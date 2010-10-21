25 января талнахский детский сад № 25 «Серебряное копытце» отметил 40–летний юбилей.
Многие ли детские сады нашего города могут похвастаться тем, что воспитателями там трудятся их выпускники? Единицы. Один из них — этот сад–юбиляр.
Бывшая воспитанница «Серебряного копытца» Ирина Каневец теперь сама работает здесь воспитателем.
— Мне не было трех лет, когда я впервые переступила порог этого сада, — вспоминает она. — Тогда на одной из стен был нарисован заяц, и я, когда мимо проходила, всегда с ним здоровалась. Сейчас на этом месте совсем другой рисунок. Но атмосфера не изменилась — как в детстве мой садик казался мне уютным, теплым, добрым и родным, так и сейчас я чувствую себя здесь очень комфортно. Я и детей сюда своих вожу, и даже не представляю, что они могут ходить в какой–то другой детсад, а я — работать где–то в другом месте.
Ирина Александровна призналась, что в детстве мечтала стать не воспитателем, а врачом. И после девятого класса подала документы на поступление в норильское медучилище. Но ее мама предложила подстраховаться и отнести заявление еще и в педколледж. А познакомившись с директором этого учебного заявления Геннадием Фадеевым, который очень увлеченно рассказывал о плюсах профессии воспитателя и о том, почему нужно быть студентом именно «Заполярного Ватикана», Ирина решила стать педагогом дошкольного образования.
|Ирина Каневец с сыном и дочкой
— Я ни разу не пожалела о своем выборе, — говорит Ирина Каневец. — Учиться в педколледже оказалось интересно. А еще мне очень повезло с заведующей детским садом. Елена Владимировна Кучер была моим воспитателем, а когда я пришла работать в сад, она уже им заведовала и стала для меня не только начальником, но и хорошим наставником. А вообще, все, кто общался с Еленой Владимировной, вспоминают о ней с теплотой и благодарностью.
|Писала в разные годы о Елене Кучер и «Заполярная правда»:«У заведующей талнахским детским садом «Серебряное копытце» — две дочери и сын, да внучка в придачу. Старшая дочь Ольга с внучкой Анюткой в Красноярске живут. Сын Олег — студент НИИ, младшая, Ирина, в девятом классе гимназии учится и больше всего любит танцевать, мечтает посвятить себя этому увлекательному искусству. Сама же мама Елена Владимировна Кучер выглядит «на все сто»: молода, красива, энергична. Скажи кому, что она бабушка с шестилетним стажем, ни за что не поверят. Уж не знает ли она какого эликсира молодости, спрашиваю. «Да нет никакого эликсира», — отвечает Елена Владимировна и тут же, спохватившись: «Есть, есть! У меня муж чудесный! Он мой волшебный эликсир».«Хотим через газету сказать огромное спасибо всему замечательному коллективу, который возглавляет Елена Владимировна Кучер, грамотный и ответственный руководитель, тактичный человек. Елена Владимировна обеспечивает психологический климат в коллективе, создает обстановку, которая способствует развитию творчества. Мы желаем всему коллективу детского сада дальнейших успехов в работе.Родители Никиты Агапонова, подготовительная группа детсада «Серебряное копытце».
|Елена Турубарова
Проработав в 25–м саду 24 года, в 2014–м Елена Владимировна вышла на пенсию. Сейчас садом заведует Елена Анатольевна Турубарова:
— Мы стараемся сохранить традиции, заложенные в учреждении его бывшим руководителем, и продолжаем развиваться. Стоит отметить, что во время руководства Елены Кучер, в 2012 году, сад был включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Для нашего коллектива это большая ответственность.
Елена Турубарова отметила, что «Серебряное копытце» по праву можно назвать кузницей кадров руководящих работников. Так, восемь воспитателей, работавших в саду № 25 в разные годы, впоследствии возглавили другие норильские дошкольные учреждения. А первая заведующая садом Нина Александрова (работала в саду с 1977 года по 1980–й), переехав из Норильска в Красноярск, стала директором гостиницы «Север».
Гордится сад и своими воспитанниками. Многие из них, начав заниматься здесь музыкой и спортом, продолжают добиваться успехов в школе, студиях и секциях.
|Надежда Лаврентьева
Музыкальный руководитель Надежда Лаврентьева
старается привить детям любовь к музыке и учит их играть на различных инструментах — дудочках, ложках, колокольчиках, ксилофоне, маракасах. Кстати, в каждой группе здесь есть музыкальный уголок.
А второй музыкальный работник — Ольга Милованова, которая пришла работать в сад совсем недавно, — играет на скрипке. Надежда Ильинична взяла над молодой коллегой шефство и обучает ее премудростям работы с детьми.
Мы попросили ребятишек, которые как раз пришли на занятия в музыкальный зал, рассказать о Надежде Ильиничне. Дошколята в своих высказываниях были единодушны: «Она красивая, вежливая, веселая, добрая, умная, хорошо играет на фортепиано и всегда нас хвалит. Мы любим петь, танцевать и бегать по саду...».
|Игра на колокольчиках
Оказывается, то, что дети назвали «бегать по саду» — на самом деле увлекательные квесты, которые для них организовывает Надежда Лаврентьева. Дошколятам не просто вручаются подарки к различным праздникам — они должны их сами разыскать, выполнив определенные задания.
|Школа мяча
|Бела Икаева
Интересна идея создания в саду «Школы мяча». Бела Ика
ева, которая в «Серебряном копытце» занимается с ребятами физкультурой, — баскетболистка. Она решила обучить воспитанников своей любимой игре. Причем опытным путем было установлено, что дошкольникам удобнее играть в баскетбол волейбольным мячом. «Ведение, два шага — и бросок в кольцо!» — командует Бела Зауровна. Ребята стараются выполнять указания тренера. Интересно, но девочки оказываются более меткими, чем мальчишки.
Надежда САВЕЛЬЕВА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА
|Этот детский сад — далеко не первый, в котором мне пришлось побывать и как журналисту, и как маме двоих детей. Но только здесь у меня появилось ощущение, будто я вернулась в свой родной детский сад: те же планировка и обстановка, а самое главное — атмосфера. И хотя «Серебряное копытце» отвечает всем требованиям современности, сад кажется несколько старомодным, в хорошем смысле. Радостно, что он смог сохранить лучшие традиции советского дошкольного образования.