[Индекс номера 11 (26.01.2017)]



Юбилей

Мы родом из ДЕТСТВА

25 января талнахский детский сад № 25 «Серебряное копытце» отметил 40–летний юбилей.

Многие ли детские сады нашего города могут похвастаться тем, что воспитателями там трудятся их выпускники? Единицы. Один из них — этот сад–юбиляр. Бывшая воспитанница «Серебряного копытца» Ирина Каневец теперь сама работает здесь воспитателем. — Мне не было трех лет, когда я впервые переступила порог этого сада, — вспоминает она. — Тогда на одной из стен был нарисован заяц, и я, когда мимо проходила, всегда с ним здоровалась. Сейчас на этом месте совсем другой рисунок. Но атмосфера не изменилась — как в детстве мой садик казался мне уютным, теплым, добрым и родным, так и сейчас я чувствую себя здесь очень комфортно. Я и детей сюда своих вожу, и даже не представляю, что они могут ходить в какой–то другой детсад, а я — работать где–то в другом месте. Ирина Александровна призналась, что в детстве мечтала стать не воспитателем, а врачом. И после девятого класса подала документы на поступление в норильское медучилище. Но ее мама предложила подстраховаться и отнести заявление еще и в педколледж. А познакомившись с директором этого учебного заявления Геннадием Фадеевым, который очень увлеченно рассказывал о плюсах профессии воспитателя и о том, почему нужно быть студентом именно «Заполярного Ватикана», Ирина решила стать педагогом дошкольного образования. Ирина Каневец с сыном и дочкой — Я ни разу не пожалела о своем выборе, — говорит Ирина Каневец. — Учиться в педколледже оказалось интересно. А еще мне очень повезло с заведующей детским садом. Елена Владимировна Кучер была моим воспитателем, а когда я пришла работать в сад, она уже им заведовала и стала для меня не только начальником, но и хорошим наставником. А вообще, все, кто общался с Еленой Владимировной, вспоминают о ней с теплотой и благодарностью. Писала в разные годы о Елене Кучер и «Заполярная правда»: «У заведующей талнахским детским садом «Серебряное копытце» — две дочери и сын, да внучка в придачу. Старшая дочь Ольга с внучкой Анюткой в Красноярске живут. Сын Олег — студент НИИ, младшая, Ирина, в девятом классе гимназии учится и больше всего любит танцевать, мечтает посвятить себя этому увлекательному искусству. Сама же мама Елена Владимировна Кучер выглядит «на все сто»: молода, красива, энергична. Скажи кому, что она бабушка с шестилетним стажем, ни за что не поверят. Уж не знает ли она какого эликсира молодости, спрашиваю. «Да нет никакого эликсира», — отвечает Елена Владимировна и тут же, спохватившись: «Есть, есть! У меня муж чудесный! Он мой волшебный эликсир». «Хотим через газету сказать огромное спасибо всему замечательному коллективу, который возглавляет Елена Владимировна Кучер, грамотный и ответственный руководитель, тактичный человек. Елена Владимировна обеспечивает психологический климат в коллективе, создает обстановку, которая способствует развитию творчества. Мы желаем всему коллективу детского сада дальнейших успехов в работе. Родители Никиты Агапонова, подготовительная группа детсада «Серебряное копытце». Елена Турубарова Проработав в 25–м саду 24 года, в 2014–м Елена Владимировна вышла на пенсию. Сейчас садом заведует Елена Анатольевна Турубарова: — Мы стараемся сохранить традиции, заложенные в учреждении его бывшим руководителем, и продолжаем развиваться. Стоит отметить, что во время руководства Елены Кучер, в 2012 году, сад был включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Для нашего коллектива это большая ответственность. Елена Турубарова отметила, что «Серебряное копытце» по праву можно назвать кузницей кадров руководящих работников. Так, восемь воспитателей, работавших в саду № 25 в разные годы, впоследствии возглавили другие норильские дошкольные учреждения. А первая заведующая садом Нина Александрова (работала в саду с 1977 года по 1980–й), переехав из Норильска в Красноярск, стала директором гостиницы «Север». Гордится сад и своими воспитанниками. Многие из них, начав заниматься здесь музыкой и спортом, продолжают добиваться успехов в школе, студиях и секциях. Надежда Лаврентьева Музыкальный руководитель Надежда Лаврентьева старается привить детям любовь к музыке и учит их играть на различных инструментах — дудочках, ложках, колокольчиках, ксилофоне, маракасах. Кстати, в каждой группе здесь есть музыкальный уголок. А второй музыкальный работник — Ольга Милованова, которая пришла работать в сад совсем недавно, — играет на скрипке. Надежда Ильинична взяла над молодой коллегой шефство и обучает ее премудростям работы с детьми. Мы попросили ребятишек, которые как раз пришли на занятия в музыкальный зал, рассказать о Надежде Ильиничне. Дошколята в своих высказываниях были единодушны: «Она красивая, вежливая, веселая, добрая, умная, хорошо играет на фортепиано и всегда нас хвалит. Мы любим петь, танцевать и бегать по саду...». Игра на колокольчиках Оказывается, то, что дети назвали «бегать по саду» — на самом деле увлекательные квесты, которые для них организовывает Надежда Лаврентьева. Дошколятам не просто вручаются подарки к различным праздникам — они должны их сами разыскать, выполнив определенные задания. Школа мяча Бела Икаева Интересна идея создания в саду «Школы мяча». Бела Икаева, которая в «Серебряном копытце» занимается с ребятами физкультурой, — баскетболистка. Она решила обучить воспитанников своей любимой игре. Причем опытным путем было установлено, что дошкольникам удобнее играть в баскетбол волейбольным мячом. «Ведение, два шага — и бросок в кольцо!» — командует Бела Зауровна. Ребята стараются выполнять указания тренера. Интересно, но девочки оказываются более меткими, чем мальчишки. Этот детский сад — далеко не первый, в котором мне пришлось побывать и как журналисту, и как маме двоих детей. Но только здесь у меня появилось ощущение, будто я вернулась в свой родной детский сад: те же планировка и обстановка, а самое главное — атмосфера. И хотя «Серебряное копытце» отвечает всем требованиям современности, сад кажется несколько старомодным, в хорошем смысле. Радостно, что он смог сохранить лучшие традиции советского дошкольного образования.

Надежда САВЕЛЬЕВА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА Многие ли детские сады нашего города могут похвастаться тем, что воспитателями там трудятся их выпускники? Единицы. Один из них — этот сад–юбиляр.Бывшая воспитанница «Серебряного копытца» Ирина Каневец теперь сама работает здесь воспитателем.— Мне не было трех лет, когда я впервые переступила порог этого сада, — вспоминает она. — Тогда на одной из стен был нарисован заяц, и я, когда мимо проходила, всегда с ним здоровалась. Сейчас на этом месте совсем другой рисунок. Но атмосфера не изменилась — как в детстве мой садик казался мне уютным, теплым, добрым и родным, так и сейчас я чувствую себя здесь очень комфортно. Я и детей сюда своих вожу, и даже не представляю, что они могут ходить в какой–то другой детсад, а я — работать где–то в другом месте.Ирина Александровна призналась, что в детстве мечтала стать не воспитателем, а врачом. И после девятого класса подала документы на поступление в норильское медучилище. Но ее мама предложила подстраховаться и отнести заявление еще и в педколледж. А познакомившись с директором этого учебного заявления Геннадием Фадеевым, который очень увлеченно рассказывал о плюсах профессии воспитателя и о том, почему нужно быть студентом именно «Заполярного Ватикана», Ирина решила стать педагогом дошкольного образования.— Я ни разу не пожалела о своем выборе, — говорит Ирина Каневец. — Учиться в педколледже оказалось интересно. А еще мне очень повезло с заведующей детским садом. Елена Владимировна Кучер была моим воспитателем, а когда я пришла работать в сад, она уже им заведовала и стала для меня не только начальником, но и хорошим наставником. А вообще, все, кто общался с Еленой Владимировной, вспоминают о ней с теплотой и благодарностью.Проработав в 25–м саду 24 года, в 2014–м Елена Владимировна вышла на пенсию. Сейчас садом заведует— Мы стараемся сохранить традиции, заложенные в учреждении его бывшим руководителем, и продолжаем развиваться. Стоит отметить, что во время руководства Елены Кучер, в 2012 году, сад был включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Для нашего коллектива это большая ответственность.Елена Турубарова отметила, что «Серебряное копытце» по праву можно назвать кузницей кадров руководящих работников. Так, восемь воспитателей, работавших в саду № 25 в разные годы, впоследствии возглавили другие норильские дошкольные учреждения. А первая заведующая садом Нина Александрова (работала в саду с 1977 года по 1980–й), переехав из Норильска в Красноярск, стала директором гостиницы «Север».Гордится сад и своими воспитанниками. Многие из них, начав заниматься здесь музыкой и спортом, продолжают добиваться успехов в школе, студиях и секциях.Музыкальный руководительстарается привить детям любовь к музыке и учит их играть на различных инструментах — дудочках, ложках, колокольчиках, ксилофоне, маракасах. Кстати, в каждой группе здесь есть музыкальный уголок.А второй музыкальный работник — Ольга Милованова, которая пришла работать в сад совсем недавно, — играет на скрипке. Надежда Ильинична взяла над молодой коллегой шефство и обучает ее премудростям работы с детьми.Мы попросили ребятишек, которые как раз пришли на занятия в музыкальный зал, рассказать о Надежде Ильиничне. Дошколята в своих высказываниях были единодушны: «Она красивая, вежливая, веселая, добрая, умная, хорошо играет на фортепиано и всегда нас хвалит. Мы любим петь, танцевать и бегать по саду...».Оказывается, то, что дети назвали «бегать по саду» — на самом деле увлекательные квесты, которые для них организовывает Надежда Лаврентьева. Дошколятам не просто вручаются подарки к различным праздникам — они должны их сами разыскать, выполнив определенные задания.Интересна идея создания в саду «Школы мяча».ева, которая в «Серебряном копытце» занимается с ребятами физкультурой, — баскетболистка. Она решила обучить воспитанников своей любимой игре. Причем опытным путем было установлено, что дошкольникам удобнее играть в баскетбол волейбольным мячом. «Ведение, два шага — и бросок в кольцо!» — командует Бела Зауровна. Ребята стараются выполнять указания тренера. Интересно, но девочки оказываются более меткими, чем мальчишки.







