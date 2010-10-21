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Ледоход-2017

[Индекс номера 110 (07.07.2017)]

Боевые задачи

Учения Северного флота вновь пройдут недалеко от Норильска. В учениях примут участие подразделения сухопутных войск, морской пехоты, корабли Северного флота, подразделения воздушно-десантных войск, а также морская авиация.
Учения в 2015 году
Заместитель командующего Северным флотом вице–адмирал Виктор Соколов на встрече с главой города Олегом Куриловым заметил, что нынешние учения состоятся по наработкам аналогичного мероприятия 2015 года. Однако добавил, что в армейских учениях ничто и никогда не бывает стандартно и одинаково, и маневры на Таймыре этим летом будут иметь новые задачи и способы их реализации.
Активная фаза учений под условным названием «Плато Путорана» должна пройти в Дудинке и Норильске с 21 по 25 августа. Для этих целей в низовья Енисея, в район морских портов Игарки и Дудинки будет переброшен расширенный состав кораблей Северного флота численностью до 20 единиц. В этот раз группу представляет большой противолодочный корабль «Североморск», три больших десантных корабля (плюс один по сравнению с позапрошлым годом). Несколько кораблей обеспечения прибудут на Таймыр заранее. В этот раз военные моряки в своих планах учли ремонт взлетно–посадочной полосы в Алыкеле и основные силы в район учений решили перебросить морским путем.
Виктор Соколов и Олег Курилов
Сразу после совещания в муниципалитете военные вместе с представителями администрации и норильского гарнизона отправились на определение мест высадки личного состава, посадки авиации, боевых стрельб, размещения пунктов управления. Здесь же будут решаться вопросы специального оборудования мест проведения учений силами муниципалитета.
Как отметил вице–адмирал Соколов, пребывание Вооруженных сил России на Таймыре командование решило спланировать с максимальной пользой. Поэтому кроме собственно отработки учебно–боевых задач военные готовы предложить северянам культурно–спортивную программу. Для этого на кораблях Северного флота прибудут ансамбль песни и пляски, военный оркестр, а также хоккейная команда, которая встретится на льду с местными хоккеистами.

Фото Владимира МАКУШКИНА и
Дениса КОЖЕВНИКОВА
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Учения Северного флота вновь пройдут недалеко от Норильска. В учениях примут участие подразделения сухопутных войск, морской пехоты, корабли Северного флота, подразделения воздушно-десантных войск, а также морская авиация.

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