки зарабатывали честно, своим трудом. Тогда и знания надежнее, которые в будущем очень пригодятся.— Я училась в Норильском филиале Московского государственного университета культуры и искусств. Пересматриваю иногда студенческие фотографии и кажется, что все это было не со мной. До сих пор прекрасно помню первый день в университете и то волнение, охватившее тогда меня. Незнакомые ребята, строгие преподаватели, зачеты и экзамены... Но все страхи оказались надуманными. Очень быстро я познакомилась с одногруппниками, с некоторыми мы до сих пор общаемся. Педагоги были замечательные, с особым теплом вспоминаю куратора нашей группы Бориса Романовича Манделя, которого любили и уважали все наши ребята. Студенческая жизнь кружила в водовороте событий: конкурсы, мероприятия, тусовки с друзьями, любовь, практика, первые заработанные деньги, диплом... Эти годы незабываемы.— Я училась в Красноярском педагогическом институте имени Астафьева по специальности «русский язык и литература». Свое студенческое время вспоминаю с теплотой. Мне пришлось поменять несколько вузов, потому что сначала хотела стать юристом, но родители побоялись меня отдавать в юридический вуз в лихие 1990–е, посчитали, что это не самая лучшая перспектива. Желаю студентам, чтобы они нашли свое место в жизни и занимались любимой работой.— Я учился в Новокузнецке в металлургическом техникуме и профессиональном лицее, сейчас работаю на ПТЖТ оператором поста централизации. На железной дороге мечтал работать, это дядин пример вдохновил. Честно сказать, мне студенческая жизнь больше нравилась, чем школьная или рабочие будни, хотя особо веселого в те годы так сразу припомнить не могу. Главное — был хороший круг общения в большом городе. Менялись взгляды, хочешь не хочешь, приходилось взрослеть. Я был далеко от семьи, экономил, стипендию получал хоть и отличника, но всего 520 рублей. Постоянно подрабатывал — от грузчика до экспедитора, делал за плату разного рода проекты и курсовые для тех, кто не успевал. Студенчество научило меня выживать. На первых порах я целиком отдавался учебе, у меня два красных диплома, но сейчас понимаю, что мог бы учиться и с меньшим рвением, эти дипломы мне не особо пригодились.– Учусь на компьютерщика, это перспективно, первую сессию сдал почти всю на пять. В техникуме у меня появилась новая компания. И с девушкой я здесь начал встречаться. Может, поэтому на стихи Пушкина потянуло, вот собираюсь почитать. Времени свободного хватает — занимаюсь в «Арктике» легкой атлетикой.— Учусь на дошкольном отделении, собираюсь работать в детском саду. Учиться мне несложно, сдала первую сессию без троек. В нашем колледже весело и интересно — там и пляшут, и спортом занимаются. И я начала выступать на сцене в различных мероприятиях. Неплохо, что за участие в общественной жизни положена надбавка к стипендии. А вот чего не хватает — это тепла, в здании колледжа очень холодно! Желаю в честь праздника всем студентам набраться терпения и сил для успешной учебы.— Я учусь только на первом курсе, на отделении «Сольное, хоровое, народное пение», так что моя студенческая жизнь еще впереди, но начало мне уже нравится. После сессии вместе с норильскими школьниками я побывал в зимнем лагере «Наукоград», вернулся оттуда с удостоверением «Менеджер школьных будней и праздников». Помимо учебы я пою в казачьем ансамбле «Терек» и не забываю посещать ДТДМ, ведь именно там я сделал свои первые шаги на сцене. В субботу обязательно пойду на встречу выпускников. Вообще, студенческая жизнь — прекрасное время, когда надо успевать совмещать приятное с полезным.







