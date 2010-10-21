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Ледоход-2017

[Индекс номера 110 (07.07.2017)]

 Проекты 
Полезное дело

Грантовый проект «Взаимопомощь» помог трудоустроиться шестерым инвалидам.
Транспортировка пациента
Общество инвалидов реализует в Норильске беспрецедентный грантовый проект по предоставлению доступной среды людям с ограниченными возможностями, маломобильным горожанам, мамочкам с детьми и другим категориям населения.
Наталья Плотникова с волонтером Дмитрием Марковым
Идея проекта, в котором во главе угла стоит поддержка наиболее уязвимых категорий горожан, принадлежит Наталье Плотниковой, уполномоченному по правам ребенка в нашем регионе, депутату городского Совета. Она же занимается вопросами инвалидов.
Социальная составляющая проекта «Взаимомопомощь», а он победил в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс добра», — это предоставление рабочих мест инвалидам: в данном случае речь идет об их трудоустройстве волонтерами в поликлиники на Солнечном проезде, 7, проезде Котульского, 4, и на улице Бегичева, 24.
– Начнем с того, что в медучреждениях постройки старого образца нет необходимых пандусов, а оборудовать эти приспособления зачастую не предоставляется возможным. И это создавало определенные трудности для некоторых пациентов. Но с появлением «Взаимопомощи» все изменилось: теперь чтобы попасть в поликлинику, достаточно нажать кнопку вызова, установленную рядом с крыльцом, и дождаться волонтеров–помощников, — пояснила суть проекта Наталья Плотникова.
Члены общества инвалидов с рабочей, 3–й, группой работают по 4–6 часов в день, каждый оформляет договор сроком на месяц, затем на его место заступает другой член общества. Волонтеры — их двое в каждой поликлинике — находятся в служебном помещении на первом этаже медучреждения. На мониторе компьютера они видят всех входящих в поликлинику и всем нуждающимся, например, пожилым людям, мамам с маленькими детьми или инвалидам–колясочникам, оказывают помощь: поднимают на крыльцо, доставляют к врачу, на процедуры и т. д.
– Такой проект убивает сразу всех зайцев. Это и создание доступной среды при участии бизнеса и власти, и помощь нашим горожанам, и одновременно существенная поддержка инвалидов в части предоставления им рабочих мест. Ведь к их небольшой пенсии появляется заметная материальная прибавка из средств программ Центра занятости и из местного бюджета, — говорит о возможностях проекта Наталья Плотникова, инициировавшая и продвинувшая эту идею на всех уровнях.
Альбина Рожкова, председатель норильского общества инвалидов, в свою очередь рассказала, что проект будет действовать до февраля 2018 года, но по возможности его продлят и сделают постоянным, а также напомнила, что в ближайшем будущем такие волонтеры появятся в поликлиниках Талнаха и Кайеркана.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина
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